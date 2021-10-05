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Ізраїль (1609) кортеж (32) Нацполіція (14881)

Центральні вулиці Києва перекривалися у зв'язку з візитом президента Ізраїлю, - Нацполіція

Центральні вулиці Києва перекривалися у зв'язку з візитом президента Ізраїлю, - Нацполіція

Поліція Києва пояснила перекриття вулиць у центрі Києва візитом президента Ізраїлю Іцхака Герцога.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації Нацполіції Києва.

"Офіційна делегація на чолі з Президентом Ізраїлю прибула для вшанування роковин трагедії Бабиного Яру у Києві. У зв’язку з кількаденним перебуванням в Україні, можливі подальші обмеження дорожнього руху та вільного доступу громадян на окремі території", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що деякі інтернет-видання поширили інформацію про те, що перекриття вулиць пов'язано з проїздом кортежу Президента України вулицею Хрещатик.

Також дивіться: Кортеж їде через перекритий Хрещатик: чотири поліцейські машини, швидка і приблизно 10 автомобілів супроводу. ВIДЕО (оновлено)

У повідомленні наголошується: "Поліція Києва офіційно повідомляє, що дійсно було обмежено дорожній рух окремими центральними вулицями столиці у зв’язку з проїздом іноземної делегації на чолі з Президентом Ізраїлю. Правоохоронці забезпечують публічну безпеку та порядок у місцях проведення офіційних зустрічей та місцях проживання, а також по маршрутах їх пересування".

За словами відділу комунікацій, правоохоронці діють у межах компетенції та відповідно до світових стандартів щодо проведення охоронюваних заходів за участю перших осіб.

"У зв’язку з кількаденним перебуванням в Україні Президента Ізраїлю та офіційної делегації, можливі подальші обмеження дорожнього руху та вільного доступу громадян на окремі території, про що раніше повідомлялось на офіційній сторінці Управління державної охорони України", - резюмується в повідомленні.

Читайте: Зеленський у вівторок зустрінеться з президентом Ізраїлю Герцогом

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Топ коментарі
+12
Хозяин приехал. Ждем ЦУ, лохи...
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05.10.2021 15:51
+11
а если в Тель-Авив приедет Зеля, то евреев тоже загонят как украинцев в гетто и перекроют улицы, да?
Вот не наблюдалось в его прошлый приезд такого..
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05.10.2021 15:53
+6
Будут жрать засаленную мацу и замацаное сало.
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05.10.2021 15:54
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Вертолетом с аеропорта доставляйте. Накупили, так используйте. Заодно и граждан не будут беспокоить.
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05.10.2021 15:48 Відповісти
Зрада
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05.10.2021 15:49 Відповісти
счастье подвалило....
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05.10.2021 15:50 Відповісти
Не. К Зельцману Вальцман приехал. А теперь завывайте, по старой памяти
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05.10.2021 16:05 Відповісти
1. где так еще?
2. (вяжется нацгвардией)
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05.10.2021 15:49 Відповісти
это ехал Герцог под капельницей в скорой
а ЗЕля при нем, при нем.... лисапетиком
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05.10.2021 15:49 Відповісти
Хозяин приехал. Ждем ЦУ, лохи...
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05.10.2021 15:51 Відповісти
ну, і що там у твого хазяїна? які цу?
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05.10.2021 16:00 Відповісти
Спроси. КалоМойшу
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05.10.2021 16:05 Відповісти
Шо ви таки обиделись? Скушайте гоголь-моголь - попустит
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05.10.2021 18:29 Відповісти
Транзитом в Умань.
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05.10.2021 15:51 Відповісти
а если в Тель-Авив приедет Зеля, то евреев тоже загонят как украинцев в гетто и перекроют улицы, да?
Вот не наблюдалось в его прошлый приезд такого..
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05.10.2021 15:53 Відповісти
Там у каждого автоматические винтовки есть дома. У нас - даже луки запрещены.
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05.10.2021 16:31 Відповісти
Будут жрать засаленную мацу и замацаное сало.
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05.10.2021 15:54 Відповісти
Брехня.
Машины с флагом Израиля в кортеже не было. Значит БРЕХНЯ МУСОРСКАЯ.
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05.10.2021 15:57 Відповісти
А 7:40 оркестр не игал?
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05.10.2021 16:05 Відповісти
В кортеже были мерсы с обрезаным глушителем. Какие вам ещё нужны доказательства?
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05.10.2021 17:07 Відповісти
Интересно Коломойский будет на встрече?
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05.10.2021 16:01 Відповісти
Его так в Израиле не возят. Кому вы киздите.
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05.10.2021 16:01 Відповісти
Абсолютно формальная фигура в Израиле. Как зам. директора по общим вопросам.
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05.10.2021 16:02 Відповісти
Ростов зайняти в ізраіль можно
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05.10.2021 16:05 Відповісти
Центральные улицы Киева перекрывались в связи с визитом президента Израиля...
Но он (такой ГАД!) приехал НА МЕТРО!!!
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05.10.2021 16:10 Відповісти
зекономив, як завжди
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05.10.2021 16:32 Відповісти
Похоже самый дорогой для Зеленского гость. Оно и понятно - еврей. Надеется, когда станет горячо, свалить на историческую родину?
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05.10.2021 16:11 Відповісти
1000%
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05.10.2021 18:40 Відповісти
Зато скоко била воня....
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05.10.2021 16:26 Відповісти
Надо захватить президента Израиля и силой наркомить салом
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05.10.2021 16:40 Відповісти
Та все правильно,нам тільки не хватало,щоби уцентрі Києва якесь одоробло по Президенту ізраїлю "шмальнуло". Йде війна і зброї в Україн навалом: що зареєстрованої,що ні.Отже,остерігаться потрібно.
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05.10.2021 17:08 Відповісти
Безкінечні зносини з іудеями викликають підозру… Чи не будують вони у нас свій новий Єршалаїм?
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05.10.2021 18:10 Відповісти
А ви ишо таки да не поняли?
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05.10.2021 18:41 Відповісти
Улицы, вишь перекрыли...
А из пушки десяток залпов не хотите?
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05.10.2021 18:12 Відповісти
Родственник?...
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05.10.2021 20:51 Відповісти
 
 