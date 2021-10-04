В четверг состоится внеочередное заседание Рады, - Разумков
В следующий четверг, 7 октября, должно состояться внеочередное заседание ВР.
Об этом сегодня на согласительном совете заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что с соответствующей просьбой к нему обратились 153 народных депутата. По словам спикера, такое заседание должно состояться в четверг в 16.00. При этом в настоящее время еще не подписано распоряжение главы ВР о созыве внеочередного заседания.
"Инициатор (Антон. - Ред.) Поляков", - уточнил глава ВР.
Разумков также не уточнил, какие вопросы будут рассматриваться в ходе данного заседания.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стрелок
показать весь комментарий04.10.2021 12:13 Ответить Мне нравится 0
юрий П #410481
показать весь комментарий04.10.2021 12:16 Ответить Мне нравится 0
Стрелок
показать весь комментарий04.10.2021 12:20 Ответить Мне нравится 0
Анатолий Петров #491943
показать весь комментарий04.10.2021 12:21 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль