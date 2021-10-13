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Чиновників, соцпрацівників і працівників стратегічних підприємств можуть зобов'язати вакцинуватися, - проєкт МОЗ. ДОКУМЕНТ

Чиновників, соцпрацівників і працівників стратегічних підприємств можуть зобов'язати вакцинуватися, - проєкт МОЗ. ДОКУМЕНТ

Міністерство охорони здоров'я пропонує розширити перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких зобов'язані зробити щеплення від COVID-19.

Відповідні документи викладено для обговорення на сайті Федерації профспілок України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Щеплення пропонують зробити обов'язковими для працівників:

  • Підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління, центральних органів виконавчої влади;
  • Установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
  • Підприємств, установ і організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року № 83.

Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я зобов'язало вакцинуватися вчителів, викладачів, співробітників центральних органів влади і місцевих адміністрацій. Глава комітету з питань охорони здоров'я ВР Радуцький пізніше заявляв, що цей перелік можуть розширити.

Чиновників, соцпрацівників і працівників стратегічних підприємств можуть зобовязати вакцинуватися, - проєкт МОЗ 01
Чиновників, соцпрацівників і працівників стратегічних підприємств можуть зобовязати вакцинуватися, - проєкт МОЗ 02
Чиновників, соцпрацівників і працівників стратегічних підприємств можуть зобовязати вакцинуватися, - проєкт МОЗ 03
Чиновників, соцпрацівників і працівників стратегічних підприємств можуть зобовязати вакцинуватися, - проєкт МОЗ 04
Чиновників, соцпрацівників і працівників стратегічних підприємств можуть зобовязати вакцинуватися, - проєкт МОЗ 05
Чиновників, соцпрацівників і працівників стратегічних підприємств можуть зобовязати вакцинуватися, - проєкт МОЗ 06
Чиновників, соцпрацівників і працівників стратегічних підприємств можуть зобовязати вакцинуватися, - проєкт МОЗ 07
Чиновників, соцпрацівників і працівників стратегічних підприємств можуть зобовязати вакцинуватися, - проєкт МОЗ 08
Чиновників, соцпрацівників і працівників стратегічних підприємств можуть зобовязати вакцинуватися, - проєкт МОЗ 09

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5398) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+8
нет! для начала всех работников министерств (здравоохранения первыми) и ведомств, депутатский корпус и преЗЕдентскую рать (охфис преЗЕ и проч. обслугу)...
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13.10.2021 17:41
+6
Ментов надо обязать...их много...и не жалко..😀
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13.10.2021 18:16
+3
Для начала ВСЕХ работников здравоохранения и под камеру!
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13.10.2021 17:37
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Для начала ВСЕХ работников здравоохранения и под камеру!
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13.10.2021 17:37 Відповісти
нет! для начала всех работников министерств (здравоохранения первыми) и ведомств, депутатский корпус и преЗЕдентскую рать (охфис преЗЕ и проч. обслугу)...
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13.10.2021 17:41 Відповісти
Только чтобы стояли независимые свидетели рядом...иначе будет цирковой фокус глотания шпаг
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13.10.2021 17:59 Відповісти
Медиков включить в обязательную вакцинацию они никогда не решаться. Представьте, что в отделении больницы меньше 80% вакцинированных и их надо отстранить от работы. Через пару часов надо будет выносить из больницы трупы.
Педагогов - можно. Если закроют несколько школ, то ничего не произойдет. Да и учителя на протесты никогда не выйдут.
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13.10.2021 17:56 Відповісти
Врачи что- то знают, поєтому не спешат на "прививку"
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13.10.2021 18:13 Відповісти
медики уже давно вакцинированы(добровольно принудительно)
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13.10.2021 19:04 Відповісти
Отупіння молодого покоління та його неосвіченість схоже їм на руку...Дистанційне "навчання" то надовго.
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13.10.2021 20:39 Відповісти
Вакцинация - дело добровольное, хочешь - коли, не хочешь - заставим.
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13.10.2021 17:45 Відповісти
а медицина, которая должна быть первой в списке, по прежнему не попадает в категорию насильной вакцинации. как-то так.
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13.10.2021 17:55 Відповісти
медики уже давно вакцинированы(добровольно принудительно)
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13.10.2021 19:05 Відповісти
я знаком с четырьмя врачами, не считая нашего педиатра и семейного врачей. из них всех вакцинирован только педиатр.
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13.10.2021 19:47 Відповісти
поки грім не гряне, українець не перехреститься
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13.10.2021 18:01 Відповісти
Ментов надо обязать...их много...и не жалко..😀
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13.10.2021 18:16 Відповісти
Только почему то медработники не спешат вакцинироваться, а близкие друзья и знакомые медики категорически не советуют ширяться непонятным шмурдяком.
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13.10.2021 20:32 Відповісти
"Обязать" Ляшко со Шмыгалем могут только своих жён давать по понедельникам...
Постановы КМУ и Приказы МОЗ - подзаконные акты. Которые должны укладываться в ст.19 Конституции Украины. А, в соответствии со Ст. 24 Конституции Украины, Конституция гарантирует запрет каких-либо ограничений прав по признакам расы, цвета кожи, религиозных убеждений, по языковым либо иным признакам. "Либо иным признакам..." - в которые входит и наличие или отсутствие вакцинации. Таким образом, видим "запрет на профессии от Кабмина". В нарушение Конституции. Запрет на профессии уже был в Европе в 60-70х годах ХХ века. Чем это кончилось - все помнят.
PS: Никто не против того, что вакцинация необходима части населения. Но то, каким образом борется с эпидемией шмыгалёвщина - уже все видят. Эффекта ноль...
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13.10.2021 21:16 Відповісти
 
 