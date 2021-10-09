Исландия приостановила использование вакцины Moderna из-за риска развития миокардита
Исландия вслед за другими странами Северной Европы приостановила вакцинацию населения препаратом против коронавируса Moderna из-за риска развития миокардита.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщило Управление здравоохранения Исландии.
"Это решение связано с увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer/BioNTech", - говорится в сообщении.
В Управлении отметили, что главный эпидемиолог принял решение о запрете использования этого COVID-препарата с учетом того, что сейчас в стране достаточно запасов другой вакцины против коронавируса производства Pfizer-BioNTech.
Вакцину Moderna использовали в Исландии на протяжении последних двух месяцев как бустерную дозу жителям, привитым монодозной вакциной Johnson & Johnson. Также компонент Moderna получали пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, привитые двумя дозами другой вакцины.
В октябре Финляндия приостановила вакцинацию от коронавируса мужчин в возрасте до 30 препаратом Moderna из-за риска воспаления сердца.
Представители здравоохранения Швеции и Дании также решили прекратить использование препарата Moderna для вакцинации всех молодых людей и детей.
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Лучше получить две-три дозы бесплатно, чем потом , не дай бог, выкладывать по 1000 в день за платные... и это в случае лёгкого течения болезни..
многие думают, что вакцинации это пришёл укололи первую дозу и ты уже "бессмертный" - а куй там .. я повторюсь самый опасный период -это период между первой дозой и второй . когда организм максимально ослаблен и в этот период человек должен максимально беречь своё здоровье , ограничить контакты с другими людьми, не употреблять алкоголь, снизить физические нагрузки и пр.., перед вакцинацией проконсультируйтесь с вашими лечащими или наблюдающими вас докторами , а если уже решили вакцинироваться , то не вакцинируйтесь в подворотнях -идите в ближайшую поликлинику или больницу ...
А так что я вижу -пришли получили дозу - пошли тут же напротив возле магазина запили счастье . потом или бледные на следующий день или синие как баклажаны , прививка плять им виновата..
"2 дня от момента заболевания Дельтой. И симптоматика проявляется.Какую угрозу я несу вам, привитым? Значит все таки колеблетесь насчёт прививки..."
"...и если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет! -
Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.."
Астрезенека к стати изготовлена по той же технологии что и спутник в паРаше...это векторная вакцина...
Ну конечно, это все плохая организация. Впрочем как и во всем мире, В Индии, вон тоже, из за плохой организации во дворах больниц дохнут и именно из за плохой организации они приостанавливали поставку вакцин по оплаченным контрактам.
А "твари тупые" это, в данном случае, не оскорбление а констатация факта.
Та ти шо... ? И что !? а чего ты не считаешь для сравнения , у скольких за это время было энуреза, срачки и насморка !? Это же то же какое то заболевание , но ты почему то вцепился в сраный короновирус, которые абсолютное большинство людей даже не замечают !
Тем временем в одесских в опорных больницах еще неделю назад закончились места в реанимации для больных COVID-19. В городе и области всего 4 ковидных стационара. По словам медиков, https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/dva-goroda-ukrainy-na-poroge-kollapsa-v-covid-bolnicah-mesta-dlya-pacientov-na-ishode-1576055.html за сентябрь уровень госпитализации в Одесской области вырос в 4 раза.
В Харькове ситуация не лучше - заняты уже 90% коек для больных с коронавирусом. Пациентов будут развозить по областным больницам, ведь в городе размещать их практически негде.
В Днепре в больнице Мечникова https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/v-dnepre-zapolnena-covid-reanimaciya-v-bolnice-mechnikova-vse-pacienty-protivniki-vakcinacii-1576696.html реанимация сейчас заполнена тяжелыми пациентами с коронавирусом. В медучреждении уже перекрыли работу старого корпуса - там будут принимать только пациентов с ковидом.
При этом в Ивано-Франковске и Днепре подчеркивали, что практически все тяжелые больные, которые поступали в больницу, - противники вакцинации
Вот такая она, плохая организация.!
Я правильно понимаю, что ВНЕ реанимации мед.помощь им не могут оказать и то этой логике они умерли !? ОНИ УМЕРЛИ ?!
Или это всё ПОДАЧА выдуманной информации !?
Вы обычный бот-манипулятор. Который разносит панику.
- у тебя или твоих родных дела "неочень" и по хорошему вам бы в реанимацию...
ты бы :
- отоказался
- потребовал доказательств своего "плохого сотояния"
или - побежал бы БЕГОМ в реанимацию, пока "есть возможность " !?
И насколько ТЫ квалифицированный доктор, что бы суметь ************** слова персонала ?!
А ведь от количества ковидных зависит заработков к больничке..., а от страшного -ужасного карантина зарабатывают не только врачи... но и правительство и прочие... ТЕ кто может давать нужные команды на нужную ИМ статистику !
Кроме того ты так мне и не ответил... УМЕРЛИ лите кто не попал в реанимацию или все же помощь им оказали ВНЕ реанимации !?
Вот дочего доводит просмотр руссотелевизоро!
Например собак чипируют именно так - уколом !
Не неси московське сміття. Добре що його в неті не більше 6%
И этой технологии уже много лет... а при другой технологии , укол и сам чип ГОРАЗДО меньше размерами... ))