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Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Нардепу ОПЗЖ, куму Путіна Віктору Медведчуку вручено клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн.

Про це в Facebook повідомив його колега по фракції Ренат Кузьмін, передає Цензор.НЕТ.

"Медведчуку щойно вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з опублікованим документом клопотання передбачає запобіжний захід у рамках терміну досудового розслідування - до 19 листопада.

Також читайте: Справа Медведчука - це продовження боротьби за незалежність України, - Баканов

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансуванні тероризму. Прокуратура хоче відправити його під арешт, як альтернативу пропонує заставу в 1 млрд грн.

Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн 01
Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн 02

Автор: 

арешт (2526) Кузьмін Ренат (106) Медведчук Віктор (1707) державна зрада (1690)


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Топ коментарі
+14
Генералу-герою за визволення Маріуполя призначили залог в пів мільярда гривень, який сидить за гратами, бо не має грошей, а цьому олігарху, ворогу України, пособнику терористів -- один мільярд. І він спатиме вдома на перинах.
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11.10.2021 13:32
+11
Вовочка, даже если ты "посадишь" Медведчука 100 раз, - это не заменит единственной посадки Дяди Бени Коломойского =)
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11.10.2021 13:10
+11
Сфигали не партнёр ?вручить спонсору терроризма ходатайство об аресте с правом на залог -так не каждый бы осмелился папе родному подсобить )
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11.10.2021 13:17
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желательно закрыть его в общей камере в лукъяновском сизо....
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11.10.2021 13:06 Відповісти
Кума Путiна очікує буцегарня.

Против Медведчука могут возбудить дело из-за встреч с Путиным. Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру Украины внести в единый реестр досудебных расследований сведения о подозрении в государственной измене в отношении ряда депутатов Верховной Рады от блока "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые несколько раз встречались с президентом России и другими представителями российских властей, сообщает https://www.svoboda.org/a/30633492.html Радио Свобода .​

Об этом https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/25/7253087/ сообщает "Украинская правда" со ссылкой на депутата Соломию Бобровскую. Как пишет депутат, следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления". Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Виктор Медведчук, которого называют кумом президента России Владимира Путина. 11 марта нынешнего года он в Москве встречался с Путиным и обсуждал с ним некое "парламентское измерение" переговоров в "нормандском формате". В прошлом году Медведчук, а также его коллеги Вадим Рабинович и Юрий Бойко, также бывал в России, встречался с Путиным, тогдашним главой правительства Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Обсуждались поставки газа в Украину, при этом "Оппозиционная платформа" находится в оппозиции и на переговоры о газе прямо не влияет. Источник: https://ru.krymr.com/a/news-medvedchuk-putin-ugolovnije-delo/30633624.html?utm_source=redtram&utm_medium=referral&utm_campaign=news&utm_content=590125258&utm_term=379335
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11.10.2021 15:17 Відповісти
Похоже кум Пукина не партнёр сегодняшней власти . Это хорошо
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11.10.2021 13:06 Відповісти
Сфигали не партнёр ?вручить спонсору терроризма ходатайство об аресте с правом на залог -так не каждый бы осмелился папе родному подсобить )
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11.10.2021 13:17 Відповісти
Генералу-герою за визволення Маріуполя призначили залог в пів мільярда гривень, який сидить за гратами, бо не має грошей, а цьому олігарху, ворогу України, пособнику терористів -- один мільярд. І він спатиме вдома на перинах.
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11.10.2021 13:32 Відповісти
Хіба Порошен не сплатив за директора свого підприємства? Я чув, що вийшов генерал під заставу.
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12.10.2021 02:30 Відповісти
да и целый миллиард гривен - это меньше 38 миллионов долларов. он ли не найдет их?
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11.10.2021 16:19 Відповісти
Порошенко был относительно Медведчука кардинально иного мнения

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11.10.2021 14:39 Відповісти
Нагадаю дебілам, що використовуючи Медведчуеа, Петро повернув більш за 3000 наших полонених без таксистів та сепарів а головне без шкоди державним інтересам не рахуючи Савченко.
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11.10.2021 17:48 Відповісти
Брешешь - обмены шли полным ходом и до привлечения Медведчука - и его участие в обменах было абсолютно не нужным. А после того, как Медведчук подключился к переговором по обменам - из стали проводить не в нашу пользу, ибо Медведчук всегда играл на стороне кремля.
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12.10.2021 02:33 Відповісти
Дебілам дуже хочеться у це вірити, бо так легше виправдовувати власний дебілізм.
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12.10.2021 06:50 Відповісти
А вірити не потрібно - потрібно перевіряти - і факти кажуть про те, що обміни повним ходом йшли ДО того, як Медведчуку запропонували нібито в них взяти участь.
А опублікована прослушка Медведчука доводить, що взяли участь у обмінах йому запропонували як прикриття і що в перемовинах по обмінах він відстоював виключно інтереси РФ, або, у одному випадку - інтереси Порошенкі (затримував звільнення нашого героя, щоб його звільнили тоді, коли Порошенко зможе на цьому публічно пропіаритись).

А от вам, дебілам, дуже хочется вірити у те, що все, що робив Порошенко - було дуже добре і навіть коли він співпрацював із ворогом України - то було нібито тільки на благо України. Томі ви і липите усю цю дичину.
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12.10.2021 10:46 Відповісти
Лікуйся, дебіле.
https://meest-online.com/news/events-news/novyj-obmin-polonenymy/

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12.10.2021 12:36 Відповісти
І де на цьому малюночку із гімняної методички розділення на "до медведчука" і "після медведчука", дебіле?
А прослушку Медведчука в тебе ні розуму, ні совісті, послухати не виходить, де він ці про ці обміні "домовляється" з сміхом і словами "не міняй!"?
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12.10.2021 14:45 Відповісти
Дебіле, а ти ж наче як експерт великий а незнаеш відколи Медведчук допомогає по звільненню полонених? Чи таке Бігус не розповідає?
Я тобі навів реальні факти а
Гімняну методичку вам Бігус вигадав на підставі власної нарізкі плівок де навіть голоса Петра не чути.
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12.10.2021 17:26 Відповісти
И Кернеса хорошо використав.



І всех інших сплатоспроможних, без виключення
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12.10.2021 06:50 Відповісти
Я ж кажу, тільки дебіли вважають, що президент має гидувати ручкатися з законообраним мером великого міста.
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12.10.2021 07:35 Відповісти
Главное, что это тебе нравится, враг

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12.10.2021 07:39 Відповісти
Я б тебе послав та бачу ти звідти...
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12.10.2021 07:43 Відповісти
Не удивлён - все рыгосвинарчуки - гопники

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12.10.2021 09:01 Відповісти
Самокритика, це добре.
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12.10.2021 09:57 Відповісти
Ликбез: рыгосвинарчук - избиратель рыгов Януковича-Порошенко. Законспектируй

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12.10.2021 10:32 Відповісти
Порівняй кількість українофобів-ригів у ЄС та СН і це вже не кажучи скільки їх одразу після виборів повернулося в країну та повиходило з СІЗО!
Тепер своїй бабці лікбез проведи.
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12.10.2021 12:42 Відповісти
Это партии-однодневки. Какой с них может быть требовательный, серьёзный спрос

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12.10.2021 13:31 Відповісти
Я бачу ти геть хворий...
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12.10.2021 13:48 Відповісти
Доктор, у вас выходной, геть?

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12.10.2021 14:23 Відповісти
Лікуйся.
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12.10.2021 14:36 Відповісти
Cобирай грев Медведчуку

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13.10.2021 05:23 Відповісти
А накой він вже потрібен коли там В ОП Ермак є?
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11.10.2021 17:45 Відповісти
это для него не деньги- всего лишь 40 мл долларов
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11.10.2021 13:07 Відповісти
Ну-ну-ну. Рыги-воры на то и воры, которым всегда мало

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11.10.2021 15:19 Відповісти
Як це Вава насмілився проти самого кума *****? Мабуть вирішив що різні куми ідуть лісом, потрібно рятувати себе.
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11.10.2021 13:07 Відповісти
Он же не вор или подельник, как ФСБ "Лолита"-Порошенко

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11.10.2021 15:20 Відповісти
ти що теж педофіл?
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11.10.2021 20:21 Відповісти
Витя, беги! Миллиард все равно не твой, украденный. А в Ростове для тебя (но только для тебя!) уже местечко теплое приправлено, дело свое откроешь!
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11.10.2021 13:07 Відповісти
Та ладно. Можно и не торопиться. Кто сидит?
Ефремов, на котором клейма ставить негде было, просидел 3 года в люкс-камере и живет в свое удовольствие. Это, кстати, ЕДИНСТВЕННЫЙ пример реальной отсидки топ-сепара. 3 года за то, что он в Луганскую область боевиков чуть ли не за ручку заводил ...
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11.10.2021 13:17 Відповісти
Не подсказывай.он и так уже на старте.
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11.10.2021 14:07 Відповісти
Ждём продолжения "марлезонского балета".
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11.10.2021 13:09 Відповісти
А у вас, дорогой товарищ, на саранске ещё лебединое озеро не транслируют?
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11.10.2021 13:31 Відповісти
О, гуд. Тільки от мені здається, що його просто видавлюють з України, а не хочуть посадити (що теж гуд).
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11.10.2021 13:10 Відповісти
Вовочка, даже если ты "посадишь" Медведчука 100 раз, - это не заменит единственной посадки Дяди Бени Коломойского =)
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11.10.2021 13:10 Відповісти
А если с Медведчуком сядут Порошенко и Ахметов-То Беня будет просто нищий по сравнению с ними
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11.10.2021 13:36 Відповісти
А если ещё фирташа и ахметова с пинчуком прихватить?
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11.10.2021 23:46 Відповісти
Спонсору терроризма вручили ходатайство об аресте с правом залога....это все,что надо знать о "борьбе"зекрысы с мертвечуком)
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11.10.2021 13:14 Відповісти
От якби він допоміг придбати телеканали,подарував би мудачуку нафтопровід і призначив представником у ткг то був би не зекрисою а порошенком.
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11.10.2021 13:22 Відповісти
Невже зесрань ще не врубилася,що усіма вашими темниками вже хтось підтер собі дупу і їх пора викидати )
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11.10.2021 13:33 Відповісти
Після того як хтось підтер собі дупу ти свиноматка підтерла собі губи.
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11.10.2021 13:38 Відповісти
Не хами кореец зедебильный.Иди к подляку ,проси новую методичку и горобцова своего возьми с собой.
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11.10.2021 14:10 Відповісти
Не спілкуюсь з козлорилими принципово.Мене від вас кацапів нудить бо я вас годую.
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11.10.2021 14:13 Відповісти
Тебя зедебил кормит подляк и банда зеленых барыг афшорников.
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11.10.2021 14:15 Відповісти
Блюю тобі в пащеку запроданець,і всім окупантам України.
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11.10.2021 14:21 Відповісти
Кореец зедебильный ты же обещал.Хотя у вас с у дебилов это норма.
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11.10.2021 14:23 Відповісти
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11.10.2021 16:57 Відповісти
Спорить с зебилами конечно не получиться, потому что у зебила отсутсвуют даже зачатки логики. Именно поэтому и появляется бред про подарил трубу и помог с телеканалами (хотя по этой логике последний канал уже помогал покупать шмаркля)
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11.10.2021 14:48 Відповісти
что такое для кремлевского ху@ла 38 лямов баксов? смех да и только, конечно же найдут эти деньги и будет дальше Мертвечук в союзе с ЗЕко-****** имитировать "борьбу" с "рукой кремля" в Украине... ЗЕленые предатели типа "арестовали" Мертвечука и тот типа "сидит" у себя в своем имении в то время, как боевой генерал Павловский, руководивший обороной Мариуполя в 2014 г., реально сидит в тюрьме по сфабрикованному ЗЕлеными мерзавцами делу... Кремлевского ублюдка ЗЕленое шапито вполне устраивает, они третий год делают то же самое, что делал со страной януковОЩ, возвращая Украину на 10 лет назад ...
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11.10.2021 13:18 Відповісти
Це буде неопосредований хабар. І непідкопаєшся.
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11.10.2021 15:43 Відповісти
ХХАХАХАХА ОБВИНЯЮТ В ГОС-ИЗМЕНЕ И ТЕРРОРИЗМЕ И ЗАЛОГ!
ЦиРк для зеленого быдла
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11.10.2021 13:19 Відповісти
ну, і шо? Знову відпустили "під домашній"?!!! Де він зараз?
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11.10.2021 13:19 Відповісти
Медведчук - "сбитый летчик".
Как агент он уже давно никакого значения не имеет.
Когда арестуют Ермака?!
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11.10.2021 13:19 Відповісти
Еще неизвестно, утвердит ли это клопотання СУД. А если запахнет для этого выродка жареным, то его уже не будет в Украине.
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11.10.2021 13:20 Відповісти
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11.10.2021 13:21 Відповісти
Кстати, "маленький вопросик":
А с Медведчука вообще-то депутатскую неприкосновенность сняли?!
Или весь этот ЦИРК прямо по неприкосновенности разыгрывают?
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11.10.2021 13:23 Відповісти
Звісно не зняли )
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11.10.2021 13:34 Відповісти
Подивимося, як "закриють" патрнера Коломойського і Зеленського по телеканалу "1+1" і чи підпаде під санкції цей телеканал?
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11.10.2021 13:23 Відповісти
На нари,без ніяких лярдів,та ще й у "хату" до "пєтухів". Отам він стане вже настоящим братом ***** "па жізні". Обоє вже будуть рябоє.
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11.10.2021 13:33 Відповісти
Странно... А при одном патриоте, ему вручили трубу и возможность барыжить солярой. Совпадение?
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11.10.2021 13:37 Відповісти
З 1991 року трубопровід є власністю російської компанії «Транснефть», яка просто відмовилася його передавати у власність України. Націоналізувати його намагаються з 2011 року. Трубопровід - важлива магістраль, яка пов'язує Україну, Росію і Білорусь. Він побудований ще за часів СРСР, його довжина - 1433 км.«У 2015-2016 роках «трубу» починають переводити з російської власності. Новим власником ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс», яка володіє «трубою», стає компанія International Trading Partners зі згаданого вже Сен-Галена, власником якої є Анатолій Шеффер, пов'язаний з братом Медведчука. Цьому нібито хотів перешкодити тодішній прем'єр-міністр https://www.slovoidilo.ua/persony/yatseniuk-arsenii-petrovych Арсеній Яценюк , скликавши термінове засідання уряду. Але через відсутність частини Міністрів воно так і не відбулося», - пише видання.

Хто в 1991 р був"патріотом"?
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11.10.2021 13:41 Відповісти
суд німе той "мильярд"
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11.10.2021 13:37 Відповісти
Якась дурня написана. Клопотання про застосування запобіжного заходу направляється до суду, а не вручається підозрюваному. Де він його отримав і від кого?
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11.10.2021 13:42 Відповісти
Ну ни чего. Посидит, может мешки под глазами от виски пройдут
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11.10.2021 14:09 Відповісти
мешки от того, что не делает ботокс- и стареет
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11.10.2021 19:39 Відповісти
"вручено ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн."
Что за бред? Перед кем ходатайство? Перед кумом палача Украины? Где это предусмотрено к подозреваемому в государственной измене с ходатайствами ходить?
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11.10.2021 15:26 Відповісти
Там всю уйловскую партию ОПЗЖ надо прописать в Лукьяновке. С Киви, с Рабиновичем, с Бойко и Шуфричем.
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11.10.2021 16:53 Відповісти
Зелень сейчас наберет залогов, потом свалит, а бюджетники потом возвращать миллионы будут, после решений еспч.
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11.10.2021 17:37 Відповісти
Этоу падаль нужно сажать пожизненно без залога с конфискацией ...
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11.10.2021 18:12 Відповісти
А когда capo di tutti capi mafiozo Беню арестуют?
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11.10.2021 19:29 Відповісти
" Один ярд гривен ? Это скока в "зелени" ? Тридцать лямов ? Можна пряма щас в суде ращитаться и ехать на работу в Раду ?" ... "Спасиба, сдачи не неда."
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11.10.2021 20:23 Відповісти
Ходатайство - просьба. О чём просят Медведчука? А если не снизойдёт?
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11.10.2021 22:40 Відповісти
Домашний арест Мало? Нужны деньги в бюджет или куда? Или тюрьма. Типа на выбор. А Медведчук был только Переговорщиком у Порошенко, хотя не буду утверждать и отсебятину в переговорах вел наверное. Так тогда вначале надо садить Заказчика то есть Порошенко. Но у Порошенко мощное лобби в США. Зеленскому не по зубам. Двойные стандарты. Один из свободе, другой может оказатся в тюрьме. На Медведчука санкции. Проблема дать Залог тем более не один миллион долларов а миллиард гривен. Да и вообще СУД еще не состоялся, приговора нет Как это новое избрание пресечения? Это для чего? Пиар, реклама, для власти, ВОТ видите типа "Ватников" мы вот так с ними. Так что Нацкорпус прекращайте кошмарить власть.
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11.10.2021 23:19 Відповісти
какой он кум... агенту повысили статус, возведя в ранг кума... плохо только то, что СлаБоУмные во главе с быкановым ничего не делают, а только украинский народ обворовывают...
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12.10.2021 08:21 Відповісти
 
 