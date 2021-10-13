Канікули в Києві почнуться за графіком - з 25 жовтня, - КМДА

Учні столичних шкіл підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня, причин для дострокового початку канікул немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на Covid-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи. Враховуючи темпи вакцинації, вже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників", – повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

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Чиновник також зазначив, що станом на сьогодні майже в усіх закладах освіти увімкнули опалення, а за вихідні до опалення підключать всі заклади освіти, яких у місті понад 900. Таким чином, в місті створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України ініціювало дострокові шкільні канікули з 18 жовтня.