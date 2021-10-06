Відео з Ясько стало для мене несподіваним, - дружина Саакашвілі Рулофс
Дружина експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Сандра Рулофс заявила, що для неї стало несподіванкою опубліковане нардепкою від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько відео, де вони із Саакашвілі розповідають, що "люблять один одного і підтримують".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Рулофс 6 жовтня в Facebook закликала звільнити свого чоловіка з в'язниці. "Міхеіл Саакашвілі - політичний в'язень. І я як громадянка Грузії повністю приєднуюся до вимоги про його звільнення", - написала вона.
Вона зазначила, що їй ставлять багато запитань про відео, яке виклала в фейсбук Ясько.
"Не буду приховувати, що відео, опубліковане в п'ятницю ввечері, стало для мене несподіваним, а форма - абсолютно неприйнятною. Незважаючи на особисті емоції, зберігаю спокій, вірю, що ми вийдемо переможцями з цієї боротьби", - підкреслила Рулофс.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
1 жовтня народна депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько опублікувала в Facebook спільне з Міхеілом Саакашвілі відео, де вони заявили, що закохані одне в одного.
Саакашвілі одружений із підданою Нідерландів Сандрою Рулофс. Вони виховують двох синів - Едуарда і Ніколоза. Про їхнє розлучення не повідомлялося.
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А это значит
Что не страшны тебе
Ни нары, ни тюрьма...
Дважды жениться и.... сесть в тюрьму за политику 😂
як то казали - міхо крузін ,джьопа резін!
Шоб ти знав - скільки людей , стільки і характерів . .
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1445730958381129730 1 ч
Жена (они не разведены) Саакашвили Сандра Рулофс нежно прокомментировала появление у своего мужа очередной "....ди".от "слуг народа" Лизки Ясько. "Слуги народа" это сообщество "низким уровнем социальной ответственности" Так политически корректно называется б.....о
Карлсон,Міхо - "Ведь я умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну в полном расцвете сил. "
У нього в кожному
портукраїні по дружиніскажемо так по подрузі
Лиза: Отчего же крашена, это мой натуральный цвет
Не стоит поддаваться первым впечатлениям, на которые рассчитывают опытные манипуляторы. Люди сами разберутся в своих отношениях.
сосатиспівчувати.
Оперативні розробки.
"Меня поимели и нае...али, но я все равно в него верю".