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Чиновников, соцработников и работников стратегических предприятий могут обязать вакцинироваться, - проект Минздрава. ДОКУМЕНТ

Чиновников, соцработников и работников стратегических предприятий могут обязать вакцинироваться, - проект Минздрава. ДОКУМЕНТ

Министерство здравоохранения предлагает расширить перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от COVID-19.

Соответствующие документы выложены для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Прививки предлагают сделать обязательными для сотрудников:

  • Предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

  • Учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;

  • Предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83.

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Напомним, 7 октября Министерство здравоохранения обязало вакцинироваться учителей, преподавателей, сотрудников центральных органов власти и местных администраций. Глава комитета по вопросам здравоохранения ВР Радуцкий позднее заявлял, что этот перечень могут расширить.

Чиновников, соцработников и работников стратегических предприятий могут обязать вакцинироваться, - проект Минздрава 01
Чиновников, соцработников и работников стратегических предприятий могут обязать вакцинироваться, - проект Минздрава 02
Чиновников, соцработников и работников стратегических предприятий могут обязать вакцинироваться, - проект Минздрава 03
Чиновников, соцработников и работников стратегических предприятий могут обязать вакцинироваться, - проект Минздрава 04
Чиновников, соцработников и работников стратегических предприятий могут обязать вакцинироваться, - проект Минздрава 05
Чиновников, соцработников и работников стратегических предприятий могут обязать вакцинироваться, - проект Минздрава 06
Чиновников, соцработников и работников стратегических предприятий могут обязать вакцинироваться, - проект Минздрава 07
Чиновников, соцработников и работников стратегических предприятий могут обязать вакцинироваться, - проект Минздрава 08
Чиновников, соцработников и работников стратегических предприятий могут обязать вакцинироваться, - проект Минздрава 09

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4901) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+8
нет! для начала всех работников министерств (здравоохранения первыми) и ведомств, депутатский корпус и преЗЕдентскую рать (охфис преЗЕ и проч. обслугу)...
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13.10.2021 17:41
+6
Ментов надо обязать...их много...и не жалко..😀
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13.10.2021 18:16
+3
Для начала ВСЕХ работников здравоохранения и под камеру!
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13.10.2021 17:37
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Для начала ВСЕХ работников здравоохранения и под камеру!
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13.10.2021 17:37 Ответить
нет! для начала всех работников министерств (здравоохранения первыми) и ведомств, депутатский корпус и преЗЕдентскую рать (охфис преЗЕ и проч. обслугу)...
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13.10.2021 17:41 Ответить
Только чтобы стояли независимые свидетели рядом...иначе будет цирковой фокус глотания шпаг
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13.10.2021 17:59 Ответить
Медиков включить в обязательную вакцинацию они никогда не решаться. Представьте, что в отделении больницы меньше 80% вакцинированных и их надо отстранить от работы. Через пару часов надо будет выносить из больницы трупы.
Педагогов - можно. Если закроют несколько школ, то ничего не произойдет. Да и учителя на протесты никогда не выйдут.
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13.10.2021 17:56 Ответить
Врачи что- то знают, поєтому не спешат на "прививку"
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13.10.2021 18:13 Ответить
медики уже давно вакцинированы(добровольно принудительно)
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13.10.2021 19:04 Ответить
Отупіння молодого покоління та його неосвіченість схоже їм на руку...Дистанційне "навчання" то надовго.
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13.10.2021 20:39 Ответить
Вакцинация - дело добровольное, хочешь - коли, не хочешь - заставим.
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13.10.2021 17:45 Ответить
а медицина, которая должна быть первой в списке, по прежнему не попадает в категорию насильной вакцинации. как-то так.
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13.10.2021 17:55 Ответить
медики уже давно вакцинированы(добровольно принудительно)
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13.10.2021 19:05 Ответить
я знаком с четырьмя врачами, не считая нашего педиатра и семейного врачей. из них всех вакцинирован только педиатр.
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13.10.2021 19:47 Ответить
поки грім не гряне, українець не перехреститься
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13.10.2021 18:01 Ответить
Ментов надо обязать...их много...и не жалко..😀
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13.10.2021 18:16 Ответить
Только почему то медработники не спешат вакцинироваться, а близкие друзья и знакомые медики категорически не советуют ширяться непонятным шмурдяком.
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13.10.2021 20:32 Ответить
"Обязать" Ляшко со Шмыгалем могут только своих жён давать по понедельникам...
Постановы КМУ и Приказы МОЗ - подзаконные акты. Которые должны укладываться в ст.19 Конституции Украины. А, в соответствии со Ст. 24 Конституции Украины, Конституция гарантирует запрет каких-либо ограничений прав по признакам расы, цвета кожи, религиозных убеждений, по языковым либо иным признакам. "Либо иным признакам..." - в которые входит и наличие или отсутствие вакцинации. Таким образом, видим "запрет на профессии от Кабмина". В нарушение Конституции. Запрет на профессии уже был в Европе в 60-70х годах ХХ века. Чем это кончилось - все помнят.
PS: Никто не против того, что вакцинация необходима части населения. Но то, каким образом борется с эпидемией шмыгалёвщина - уже все видят. Эффекта ноль...
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13.10.2021 21:16 Ответить
 
 