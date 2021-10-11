Детей массово вакцинируют от полиомиелита на Ривненщине после вспышки болезни

Прививки сделают всем малышам в возрасте до пяти лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Вакцинацию начали с с села Великая Омеляна, где произошла вспышка. Местных детей собираются привить за две недели. Следующие три месяца будут прививать детей во всей области. Вакцинация ожидает всех малышей в возрасте до пяти лет - и полностью непривитых, так и тех, у кого уже есть прививки.

"В течение 14 дней мы должны максимально охватить население до 5 лет прививками. Не менее 95% от общего количества. Это очень опасная инфекция, и никаких отказов нельзя сейчас допускать", - рассказал и.о. генерального директора Ривненского центра контроля и профилактики заболеваний Роман Сафонов.

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Также в селе, в котором произошла вспышка, взяли на анализы воду и стоки.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в селе на Ривненщине произошла вспышка полиомиелита. Парализовало девочку в возрасте 1 года и 4 месяцев, родители которой отказались от вакцинации по религиозным убеждениям. Позже полиовирус обнаружили еще у шести детей из этой же семьи. В области объявили чрезвычайную ситуацию. Невакцинированных детей там не будут пускать на учебу.