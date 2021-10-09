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Новини Коронавірус і карантин
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Ісландія призупинила використання вакцини Moderna через ризик розвитку міокардиту

Ісландія призупинила використання вакцини Moderna через ризик розвитку міокардиту

Ісландія слідом за іншими країнами Північної Європи призупинила вакцинацію населення препаратом проти коронавірусу Moderna через ризик розвитку міокардиту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомило Управління охорони здоров'я Ісландії.

"Це рішення пов'язане зі збільшенням захворюваності на міокардит і перикардит після щеплення вакциною Moderna, а також вакцинації з використанням Pfizer/BioNTech", - йдеться в повідомленні.

В Управління охорони здоров'я зазначили, що головний епідеміолог ухвалив рішення про заборону використання цього COVID-препарату з урахуванням того, що зараз у країні достатньо запасів іншої вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech.

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Вакцину Moderna використовували в Ісландії упродовж останніх двох місяців як бустерну дозу жителям, щепленим однодозовою вакциною Johnson&Johnson. Також компонент Moderna отримували літні жителі і люди з ослабленим імунітетом, щеплені двома дозами іншої вакцини.

У жовтні Фінляндія призупинила вакцинацію проти коронавірусу чоловіків віком до 30 препаратом Moderna через ризик запалення серця.

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Представники охорони здоров'я Швеції та Данії також вирішили призупинити використання препарату Moderna для вакцинації всіх молодих людей і дітей.
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Топ коментарі
+18
нормальную вакцину бы лет 5 разрабатывали а тут почти сразу все страны выкатили свой шмурдяк
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09.10.2021 13:20
+11
Далі буде.... Які ще болячки вилізуть в майбутньому?
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09.10.2021 13:02
+10
добре, тільки для паритету: всіх вакциновааних з міокардитами, паралічами, тромбозами і т.п. також "не лікувати і не реанімувати "
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09.10.2021 13:56
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Далі буде.... Які ще болячки вилізуть в майбутньому?
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09.10.2021 13:02 Відповісти
Это неизвестно. Зато известно что будет когда на 10 мест в больнице будет 50 невакцинированных идиотов умоляющих дать им хоть глоток кислорода.
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09.10.2021 14:35 Відповісти
Полноценное комплексного исследования вакцин еще не делали.
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09.10.2021 13:03 Відповісти
Твой таварищ брэхун . Давай приезжай, покажу и по палатам проведу лично задашь вопрос больным кто вакцинировался чем и как ... Скажу наперёд , что вакцинированным считается больной, который привит как минимум двумя прививками. И прививаться надо тоже правильно - самый большой риск подхватить вирус - это период между первой и второй дозой..
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09.10.2021 13:41 Відповісти
на балабола він не схожий. а на рахунок кількості доз я не уточнював. серед знайомих також маю як захворівших вакцинованих як і тих, хто захворів вдруге. тому хз як усе буде далі і хто більш правий. І якщо Ви лікар, то скажіть мені, чи доцільна вакцинація у розпал захворюваності? Бо імунологи кажуть, що ні.
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09.10.2021 13:51 Відповісти
если серьёзно и правильно подойдёте к этому вопросу, то это не проблема..
Лучше получить две-три дозы бесплатно, чем потом , не дай бог, выкладывать по 1000 в день за платные... и это в случае лёгкого течения болезни..
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09.10.2021 14:46 Відповісти
дякую за відповідь
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09.10.2021 14:57 Відповісти
У нас , в городе, моряк умер. 30 лет, сердце. Перед уходом в рейс вакцинировался.
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09.10.2021 13:35 Відповісти
Умер через 3 дня, после прививки
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09.10.2021 13:36 Відповісти
я тебе вчера задал вопрос -после какой прививки первой или второй ?
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09.10.2021 13:42 Відповісти
Это имеет какое то значение1 или 2. Умер АБСОЛЮТНО здоровый парень) ПОСЛЕ прививки. П
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09.10.2021 13:50 Відповісти
вам сейчас скажут, чисто случайно совпало. И вообще, какие ваши док-ва, что это от этого?
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09.10.2021 13:53 Відповісти
нет , случайностей в жизни не бывает, мой друг детства , царство ему небесное, 51 год , получил инсульт на третий день после второй дозы вакцинации , получил паралич, вскрылся цироз печени и ещё куча болячек и через месяц его не стало... Но здесь надо добавить одну деталь - он был любителем накатить соточку вторую по вечерам под сигаретку , причём ежедневно и вопреки всем рекомендациям воздержаться от опасной привычки хотя бы в период вакцинации проигнорировал....
многие думают, что вакцинации это пришёл укололи первую дозу и ты уже "бессмертный" - а куй там .. я повторюсь самый опасный период -это период между первой дозой и второй . когда организм максимально ослаблен и в этот период человек должен максимально беречь своё здоровье , ограничить контакты с другими людьми, не употреблять алкоголь, снизить физические нагрузки и пр.., перед вакцинацией проконсультируйтесь с вашими лечащими или наблюдающими вас докторами , а если уже решили вакцинироваться , то не вакцинируйтесь в подворотнях -идите в ближайшую поликлинику или больницу ...
А так что я вижу -пришли получили дозу - пошли тут же напротив возле магазина запили счастье . потом или бледные на следующий день или синие как баклажаны , прививка плять им виновата..
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09.10.2021 14:36 Відповісти
всё ясно .. а вы его личный доктор ?... или у вас его карточка на руках ? а может ты его лично вакцинировала ?
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09.10.2021 14:10 Відповісти
🤔🤦🏼‍♀️
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09.10.2021 14:12 Відповісти
Я даже не сомневалась, что вы так ответите к какой статистике и куда, вы относите вакцинированных . Которые сейчас массово поступают в больницы)
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09.10.2021 14:14 Відповісти
а вас к какой статистике отнести - вы написали, что у вас второй день симптомы дельты , а тест вы сделали ?
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09.10.2021 14:50 Відповісти
🤦🏼‍♀️. Я писала, что я переболела) Доктор, вы устали и запутались
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09.10.2021 14:57 Відповісти
А это чей комментарий ? :
"2 дня от момента заболевания Дельтой. И симптоматика проявляется.Какую угрозу я несу вам, привитым? Значит все таки колеблетесь насчёт прививки..."
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09.10.2021 15:05 Відповісти
Доктор , доктор. Бывайте здоровы🙂. Работа у вас ответственная
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09.10.2021 15:16 Відповісти
пока выдумщица )))
"...и если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет! -
Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.."
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09.10.2021 15:24 Відповісти
Солнце, воздух, пофигизм-укрепляют организм. 🙂. Насчёт выдумывать , эт вы зря. Не вижу смысла)
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09.10.2021 15:36 Відповісти
нормальную вакцину бы лет 5 разрабатывали а тут почти сразу все страны выкатили свой шмурдяк
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09.10.2021 13:20 Відповісти
А чего вы ожидали от вакцин которые изготовлены по технологии никогда ранее не применялась ни в одной одобренной вакцине???
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09.10.2021 13:20 Відповісти
Единственная вакцина которая изготовлена по старой.. испытанной технологии которая используется для производства многих других вакцин...это как ни парадоксально китайская короновак...

Астрезенека к стати изготовлена по той же технологии что и спутник в паРаше...это векторная вакцина...
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09.10.2021 13:24 Відповісти
А Ляшко с главным санврачом агитировали прививаться беременным. Надеюсь, никто из мам не рискнул здоровьем своего ещё нерождённого ребёнка.
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09.10.2021 13:25 Відповісти
рискнули
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09.10.2021 13:54 Відповісти
ну вот досмешивались вакцинами... джнсоном, потом пфайзером, после модерной, потом модерной после пфайзера - кактельчики окуеть ! ...и потом ещё соточку на "коня"...
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09.10.2021 13:31 Відповісти
Так наше Минздрав разрешило)
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09.10.2021 13:57 Відповісти
а надо своей головой думать , а не Минздравом .. ведь судя по вашим комментариям вы очень продвинулись в вопросах вакцинации , не имеючи при этом отношения к медицине))
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09.10.2021 14:55 Відповісти
Шановні антивакцинатори, не хочете вакцинуватись - ваше право. Тільки не забудьте зробити тату на лобі "Не реанімувати", щоб лікарям легше було.
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09.10.2021 13:37 Відповісти
добре, тільки для паритету: всіх вакциновааних з міокардитами, паралічами, тромбозами і т.п. також "не лікувати і не реанімувати "
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09.10.2021 13:56 Відповісти
Ваш фах?
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09.10.2021 14:07 Відповісти
А тебе зачечем его "фах" !? Это как то оправдает твоей бред ?
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10.10.2021 18:37 Відповісти
Та то просто був тест на "профпридатність", хоча з коментарів ясно, що до медицини воно ніякого стосунку не має, а підручники з біології за туалетом шкільним скурило.
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10.10.2021 18:57 Відповісти
От терьмо...
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09.10.2021 14:10 Відповісти
Антивакцинаторы, ТВАРИ ТУПЫЕ, почему нет ваших комментов на ветках с фотками очередей "скорой помощи" в больницы? Почему вы не комментируете эти новости?
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09.10.2021 14:31 Відповісти
Ты бы тварь тупая глаза раззула...и тогда бы наверное увидела на тех ветках наши комментарии... о том что очередь из десяти машин может организоваться только по причине плохой организации приема больных в приемном отделении...а не по причини большого наплыва больных...
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09.10.2021 14:46 Відповісти
"С 30 сентября по 7 октября в Украине зафиксировали 74 264 случая коронавируса. По сравнению с предыдущей неделей прирост заболеваемости составил 40%"
Ну конечно, это все плохая организация. Впрочем как и во всем мире, В Индии, вон тоже, из за плохой организации во дворах больниц дохнут и именно из за плохой организации они приостанавливали поставку вакцин по оплаченным контрактам.
А "твари тупые" это, в данном случае, не оскорбление а констатация факта.
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09.10.2021 15:07 Відповісти
"С 30 сентября по 7 октября в Украине зафиксировали 74 264 случая коронавируса. "
Та ти шо... ? И что !? а чего ты не считаешь для сравнения , у скольких за это время было энуреза, срачки и насморка !? Это же то же какое то заболевание , но ты почему то вцепился в сраный короновирус, которые абсолютное большинство людей даже не замечают !
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10.10.2021 18:40 Відповісти
Так, в Ивано-Франковске https://www.segodnya.ua/regions/lvov/v-ivano-frankovske-gotovyatsya-otkryvat-novye-covid-otdeleniya-tolko-2-bolnyh-privity-1576491.html готовятся открывать дополнительные отделения для пациентов с ковидом. Пока заполненность больниц - 70%, но наплыв пациентов стремительно растет
Тем временем в одесских в опорных больницах еще неделю назад закончились места в реанимации для больных COVID-19. В городе и области всего 4 ковидных стационара. По словам медиков, https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/dva-goroda-ukrainy-na-poroge-kollapsa-v-covid-bolnicah-mesta-dlya-pacientov-na-ishode-1576055.html за сентябрь уровень госпитализации в Одесской области вырос в 4 раза.
В Харькове ситуация не лучше - заняты уже 90% коек для больных с коронавирусом. Пациентов будут развозить по областным больницам, ведь в городе размещать их практически негде.
В Днепре в больнице Мечникова https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/v-dnepre-zapolnena-covid-reanimaciya-v-bolnice-mechnikova-vse-pacienty-protivniki-vakcinacii-1576696.html реанимация сейчас заполнена тяжелыми пациентами с коронавирусом. В медучреждении уже перекрыли работу старого корпуса - там будут принимать только пациентов с ковидом.
При этом в Ивано-Франковске и Днепре подчеркивали, что практически все тяжелые больные, которые поступали в больницу, - противники вакцинации

Вот такая она, плохая организация.!
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09.10.2021 15:15 Відповісти
"Тем временем в одесских в опорных больницах еще неделю назад закончились места в реанимации для больных COVID-19."

Я правильно понимаю, что ВНЕ реанимации мед.помощь им не могут оказать и то этой логике они умерли !? ОНИ УМЕРЛИ ?!

Или это всё ПОДАЧА выдуманной информации !?
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10.10.2021 18:43 Відповісти
Эпический идиот!!!!!!
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12.10.2021 13:29 Відповісти
Я так и думал, что ответа у вас не будет !
Вы обычный бот-манипулятор. Который разносит панику.
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12.10.2021 13:38 Відповісти
Какой ответ нужен дебилу не понимающему, что такое реанимация и какую и кому там помощь оказывают. Так вот, если тебе проломить твою тупую башку и положить лечится в гинекологию, тогда возможно ты поймешь разницу.
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12.10.2021 17:54 Відповісти
А вот ты мне расскажи , как бы поступил ТЫ если бы ТЕБЕ врач сказал, например:
- у тебя или твоих родных дела "неочень" и по хорошему вам бы в реанимацию...

ты бы :
- отоказался
- потребовал доказательств своего "плохого сотояния"
или - побежал бы БЕГОМ в реанимацию, пока "есть возможность " !?

И насколько ТЫ квалифицированный доктор, что бы суметь ************** слова персонала ?!

А ведь от количества ковидных зависит заработков к больничке..., а от страшного -ужасного карантина зарабатывают не только врачи... но и правительство и прочие... ТЕ кто может давать нужные команды на нужную ИМ статистику !

Кроме того ты так мне и не ответил... УМЕРЛИ лите кто не попал в реанимацию или все же помощь им оказали ВНЕ реанимации !?
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12.10.2021 18:16 Відповісти
И ни одной цифры, насколько реально увеличился риск. Чисто антиваксерам на вентилятор набросить.
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09.10.2021 20:04 Відповісти
А, на донетчине отказываюся от вакцинации через боязнь чипирования! Если им говорят, что какое чипирование, как ЧИП пройдет через иглу?! Ответ- так ЧИП то жидкий! (Это реально из жизни!)
Вот дочего доводит просмотр руссотелевизоро!
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09.10.2021 20:58 Відповісти
Я не сторонник этих страхов... Но что бы ты на будущее знал... что эл.чипы как раз через иглу и вводят ))

Например собак чипируют именно так - уколом !
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10.10.2021 18:45 Відповісти
Вартість такого ЧІПу ? Якби така технологія так мало коштувала що всіх собак чіпувати то смртфон вартував би в 100 разів менше і розмір електронної частини був би в десятки разів менше, фактично був би екран і батарея.
Не неси московське сміття. Добре що його в неті не більше 6%
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11.10.2021 12:15 Відповісти
вот для примера https://www.youtube.com/watch?v=fXy2ObJIe6A https://www.youtube.com/watch?v=fXy2ObJIe6A

И этой технологии уже много лет... а при другой технологии , укол и сам чип ГОРАЗДО меньше размерами... ))
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10.10.2021 18:49 Відповісти
 
 