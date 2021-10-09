Конкурс із обрання голови САП повинен відбутися якомога швидше, - Єрмак
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що конкурс із обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури має відбутися якомога швидше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.
"Для України абсолютно принципова стабільність і ефективність антикорупційних органів. Тому обрання незалежного і професійного керівника САП має відбутися якомога швидше. Ніякі затримки роботи конкурсної комісії суспільство не зрозуміє і не пробачить", - написав він.
Як повідомлялося раніше, засідання комісії, яка мала обрати керівника САП, не відбулося через відсутність членів комісії Олени Бусол, Андрія Гуджала і Євгенія Соболя.
Своє невдоволення ситуацією, що склалася, висловив і президент Зеленський, який заявив, що "члени конкурсної комісії повинні виконати свій обов'язок як годиться".
Будь ласка, зачекайте...
На "мітинг" до будинку Порошенка привезли тітушню, як худобу, по разнарядкє.
До ОП напередодні акцій запрошують дітей на якісь ідіотські інсталяції.
Красіво Єрмак-Подоляк ховаються від питань про офшори та вагнерівців.
А заодно і Володимира Олександровича перетворюють на Віктора Федоровіча, хоча мета - на Владіміра Владіміровіча.
Щось заїло пластинку у гопоти, з 2013 року одне й те саме - брехня, пограбування, кримінал, залякування.
Поки що зустріли силами ГО "Res_Publica. Брати по Зброї", але вже очевидно - реванш продовжить наступ.
Типа они первые.
Мабуть, через те, що ця контора "нічого не варта".
Україні, для боротьби з корупціонерами, конче, потрібен незалежний орган очолюваний незалежним професіоналом, а НЕ смоТрящим від корупціонера -узурпатора дерьмака- ВАЗеленського.
ніяк не можуть справді достойного вибрати
Малолєток до 18 років навіть побрали.
Дивитись всім !
Andrey Serebrianskyi
@Luganskiy_Twi
· 6 год
Вообще охренеть! Детей привезли штурмовать дом Порошенко. Ну это вообще днище! Ну так же нельзя! Зеленский, Арестович, Подоляк - это дно! Это подлость ниже плинтуса. Нет слов... .....
https://twitter.com/Luganskiy_Twi/status/1446780222267871239
поддонок