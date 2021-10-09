РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7948 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 747 57
вакцина (3777) Исландия (105) карантин (16728) COVID-19 (18606) коронавирус (17040) Moderna (58)

Исландия приостановила использование вакцины Moderna из-за риска развития миокардита

Исландия приостановила использование вакцины Moderna из-за риска развития миокардита

Исландия вслед за другими странами Северной Европы приостановила вакцинацию населения препаратом против коронавируса Moderna из-за риска развития миокардита.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщило Управление здравоохранения Исландии.

"Это решение связано с увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer/BioNTech", - говорится в сообщении.

В Управлении отметили, что главный эпидемиолог принял решение о запрете использования этого COVID-препарата с учетом того, что сейчас в стране достаточно запасов другой вакцины против коронавируса производства Pfizer-BioNTech.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регулятор ЕС рекомендует сделать бустерные дозы вакцинами Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом

Вакцину Moderna использовали в Исландии на протяжении последних двух месяцев как бустерную дозу жителям, привитым монодозной вакциной Johnson & Johnson. Также компонент Moderna получали пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, привитые двумя дозами другой вакцины.

В октябре Финляндия приостановила вакцинацию от коронавируса мужчин в возрасте до 30 препаратом Moderna из-за риска воспаления сердца.

Также читайте: 840 человек получили просроченную вакцину Moderna в Германии, - Bild

Представители здравоохранения Швеции и Дании также решили прекратить использование препарата Moderna для вакцинации всех молодых людей и детей.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
нормальную вакцину бы лет 5 разрабатывали а тут почти сразу все страны выкатили свой шмурдяк
показать весь комментарий
09.10.2021 13:20
+11
Далі буде.... Які ще болячки вилізуть в майбутньому?
показать весь комментарий
09.10.2021 13:02
+10
добре, тільки для паритету: всіх вакциновааних з міокардитами, паралічами, тромбозами і т.п. також "не лікувати і не реанімувати "
показать весь комментарий
09.10.2021 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Далі буде.... Які ще болячки вилізуть в майбутньому?
показать весь комментарий
09.10.2021 13:02 Ответить
Это неизвестно. Зато известно что будет когда на 10 мест в больнице будет 50 невакцинированных идиотов умоляющих дать им хоть глоток кислорода.
показать весь комментарий
09.10.2021 14:35 Ответить
Полноценное комплексного исследования вакцин еще не делали.
показать весь комментарий
09.10.2021 13:03 Ответить
Твой таварищ брэхун . Давай приезжай, покажу и по палатам проведу лично задашь вопрос больным кто вакцинировался чем и как ... Скажу наперёд , что вакцинированным считается больной, который привит как минимум двумя прививками. И прививаться надо тоже правильно - самый большой риск подхватить вирус - это период между первой и второй дозой..
показать весь комментарий
09.10.2021 13:41 Ответить
на балабола він не схожий. а на рахунок кількості доз я не уточнював. серед знайомих також маю як захворівших вакцинованих як і тих, хто захворів вдруге. тому хз як усе буде далі і хто більш правий. І якщо Ви лікар, то скажіть мені, чи доцільна вакцинація у розпал захворюваності? Бо імунологи кажуть, що ні.
показать весь комментарий
09.10.2021 13:51 Ответить
если серьёзно и правильно подойдёте к этому вопросу, то это не проблема..
Лучше получить две-три дозы бесплатно, чем потом , не дай бог, выкладывать по 1000 в день за платные... и это в случае лёгкого течения болезни..
показать весь комментарий
09.10.2021 14:46 Ответить
дякую за відповідь
показать весь комментарий
09.10.2021 14:57 Ответить
У нас , в городе, моряк умер. 30 лет, сердце. Перед уходом в рейс вакцинировался.
показать весь комментарий
09.10.2021 13:35 Ответить
Умер через 3 дня, после прививки
показать весь комментарий
09.10.2021 13:36 Ответить
я тебе вчера задал вопрос -после какой прививки первой или второй ?
показать весь комментарий
09.10.2021 13:42 Ответить
Это имеет какое то значение1 или 2. Умер АБСОЛЮТНО здоровый парень) ПОСЛЕ прививки. П
показать весь комментарий
09.10.2021 13:50 Ответить
вам сейчас скажут, чисто случайно совпало. И вообще, какие ваши док-ва, что это от этого?
показать весь комментарий
09.10.2021 13:53 Ответить
нет , случайностей в жизни не бывает, мой друг детства , царство ему небесное, 51 год , получил инсульт на третий день после второй дозы вакцинации , получил паралич, вскрылся цироз печени и ещё куча болячек и через месяц его не стало... Но здесь надо добавить одну деталь - он был любителем накатить соточку вторую по вечерам под сигаретку , причём ежедневно и вопреки всем рекомендациям воздержаться от опасной привычки хотя бы в период вакцинации проигнорировал....
многие думают, что вакцинации это пришёл укололи первую дозу и ты уже "бессмертный" - а куй там .. я повторюсь самый опасный период -это период между первой дозой и второй . когда организм максимально ослаблен и в этот период человек должен максимально беречь своё здоровье , ограничить контакты с другими людьми, не употреблять алкоголь, снизить физические нагрузки и пр.., перед вакцинацией проконсультируйтесь с вашими лечащими или наблюдающими вас докторами , а если уже решили вакцинироваться , то не вакцинируйтесь в подворотнях -идите в ближайшую поликлинику или больницу ...
А так что я вижу -пришли получили дозу - пошли тут же напротив возле магазина запили счастье . потом или бледные на следующий день или синие как баклажаны , прививка плять им виновата..
показать весь комментарий
09.10.2021 14:36 Ответить
всё ясно .. а вы его личный доктор ?... или у вас его карточка на руках ? а может ты его лично вакцинировала ?
показать весь комментарий
09.10.2021 14:10 Ответить
🤔🤦🏼‍♀️
показать весь комментарий
09.10.2021 14:12 Ответить
Я даже не сомневалась, что вы так ответите к какой статистике и куда, вы относите вакцинированных . Которые сейчас массово поступают в больницы)
показать весь комментарий
09.10.2021 14:14 Ответить
а вас к какой статистике отнести - вы написали, что у вас второй день симптомы дельты , а тест вы сделали ?
показать весь комментарий
09.10.2021 14:50 Ответить
🤦🏼‍♀️. Я писала, что я переболела) Доктор, вы устали и запутались
показать весь комментарий
09.10.2021 14:57 Ответить
А это чей комментарий ? :
"2 дня от момента заболевания Дельтой. И симптоматика проявляется.Какую угрозу я несу вам, привитым? Значит все таки колеблетесь насчёт прививки..."
показать весь комментарий
09.10.2021 15:05 Ответить
Доктор , доктор. Бывайте здоровы🙂. Работа у вас ответственная
показать весь комментарий
09.10.2021 15:16 Ответить
пока выдумщица )))
"...и если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет! -
Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.."
показать весь комментарий
09.10.2021 15:24 Ответить
Солнце, воздух, пофигизм-укрепляют организм. 🙂. Насчёт выдумывать , эт вы зря. Не вижу смысла)
показать весь комментарий
09.10.2021 15:36 Ответить
нормальную вакцину бы лет 5 разрабатывали а тут почти сразу все страны выкатили свой шмурдяк
показать весь комментарий
09.10.2021 13:20 Ответить
А чего вы ожидали от вакцин которые изготовлены по технологии никогда ранее не применялась ни в одной одобренной вакцине???
показать весь комментарий
09.10.2021 13:20 Ответить
Единственная вакцина которая изготовлена по старой.. испытанной технологии которая используется для производства многих других вакцин...это как ни парадоксально китайская короновак...

Астрезенека к стати изготовлена по той же технологии что и спутник в паРаше...это векторная вакцина...
показать весь комментарий
09.10.2021 13:24 Ответить
А Ляшко с главным санврачом агитировали прививаться беременным. Надеюсь, никто из мам не рискнул здоровьем своего ещё нерождённого ребёнка.
показать весь комментарий
09.10.2021 13:25 Ответить
рискнули
показать весь комментарий
09.10.2021 13:54 Ответить
ну вот досмешивались вакцинами... джнсоном, потом пфайзером, после модерной, потом модерной после пфайзера - кактельчики окуеть ! ...и потом ещё соточку на "коня"...
показать весь комментарий
09.10.2021 13:31 Ответить
Так наше Минздрав разрешило)
показать весь комментарий
09.10.2021 13:57 Ответить
а надо своей головой думать , а не Минздравом .. ведь судя по вашим комментариям вы очень продвинулись в вопросах вакцинации , не имеючи при этом отношения к медицине))
показать весь комментарий
09.10.2021 14:55 Ответить
Шановні антивакцинатори, не хочете вакцинуватись - ваше право. Тільки не забудьте зробити тату на лобі "Не реанімувати", щоб лікарям легше було.
показать весь комментарий
09.10.2021 13:37 Ответить
добре, тільки для паритету: всіх вакциновааних з міокардитами, паралічами, тромбозами і т.п. також "не лікувати і не реанімувати "
показать весь комментарий
09.10.2021 13:56 Ответить
Ваш фах?
показать весь комментарий
09.10.2021 14:07 Ответить
А тебе зачечем его "фах" !? Это как то оправдает твоей бред ?
показать весь комментарий
10.10.2021 18:37 Ответить
Та то просто був тест на "профпридатність", хоча з коментарів ясно, що до медицини воно ніякого стосунку не має, а підручники з біології за туалетом шкільним скурило.
показать весь комментарий
10.10.2021 18:57 Ответить
От терьмо...
показать весь комментарий
09.10.2021 14:10 Ответить
Антивакцинаторы, ТВАРИ ТУПЫЕ, почему нет ваших комментов на ветках с фотками очередей "скорой помощи" в больницы? Почему вы не комментируете эти новости?
показать весь комментарий
09.10.2021 14:31 Ответить
Ты бы тварь тупая глаза раззула...и тогда бы наверное увидела на тех ветках наши комментарии... о том что очередь из десяти машин может организоваться только по причине плохой организации приема больных в приемном отделении...а не по причини большого наплыва больных...
показать весь комментарий
09.10.2021 14:46 Ответить
"С 30 сентября по 7 октября в Украине зафиксировали 74 264 случая коронавируса. По сравнению с предыдущей неделей прирост заболеваемости составил 40%"
Ну конечно, это все плохая организация. Впрочем как и во всем мире, В Индии, вон тоже, из за плохой организации во дворах больниц дохнут и именно из за плохой организации они приостанавливали поставку вакцин по оплаченным контрактам.
А "твари тупые" это, в данном случае, не оскорбление а констатация факта.
показать весь комментарий
09.10.2021 15:07 Ответить
"С 30 сентября по 7 октября в Украине зафиксировали 74 264 случая коронавируса. "
Та ти шо... ? И что !? а чего ты не считаешь для сравнения , у скольких за это время было энуреза, срачки и насморка !? Это же то же какое то заболевание , но ты почему то вцепился в сраный короновирус, которые абсолютное большинство людей даже не замечают !
показать весь комментарий
10.10.2021 18:40 Ответить
Так, в Ивано-Франковске https://www.segodnya.ua/regions/lvov/v-ivano-frankovske-gotovyatsya-otkryvat-novye-covid-otdeleniya-tolko-2-bolnyh-privity-1576491.html готовятся открывать дополнительные отделения для пациентов с ковидом. Пока заполненность больниц - 70%, но наплыв пациентов стремительно растет
Тем временем в одесских в опорных больницах еще неделю назад закончились места в реанимации для больных COVID-19. В городе и области всего 4 ковидных стационара. По словам медиков, https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/dva-goroda-ukrainy-na-poroge-kollapsa-v-covid-bolnicah-mesta-dlya-pacientov-na-ishode-1576055.html за сентябрь уровень госпитализации в Одесской области вырос в 4 раза.
В Харькове ситуация не лучше - заняты уже 90% коек для больных с коронавирусом. Пациентов будут развозить по областным больницам, ведь в городе размещать их практически негде.
В Днепре в больнице Мечникова https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/v-dnepre-zapolnena-covid-reanimaciya-v-bolnice-mechnikova-vse-pacienty-protivniki-vakcinacii-1576696.html реанимация сейчас заполнена тяжелыми пациентами с коронавирусом. В медучреждении уже перекрыли работу старого корпуса - там будут принимать только пациентов с ковидом.
При этом в Ивано-Франковске и Днепре подчеркивали, что практически все тяжелые больные, которые поступали в больницу, - противники вакцинации

Вот такая она, плохая организация.!
показать весь комментарий
09.10.2021 15:15 Ответить
"Тем временем в одесских в опорных больницах еще неделю назад закончились места в реанимации для больных COVID-19."

Я правильно понимаю, что ВНЕ реанимации мед.помощь им не могут оказать и то этой логике они умерли !? ОНИ УМЕРЛИ ?!

Или это всё ПОДАЧА выдуманной информации !?
показать весь комментарий
10.10.2021 18:43 Ответить
Эпический идиот!!!!!!
показать весь комментарий
12.10.2021 13:29 Ответить
Я так и думал, что ответа у вас не будет !
Вы обычный бот-манипулятор. Который разносит панику.
показать весь комментарий
12.10.2021 13:38 Ответить
Какой ответ нужен дебилу не понимающему, что такое реанимация и какую и кому там помощь оказывают. Так вот, если тебе проломить твою тупую башку и положить лечится в гинекологию, тогда возможно ты поймешь разницу.
показать весь комментарий
12.10.2021 17:54 Ответить
А вот ты мне расскажи , как бы поступил ТЫ если бы ТЕБЕ врач сказал, например:
- у тебя или твоих родных дела "неочень" и по хорошему вам бы в реанимацию...

ты бы :
- отоказался
- потребовал доказательств своего "плохого сотояния"
или - побежал бы БЕГОМ в реанимацию, пока "есть возможность " !?

И насколько ТЫ квалифицированный доктор, что бы суметь ************** слова персонала ?!

А ведь от количества ковидных зависит заработков к больничке..., а от страшного -ужасного карантина зарабатывают не только врачи... но и правительство и прочие... ТЕ кто может давать нужные команды на нужную ИМ статистику !

Кроме того ты так мне и не ответил... УМЕРЛИ лите кто не попал в реанимацию или все же помощь им оказали ВНЕ реанимации !?
показать весь комментарий
12.10.2021 18:16 Ответить
И ни одной цифры, насколько реально увеличился риск. Чисто антиваксерам на вентилятор набросить.
показать весь комментарий
09.10.2021 20:04 Ответить
А, на донетчине отказываюся от вакцинации через боязнь чипирования! Если им говорят, что какое чипирование, как ЧИП пройдет через иглу?! Ответ- так ЧИП то жидкий! (Это реально из жизни!)
Вот дочего доводит просмотр руссотелевизоро!
показать весь комментарий
09.10.2021 20:58 Ответить
Я не сторонник этих страхов... Но что бы ты на будущее знал... что эл.чипы как раз через иглу и вводят ))

Например собак чипируют именно так - уколом !
показать весь комментарий
10.10.2021 18:45 Ответить
Вартість такого ЧІПу ? Якби така технологія так мало коштувала що всіх собак чіпувати то смртфон вартував би в 100 разів менше і розмір електронної частини був би в десятки разів менше, фактично був би екран і батарея.
Не неси московське сміття. Добре що його в неті не більше 6%
показать весь комментарий
11.10.2021 12:15 Ответить
вот для примера https://www.youtube.com/watch?v=fXy2ObJIe6A https://www.youtube.com/watch?v=fXy2ObJIe6A

И этой технологии уже много лет... а при другой технологии , укол и сам чип ГОРАЗДО меньше размерами... ))
показать весь комментарий
10.10.2021 18:49 Ответить
 
 