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Конкурс із обрання голови САП повинен відбутися якомога швидше, - Єрмак

Конкурс із обрання голови САП повинен відбутися якомога швидше, - Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що конкурс із обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури має відбутися якомога швидше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

"Для України абсолютно принципова стабільність і ефективність антикорупційних органів. Тому обрання незалежного і професійного керівника САП має відбутися якомога швидше. Ніякі затримки роботи конкурсної комісії суспільство не зрозуміє і не пробачить", - написав він.

Як повідомлялося раніше, засідання комісії, яка мала обрати керівника САП, не відбулося через відсутність членів комісії Олени Бусол, Андрія Гуджала і Євгенія Соболя.

Своє невдоволення ситуацією, що склалася, висловив і президент Зеленський, який заявив, що "члени конкурсної комісії повинні виконати свій обов'язок як годиться".
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Топ коментарі
+17
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09.10.2021 17:49
+15
Вор кричит "держите вора!" Люди ермака заседание сорвали - а оно тут визжит - наверное от негативной реакции с ЕС и США подгорает у зелененьких буратин.
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09.10.2021 17:52
+15
Клоуны в своем репертуаре,паясничают и кривляються,ни на что иное они не способны.
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09.10.2021 17:53
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ермак орет что "должен состоятся как можно быстрее", но делает все, чтобы конкурс вообще не состоялся..
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09.10.2021 17:57 Відповісти
п.с. https://www.youtube.com/watch?v=yyoSGsvzR_I
На "мітинг" до будинку Порошенка привезли тітушню, як худобу, по разнарядкє.
До ОП напередодні акцій запрошують дітей на якісь ідіотські інсталяції.
Красіво Єрмак-Подоляк ховаються від питань про офшори та вагнерівців.
А заодно і Володимира Олександровича перетворюють на Віктора Федоровіча, хоча мета - на Владіміра Владіміровіча.
Щось заїло пластинку у гопоти, з 2013 року одне й те саме - брехня, пограбування, кримінал, залякування.
Поки що зустріли силами ГО "Res_Publica. Брати по Зброї", але вже очевидно - реванш продовжить наступ.
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09.10.2021 19:48 Відповісти
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09.10.2021 17:49 Відповісти
Вот поэтому Зелупарий и Подоляк сегодня титушню к Пороху отправили.

Типа они первые.
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09.10.2021 19:34 Відповісти
Вот интересно Байден с Блинкеном понимают, что над ними просто издеваются?
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09.10.2021 17:49 Відповісти
Байдену и Блинкену пох, они в Америке. А вот украинскому налогоплатильщику и избирателю очень даже болит, почему эта словесная ху...ня до сих пор продолжается и когда она закончится, и наконец заработает антикоррупционная машина
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09.10.2021 17:53 Відповісти
налогоплательщику и зеизбирателю, принимающему решения жопой вместо головьі - хоть паржом, или уже нет?
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09.10.2021 18:01 Відповісти
Напомнить Ярему, Шокина и Луценко на посту Генпрокуроров? Или по руководству СБУ того времени пройтись? Или Гелетея вспомнить министром обороны, который ядерный взрыв в ДАПе "увидел"? Или о судейской мафии, которая при всех режимах, чудесно заседает поговорим? Тогда кто и кому был виноват?
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09.10.2021 18:09 Відповісти
ага, понял. тогда все бьіло плохо, а теперь все стало зашибись. ну, наслаждайтесь в таком случае
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09.10.2021 18:25 Відповісти
Вор кричит "держите вора!" Люди ермака заседание сорвали - а оно тут визжит - наверное от негативной реакции с ЕС и США подгорает у зелененьких буратин.
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09.10.2021 17:52 Відповісти
типа андрэйко давно готово к упаковке...вакуумной.
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09.10.2021 17:53 Відповісти
Клоуны в своем репертуаре,паясничают и кривляються,ни на что иное они не способны.
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09.10.2021 17:53 Відповісти
Д'ерьмак малюет это в твиттере одновременно по телефону раздавая указания о саботаже.
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09.10.2021 17:53 Відповісти
Это шобло поносное общественность за стадо баранов держит...
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09.10.2021 17:59 Відповісти
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09.10.2021 18:03 Відповісти
может договорился - своего пропихнул, либо врет, как обычно.. перманентное вранье - это их способ существования.
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09.10.2021 18:05 Відповісти
Это зеленая банда дорвавшаяся до власти. Ей все по барабану.
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09.10.2021 18:05 Відповісти
А що з цього приводу кажуть прибиральниці, що працюють у ОП?
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09.10.2021 18:06 Відповісти
смотрящий в ОП уже ждет
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09.10.2021 18:07 Відповісти
єрмак-чьмо і пдрас.
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09.10.2021 18:08 Відповісти
Меня только удивляет, как Нуланд не брезгует с ним вести переговоры...
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09.10.2021 18:08 Відповісти
пойди лучше кофе сделай кловану!
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09.10.2021 18:11 Відповісти
Ермак,хочешь что бы конкурс состоялся скорее-подключай брата.Проведете в турборежиме.
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09.10.2021 18:17 Відповісти
ще одна мертвонароджена контора яка буде лише прожерати бюджет.
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09.10.2021 18:18 Відповісти
Тю. Так ось чому дерьмак-Бубочка, усіма силами, намагаються проштовхнути туди свого, а Захід вимагає призначити незалежного профі.
Мабуть, через те, що ця контора "нічого не варта".
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09.10.2021 18:22 Відповісти
скільки цих контор вже наплодили...ефект?
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09.10.2021 18:58 Відповісти
У нас немає прокуратури, сбу, дбр, поліції, амку.
Україні, для боротьби з корупціонерами, конче, потрібен незалежний орган очолюваний незалежним професіоналом, а НЕ смоТрящим від корупціонера -узурпатора дерьмака- ВАЗеленського.
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09.10.2021 19:22 Відповісти
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09.10.2021 19:53 Відповісти
Нічого заперечити. Добре.
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09.10.2021 19:58 Відповісти
просто дивує ваша наївність.
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09.10.2021 19:59 Відповісти
Кумедний ви. Моя "наївність" підтверджена затягуванням конкурсу і істерикою зЕ-рмака.
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09.10.2021 20:04 Відповісти
мабуть хочуть обрати справжнього прохві, як колись Юґіка.
ніяк не можуть справді достойного вибрати
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09.10.2021 20:11 Відповісти
=) Еще Аферистович должен выйти и сказать тоже самое) Наивные эти зе-банаты)
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09.10.2021 18:19 Відповісти
Це той випадок, коли сам дурак але зозумнтм стати хоче! Це недоруСС з пятном на потилиці! Вагнер дядя, вагнер!
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09.10.2021 18:20 Відповісти
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09.10.2021 18:40 Відповісти
Нееет, ребятки, вашим словам уже никто не верит, смотрят по делам. А дела ваши расходятся со словами кардинально.
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09.10.2021 18:59 Відповісти
ху із фокінг мі стерв із д"Ермак, офіс манагер самсінг?..)
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09.10.2021 19:08 Відповісти
Арестович та подоляк організували мітинг тітушок біля будинку Порошенко.
Малолєток до 18 років навіть побрали.
Дивитись всім !

Andrey Serebrianskyi


@Luganskiy_Twi

· 6 год

Вообще охренеть! Детей привезли штурмовать дом Порошенко. Ну это вообще днище! Ну так же нельзя! Зеленский, Арестович, Подоляк - это дно! Это подлость ниже плинтуса. Нет слов... .....
https://twitter.com/Luganskiy_Twi/status/1446780222267871239
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09.10.2021 19:12 Відповісти
Поки Банкова ганяє "тітушок" під будинок Порошенка, він з волонтерами робить маскувальні сітки на фронт" - Сюмар
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09.10.2021 19:13 Відповісти
Ха ха ха 😀
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09.10.2021 19:20 Відповісти
рашистский тормоз Украины "крот- козырный " , включяает дурака для украинского "мудрого нариду" голосовавшего за"зе" .Как снять Разумкова.."дерьмак" порешал мигом,как решить вопрос нужный для Украины и ее народа"как можно скорее х/з когда,?
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09.10.2021 19:23 Відповісти
Два ключевых слова - быстрее и независимого… просто гомерический смех от шуток этих предателей и офшорных клоунов
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09.10.2021 19:24 Відповісти
Лицемер несчасный, как будто не он всё тормозит.
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09.10.2021 20:03 Відповісти
ссцыт всем в глаза
поддонок
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09.10.2021 20:32 Відповісти
Це просто геніально: Спочатку його ручні члени комісії зривають конкурс - а через кілька годин він заявляє, що конкурс має відбутись якомога швидше. Навіть у "квартал-95" не було таких смішних номерів.
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09.10.2021 21:02 Відповісти
тепр буде все гаразд, сам єрмак, врешті, дав відмашку
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09.10.2021 21:15 Відповісти
поэтому люди дермака не пришли?
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09.10.2021 21:41 Відповісти
Кто вобщё этот Ермак? Каким боком завхоз ОПЫ к конкурсу по избранию в САП? С какого перепугу Ермак мешается во все главные политические события страны? Или ЗЕ! опять обнюхался и в неадеквате? Где сейчас Зеленский? Затаился и тихонько посматривает на то, что получается из замеса с титушками?
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09.10.2021 22:45 Відповісти
Козырь, циничная тварь, твое место у параши, Ростов не резиновый!
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09.10.2021 23:20 Відповісти
 
 