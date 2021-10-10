Епідзонування України: кількість областей у "помаранчевій" зоні зросла до 16. ІНФОГРАФІКА
Станом на неділю, 10 жовтня, в "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки перебувають уже 16 областей України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Зокрема, станом на 10 жовтня в "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.
Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Чернівецькій області - 799 на 10 тис. населення, у Луганській - 780, Сумській - 548, Херсонській - 529, Харківській - 526, Запорізькій - 505, Донецькій - 504.
Показник рівня госпіталізацій (60 на 100 тис.) перевищено в 13 областях: Волинській - 61,2, Дніпропетровській - 68,8, Донецькій - 75,2, Житомирській - 74,6, Запорізькій - 79,7, Луганській - 68,9 , Львівській - 61,3, Одеській - 60,9, Сумській - 71, Харківській - 86,7, Херсонській - 91,3, Чернівецькій - 66,5, Чернігівській - 60,5.
Показник завантаженості ліжок із киснем перевищено в Донецькій області.
Будь ласка, зачекайте...
1. Строгая диета: утром и вечером по чашке чая в течение трех дней; кроме того, всем, независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели.
2. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто военная служба - мед. Это называлось: "Лизнуть хины".
3. Промывание желудка литром теплой воды два раза в день.
4. Клистир из мыльной воды и глицерина.
5. Обертывание в мокрую холодную простыню.
Были герои, которые стойко перенесли все пять ступеней пыток и добились того, что их отвезли в простых гробах на военное кладбище. Но попадались и малодушные, которые, лишь только дело доходило до клистира, заявляли, что они здоровы и ни о чем другом не мечтают, как с ближайшим маршевым батальоном отправиться в окопы.
Швейка поместили в больничный барак при гарнизонной тюрьме именно среди таких малодушных симулянтов.
- Больше не выдержу,- сказал его сосед по койке, которого только что привели из амбулатории, где ему уже во второй раз промывали желудок. Человек этот симулировал близорукость.
- Завтра же еду в полк,- объявил ему сосед слева, которому только что ставили клистир. Этот больной симулировал, что он глух, как тетерев.
На койке у двери умирал чахоточный, обернутый в мокрую холодную простыню.
- Это уже третий на этой неделе,- заметил сосед справа.
- А ты чем болен? - спросили Швейка.
- У меня ревматизм,- ответил Швейк, на что окружающие разразились откровенным смехом. Смеялся даже умирающий чахоточный, "симулирующий" туберкулез.
- С ревматизмом ты сюда лучше не лезь,- серьезно предупредил Швейка толстый господин.- С ревматизмом здесь считаются так же, как с мозолями.
В 2018 году, по данным Государственной службы статистики, умерло 587 665 человек, в 2019 - 581 114.
А началось превышение как раз тогда, когда полскочила смертность от ковида
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/16/7286763/
https://img.pravda.com/images/doc/b/7/b71d264 ------.jpg и без труда поня ли бы откуда оно, по Вам лавры бабы Ванги покоя не давали.
Ссылкой я не ошибся, а вот Вы снова ошиблись в своих полуночных фантазиях о том, что у меня есть куратор и я получвю от деньги за посты на Цензоре.
Посему вывод: появление в период карантина в общественных местах без маски должно караться так же, как и сознательное заражения СПИДом или сифилисом.
Если честно, то мне противно здесь что-то доказывать, как противно доказывать жлобам, прущимся на пешеходном переходе на красный свет, что нужно ждать зеленого, даже когда машин не видно. Уважение к закону определяет, в конце концов, уважение друг к другу. И не стоит удивляться, что нас под разными предлогами не хотят видеть в Европе.
Законы у нас как дышло - пишут так как им самим он будет выгоден и ни чего общего с какой то справедливостью в нем нет и быть не может !
А во по праву... у тебя есть право привиться, ходить в маске и сидеть дома, а у другого есть такое же право этого не делать !
ТВОЕ право сцатся с переляку не может нарушать право другого жить полноценной жизнью! Можешь сцатся сидя дома в маске и уколотым хер знает чем !
Что касается Европы, так там не везде все нахохотаться в Масках... Например Австрия - практически вся без масок , более того, если ты например в бар зайдешь в маске - тебя обяжут ее снять, что бы ты не нагнетал панику !