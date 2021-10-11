Дітей масово вакцинують від поліомієліту на Рівненщині після спалаху хвороби
Щеплення зроблять усім малюкам віком до п'яти років.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Вакцинацію розпочали з села Велика Омеляна, де стався спалах. Місцевих дітей збираються вакцинувати за два тижні. Наступні три місяці прищеплюватимуть дітей у всій області. Вакцинація очікує всіх малюків віком до п'яти років - як повністю нещеплених, так і тих, у кого вже є щеплення.
"Упродовж 14 днів ми маємо максимально охопити населення до 5 років щепленнями. Не менше 95% від загальної кількості. Це дуже небезпечна інфекція, і жодних відмов не можна зараз допускати", - розповів в.о. генерального директора Рівненського центру контролю і профілактики захворювань Роман Сафонов.
Також у селі, в якому стався спалах, взяли на аналізи воду і стоки.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у селі на Рівненщині стався спалах поліомієліту. Паралізувало дівчинку віком 1 рік і 4 місяці, батьки якої відмовилися від вакцинації через релігійні переконання. Пізніше поліовірус виявили ще у шести дітей з цієї ж сім'ї. В області оголосили надзвичайну ситуацію. Невакцинованих дітей там не пускатимуть на навчання.
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ого.. ви такий розумний. який науковий ступінь? прокоментуйте будласка.