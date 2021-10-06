Видео с Ясько стало для меня неожиданным, - супруга Саакашвили Рулофс

Супруга экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что для нее стало неожиданностью опубликованное нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько видео, где они с Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Рулофс 6 октября в Facebook призвала освободить своего мужа из тюрьмы. "Михеил Саакашвили – политический заключенный. И я как гражданка Грузии полностью присоединяюсь к требованию о его освобождении", – написала она.



Она отметила, что ей задают много вопросов о видео, которое выложила в Фейсбук Ясько.



"Не буду скрывать, что видео, опубликованное в пятницу вечером, стало для меня неожиданным, а форма – совершенно неприемлемой. Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие, верю, что мы выйдем победителями из этой борьбы", – подчеркнула Рулофс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Саакашвили и "слуга народа" Ясько заявили, что влюблены друг в друга, - видео записано перед отъездом в Грузию. ВИДЕО

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

1 октября народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько опубликовала в Facebook совместное с Михеилом Саакашвили видео, где они заявили, что влюблены друг в друга.

Саакашвили женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс. Они воспитывают двух сыновей – Эдуарда и Николоза. Об их разводе не сообщалось.

Также смотрите: "Слуга народа" Ясько встретилась с Саакашвили в грузинской тюрьме. ВИДЕО