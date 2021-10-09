Ісландія призупинила використання вакцини Moderna через ризик розвитку міокардиту

Ісландія слідом за іншими країнами Північної Європи призупинила вакцинацію населення препаратом проти коронавірусу Moderna через ризик розвитку міокардиту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомило Управління охорони здоров'я Ісландії.

"Це рішення пов'язане зі збільшенням захворюваності на міокардит і перикардит після щеплення вакциною Moderna, а також вакцинації з використанням Pfizer/BioNTech", - йдеться в повідомленні.

В Управління охорони здоров'я зазначили, що головний епідеміолог ухвалив рішення про заборону використання цього COVID-препарату з урахуванням того, що зараз у країні достатньо запасів іншої вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech.

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Вакцину Moderna використовували в Ісландії упродовж останніх двох місяців як бустерну дозу жителям, щепленим однодозовою вакциною Johnson&Johnson. Також компонент Moderna отримували літні жителі і люди з ослабленим імунітетом, щеплені двома дозами іншої вакцини.

У жовтні Фінляндія призупинила вакцинацію проти коронавірусу чоловіків віком до 30 препаратом Moderna через ризик запалення серця.

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Представники охорони здоров'я Швеції та Данії також вирішили призупинити використання препарату Moderna для вакцинації всіх молодих людей і дітей.