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Дітей масово вакцинують від поліомієліту на Рівненщині після спалаху хвороби

Дітей масово вакцинують від поліомієліту на Рівненщині після спалаху хвороби

Щеплення зроблять усім малюкам віком до п'яти років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Вакцинацію розпочали з села Велика Омеляна, де стався спалах. Місцевих дітей збираються вакцинувати за два тижні. Наступні три місяці прищеплюватимуть дітей у всій області. Вакцинація очікує всіх малюків віком до п'яти років - як повністю нещеплених, так і тих, у кого вже є щеплення.

"Упродовж 14 днів ми маємо максимально охопити населення до 5 років щепленнями. Не менше 95% від загальної кількості. Це дуже небезпечна інфекція, і жодних відмов не можна зараз допускати", - розповів в.о. генерального директора Рівненського центру контролю і профілактики захворювань Роман Сафонов.

Читайте також: Додаткові тури імунізації дітей проти поліомієліту проведуть на Рівненщині: невакцинованих дітей не допускатимуть до навчання, - МОЗ

Також у селі, в якому стався спалах, взяли на аналізи воду і стоки.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у селі на Рівненщині стався спалах поліомієліту. Паралізувало дівчинку віком 1 рік і 4 місяці, батьки якої відмовилися від вакцинації через релігійні переконання. Пізніше поліовірус виявили ще у шести дітей з цієї ж сім'ї. В області оголосили надзвичайну ситуацію. Невакцинованих дітей там не пускатимуть на навчання.

Автор: 

вакцина (4419) діти (5087) Рівненська область (1179)


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Топ коментарі
+13
І навіщо ті щеплення? У інвалідного візка такі красиві блискучі колеса! А мама- вона завжди поруч, і погодує, і дупцю підітре. Тільки б не кололи в рідну дупцю отого тімесаролу рептилоїди з планети Нубіру, бо ще стане кровинонька аутистом і буде перед ноутбуком фапати на аніме.
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11.10.2021 23:17
+6
Антищепленева істерія принесла свої плоди.
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11.10.2021 23:25
+5
І на, читай. Бо антищепленикам головне якнайскоріше висратися, читати- то не їхнє.
.
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11.10.2021 23:18
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Піпець... Де той поліоміеліт узявся?
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11.10.2021 23:00 Відповісти
А він нікуди і не дівався, просто у людей були обов'язкові щеплення.
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11.10.2021 23:13 Відповісти
Антищепленева істерія принесла свої плоди.
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11.10.2021 23:25 Відповісти
вони вiруючi. корочe прибабаханi на обидвi пiвкулi.
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12.10.2021 08:16 Відповісти
Это на нобелевку тянет... Покруче теории большого взрыва...
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12.10.2021 01:04 Відповісти
вiн є у природi. один пiдхопив дикий вiрус iншi 5 вжe отримали людський вiд пeршого
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12.10.2021 08:18 Відповісти
не поздно спохватились?
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11.10.2021 23:04 Відповісти
звичайно ********
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12.10.2021 08:19 Відповісти
Все в общем правильно делают, но есть один нюанс. Насколько мне известно, доказательств того, что пострадавший ребенок не был заражен вакцинным штаммом ослабленного живого вируса, все еще нет. А исключать эту возможность на 100% нельзя. Поэтому главный вопрос сейчас: используют ли вакцину с живым вирусом или с мертвым.
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11.10.2021 23:11 Відповісти
І навіщо ті щеплення? У інвалідного візка такі красиві блискучі колеса! А мама- вона завжди поруч, і погодує, і дупцю підітре. Тільки б не кололи в рідну дупцю отого тімесаролу рептилоїди з планети Нубіру, бо ще стане кровинонька аутистом і буде перед ноутбуком фапати на аніме.
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11.10.2021 23:17 Відповісти
Жирно жди, сейчас антиваксеры набегут...
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12.10.2021 01:05 Відповісти
І на, читай. Бо антищепленикам головне якнайскоріше висратися, читати- то не їхнє.
.
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11.10.2021 23:18 Відповісти
деградируем?)))
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11.10.2021 23:23 Відповісти
В отличие от тебя, я не антивацинатор и не вакциноман. Ты, судя по всему, относишься ко второй группе, которая не заморачивается такими вещами как побочные действия консервантов и адьювантов, существование углеводных и белковых примесей в вакцинах, на которые вырабатывается имунный ответ с формированием аллергических реакций на пищевые компоненты, а иногда и аутоимунных заболеваний, ты скорее всего ничего не слышал про антителозависимое усиление инфекции и про существование вакцинных штаммов вируса, которым, кстати (дериватом 2-го типа) был заражен ребенок в Ровно. И тогда как одни свято верят в то, что вакцинацию и вышки 5G придумал дьявол, чтобы уничтожить человечество и полностью отказываются от прививок, другие - такие как ты - колят себе и своим детям все подряд. И совсем небольшой процент населения пытается читать первоисточники и специализированную западную литературу, чтобы разобраться, чем стоит прививаться, а чем нет.
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11.10.2021 23:33 Відповісти
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11.10.2021 23:39 Відповісти
Справді? І що постановила медична комісія?
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11.10.2021 23:58 Відповісти
ого.. ви такий розумний. який науковий ступінь?
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12.10.2021 00:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eNKTnkFwAGw&t=1724s Надежда Жолобак: Почему вакцинацию не проводят во время эпидемии и как вирусы прорывают иммунитет?
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12.10.2021 09:32 Відповісти


ого.. ви такий розумний. який науковий ступінь? прокоментуйте будласка.
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12.10.2021 09:37 Відповісти
хто це взагалі? старший науковий співробітник? і чому це має хтось коментувати? окрім як язиком молоти, якісь наукові досліди і докази тих слів існують? вона їх проводила? чому ви вирішили, що краще повірити одному маргіналу замість того, щоб слухати цілу наукову спільноту? підлітковий максималізм ще не вийшов? усі навколо ідіоти, одна ви розумна? ну-ну
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12.10.2021 11:55 Відповісти
Маоія Жолобак Кандидатбіологічних наук Старший науковий співробітник інституту мікробіології і вірусологій ім Д.К. забототного НАН України. Кого ви вважаєте цілою науковою спільнотою? Конкретні посилання будь ласка. ви тут спілкуетесь на цю тему чи вирішили просто хаяти тих хто іншої думки аніж ви? Вибачте якщо я вам завадила своїми запитаннями.





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12.10.2021 16:20 Відповісти
так, вирішив трохи похаяти. а що ще з вами робити? вам ті посилання до одного місця, ви ж все одно читати не будете. а навіть якщо будете, то нічого не зрозумієте (як і я сам, чесно признаюсь), тому що у вас профільної освіти немає навіть і близько. вам тільки научпоп від маргиналів, які проти всього світу, найрозумніші. як ви. я про спільноту, яка каже, що треба вакцинуватись. а це моз (наше і міжнародне)
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13.10.2021 00:07 Відповісти
В 1994 році я закічила Дніпропетровське базове медучилище, санітарний фелдшер, працювала помічником епідеміолога, потім коли закрили сес перепрофілювалася в сестру медичну загальної практики сімейної медицини, працювала завідуючою фап в селі, (сілські мешканці знають що це таке). Доводилосья працювати в виїзній бригаді по забору матеріалів для ПЦР тестів. Виконувати призначення по лікуванню ковід хворих. Ви памятаете який був гвалт що не вистачає медичних сестер. Весною цього року моя сім`я переїхала з Запорізької області в Житомирьську коли я звернулась до районної лікарні щодо вакансій то мені повідомили що в них навіть скорочення. Доречі ви самі можете перевірити зайдіть на сайт бдьякого обласного центру зайнятосі і ви побачет що медичних вакансій дуже мало. Дякую за спілкування.
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13.10.2021 09:26 Відповісти
зроби собі прививку з бояри, а потім скломийкою, це для вас кацарилих самі срепні вакцини від всіх болячок.
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12.10.2021 08:51 Відповісти
коцапа такого міста "Ровно" не існує.
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12.10.2021 08:52 Відповісти
Ну, кожному своє. Мені- щеплення, тобі- гомеопатія, а під кінець так і істинний шлях до одужання- молитви за здравіє.
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11.10.2021 23:52 Відповісти
Ілі за упокой
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12.10.2021 01:07 Відповісти
А ты наверное не вакцинируешься и хочешь, чтоб мы уважали твой выбор и выбор людей с мировозрением подобным твоим?
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12.10.2021 01:09 Відповісти
Это богоугодное дело! А не то что там всякие...
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12.10.2021 00:14 Відповісти
мамаша так нe вважалa тому вiдмовилася у свiй час вiд вакцинування дiтeй. тeпeр має.
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12.10.2021 08:22 Відповісти
Кто ты такой, что бы отвергать заблудшую овцу?
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12.10.2021 15:13 Відповісти
а хто ii атвєргаєт?
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12.10.2021 15:42 Відповісти
но порицают
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12.10.2021 15:49 Відповісти
а дe ти то побачив? там просто констатацiя факту. у узкокакающєго балує русская извилина?
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12.10.2021 15:56 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81 Вірус поліомієліту поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до п'яти років. Поліомієліт невиліковний, але його поширенню можна запобігти шляхом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8 вакцинації . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Вакцину від поліомієліту вводять кілька разів, і вона захищає людину впродовж усього її життя. На сьогодні циркулює лише 1-й тип поліовірусу, а 2-й та 3-й вже не виявляються в природі. У деяких країнах (зокрема, в Україні), де сертифіковано ліквідацію передавання дикого поліовірусу, спостерігаються окремі випадки захворювання дітей на в'ялі паралічі, які пов'язані з вакциноасоційованими поліовірусами. Такі випадки спричинені низьким рівнем вакцинації населення. 30%
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12.10.2021 08:31 Відповісти
 
 