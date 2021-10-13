Чиновників, соцпрацівників і працівників стратегічних підприємств можуть зобов'язати вакцинуватися, - проєкт МОЗ. ДОКУМЕНТ

Міністерство охорони здоров'я пропонує розширити перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких зобов'язані зробити щеплення від COVID-19.

Відповідні документи викладено для обговорення на сайті Федерації профспілок України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Щеплення пропонують зробити обов'язковими для працівників:

Підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління, центральних органів виконавчої влади;

Установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

Підприємств, установ і організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року № 83.

Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я зобов'язало вакцинуватися вчителів, викладачів, співробітників центральних органів влади і місцевих адміністрацій. Глава комітету з питань охорони здоров'я ВР Радуцький пізніше заявляв, що цей перелік можуть розширити.

















