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Израиль (1851) кортеж (194) Нацполиция (16194)

Центральные улицы Киева перекрывались в связи с визитом президента Израиля, - Нацполиция

Центральные улицы Киева перекрывались в связи с визитом президента Израиля, - Нацполиция

Полиция Киева объяснила перекрытие улиц в центре Киева визитом президента Израиля Ицхака Герцога.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаци Нацполиции Киева.

"Официальная делегация во главе с Президентом Израиля прибыла для чествования годовщины трагедии Бабьего Яра в Киеве. В связи с многодневным пребыванием в Украине, возможные дальнейшие ограничения дорожного движения и свободного доступа граждан на отдельные территории", - говорится в сообщении. 

В полиции отметили, что  некоторые интернет-издания распространили информацию о том, что перекрыте улиц связано  с проездом кортежа Президента Украины по улице Крещатик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кортеж едет по перекрытому Крещатику: четыре полицейские машины, скорая и около 10 автомобилей сопровождения. ВИДЕО (обновлено)

В сообщении подчеркивается: "Полиция Киева официально сообщает, что действительно было ограничено дорожное движение отдельными центральными улицами столицы в связи с проездом иностранной делегации во главе с Президентом Израиля. Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и порядок в местах проведения официальных встреч и местах проживания, а также по маршрутам их передвижения".

По словам отдела коммуникаций правоохранители действуют в пределах компетенции и в соответствии с мировыми стандартами по проведению охраняемых мероприятий с участием первых лиц.

"В связи с многодневным пребыванием в Украине Президента Израиля и официальной делегации, возможны дальнейшие ограничения дорожного движения и свободного доступа граждан на отдельные территории, о чем ранее сообщалось на официальной странице Управления государственной охраны Украины", - резюмируется в сообщении. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский во вторник встретится с президентом Израиля Герцогом
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Топ комментарии
+12
Хозяин приехал. Ждем ЦУ, лохи...
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05.10.2021 15:51
+11
а если в Тель-Авив приедет Зеля, то евреев тоже загонят как украинцев в гетто и перекроют улицы, да?
Вот не наблюдалось в его прошлый приезд такого..
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05.10.2021 15:53
+6
Будут жрать засаленную мацу и замацаное сало.
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05.10.2021 15:54
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Вертолетом с аеропорта доставляйте. Накупили, так используйте. Заодно и граждан не будут беспокоить.
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05.10.2021 15:48 Ответить
Зрада
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05.10.2021 15:49 Ответить
счастье подвалило....
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05.10.2021 15:50 Ответить
Не. К Зельцману Вальцман приехал. А теперь завывайте, по старой памяти
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05.10.2021 16:05 Ответить
1. где так еще?
2. (вяжется нацгвардией)
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05.10.2021 15:49 Ответить
это ехал Герцог под капельницей в скорой
а ЗЕля при нем, при нем.... лисапетиком
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05.10.2021 15:49 Ответить
Хозяин приехал. Ждем ЦУ, лохи...
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05.10.2021 15:51 Ответить
ну, і що там у твого хазяїна? які цу?
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05.10.2021 16:00 Ответить
Спроси. КалоМойшу
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05.10.2021 16:05 Ответить
Шо ви таки обиделись? Скушайте гоголь-моголь - попустит
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05.10.2021 18:29 Ответить
Транзитом в Умань.
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05.10.2021 15:51 Ответить
а если в Тель-Авив приедет Зеля, то евреев тоже загонят как украинцев в гетто и перекроют улицы, да?
Вот не наблюдалось в его прошлый приезд такого..
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05.10.2021 15:53 Ответить
Там у каждого автоматические винтовки есть дома. У нас - даже луки запрещены.
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05.10.2021 16:31 Ответить
Будут жрать засаленную мацу и замацаное сало.
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05.10.2021 15:54 Ответить
Брехня.
Машины с флагом Израиля в кортеже не было. Значит БРЕХНЯ МУСОРСКАЯ.
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05.10.2021 15:57 Ответить
А 7:40 оркестр не игал?
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05.10.2021 16:05 Ответить
В кортеже были мерсы с обрезаным глушителем. Какие вам ещё нужны доказательства?
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05.10.2021 17:07 Ответить
Интересно Коломойский будет на встрече?
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05.10.2021 16:01 Ответить
Его так в Израиле не возят. Кому вы киздите.
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05.10.2021 16:01 Ответить
Абсолютно формальная фигура в Израиле. Как зам. директора по общим вопросам.
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05.10.2021 16:02 Ответить
Ростов зайняти в ізраіль можно
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05.10.2021 16:05 Ответить
Центральные улицы Киева перекрывались в связи с визитом президента Израиля...
Но он (такой ГАД!) приехал НА МЕТРО!!!
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05.10.2021 16:10 Ответить
зекономив, як завжди
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05.10.2021 16:32 Ответить
Похоже самый дорогой для Зеленского гость. Оно и понятно - еврей. Надеется, когда станет горячо, свалить на историческую родину?
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05.10.2021 16:11 Ответить
1000%
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05.10.2021 18:40 Ответить
Зато скоко била воня....
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05.10.2021 16:26 Ответить
Надо захватить президента Израиля и силой наркомить салом
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05.10.2021 16:40 Ответить
Та все правильно,нам тільки не хватало,щоби уцентрі Києва якесь одоробло по Президенту ізраїлю "шмальнуло". Йде війна і зброї в Україн навалом: що зареєстрованої,що ні.Отже,остерігаться потрібно.
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05.10.2021 17:08 Ответить
Безкінечні зносини з іудеями викликають підозру… Чи не будують вони у нас свій новий Єршалаїм?
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05.10.2021 18:10 Ответить
А ви ишо таки да не поняли?
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05.10.2021 18:41 Ответить
Улицы, вишь перекрыли...
А из пушки десяток залпов не хотите?
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05.10.2021 18:12 Ответить
Родственник?...
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05.10.2021 20:51 Ответить
 
 