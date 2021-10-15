Імпічмент президента після публікації розслідування Pandora Papers у Чилі

У Чилі опозиційні депутати почали процедуру імпічменту президента країни Себастьяна Піньєри після публікації Pandora Papers у зв'язку з можливими порушеннями під час продажу гірничодобувної компанії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це повідомляє Reuters.

Причиною початку процедури стали можливі порушення у продажу гірничодобувної компанії та нові подробиці цієї угоди.

Генпрокурор Чилі Хорхе Ебботт заявив, що розпочне розслідування можливих звинувачень проти Піньєри в корупції, хабарництві, податкових порушеннях, пов’язаних із продажем компанії.

Зокрема, Еббот відкрив справу з приводу продажу фірми Minera Dominga, чиїм основним акціонером була сім'я Піньєри.

У документах стверджується, що в 2010 році глава Чилі продав свою частку, всі фінансові операції нібито проводилися через офшор на Британських Віргінських островах.

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Крім того, Піньєру звинувачують у проведенні несумісних з його посадою переговорів за фактами, виявленими у ході розслідування журналістів.

Згідно із законодавством Чилі, питання про імпічмент спочатку буде обговорювати депутатська комісія до складу якої входить п’ять осіб.

Якщо вона ухвалює рішення, його виносять на розгляд Палати депутатів. Якщо пропозицію про імпічмент підтримає більшість членів нижньої палати, голосування по ньому також має пройти в Сенаті.

Для просування процесу імпічменту потрібно 78 голосів у нижній палаті депутатів.

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Pandora Papers - колаборація більш ніж 600 журналістів-розслідувачів із 117 країн світу, які протягом року досліджували 11,9 мільйона файлів – це найбільший за всю історію витік конфіденційних документів.

За словами розслідувачів, він розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, більш як 330 чиновників у 90 країнах світу, художників і вбивць. До роботи над цими файлами долучилися і українські журналісти з агентства "Слідство.Інфо".

Документи Pandora Papers свідчать про діяльність 14 світових провайдерів - юридичних компаній, які створювали, управляли і тримали в тіні фінансову активність офшорних компаній у таких юрисдикціях, як Британські Віргінські острови, Беліз, Кіпр і Самоа.

У документах знайшли відомості про українських олігархів, колишніх і чинних чиновників – загалом у Pandora Papers понад 1,5 тисячі українців.

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