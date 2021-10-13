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Чиновників, соцпрацівників і працівників стратегічних підприємств можуть зобов'язати вакцинуватися, - проєкт МОЗ. ДОКУМЕНТ
Міністерство охорони здоров'я пропонує розширити перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких зобов'язані зробити щеплення від COVID-19.
Відповідні документи викладено для обговорення на сайті Федерації профспілок України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Щеплення пропонують зробити обов'язковими для працівників:
- Підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління, центральних органів виконавчої влади;
- Установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
- Підприємств, установ і організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року № 83.
Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я зобов'язало вакцинуватися вчителів, викладачів, співробітників центральних органів влади і місцевих адміністрацій. Глава комітету з питань охорони здоров'я ВР Радуцький пізніше заявляв, що цей перелік можуть розширити.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар13.10.2021 17:41
+6 Привет
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+3 Ап Чхи #489385
показати весь коментар13.10.2021 17:37
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Педагогов - можно. Если закроют несколько школ, то ничего не произойдет. Да и учителя на протесты никогда не выйдут.
Постановы КМУ и Приказы МОЗ - подзаконные акты. Которые должны укладываться в ст.19 Конституции Украины. А, в соответствии со Ст. 24 Конституции Украины, Конституция гарантирует запрет каких-либо ограничений прав по признакам расы, цвета кожи, религиозных убеждений, по языковым либо иным признакам. "Либо иным признакам..." - в которые входит и наличие или отсутствие вакцинации. Таким образом, видим "запрет на профессии от Кабмина". В нарушение Конституции. Запрет на профессии уже был в Европе в 60-70х годах ХХ века. Чем это кончилось - все помнят.
PS: Никто не против того, что вакцинация необходима части населения. Но то, каким образом борется с эпидемией шмыгалёвщина - уже все видят. Эффекта ноль...