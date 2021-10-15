УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11038 відвідувачів онлайн
Новини
12 426 121

Імпічмент президента після публікації розслідування Pandora Papers у Чилі

Імпічмент президента після публікації розслідування Pandora Papers у Чилі

У Чилі опозиційні депутати почали процедуру імпічменту президента країни Себастьяна Піньєри після публікації Pandora Papers у зв'язку з можливими порушеннями під час продажу гірничодобувної компанії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це повідомляє Reuters.

Причиною початку процедури стали можливі порушення у продажу гірничодобувної компанії та нові подробиці цієї угоди.

Генпрокурор Чилі Хорхе Ебботт заявив, що розпочне розслідування можливих звинувачень проти Піньєри в корупції, хабарництві, податкових порушеннях, пов’язаних із продажем компанії.

Зокрема, Еббот відкрив справу з приводу продажу фірми Minera Dominga, чиїм основним акціонером була сім'я Піньєри.

У документах стверджується, що в 2010 році глава Чилі продав свою частку, всі фінансові операції нібито проводилися через офшор на Британських Віргінських островах.

Також читайте: "Pandora Papers": Держоргани восьми країн почали розслідування, в Росії його проводити не планують

Крім того, Піньєру звинувачують у проведенні несумісних з його посадою переговорів за фактами, виявленими у ході розслідування журналістів.

Згідно із законодавством Чилі, питання про імпічмент спочатку буде обговорювати депутатська комісія до складу якої входить п’ять осіб.

Якщо вона ухвалює рішення, його виносять на розгляд Палати депутатів. Якщо пропозицію про імпічмент підтримає більшість членів нижньої палати, голосування по ньому також має пройти в Сенаті.

Для просування процесу імпічменту потрібно 78 голосів у нижній палаті депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активи "гаманця" Путіна, офіси для 11-річного сина Алієва і замок Бабіша: Що показало розслідування Pandora Papers

Pandora Papers - колаборація більш ніж 600 журналістів-розслідувачів із 117 країн світу, які протягом року досліджували 11,9 мільйона файлів – це найбільший за всю історію витік конфіденційних документів.

За словами розслідувачів, він розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, більш як 330 чиновників у 90 країнах світу, художників і вбивць. До роботи над цими файлами долучилися і українські журналісти з агентства "Слідство.Інфо".

Документи Pandora Papers свідчать про діяльність 14 світових провайдерів - юридичних компаній, які створювали, управляли і тримали в тіні фінансову активність офшорних компаній у таких юрисдикціях, як Британські Віргінські острови, Беліз, Кіпр і Самоа.

У документах знайшли відомості про українських олігархів, колишніх і чинних чиновників – загалом у Pandora Papers понад 1,5 тисячі українців.

Також читайте: Pandora Papers: Україна - на першому місці у світі за кількістю політиків в оприлюднених документах. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

імпічмент (281) офшор (497) Чилі (31) Pandora Papers (13)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+67
Борислав Береза

После завершения Таллиннской конференции "Восточное партнерство", я хочу поделиться своими выводами.

Во-первых, заметны последствия работы величайшего политического лидера современности на дипломатическом фронте. Украина отошла на задний план. Для наших самых близких партнёров, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши, сегодня актуальность вопросов связанных с Украиной идёт сразу после проблематики Беларуси и путь успешных реформ Молдовы. Именно в таком порядке. А потом уже мы. Это заметно и по вопросам, которые обсуждались на всех панелях конференции, по риторике и... по общению в кулуарах. И это тревожный сигнал. Было заметно, что европейцы под впечатлением от того какой взяла темп в реформах Молдова и разочарованы откатом и регрессом в процессе реформирования в Украине. На нашей панели представитель Молдовы сказал, что их общество осознало, что реформы они делают не для того, чтоб получить дату вступления в ЕС, а для того, чтоб жизнь для граждан Молдовы была комфортной, как жизнь в ЕС комфортна для граждан Евросоюза. Может поэтому Майя Санду проводит реформы, а не истерично спрашивает у ЕС - "Почему Молдова ещё не в Евросоюзе?". Дело в том, что молдаване проводят реформы для себя. А мы... Нам необходимо менять и риторику и модель поведения. И пора менять сам подход к проведению реформ. Мы их проводим, в первую очередь, для себя. Суд, армия, экономика, экология, медицина, образование должны быть реформированы. Не для кого-то, а для себя.

Во-вторых, я конечно понимаю, что уровень знаний и компетенций нашего президента находится на уровне умственно отсталого школьника, но он уже 2,5 года работает президентом и даже ему уже пора понять, что все сказанное им про страны и форматы ЕС затем анализируется в ЕС и там делаются выводы. Поэтому, когда он ляпает глупость о том, что "из-за отсутствия со стороны ЕС стратегического видения целе "Восточного партнерства" саммит становится полуживым", то наши партнёры делают выводы, которые потом влияют на позицию Украины на европейской арене. Европейцы перевели "полуживой", как "half-dead" и решили, что если украинский президент не заинтересован в таком формате, то "Восточному партнерству" будет разумнее сконцентрироваться на работе и помощи той же Молдове и Грузии, а так же сконцентрироваться на работе с оппозиционными силами Беларуси. А про Украину теперь можно просто говорить, не вкладывая деньги и силы в программы и помощь Украине. Как говорится, насильно мил не будешь. Это уже заметно по риторике наших европейских партнеров на конференции и по приоритетам. Поэтому Зеленскому лучше молчать - тогда от него будет меньше вреда и есть шанс не выглядеть так глупо, а Украина не лишится своих надёжных адвокатов в Европе. Кстати, немало немецких и французских политиков любят разглагольствовать о том, что ЕС должно всесторонне работать над сближением с Россией, ведь они все одна большая семья. В риторике Польши и стран Балтии такое отсутствует. И после этого, после огромных денег и ресурсов, которые вложены в Украину, Зеленский говорит подобные слова о полуживом формате? Да, как дипломат Зеленский скорее мёртв, чем жив.

Теперь о некоторых моментах, которые показывают, что для президента Украины абсолютно неизвестно понятие системной работы. Меня несколько раз, и на приеме в посольстве Чехии и на конференции спросили о "Крымской платформе". Спросили о том, почему в этот формате не поддерживается жизнь и почему сегодня отсутствует активность в рамках этого формата? Спросили о том, почему президента Зеленский даже не пытается системно заниматься освобождением из российской неволи первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, которого арестовали россияне после того, как он принял участие в Крымской платформе? Ведь Нариман Джелял мог бы стать такой же знаковой фигурой для всего цивилизованного мира, какой стал Сенцов. А значит вокруг этой ситуации можно объединять разные европейские силы для давления на РФ и для достижения результата. Спрашивали и Pandora Papers и об отсутствии реакции со стороны президента. Спросили меня об Арахамии и пошутили, что благодаря новому созыву ВР в европейских СМИ появилось больше "известных украинцев". Кстати, выяснилось, что про анал-табу Яременко никто не забыл. Хоть и через два года после скандала. Спросили о нем и ещё о нескольких персонажах. Спросили с презрением и брезгливостью. В общем, наша власть немало сделала и постаралась чтоб были заданы неприятные вопросы.

К сожалению, я должен констатировать, что Зеленский продолжает хаотичную и несистемную внешнюю политику. К чему это ведёт? К отсутствию прогресса и достижений на дипломатическом фронте, к потере авторитета и к ослаблению поддержки европейских партнеров, к тому, что мы теряем свою актуальность и привлекательность. А при условии войны, экономического и энергетического кризиса, а так же при наличии множества других проблем это несёт прямую угрозу для государственной безопасности. Потому что РФ точно не будет упускать шансы создать проблемы Украине. А без надёжных союзников и партнеров противостоять Кремлю не просто сложно, а практически невозможно. Это пора понять актёру, который когда-то играл президента, но теперь крайне плохо исполняет эту роль в реальной жизни.
показати весь коментар
15.10.2021 15:27
+47
А я даже знаю на 10050% ответ от "слуг урода"

показати весь коментар
15.10.2021 15:30
+37
Чілійці просто не знають що офшори- це норма.
показати весь коментар
15.10.2021 15:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Срочно Импичмент Зеленскому. Что в Чили больше демократии чем в Украине. Народ Украины не будте ЧМ.. М. Давайте все кто может приложите усилия. На Зеленском и Вагнеровцы на Свободе и Афшоры. Ну в крайнем случае просто Нет Зеленскому Второй Срок. Голосовать За Кого Хотите Только Не За Зеленского!!!!!!
показати весь коментар
15.10.2021 16:49 Відповісти
У нас импичмент без Майдана не пройдёт. ВР народ упустил. Слишком доверился в своё время шмаркле .
показати весь коментар
15.10.2021 18:11 Відповісти
у нас закон про импичмент не предусматривает импичмент- народная традиция шо делать.....
показати весь коментар
15.10.2021 18:22 Відповісти
Імпічмент зе2, барига2 і ж2, колаборантам, зрадникам і баригам.
показати весь коментар
15.10.2021 18:36 Відповісти
Оппозиция в Раде начинает ПРОЦЕСС ИМПИЧМЕНТА +.Майдан
показати весь коментар
16.10.2021 02:43 Відповісти
да я не возражаю просто не покидает чувство необходимости волшебного пэнделя.....
показати весь коментар
16.10.2021 08:20 Відповісти
Тю. Було б через що? Он, моностадні зебіли збрехати не дадуть.
показати весь коментар
15.10.2021 16:52 Відповісти
НЕЛЮДИ ЭТИ ЧИЛИЙЦЫ! ФАШИЗДЫ.
показати весь коментар
15.10.2021 17:34 Відповісти
назревал большой шкандаль хтото из посуды вынул жареный сандал пахло самосудом...... из пестни слов не выкинешь
показати весь коментар
15.10.2021 18:27 Відповісти
а в країні яку створили олігархи такого не буде..
показати весь коментар
15.10.2021 18:59 Відповісти
Генпрокурор Чили Хорхе Эбботт начала расследование против президента страны...

Надо особо отметить, что этот прокурор по происхождению этнический немец из влиятельной немецкой общины Чили: Georg Ehbbott .
А также надо ещё раз особо отметить, что дикая коррупция в славянских и южноамериканских странах заканчивается, когда президентами этих стран или прокурорами становятся этнические немцы:

так было в Словакии при президенте-немце Рудольфе Шустере, в Румынии при президенте-немце Йоганнесе Клаусе, в Чехии при президенте-немце Клаусе и при министре фон Шварценберге, в Бразилии при генеральном директоре Национальной полиции Сильвии Вернер...
показати весь коментар
15.10.2021 21:42 Відповісти
В стране дураков 73%и 🐑🐏 нет ни достоинства, ни самоуважения ! 🤢👹мразь насмехавшаяся над ними и оскорблявшая ( хохли , «термос»,эбонитовые палочки , «актриса из немецких фильмов для взрослых» ПОСАДИЛИ НА ТРОН 💩🤢🦨🐲
показати весь коментар
16.10.2021 03:00 Відповісти
Після публікації знаменитих Panama Papers змушений був піти у відставку керівник уряду Ісландії - і нічьо, - у нас про це взагалі тоді мало хто чув...
показати весь коментар
15.10.2021 19:37 Відповісти
Мальдивский дезертир не ушел же, а должен был бы.
показати весь коментар
15.10.2021 22:48 Відповісти
Ну, так зрадники з реваншизтами його ушлі. І назло противсіх поставили своїх, мєлкопандорістих. Жалкі нічьтожні лічьності, йолпт...
показати весь коментар
15.10.2021 23:09 Відповісти
это хорошо. надо расследовать деятельность всех президентов, которые проводили операции по офшорам в период нахождения на посту президента, или просто на гос должностях.
показати весь коментар
15.10.2021 19:43 Відповісти
Ну що тут скажеш... Чилі виявилися більш демократичною країною, чим ми... Ще одне досягнення зебуїнської недовлади
показати весь коментар
15.10.2021 20:34 Відповісти
ХУНТА!!!
показати весь коментар
15.10.2021 22:55 Відповісти
про відмивання з привату через фірми зелен-ого було відомо ще після аудиту банку і ДО початку виборів, тому народ знав, що вибирав і про який імпічмент тут може бути мова взагалі? Народ другий раз під ряд розвели, щоб вибрати єврея, який вкрав в нього гроші!
показати весь коментар
15.10.2021 23:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 