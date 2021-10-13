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Каникулы в Киеве начнутся по графику – с 25 октября, - КГГА

Каникулы в Киеве начнутся по графику – с 25 октября, - КГГА

Ученики столичных школ пойдут на осенние каникулы по графику - с 25 октября, причин для досрочного начала каникул нет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева Covid-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников. Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинировано более 86% работников, что является одним из основных условий очной работы. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников", - сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Чиновник также отметил, что на сегодня почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные отопления включат во всех учебных заведениях, которых в городе более 900. Таким образом, в Киеве созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса.

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Ранее Министерство здравоохранения Украины инициировало досрочные школьные каникулы с 18 октября.

Автор: 

каникулы (136) КГГА (2984) Киев (25580) школа (3016)


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Пидалик решил взбрыкнуть и показать кто в Киеве хозяин. Боюсь что только новости о ковиде , которые он с трудом декламирует по радио и ТВ, как плохой попугай, станут более плачевными. Ну а его оппоненты из центральной власти ( если не дураки) этим воспользуются.. И еще раз будут доказывать что полномочия мэра нужно урезать. Так что еще не известно кто в этой ситуации окажется в выигрыше. ( заболеваемость и судьба людей конечно в этом случае не волнует ни одну из сторон).
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13.10.2021 20:08 Ответить
 
 