Центральні вулиці Києва перекривалися у зв'язку з візитом президента Ізраїлю, - Нацполіція

Поліція Києва пояснила перекриття вулиць у центрі Києва візитом президента Ізраїлю Іцхака Герцога.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації Нацполіції Києва.

"Офіційна делегація на чолі з Президентом Ізраїлю прибула для вшанування роковин трагедії Бабиного Яру у Києві. У зв’язку з кількаденним перебуванням в Україні, можливі подальші обмеження дорожнього руху та вільного доступу громадян на окремі території", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що деякі інтернет-видання поширили інформацію про те, що перекриття вулиць пов'язано з проїздом кортежу Президента України вулицею Хрещатик.

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У повідомленні наголошується: "Поліція Києва офіційно повідомляє, що дійсно було обмежено дорожній рух окремими центральними вулицями столиці у зв’язку з проїздом іноземної делегації на чолі з Президентом Ізраїлю. Правоохоронці забезпечують публічну безпеку та порядок у місцях проведення офіційних зустрічей та місцях проживання, а також по маршрутах їх пересування".

За словами відділу комунікацій, правоохоронці діють у межах компетенції та відповідно до світових стандартів щодо проведення охоронюваних заходів за участю перших осіб.

"У зв’язку з кількаденним перебуванням в Україні Президента Ізраїлю та офіційної делегації, можливі подальші обмеження дорожнього руху та вільного доступу громадян на окремі території, про що раніше повідомлялось на офіційній сторінці Управління державної охорони України", - резюмується в повідомленні.

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