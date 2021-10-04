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У четвер відбудеться позачергове засідання Ради, - Разумков

У четвер відбудеться позачергове засідання Ради, - Разумков

Наступного четверга, 7 жовтня, має відбутися позачергове засідання ВР.

Про це сьогодні на погоджувальній раді заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що з відповідним проханням до нього звернулися 153 народні депутати. За словами спікера, таке засідання має відбутися у четвер о 16.00. При цьому ще не підписано розпорядження голови ВР про скликання позачергового засідання.

"Ініціатор (Антон. - Ред.) Поляков", - уточнив глава ВР.

Разумков також не уточнив, які питання будуть розглядатися в ході цього засідання.

Читайте також: Голови комітетів Ради висловили недовіру організації роботи Разумкова і залишили засідання Погоджувальної ради, - спікерка "Слуги народу" Палійчук

Автор: 

ВР (14971) позачергове засідання (223) Разумков Дмитро (1526)


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смотрите чего удумали

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04.10.2021 12:13 Відповісти
пупок развяжется ставить столько камер. уж на что США в этом вопросе продвинуты, и то не везде камеры есть.
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04.10.2021 12:16 Відповісти
камеры стоят. личные (принадлежащие магазинам и офисам). они их хотят использовать принудительно
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04.10.2021 12:20 Відповісти
Теперь появилась ясность, разумклв оказался трусливым и не влился в это преступное кубло ОП, потому они и набросились на него всей сворой, он стал белой вороной.
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04.10.2021 12:21 Відповісти
 
 