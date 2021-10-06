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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Відео з Ясько стало для мене несподіваним, - дружина Саакашвілі Рулофс

Відео з Ясько стало для мене несподіваним, - дружина Саакашвілі Рулофс

Дружина експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Сандра Рулофс заявила, що для неї стало несподіванкою опубліковане нардепкою від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько відео, де вони із Саакашвілі розповідають, що "люблять один одного і підтримують".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Рулофс 6 жовтня в Facebook закликала звільнити свого чоловіка з в'язниці. "Міхеіл Саакашвілі - політичний в'язень. І я як громадянка Грузії повністю приєднуюся до вимоги про його звільнення", - написала вона.

Вона зазначила, що їй ставлять багато запитань про відео, яке виклала в фейсбук Ясько.

"Не буду приховувати, що відео, опубліковане в п'ятницю ввечері, стало для мене несподіваним, а форма - абсолютно неприйнятною. Незважаючи на особисті емоції, зберігаю спокій, вірю, що ми вийдемо переможцями з цієї боротьби", - підкреслила Рулофс.

Також читайте: Саакашвілі можуть убити у в'язниці, - грузинська опозиція

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

1 жовтня народна депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько опублікувала в Facebook спільне з Міхеілом Саакашвілі відео, де вони заявили, що закохані одне в одного.

Саакашвілі одружений із підданою Нідерландів Сандрою Рулофс. Вони виховують двох синів - Едуарда і Ніколоза. Про їхнє розлучення не повідомлялося.

Автор: 

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155) Єлизавета Ясько (79)


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Топ коментарі
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@tZEinform

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Жена (они не разведены) Саакашвили Сандра Рулофс нежно прокомментировала появление у своего мужа очередной "....ди".от "слуг народа" Лизки Ясько. "Слуги народа" это сообщество "низким уровнем социальной ответственности" Так политически корректно называется б.....о
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06.10.2021 16:52
+17
Хоть голова ее седа, зато торчат ее рога, ее рога - ее богатство
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06.10.2021 16:50
+16
Всему приходит конец. В том числе и браку. Спокойный и сдержанный ответ жены. Эти люди умеют держать себя в руках. Есть чему славянам поучиться.
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06.10.2021 16:52
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Хоть голова ее седа, зато торчат ее рога, ее рога - ее богатство
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06.10.2021 16:50 Відповісти
фуйня полная, что-то мышка недодумал и перемудрил
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06.10.2021 16:50 Відповісти
Так ты кондом, Мишка,
А это значит

Что не страшны тебе
Ни нары, ни тюрьма...
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06.10.2021 17:25 Відповісти
Мышка мастер сложных ситуаций и простых решений -

Дважды жениться и.... сесть в тюрьму за политику 😂
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06.10.2021 17:27 Відповісти
Для будущего суда роль жертвы измены несомненно полезнее. Миша с "химии" будет присылать долю малую. А Ясько разве что в носу поковыряется.))
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06.10.2021 16:52 Відповісти
Всему приходит конец. В том числе и браку. Спокойный и сдержанный ответ жены. Эти люди умеют держать себя в руках. Есть чему славянам поучиться.
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06.10.2021 16:52 Відповісти
Голандка вірняк сама не свята, там в себе на голандщині
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06.10.2021 16:55 Відповісти
Значит и лицемерить не посчитала нужным. Это тоже не по нашему.
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06.10.2021 16:57 Відповісти
Вірите про те, що вона взнала про Міхо і Ясько лише три дні назад?
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06.10.2021 17:12 Відповісти
Там принаймі порядніші ніж українькі "служанки нароту"
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06.10.2021 19:08 Відповісти
Как удобно,когда тебе сковородкой по роже не залепили...врать жене и выставлять ее на всенародное посмешище тоже удобно?)
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06.10.2021 16:56 Відповісти
Я ваще то про жену писал. - Поступок с виду нехороший. Но мы же не знаем их истинных отношений. Да и зачем они мне. Чужая семья - темный лес.
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06.10.2021 17:02 Відповісти
Если она до сих пор никак и нигде его не скомпрометировала ,то он бы должен зеркально отвечать -вЯликий политик фуле....
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06.10.2021 17:06 Відповісти
Согласен на все сто!
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17.10.2021 19:14 Відповісти
\\\\якби дружина була грузинкою і у неї було декілька братів то Міхо поводив себе зовсім по іншому...
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06.10.2021 18:59 Відповісти
Думаю там у сізо вже відбувається "кровний мєть"!
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06.10.2021 19:09 Відповісти
Він в одномістній камері і зараз до нього багато уваги. Через пів року всі звикнуть що він сидить і про нього забудуть. Тоді і станеться "прикре самогубство".
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06.10.2021 19:19 Відповісти
Камера може й одномісна але бажаючих прийти в гості багато.
як то казали - міхо крузін ,джьопа резін!
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06.10.2021 20:09 Відповісти
... До чого тут етнос ? Не пиши дурні . Все залежить від конкретної людини .
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06.10.2021 16:57 Відповісти
К сожалению потому и обратил внимание...Люди одинаковые все. Но отдельные особенности присущи нациям.
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06.10.2021 16:59 Відповісти
...Ну то повчися у Рулофс . Але без мене .
Шоб ти знав - скільки людей , стільки і характерів . .
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06.10.2021 17:04 Відповісти
Я уже приводил пример в теме про обидевшего журналиста,Мецгера. Примером как в Азии принимают вину,виноватые. У нас так никогда не поступят.У них хоть кто то так сделал.
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06.10.2021 17:11 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1445730958381129730 1 ч



Жена (они не разведены) Саакашвили Сандра Рулофс нежно прокомментировала появление у своего мужа очередной "....ди".от "слуг народа" Лизки Ясько. "Слуги народа" это сообщество "низким уровнем социальной ответственности" Так политически корректно называется б.....о
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06.10.2021 16:52 Відповісти
Сандра!кидай припадочного....
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06.10.2021 16:53 Відповісти
нехай не бреше
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06.10.2021 16:53 Відповісти
Вы подождите еще видео с СИЗО и вы там оба с Ясько офигеете
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06.10.2021 16:53 Відповісти
Трагікомедія.
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06.10.2021 16:55 Відповісти
Упс... Нєжданчік от МЯхо прілітєл...
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06.10.2021 16:56 Відповісти
Жене Саакашвили приятно, да и замужние избирательницы напряглись. У Лизы отсутствие ума или это для поднятия рейтинга партии? При СССР было ***...во. Но чтобы депутат Верховного Совета УССР на весь мир объявила, что она спит с женатым мужчиной, такое было немыслимо.
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06.10.2021 16:56 Відповісти
Депутат ВР УРСР технічно не мав змоги заявити щось на весь світ, а от діти Сталіна чи Брежнева могли.
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06.10.2021 17:16 Відповісти
Чудасія в решеті... Просто цікаво,а що б з цього приводу сказав Михуїл,чи як його там ?
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06.10.2021 16:56 Відповісти
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06.10.2021 16:57 Відповісти
Карлсон, Міхо - "Ведь я умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну в полном расцвете сил. "

У нього в кожному порту країні по дружині скажемо так по подрузі
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06.10.2021 16:59 Відповісти
И не одна. И в Киеве и в Одессе.
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06.10.2021 17:03 Відповісти
Не заздріть...
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06.10.2021 19:19 Відповісти
А чему завидовать? Геморрою в жизни? Это, на самом деле, несчастные люди.
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06.10.2021 19:24 Відповісти
Сандра: ***** ты, крашена...
Лиза: Отчего же крашена, это мой натуральный цвет
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06.10.2021 16:59 Відповісти
После слова "крашена" надо дописать слово "зелёная" !
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06.10.2021 17:08 Відповісти
.........
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06.10.2021 20:04 Відповісти
"Доведут тебя кабаки и бабы до цугундера" (С) И скажите что это не так?
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06.10.2021 17:02 Відповісти
Ещё большей неожиданностью будет видео Михо и Фрекен Бок....
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06.10.2021 17:06 Відповісти
оце так Мішіко попав у чорну полосу. І жінка дізналась за романи і коханка залетіла ще й у в'язницю посадили. нездивуюсь якщо і хата згорить
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06.10.2021 17:08 Відповісти
Соандра приняла второе гражданство - грузинское. Теперь и Ясько надо бы...
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06.10.2021 17:09 Відповісти
Блина,Сандра...оно ж и на фотках просто идиот...
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06.10.2021 17:10 Відповісти
могу представить насколько "неожиданным"
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06.10.2021 17:12 Відповісти
супруга арахамию подозревала...
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06.10.2021 17:12 Відповісти
Сейчас много грязи и провокаций против всех.
Не стоит поддаваться первым впечатлениям, на которые рассчитывают опытные манипуляторы. Люди сами разберутся в своих отношениях.
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06.10.2021 17:15 Відповісти
От не бажала пекти карлсону плюшки - а комусь жеж треба???
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06.10.2021 17:17 Відповісти
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06.10.2021 17:26 Відповісти
Если б он был султан... А где третья жена? Подкоп роет?
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06.10.2021 17:28 Відповісти
Мішань той - брехливий пес.
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06.10.2021 17:42 Відповісти
Михо еще тот шалун
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06.10.2021 20:06 Відповісти
ого, Мише походу из тюрьмы лучше пока не выходить... пока страсти не улягутся...
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06.10.2021 17:43 Відповісти
Думаю він і не вийде. Придушать придурка за те що за його наказами гвалтували "злодіїв в законі" та чиновників на камеру і шантажували потім показом "відосіків" на грузинському телебаченні. Платили всі. І мовчать усі до цього часу бо є у Міхи "відеоархів". Зрозуміло що для кавказця бути згвалтованим, скажемо так, ну дуже ганебно...
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06.10.2021 19:05 Відповісти
Если это правда, то вполне логично, что когда его придушат - этот архив тут же будет выложен в общее пользование. И поэтому его никто душить не будет.
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06.10.2021 22:35 Відповісти
Тому він досі живий, але для "потрошіння" придурка потрібні умови ізоляції і повний доступ до тіла. Зараз такий доступ отримано. Він швидко зрозуміє що вибір у нього лише між "важкою" смертю і "легкою". Зрозуміло що "легко" буде в обмін на архів, а "важко" можна розтягнути на десятиліття болі та жаху.
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07.10.2021 01:12 Відповісти
Уявіть, що це мурло керувало Одеською областю, що воно очолює ще якусь *уню . І таких Міхо у нас, закрий очі, плюнь і в Міхо попадеш. Виберіть мене президентом і мої перші кроки - зміна кримінального кодекса і кримінально-процесуального... Кодекси написані Портновим не є добро для народа, а є добро для тих в кого грошенята. Хабар, корупція, вбивство, ДТП із смертельними наслідками... - під варту без залога... Не залежно який статус займає особа.
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06.10.2021 17:59 Відповісти
Жінка повинна бути поряд з чоловіком і в горі, і в радості, а не десь там. По заслугах і нагорода.
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06.10.2021 18:31 Відповісти
Так Яська виходить справжня жінка, поїхала у Грузію Сааці сосати співчувати.
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06.10.2021 21:23 Відповісти
Ні. Вона поїхала завершити справу яку їй доручили "слуги"...
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06.10.2021 22:20 Відповісти
Колись у інших "слуг народу" в синіх галіфе була традиція "підкладати" контрольованим об'єктам "корабельних сосен". І ті писали "оперу" чим дихає, що читає з ким товаришує...
Оперативні розробки.
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06.10.2021 18:37 Відповісти
Ну вот как-то так ведут себя все обожатели Михо:

"Меня поимели и нае...али, но я все равно в него верю".
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06.10.2021 18:46 Відповісти
"Прастиє рішенья - прастиє двіженья" ******.
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06.10.2021 18:55 Відповісти
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06.10.2021 19:24 Відповісти
Масовик Михо по всей Европе наследил своим грузинским затейником. Теперь у всего гарема голова не перестает болеть.
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06.10.2021 19:47 Відповісти
😁
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06.10.2021 21:07 Відповісти
Жена из всей троицы единственная кто достойно себя ведёт
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06.10.2021 19:48 Відповісти
Лиза Ясько? Юное дарование, которое Зе назначил представлять интересы Украины в ПАСЕ, когда решался вопрос о возвращении кацапской делегации, изгнанной при Порохе? Сладкая булочка (с хорошим английским языком) для ********** спецслужб и прожженных европейских дипломатов. Кацапы вернулись, а Лиза засунула свой язык в жопу. Судя по вновь открывшимся обстоятельствам - престарелому батоно Михо.
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06.10.2021 21:50 Відповісти
Лоханувся по всіх фронтах
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06.10.2021 22:07 Відповісти
 
 