Видео с Ясько стало для меня неожиданным, - супруга Саакашвили Рулофс
Супруга экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что для нее стало неожиданностью опубликованное нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько видео, где они с Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Рулофс 6 октября в Facebook призвала освободить своего мужа из тюрьмы. "Михеил Саакашвили – политический заключенный. И я как гражданка Грузии полностью присоединяюсь к требованию о его освобождении", – написала она.
Она отметила, что ей задают много вопросов о видео, которое выложила в Фейсбук Ясько.
"Не буду скрывать, что видео, опубликованное в пятницу вечером, стало для меня неожиданным, а форма – совершенно неприемлемой. Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие, верю, что мы выйдем победителями из этой борьбы", – подчеркнула Рулофс.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
1 октября народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько опубликовала в Facebook совместное с Михеилом Саакашвили видео, где они заявили, что влюблены друг в друга.
Саакашвили женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс. Они воспитывают двух сыновей – Эдуарда и Николоза. Об их разводе не сообщалось.
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А это значит
Что не страшны тебе
Ни нары, ни тюрьма...
Дважды жениться и.... сесть в тюрьму за политику 😂
як то казали - міхо крузін ,джьопа резін!
Шоб ти знав - скільки людей , стільки і характерів . .
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1445730958381129730 1 ч
Жена (они не разведены) Саакашвили Сандра Рулофс нежно прокомментировала появление у своего мужа очередной "....ди".от "слуг народа" Лизки Ясько. "Слуги народа" это сообщество "низким уровнем социальной ответственности" Так политически корректно называется б.....о
Карлсон,Міхо - "Ведь я умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну в полном расцвете сил. "
У нього в кожному
портукраїні по дружиніскажемо так по подрузі
Лиза: Отчего же крашена, это мой натуральный цвет
Не стоит поддаваться первым впечатлениям, на которые рассчитывают опытные манипуляторы. Люди сами разберутся в своих отношениях.
сосатиспівчувати.
Оперативні розробки.
"Меня поимели и нае...али, но я все равно в него верю".