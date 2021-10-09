Ісландія призупинила використання вакцини Moderna через ризик розвитку міокардиту
Ісландія слідом за іншими країнами Північної Європи призупинила вакцинацію населення препаратом проти коронавірусу Moderna через ризик розвитку міокардиту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомило Управління охорони здоров'я Ісландії.
"Це рішення пов'язане зі збільшенням захворюваності на міокардит і перикардит після щеплення вакциною Moderna, а також вакцинації з використанням Pfizer/BioNTech", - йдеться в повідомленні.
В Управління охорони здоров'я зазначили, що головний епідеміолог ухвалив рішення про заборону використання цього COVID-препарату з урахуванням того, що зараз у країні достатньо запасів іншої вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech.
Вакцину Moderna використовували в Ісландії упродовж останніх двох місяців як бустерну дозу жителям, щепленим однодозовою вакциною Johnson&Johnson. Також компонент Moderna отримували літні жителі і люди з ослабленим імунітетом, щеплені двома дозами іншої вакцини.
У жовтні Фінляндія призупинила вакцинацію проти коронавірусу чоловіків віком до 30 препаратом Moderna через ризик запалення серця.
Представники охорони здоров'я Швеції та Данії також вирішили призупинити використання препарату Moderna для вакцинації всіх молодих людей і дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Лучше получить две-три дозы бесплатно, чем потом , не дай бог, выкладывать по 1000 в день за платные... и это в случае лёгкого течения болезни..
многие думают, что вакцинации это пришёл укололи первую дозу и ты уже "бессмертный" - а куй там .. я повторюсь самый опасный период -это период между первой дозой и второй . когда организм максимально ослаблен и в этот период человек должен максимально беречь своё здоровье , ограничить контакты с другими людьми, не употреблять алкоголь, снизить физические нагрузки и пр.., перед вакцинацией проконсультируйтесь с вашими лечащими или наблюдающими вас докторами , а если уже решили вакцинироваться , то не вакцинируйтесь в подворотнях -идите в ближайшую поликлинику или больницу ...
А так что я вижу -пришли получили дозу - пошли тут же напротив возле магазина запили счастье . потом или бледные на следующий день или синие как баклажаны , прививка плять им виновата..
"2 дня от момента заболевания Дельтой. И симптоматика проявляется.Какую угрозу я несу вам, привитым? Значит все таки колеблетесь насчёт прививки..."
"...и если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет! -
Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.."
Астрезенека к стати изготовлена по той же технологии что и спутник в паРаше...это векторная вакцина...
Ну конечно, это все плохая организация. Впрочем как и во всем мире, В Индии, вон тоже, из за плохой организации во дворах больниц дохнут и именно из за плохой организации они приостанавливали поставку вакцин по оплаченным контрактам.
А "твари тупые" это, в данном случае, не оскорбление а констатация факта.
Та ти шо... ? И что !? а чего ты не считаешь для сравнения , у скольких за это время было энуреза, срачки и насморка !? Это же то же какое то заболевание , но ты почему то вцепился в сраный короновирус, которые абсолютное большинство людей даже не замечают !
Тем временем в одесских в опорных больницах еще неделю назад закончились места в реанимации для больных COVID-19. В городе и области всего 4 ковидных стационара. По словам медиков, https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/dva-goroda-ukrainy-na-poroge-kollapsa-v-covid-bolnicah-mesta-dlya-pacientov-na-ishode-1576055.html за сентябрь уровень госпитализации в Одесской области вырос в 4 раза.
В Харькове ситуация не лучше - заняты уже 90% коек для больных с коронавирусом. Пациентов будут развозить по областным больницам, ведь в городе размещать их практически негде.
В Днепре в больнице Мечникова https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/v-dnepre-zapolnena-covid-reanimaciya-v-bolnice-mechnikova-vse-pacienty-protivniki-vakcinacii-1576696.html реанимация сейчас заполнена тяжелыми пациентами с коронавирусом. В медучреждении уже перекрыли работу старого корпуса - там будут принимать только пациентов с ковидом.
При этом в Ивано-Франковске и Днепре подчеркивали, что практически все тяжелые больные, которые поступали в больницу, - противники вакцинации
Вот такая она, плохая организация.!
Я правильно понимаю, что ВНЕ реанимации мед.помощь им не могут оказать и то этой логике они умерли !? ОНИ УМЕРЛИ ?!
Или это всё ПОДАЧА выдуманной информации !?
Вы обычный бот-манипулятор. Который разносит панику.
- у тебя или твоих родных дела "неочень" и по хорошему вам бы в реанимацию...
ты бы :
- отоказался
- потребовал доказательств своего "плохого сотояния"
или - побежал бы БЕГОМ в реанимацию, пока "есть возможность " !?
И насколько ТЫ квалифицированный доктор, что бы суметь ************** слова персонала ?!
А ведь от количества ковидных зависит заработков к больничке..., а от страшного -ужасного карантина зарабатывают не только врачи... но и правительство и прочие... ТЕ кто может давать нужные команды на нужную ИМ статистику !
Кроме того ты так мне и не ответил... УМЕРЛИ лите кто не попал в реанимацию или все же помощь им оказали ВНЕ реанимации !?
Вот дочего доводит просмотр руссотелевизоро!
Например собак чипируют именно так - уколом !
Не неси московське сміття. Добре що його в неті не більше 6%
И этой технологии уже много лет... а при другой технологии , укол и сам чип ГОРАЗДО меньше размерами... ))