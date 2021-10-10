Епідзонування України: кількість областей у "помаранчевій" зоні зросла до 16. ІНФОГРАФІКА

Станом на неділю, 10 жовтня, в "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки перебувають уже 16 областей України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, станом на 10 жовтня в "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Чернівецькій області - 799 на 10 тис. населення, у Луганській - 780, Сумській - 548, Херсонській - 529, Харківській - 526, Запорізькій - 505, Донецькій - 504.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, виявлено 11 344 нові випадки, видужали 2 581 людина, - МОЗ

Показник рівня госпіталізацій (60 на 100 тис.) перевищено в 13 областях: Волинській - 61,2, Дніпропетровській - 68,8, Донецькій - 75,2, Житомирській - 74,6, Запорізькій - 79,7, Луганській - 68,9 , Львівській - 61,3, Одеській - 60,9, Сумській - 71, Харківській - 86,7, Херсонській - 91,3, Чернівецькій - 66,5, Чернігівській - 60,5.

Показник завантаженості ліжок із киснем перевищено в Донецькій області.

Читайте також: Херсонська область незабаром може потрапити до "червоної" зони, - Ляшко