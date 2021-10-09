Конкурс із обрання голови САП повинен відбутися якомога швидше, - Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що конкурс із обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури має відбутися якомога швидше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

"Для України абсолютно принципова стабільність і ефективність антикорупційних органів. Тому обрання незалежного і професійного керівника САП має відбутися якомога швидше. Ніякі затримки роботи конкурсної комісії суспільство не зрозуміє і не пробачить", - написав він.

Як повідомлялося раніше, засідання комісії, яка мала обрати керівника САП, не відбулося через відсутність членів комісії Олени Бусол, Андрія Гуджала і Євгенія Соболя.

Своє невдоволення ситуацією, що склалася, висловив і президент Зеленський, який заявив, що "члени конкурсної комісії повинні виконати свій обов'язок як годиться".