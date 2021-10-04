У четвер відбудеться позачергове засідання Ради, - Разумков

Наступного четверга, 7 жовтня, має відбутися позачергове засідання ВР.

Про це сьогодні на погоджувальній раді заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що з відповідним проханням до нього звернулися 153 народні депутати. За словами спікера, таке засідання має відбутися у четвер о 16.00. При цьому ще не підписано розпорядження голови ВР про скликання позачергового засідання.

"Ініціатор (Антон. - Ред.) Поляков", - уточнив глава ВР.

Разумков також не уточнив, які питання будуть розглядатися в ході цього засідання.

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