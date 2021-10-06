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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (3175) Саакашвили (3210) Елизавета Ясько (78)

Видео с Ясько стало для меня неожиданным, - супруга Саакашвили Рулофс

Видео с Ясько стало для меня неожиданным, - супруга Саакашвили Рулофс

Супруга экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что для нее стало неожиданностью опубликованное нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько видео, где они с Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Рулофс 6 октября в Facebook призвала освободить своего мужа из тюрьмы. "Михеил Саакашвили – политический заключенный. И я как гражданка Грузии полностью присоединяюсь к требованию о его освобождении", – написала она.

Она отметила, что ей задают много вопросов о видео, которое выложила в Фейсбук Ясько.

"Не буду скрывать, что видео, опубликованное в пятницу вечером, стало для меня неожиданным, а форма – совершенно неприемлемой. Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие, верю, что мы выйдем победителями из этой борьбы", – подчеркнула Рулофс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Саакашвили и "слуга народа" Ясько заявили, что влюблены друг в друга, - видео записано перед отъездом в Грузию. ВИДЕО

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

1 октября народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько  опубликовала в Facebook совместное с Михеилом Саакашвили видео, где они заявили, что влюблены друг в друга.

Саакашвили женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс. Они воспитывают двух сыновей – Эдуарда и Николоза. Об их разводе не сообщалось.

Также смотрите: "Слуга народа" Ясько встретилась с Саакашвили в грузинской тюрьме. ВИДЕО

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Топ комментарии
+21
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@tZEinform

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https://twitter.com/tZEinform/status/1445730958381129730 1 ч



Жена (они не разведены) Саакашвили Сандра Рулофс нежно прокомментировала появление у своего мужа очередной "....ди".от "слуг народа" Лизки Ясько. "Слуги народа" это сообщество "низким уровнем социальной ответственности" Так политически корректно называется б.....о
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06.10.2021 16:52
+17
Хоть голова ее седа, зато торчат ее рога, ее рога - ее богатство
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06.10.2021 16:50
+16
Всему приходит конец. В том числе и браку. Спокойный и сдержанный ответ жены. Эти люди умеют держать себя в руках. Есть чему славянам поучиться.
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06.10.2021 16:52
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Хоть голова ее седа, зато торчат ее рога, ее рога - ее богатство
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06.10.2021 16:50 Ответить
фуйня полная, что-то мышка недодумал и перемудрил
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06.10.2021 16:50 Ответить
Так ты кондом, Мишка,
А это значит

Что не страшны тебе
Ни нары, ни тюрьма...
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06.10.2021 17:25 Ответить
Мышка мастер сложных ситуаций и простых решений -

Дважды жениться и.... сесть в тюрьму за политику 😂
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06.10.2021 17:27 Ответить
Для будущего суда роль жертвы измены несомненно полезнее. Миша с "химии" будет присылать долю малую. А Ясько разве что в носу поковыряется.))
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06.10.2021 16:52 Ответить
Всему приходит конец. В том числе и браку. Спокойный и сдержанный ответ жены. Эти люди умеют держать себя в руках. Есть чему славянам поучиться.
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06.10.2021 16:52 Ответить
Голандка вірняк сама не свята, там в себе на голандщині
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06.10.2021 16:55 Ответить
Значит и лицемерить не посчитала нужным. Это тоже не по нашему.
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06.10.2021 16:57 Ответить
Вірите про те, що вона взнала про Міхо і Ясько лише три дні назад?
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06.10.2021 17:12 Ответить
Там принаймі порядніші ніж українькі "служанки нароту"
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06.10.2021 19:08 Ответить
Как удобно,когда тебе сковородкой по роже не залепили...врать жене и выставлять ее на всенародное посмешище тоже удобно?)
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06.10.2021 16:56 Ответить
Я ваще то про жену писал. - Поступок с виду нехороший. Но мы же не знаем их истинных отношений. Да и зачем они мне. Чужая семья - темный лес.
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06.10.2021 17:02 Ответить
Если она до сих пор никак и нигде его не скомпрометировала ,то он бы должен зеркально отвечать -вЯликий политик фуле....
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06.10.2021 17:06 Ответить
Согласен на все сто!
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17.10.2021 19:14 Ответить
\\\\якби дружина була грузинкою і у неї було декілька братів то Міхо поводив себе зовсім по іншому...
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06.10.2021 18:59 Ответить
Думаю там у сізо вже відбувається "кровний мєть"!
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06.10.2021 19:09 Ответить
Він в одномістній камері і зараз до нього багато уваги. Через пів року всі звикнуть що він сидить і про нього забудуть. Тоді і станеться "прикре самогубство".
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06.10.2021 19:19 Ответить
Камера може й одномісна але бажаючих прийти в гості багато.
як то казали - міхо крузін ,джьопа резін!
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06.10.2021 20:09 Ответить
... До чого тут етнос ? Не пиши дурні . Все залежить від конкретної людини .
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06.10.2021 16:57 Ответить
К сожалению потому и обратил внимание...Люди одинаковые все. Но отдельные особенности присущи нациям.
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06.10.2021 16:59 Ответить
...Ну то повчися у Рулофс . Але без мене .
Шоб ти знав - скільки людей , стільки і характерів . .
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06.10.2021 17:04 Ответить
Я уже приводил пример в теме про обидевшего журналиста,Мецгера. Примером как в Азии принимают вину,виноватые. У нас так никогда не поступят.У них хоть кто то так сделал.
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06.10.2021 17:11 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1445730958381129730 1 ч



Жена (они не разведены) Саакашвили Сандра Рулофс нежно прокомментировала появление у своего мужа очередной "....ди".от "слуг народа" Лизки Ясько. "Слуги народа" это сообщество "низким уровнем социальной ответственности" Так политически корректно называется б.....о
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06.10.2021 16:52 Ответить
Сандра!кидай припадочного....
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06.10.2021 16:53 Ответить
нехай не бреше
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06.10.2021 16:53 Ответить
Вы подождите еще видео с СИЗО и вы там оба с Ясько офигеете
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06.10.2021 16:53 Ответить
Трагікомедія.
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06.10.2021 16:55 Ответить
Упс... Нєжданчік от МЯхо прілітєл...
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06.10.2021 16:56 Ответить
Жене Саакашвили приятно, да и замужние избирательницы напряглись. У Лизы отсутствие ума или это для поднятия рейтинга партии? При СССР было ***...во. Но чтобы депутат Верховного Совета УССР на весь мир объявила, что она спит с женатым мужчиной, такое было немыслимо.
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06.10.2021 16:56 Ответить
Депутат ВР УРСР технічно не мав змоги заявити щось на весь світ, а от діти Сталіна чи Брежнева могли.
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06.10.2021 17:16 Ответить
Чудасія в решеті... Просто цікаво,а що б з цього приводу сказав Михуїл,чи як його там ?
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06.10.2021 16:56 Ответить
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06.10.2021 16:57 Ответить
Карлсон, Міхо - "Ведь я умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну в полном расцвете сил. "

У нього в кожному порту країні по дружині скажемо так по подрузі
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06.10.2021 16:59 Ответить
И не одна. И в Киеве и в Одессе.
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06.10.2021 17:03 Ответить
Не заздріть...
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06.10.2021 19:19 Ответить
А чему завидовать? Геморрою в жизни? Это, на самом деле, несчастные люди.
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06.10.2021 19:24 Ответить
Сандра: ***** ты, крашена...
Лиза: Отчего же крашена, это мой натуральный цвет
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06.10.2021 16:59 Ответить
После слова "крашена" надо дописать слово "зелёная" !
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06.10.2021 17:08 Ответить
.........
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06.10.2021 20:04 Ответить
"Доведут тебя кабаки и бабы до цугундера" (С) И скажите что это не так?
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06.10.2021 17:02 Ответить
Ещё большей неожиданностью будет видео Михо и Фрекен Бок....
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06.10.2021 17:06 Ответить
оце так Мішіко попав у чорну полосу. І жінка дізналась за романи і коханка залетіла ще й у в'язницю посадили. нездивуюсь якщо і хата згорить
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06.10.2021 17:08 Ответить
Соандра приняла второе гражданство - грузинское. Теперь и Ясько надо бы...
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06.10.2021 17:09 Ответить
Блина,Сандра...оно ж и на фотках просто идиот...
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06.10.2021 17:10 Ответить
могу представить насколько "неожиданным"
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06.10.2021 17:12 Ответить
супруга арахамию подозревала...
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06.10.2021 17:12 Ответить
Сейчас много грязи и провокаций против всех.
Не стоит поддаваться первым впечатлениям, на которые рассчитывают опытные манипуляторы. Люди сами разберутся в своих отношениях.
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06.10.2021 17:15 Ответить
От не бажала пекти карлсону плюшки - а комусь жеж треба???
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06.10.2021 17:17 Ответить
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06.10.2021 17:26 Ответить
Если б он был султан... А где третья жена? Подкоп роет?
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06.10.2021 17:28 Ответить
Мішань той - брехливий пес.
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06.10.2021 17:42 Ответить
Михо еще тот шалун
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06.10.2021 20:06 Ответить
ого, Мише походу из тюрьмы лучше пока не выходить... пока страсти не улягутся...
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06.10.2021 17:43 Ответить
Думаю він і не вийде. Придушать придурка за те що за його наказами гвалтували "злодіїв в законі" та чиновників на камеру і шантажували потім показом "відосіків" на грузинському телебаченні. Платили всі. І мовчать усі до цього часу бо є у Міхи "відеоархів". Зрозуміло що для кавказця бути згвалтованим, скажемо так, ну дуже ганебно...
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06.10.2021 19:05 Ответить
Если это правда, то вполне логично, что когда его придушат - этот архив тут же будет выложен в общее пользование. И поэтому его никто душить не будет.
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06.10.2021 22:35 Ответить
Тому він досі живий, але для "потрошіння" придурка потрібні умови ізоляції і повний доступ до тіла. Зараз такий доступ отримано. Він швидко зрозуміє що вибір у нього лише між "важкою" смертю і "легкою". Зрозуміло що "легко" буде в обмін на архів, а "важко" можна розтягнути на десятиліття болі та жаху.
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07.10.2021 01:12 Ответить
Уявіть, що це мурло керувало Одеською областю, що воно очолює ще якусь *уню . І таких Міхо у нас, закрий очі, плюнь і в Міхо попадеш. Виберіть мене президентом і мої перші кроки - зміна кримінального кодекса і кримінально-процесуального... Кодекси написані Портновим не є добро для народа, а є добро для тих в кого грошенята. Хабар, корупція, вбивство, ДТП із смертельними наслідками... - під варту без залога... Не залежно який статус займає особа.
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06.10.2021 17:59 Ответить
Жінка повинна бути поряд з чоловіком і в горі, і в радості, а не десь там. По заслугах і нагорода.
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06.10.2021 18:31 Ответить
Так Яська виходить справжня жінка, поїхала у Грузію Сааці сосати співчувати.
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06.10.2021 21:23 Ответить
Ні. Вона поїхала завершити справу яку їй доручили "слуги"...
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06.10.2021 22:20 Ответить
Колись у інших "слуг народу" в синіх галіфе була традиція "підкладати" контрольованим об'єктам "корабельних сосен". І ті писали "оперу" чим дихає, що читає з ким товаришує...
Оперативні розробки.
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06.10.2021 18:37 Ответить
Ну вот как-то так ведут себя все обожатели Михо:

"Меня поимели и нае...али, но я все равно в него верю".
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06.10.2021 18:46 Ответить
"Прастиє рішенья - прастиє двіженья" ******.
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06.10.2021 18:55 Ответить
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06.10.2021 19:24 Ответить
Масовик Михо по всей Европе наследил своим грузинским затейником. Теперь у всего гарема голова не перестает болеть.
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06.10.2021 19:47 Ответить
😁
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06.10.2021 21:07 Ответить
Жена из всей троицы единственная кто достойно себя ведёт
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06.10.2021 19:48 Ответить
Лиза Ясько? Юное дарование, которое Зе назначил представлять интересы Украины в ПАСЕ, когда решался вопрос о возвращении кацапской делегации, изгнанной при Порохе? Сладкая булочка (с хорошим английским языком) для ********** спецслужб и прожженных европейских дипломатов. Кацапы вернулись, а Лиза засунула свой язык в жопу. Судя по вновь открывшимся обстоятельствам - престарелому батоно Михо.
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06.10.2021 21:50 Ответить
Лоханувся по всіх фронтах
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06.10.2021 22:07 Ответить
 
 