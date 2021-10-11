Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Нардепу ОПЗЖ, куму Путіна Віктору Медведчуку вручено клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн.

Про це в Facebook повідомив його колега по фракції Ренат Кузьмін, передає Цензор.НЕТ.

"Медведчуку щойно вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з опублікованим документом клопотання передбачає запобіжний захід у рамках терміну досудового розслідування - до 19 листопада.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансуванні тероризму. Прокуратура хоче відправити його під арешт, як альтернативу пропонує заставу в 1 млрд грн.



