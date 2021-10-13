Чиновников, соцработников и работников стратегических предприятий могут обязать вакцинироваться, - проект Минздрава. ДОКУМЕНТ

Предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

Предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83.