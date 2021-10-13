Чиновников, соцработников и работников стратегических предприятий могут обязать вакцинироваться, - проект Минздрава. ДОКУМЕНТ
Министерство здравоохранения предлагает расширить перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от COVID-19.
Соответствующие документы выложены для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Прививки предлагают сделать обязательными для сотрудников:
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Предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
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Учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;
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Предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83.
Напомним, 7 октября Министерство здравоохранения обязало вакцинироваться учителей, преподавателей, сотрудников центральных органов власти и местных администраций. Глава комитета по вопросам здравоохранения ВР Радуцкий позднее заявлял, что этот перечень могут расширить.
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Педагогов - можно. Если закроют несколько школ, то ничего не произойдет. Да и учителя на протесты никогда не выйдут.
Постановы КМУ и Приказы МОЗ - подзаконные акты. Которые должны укладываться в ст.19 Конституции Украины. А, в соответствии со Ст. 24 Конституции Украины, Конституция гарантирует запрет каких-либо ограничений прав по признакам расы, цвета кожи, религиозных убеждений, по языковым либо иным признакам. "Либо иным признакам..." - в которые входит и наличие или отсутствие вакцинации. Таким образом, видим "запрет на профессии от Кабмина". В нарушение Конституции. Запрет на профессии уже был в Европе в 60-70х годах ХХ века. Чем это кончилось - все помнят.
PS: Никто не против того, что вакцинация необходима части населения. Но то, каким образом борется с эпидемией шмыгалёвщина - уже все видят. Эффекта ноль...