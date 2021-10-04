У четвер відбудеться позачергове засідання Ради, - Разумков
Наступного четверга, 7 жовтня, має відбутися позачергове засідання ВР.
Про це сьогодні на погоджувальній раді заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що з відповідним проханням до нього звернулися 153 народні депутати. За словами спікера, таке засідання має відбутися у четвер о 16.00. При цьому ще не підписано розпорядження голови ВР про скликання позачергового засідання.
"Ініціатор (Антон. - Ред.) Поляков", - уточнив глава ВР.
Разумков також не уточнив, які питання будуть розглядатися в ході цього засідання.
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Стрелок
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юрий П #410481
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Стрелок
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Анатолий Петров #491943
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