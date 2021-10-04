В четверг состоится внеочередное заседание Рады, - Разумков

В следующий четверг, 7 октября, должно состояться внеочередное заседание ВР.

Об этом сегодня на согласительном совете заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что с соответствующей просьбой к нему обратились 153 народных депутата. По словам спикера, такое заседание должно состояться в четверг в 16.00. При этом в настоящее время еще не подписано распоряжение главы ВР о созыве внеочередного заседания.

"Инициатор (Антон. - Ред.) Поляков", - уточнил глава ВР.

Разумков также не уточнил, какие вопросы будут рассматриваться в ходе данного заседания.

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