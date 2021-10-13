УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12403 відвідувача онлайн
Новини
1 771 1

Канікули в Києві почнуться за графіком - з 25 жовтня, - КМДА

Канікули в Києві почнуться за графіком - з 25 жовтня, - КМДА

Учні столичних шкіл підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня, причин для дострокового початку канікул немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на Covid-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи. Враховуючи темпи вакцинації, вже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників", – повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

Читайте також: Через другу хвилю коронавірусу школи Харківської області підуть на канікули раніше, - ОДА

Чиновник також зазначив, що станом на сьогодні майже в усіх закладах освіти увімкнули опалення, а за вихідні до опалення підключать всі заклади освіти, яких у місті понад 900. Таким чином, в місті створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України ініціювало дострокові шкільні канікули з 18 жовтня.

Автор: 

канікули (90) КМДА (2372) Київ (19534) школа (2215)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пидалик решил взбрыкнуть и показать кто в Киеве хозяин. Боюсь что только новости о ковиде , которые он с трудом декламирует по радио и ТВ, как плохой попугай, станут более плачевными. Ну а его оппоненты из центральной власти ( если не дураки) этим воспользуются.. И еще раз будут доказывать что полномочия мэра нужно урезать. Так что еще не известно кто в этой ситуации окажется в выигрыше. ( заболеваемость и судьба людей конечно в этом случае не волнует ни одну из сторон).
показати весь коментар
13.10.2021 20:08 Відповісти
 
 