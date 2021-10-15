Импичмент президенту после публикации расследования Pandora Papers в Чили
В Чили оппозиционные депутаты начали процедуру импичмента президента страны Себастьяна Пиньеры после публикации Pandora Papers в связи с возможными нарушениями при продаже горнодобывающей компании.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом сообщает Reuters.
Причиной начала процедуры стали возможны нарушения в продаже горнодобывающей компании и новые подробности этой сделки.
Генпрокурор Чили Хорхе Эбботт заявил, что начнет расследование возможных обвинений против Пиньеры в коррупции, взяточничестве, налоговых нарушениях, связанных с продажей компании.
В частности, Эббот открыл дело по поводу продажи фирмы Minera Dominga, чьим основным акционером была семья Пиньеры.
В документах утверждается, что в 2010 году глава Чили продал свою долю, все финансовые операции якобы проводились через оффшор на Британских Виргинских островах.
Кроме того, Пиньеру обвиняют в проведении несовместимых с его должностью переговоров по фактам, выявленным в ходе расследования журналистов.
Согласно законодательству Чили, вопрос об импичменте сначала будет обсуждать депутатская комиссия в состав которой входит пять человек.
Если она принимает решение, его выносят на рассмотрение Палаты депутатов. Если предложение об импичменте поддержит большинство членов нижней палаты, голосование по нему также пройти в Сенате.
Для продвижения процесса импичмента нужно 78 голосов в нижней палате депутатов.
Pandora Papers - коллаборация более чем 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона файлов - крупнейшей за всю историю утечки конфиденциальных документов.
По словам расследователей, он раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слідство.Інфо".
Документы Pandora Papers свидетельствуют о деятельности 14 мировых провайдеров - юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность офшорных компаний в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и Самоа.
В документах нашли сведения об украинских олигархах, бывших и действующих чиновников - всего в Pandora Papers более 1,5 тысячи украинцев.
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Надо особо отметить, что этот прокурор по происхождению этнический немец из влиятельной немецкой общины Чили: Georg Ehbbott .
А также надо ещё раз особо отметить, что дикая коррупция в славянских и южноамериканских странах заканчивается, когда президентами этих стран или прокурорами становятся этнические немцы:
так было в Словакии при президенте-немце Рудольфе Шустере, в Румынии при президенте-немце Йоганнесе Клаусе, в Чехии при президенте-немце Клаусе и при министре фон Шварценберге, в Бразилии при генеральном директоре Национальной полиции Сильвии Вернер...