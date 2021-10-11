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Детей массово вакцинируют от полиомиелита на Ривненщине после вспышки болезни

Детей массово вакцинируют от полиомиелита на Ривненщине после вспышки болезни

Прививки сделают всем малышам в возрасте до пяти лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Вакцинацию начали с с села Великая Омеляна, где произошла вспышка. Местных детей собираются привить за две недели. Следующие три месяца будут прививать детей во всей области. Вакцинация ожидает всех малышей в возрасте до пяти лет - и полностью непривитых, так и тех, у кого уже есть прививки.

"В течение 14 дней мы должны максимально охватить население до 5 лет прививками. Не менее 95% от общего количества. Это очень опасная инфекция, и никаких отказов нельзя сейчас допускать", - рассказал и.о. генерального директора Ривненского центра контроля и профилактики заболеваний Роман Сафонов.

Читайте: Врач-педиатр Кушнир не исключает эпидемии полиомиелита в Украине: Охват вакцинацией лишь 30%

Также в селе, в котором произошла вспышка, взяли на анализы воду и стоки.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в селе на Ривненщине произошла вспышка полиомиелита. Парализовало девочку в возрасте 1 года и 4 месяцев, родители которой отказались от вакцинации по религиозным убеждениям. Позже полиовирус обнаружили еще у шести детей из этой же семьи. В области объявили чрезвычайную ситуацию. Невакцинированных детей там не будут пускать на учебу.

Автор: 

вакцина (3815) дети (6514) Ровенская область (1237)


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Топ комментарии
+13
І навіщо ті щеплення? У інвалідного візка такі красиві блискучі колеса! А мама- вона завжди поруч, і погодує, і дупцю підітре. Тільки б не кололи в рідну дупцю отого тімесаролу рептилоїди з планети Нубіру, бо ще стане кровинонька аутистом і буде перед ноутбуком фапати на аніме.
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11.10.2021 23:17
+6
Антищепленева істерія принесла свої плоди.
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11.10.2021 23:25
+5
І на, читай. Бо антищепленикам головне якнайскоріше висратися, читати- то не їхнє.
.
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11.10.2021 23:18
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Піпець... Де той поліоміеліт узявся?
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11.10.2021 23:00 Ответить
А він нікуди і не дівався, просто у людей були обов'язкові щеплення.
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11.10.2021 23:13 Ответить
Антищепленева істерія принесла свої плоди.
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11.10.2021 23:25 Ответить
вони вiруючi. корочe прибабаханi на обидвi пiвкулi.
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12.10.2021 08:16 Ответить
Это на нобелевку тянет... Покруче теории большого взрыва...
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12.10.2021 01:04 Ответить
вiн є у природi. один пiдхопив дикий вiрус iншi 5 вжe отримали людський вiд пeршого
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12.10.2021 08:18 Ответить
не поздно спохватились?
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11.10.2021 23:04 Ответить
звичайно ********
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12.10.2021 08:19 Ответить
Все в общем правильно делают, но есть один нюанс. Насколько мне известно, доказательств того, что пострадавший ребенок не был заражен вакцинным штаммом ослабленного живого вируса, все еще нет. А исключать эту возможность на 100% нельзя. Поэтому главный вопрос сейчас: используют ли вакцину с живым вирусом или с мертвым.
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11.10.2021 23:11 Ответить
І навіщо ті щеплення? У інвалідного візка такі красиві блискучі колеса! А мама- вона завжди поруч, і погодує, і дупцю підітре. Тільки б не кололи в рідну дупцю отого тімесаролу рептилоїди з планети Нубіру, бо ще стане кровинонька аутистом і буде перед ноутбуком фапати на аніме.
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11.10.2021 23:17 Ответить
Жирно жди, сейчас антиваксеры набегут...
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12.10.2021 01:05 Ответить
І на, читай. Бо антищепленикам головне якнайскоріше висратися, читати- то не їхнє.
.
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11.10.2021 23:18 Ответить
деградируем?)))
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11.10.2021 23:23 Ответить
В отличие от тебя, я не антивацинатор и не вакциноман. Ты, судя по всему, относишься ко второй группе, которая не заморачивается такими вещами как побочные действия консервантов и адьювантов, существование углеводных и белковых примесей в вакцинах, на которые вырабатывается имунный ответ с формированием аллергических реакций на пищевые компоненты, а иногда и аутоимунных заболеваний, ты скорее всего ничего не слышал про антителозависимое усиление инфекции и про существование вакцинных штаммов вируса, которым, кстати (дериватом 2-го типа) был заражен ребенок в Ровно. И тогда как одни свято верят в то, что вакцинацию и вышки 5G придумал дьявол, чтобы уничтожить человечество и полностью отказываются от прививок, другие - такие как ты - колят себе и своим детям все подряд. И совсем небольшой процент населения пытается читать первоисточники и специализированную западную литературу, чтобы разобраться, чем стоит прививаться, а чем нет.
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11.10.2021 23:33 Ответить
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11.10.2021 23:39 Ответить
Справді? І що постановила медична комісія?
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11.10.2021 23:58 Ответить
ого.. ви такий розумний. який науковий ступінь?
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12.10.2021 00:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eNKTnkFwAGw&t=1724s Надежда Жолобак: Почему вакцинацию не проводят во время эпидемии и как вирусы прорывают иммунитет?
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12.10.2021 09:32 Ответить


ого.. ви такий розумний. який науковий ступінь? прокоментуйте будласка.
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12.10.2021 09:37 Ответить
хто це взагалі? старший науковий співробітник? і чому це має хтось коментувати? окрім як язиком молоти, якісь наукові досліди і докази тих слів існують? вона їх проводила? чому ви вирішили, що краще повірити одному маргіналу замість того, щоб слухати цілу наукову спільноту? підлітковий максималізм ще не вийшов? усі навколо ідіоти, одна ви розумна? ну-ну
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12.10.2021 11:55 Ответить
Маоія Жолобак Кандидатбіологічних наук Старший науковий співробітник інституту мікробіології і вірусологій ім Д.К. забототного НАН України. Кого ви вважаєте цілою науковою спільнотою? Конкретні посилання будь ласка. ви тут спілкуетесь на цю тему чи вирішили просто хаяти тих хто іншої думки аніж ви? Вибачте якщо я вам завадила своїми запитаннями.





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12.10.2021 16:20 Ответить
так, вирішив трохи похаяти. а що ще з вами робити? вам ті посилання до одного місця, ви ж все одно читати не будете. а навіть якщо будете, то нічого не зрозумієте (як і я сам, чесно признаюсь), тому що у вас профільної освіти немає навіть і близько. вам тільки научпоп від маргиналів, які проти всього світу, найрозумніші. як ви. я про спільноту, яка каже, що треба вакцинуватись. а це моз (наше і міжнародне)
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13.10.2021 00:07 Ответить
В 1994 році я закічила Дніпропетровське базове медучилище, санітарний фелдшер, працювала помічником епідеміолога, потім коли закрили сес перепрофілювалася в сестру медичну загальної практики сімейної медицини, працювала завідуючою фап в селі, (сілські мешканці знають що це таке). Доводилосья працювати в виїзній бригаді по забору матеріалів для ПЦР тестів. Виконувати призначення по лікуванню ковід хворих. Ви памятаете який був гвалт що не вистачає медичних сестер. Весною цього року моя сім`я переїхала з Запорізької області в Житомирьську коли я звернулась до районної лікарні щодо вакансій то мені повідомили що в них навіть скорочення. Доречі ви самі можете перевірити зайдіть на сайт бдьякого обласного центру зайнятосі і ви побачет що медичних вакансій дуже мало. Дякую за спілкування.
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13.10.2021 09:26 Ответить
зроби собі прививку з бояри, а потім скломийкою, це для вас кацарилих самі срепні вакцини від всіх болячок.
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12.10.2021 08:51 Ответить
коцапа такого міста "Ровно" не існує.
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12.10.2021 08:52 Ответить
Ну, кожному своє. Мені- щеплення, тобі- гомеопатія, а під кінець так і істинний шлях до одужання- молитви за здравіє.
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11.10.2021 23:52 Ответить
Ілі за упокой
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12.10.2021 01:07 Ответить
А ты наверное не вакцинируешься и хочешь, чтоб мы уважали твой выбор и выбор людей с мировозрением подобным твоим?
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12.10.2021 01:09 Ответить
Это богоугодное дело! А не то что там всякие...
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12.10.2021 00:14 Ответить
мамаша так нe вважалa тому вiдмовилася у свiй час вiд вакцинування дiтeй. тeпeр має.
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12.10.2021 08:22 Ответить
Кто ты такой, что бы отвергать заблудшую овцу?
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12.10.2021 15:13 Ответить
а хто ii атвєргаєт?
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12.10.2021 15:42 Ответить
но порицают
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12.10.2021 15:49 Ответить
а дe ти то побачив? там просто констатацiя факту. у узкокакающєго балує русская извилина?
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12.10.2021 15:56 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81 Вірус поліомієліту поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до п'яти років. Поліомієліт невиліковний, але його поширенню можна запобігти шляхом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8 вакцинації . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Вакцину від поліомієліту вводять кілька разів, і вона захищає людину впродовж усього її життя. На сьогодні циркулює лише 1-й тип поліовірусу, а 2-й та 3-й вже не виявляються в природі. У деяких країнах (зокрема, в Україні), де сертифіковано ліквідацію передавання дикого поліовірусу, спостерігаються окремі випадки захворювання дітей на в'ялі паралічі, які пов'язані з вакциноасоційованими поліовірусами. Такі випадки спричинені низьким рівнем вакцинації населення. 30%
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12.10.2021 08:31 Ответить
 
 