Каникулы в Киеве начнутся по графику – с 25 октября, - КГГА

Ученики столичных школ пойдут на осенние каникулы по графику - с 25 октября, причин для досрочного начала каникул нет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева Covid-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников. Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинировано более 86% работников, что является одним из основных условий очной работы. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников", - сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Чиновник также отметил, что на сегодня почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные отопления включат во всех учебных заведениях, которых в городе более 900. Таким образом, в Киеве созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса.

Также читайте: Ковидные отделения Киева заполнены на 47%. Вирус стал более агрессивным, ситуация ухудшается, - Кличко

Ранее Министерство здравоохранения Украины инициировало досрочные школьные каникулы с 18 октября.