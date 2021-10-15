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Импичмент президенту после публикации расследования Pandora Papers в Чили

Импичмент президенту после публикации расследования Pandora Papers в Чили

В Чили оппозиционные депутаты начали процедуру импичмента президента страны Себастьяна Пиньеры после публикации Pandora Papers в связи с возможными нарушениями при продаже горнодобывающей компании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом сообщает Reuters.

Причиной начала процедуры стали возможны нарушения в продаже горнодобывающей компании и новые подробности этой сделки.

Генпрокурор Чили Хорхе Эбботт заявил, что начнет расследование возможных обвинений против Пиньеры в коррупции, взяточничестве, налоговых нарушениях, связанных с продажей компании.

В частности, Эббот открыл дело по поводу продажи фирмы Minera Dominga, чьим основным акционером была семья Пиньеры.

В документах утверждается, что в 2010 году глава Чили продал свою долю, все финансовые операции якобы проводились через оффшор на Британских Виргинских островах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Pandora Papers": Госорганы восьми стран начали расследование, в России его проводить не планируют

Кроме того, Пиньеру обвиняют в проведении несовместимых с его должностью переговоров по фактам, выявленным в ходе расследования журналистов.

Согласно законодательству Чили, вопрос об импичменте сначала будет обсуждать депутатская комиссия в состав которой входит пять человек.

Если она принимает решение, его выносят на рассмотрение Палаты депутатов. Если предложение об импичменте поддержит большинство членов нижней палаты, голосование по нему также пройти в Сенате.

Для продвижения процесса импичмента нужно 78 голосов в нижней палате депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активы "кошелька" Путина, офисы для 11-летнего сына Алиева и замок Бабиша: Что показало расследование Pandora Papers

Pandora Papers - коллаборация более чем 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона файлов - крупнейшей за всю историю утечки конфиденциальных документов.

По словам расследователей, он раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слідство.Інфо".

Документы Pandora Papers свидетельствуют о деятельности 14 мировых провайдеров - юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность офшорных компаний в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и Самоа.

В документах нашли сведения об украинских олигархах, бывших и действующих чиновников - всего в Pandora Papers более 1,5 тысячи украинцев.

Также читайте: От замалчивания до искажения фактов, - как украинские каналы освещали офшорный скандал Pandora Papers с участием Зеленского. ВИДЕО

Автор: 

импичмент (545) офшор (511) Чили (41) Pandora Papers (8)


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Топ комментарии
+67
Борислав Береза

После завершения Таллиннской конференции "Восточное партнерство", я хочу поделиться своими выводами.

Во-первых, заметны последствия работы величайшего политического лидера современности на дипломатическом фронте. Украина отошла на задний план. Для наших самых близких партнёров, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши, сегодня актуальность вопросов связанных с Украиной идёт сразу после проблематики Беларуси и путь успешных реформ Молдовы. Именно в таком порядке. А потом уже мы. Это заметно и по вопросам, которые обсуждались на всех панелях конференции, по риторике и... по общению в кулуарах. И это тревожный сигнал. Было заметно, что европейцы под впечатлением от того какой взяла темп в реформах Молдова и разочарованы откатом и регрессом в процессе реформирования в Украине. На нашей панели представитель Молдовы сказал, что их общество осознало, что реформы они делают не для того, чтоб получить дату вступления в ЕС, а для того, чтоб жизнь для граждан Молдовы была комфортной, как жизнь в ЕС комфортна для граждан Евросоюза. Может поэтому Майя Санду проводит реформы, а не истерично спрашивает у ЕС - "Почему Молдова ещё не в Евросоюзе?". Дело в том, что молдаване проводят реформы для себя. А мы... Нам необходимо менять и риторику и модель поведения. И пора менять сам подход к проведению реформ. Мы их проводим, в первую очередь, для себя. Суд, армия, экономика, экология, медицина, образование должны быть реформированы. Не для кого-то, а для себя.

Во-вторых, я конечно понимаю, что уровень знаний и компетенций нашего президента находится на уровне умственно отсталого школьника, но он уже 2,5 года работает президентом и даже ему уже пора понять, что все сказанное им про страны и форматы ЕС затем анализируется в ЕС и там делаются выводы. Поэтому, когда он ляпает глупость о том, что "из-за отсутствия со стороны ЕС стратегического видения целе "Восточного партнерства" саммит становится полуживым", то наши партнёры делают выводы, которые потом влияют на позицию Украины на европейской арене. Европейцы перевели "полуживой", как "half-dead" и решили, что если украинский президент не заинтересован в таком формате, то "Восточному партнерству" будет разумнее сконцентрироваться на работе и помощи той же Молдове и Грузии, а так же сконцентрироваться на работе с оппозиционными силами Беларуси. А про Украину теперь можно просто говорить, не вкладывая деньги и силы в программы и помощь Украине. Как говорится, насильно мил не будешь. Это уже заметно по риторике наших европейских партнеров на конференции и по приоритетам. Поэтому Зеленскому лучше молчать - тогда от него будет меньше вреда и есть шанс не выглядеть так глупо, а Украина не лишится своих надёжных адвокатов в Европе. Кстати, немало немецких и французских политиков любят разглагольствовать о том, что ЕС должно всесторонне работать над сближением с Россией, ведь они все одна большая семья. В риторике Польши и стран Балтии такое отсутствует. И после этого, после огромных денег и ресурсов, которые вложены в Украину, Зеленский говорит подобные слова о полуживом формате? Да, как дипломат Зеленский скорее мёртв, чем жив.

Теперь о некоторых моментах, которые показывают, что для президента Украины абсолютно неизвестно понятие системной работы. Меня несколько раз, и на приеме в посольстве Чехии и на конференции спросили о "Крымской платформе". Спросили о том, почему в этот формате не поддерживается жизнь и почему сегодня отсутствует активность в рамках этого формата? Спросили о том, почему президента Зеленский даже не пытается системно заниматься освобождением из российской неволи первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, которого арестовали россияне после того, как он принял участие в Крымской платформе? Ведь Нариман Джелял мог бы стать такой же знаковой фигурой для всего цивилизованного мира, какой стал Сенцов. А значит вокруг этой ситуации можно объединять разные европейские силы для давления на РФ и для достижения результата. Спрашивали и Pandora Papers и об отсутствии реакции со стороны президента. Спросили меня об Арахамии и пошутили, что благодаря новому созыву ВР в европейских СМИ появилось больше "известных украинцев". Кстати, выяснилось, что про анал-табу Яременко никто не забыл. Хоть и через два года после скандала. Спросили о нем и ещё о нескольких персонажах. Спросили с презрением и брезгливостью. В общем, наша власть немало сделала и постаралась чтоб были заданы неприятные вопросы.

К сожалению, я должен констатировать, что Зеленский продолжает хаотичную и несистемную внешнюю политику. К чему это ведёт? К отсутствию прогресса и достижений на дипломатическом фронте, к потере авторитета и к ослаблению поддержки европейских партнеров, к тому, что мы теряем свою актуальность и привлекательность. А при условии войны, экономического и энергетического кризиса, а так же при наличии множества других проблем это несёт прямую угрозу для государственной безопасности. Потому что РФ точно не будет упускать шансы создать проблемы Украине. А без надёжных союзников и партнеров противостоять Кремлю не просто сложно, а практически невозможно. Это пора понять актёру, который когда-то играл президента, но теперь крайне плохо исполняет эту роль в реальной жизни.
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15.10.2021 15:27
+47
А я даже знаю на 10050% ответ от "слуг урода"

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15.10.2021 15:30
+37
Чілійці просто не знають що офшори- це норма.
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15.10.2021 15:30
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Страница 2 из 2
Срочно Импичмент Зеленскому. Что в Чили больше демократии чем в Украине. Народ Украины не будте ЧМ.. М. Давайте все кто может приложите усилия. На Зеленском и Вагнеровцы на Свободе и Афшоры. Ну в крайнем случае просто Нет Зеленскому Второй Срок. Голосовать За Кого Хотите Только Не За Зеленского!!!!!!
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15.10.2021 16:49 Ответить
У нас импичмент без Майдана не пройдёт. ВР народ упустил. Слишком доверился в своё время шмаркле .
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15.10.2021 18:11 Ответить
у нас закон про импичмент не предусматривает импичмент- народная традиция шо делать.....
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15.10.2021 18:22 Ответить
Імпічмент зе2, барига2 і ж2, колаборантам, зрадникам і баригам.
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15.10.2021 18:36 Ответить
Оппозиция в Раде начинает ПРОЦЕСС ИМПИЧМЕНТА +.Майдан
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16.10.2021 02:43 Ответить
да я не возражаю просто не покидает чувство необходимости волшебного пэнделя.....
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16.10.2021 08:20 Ответить
Тю. Було б через що? Он, моностадні зебіли збрехати не дадуть.
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15.10.2021 16:52 Ответить
НЕЛЮДИ ЭТИ ЧИЛИЙЦЫ! ФАШИЗДЫ.
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15.10.2021 17:34 Ответить
назревал большой шкандаль хтото из посуды вынул жареный сандал пахло самосудом...... из пестни слов не выкинешь
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15.10.2021 18:27 Ответить
а в країні яку створили олігархи такого не буде..
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15.10.2021 18:59 Ответить
Генпрокурор Чили Хорхе Эбботт начала расследование против президента страны...

Надо особо отметить, что этот прокурор по происхождению этнический немец из влиятельной немецкой общины Чили: Georg Ehbbott .
А также надо ещё раз особо отметить, что дикая коррупция в славянских и южноамериканских странах заканчивается, когда президентами этих стран или прокурорами становятся этнические немцы:

так было в Словакии при президенте-немце Рудольфе Шустере, в Румынии при президенте-немце Йоганнесе Клаусе, в Чехии при президенте-немце Клаусе и при министре фон Шварценберге, в Бразилии при генеральном директоре Национальной полиции Сильвии Вернер...
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15.10.2021 21:42 Ответить
В стране дураков 73%и 🐑🐏 нет ни достоинства, ни самоуважения ! 🤢👹мразь насмехавшаяся над ними и оскорблявшая ( хохли , «термос»,эбонитовые палочки , «актриса из немецких фильмов для взрослых» ПОСАДИЛИ НА ТРОН 💩🤢🦨🐲
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16.10.2021 03:00 Ответить
Після публікації знаменитих Panama Papers змушений був піти у відставку керівник уряду Ісландії - і нічьо, - у нас про це взагалі тоді мало хто чув...
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15.10.2021 19:37 Ответить
Мальдивский дезертир не ушел же, а должен был бы.
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15.10.2021 22:48 Ответить
Ну, так зрадники з реваншизтами його ушлі. І назло противсіх поставили своїх, мєлкопандорістих. Жалкі нічьтожні лічьності, йолпт...
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15.10.2021 23:09 Ответить
это хорошо. надо расследовать деятельность всех президентов, которые проводили операции по офшорам в период нахождения на посту президента, или просто на гос должностях.
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15.10.2021 19:43 Ответить
Ну що тут скажеш... Чилі виявилися більш демократичною країною, чим ми... Ще одне досягнення зебуїнської недовлади
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15.10.2021 20:34 Ответить
ХУНТА!!!
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15.10.2021 22:55 Ответить
про відмивання з привату через фірми зелен-ого було відомо ще після аудиту банку і ДО початку виборів, тому народ знав, що вибирав і про який імпічмент тут може бути мова взагалі? Народ другий раз під ряд розвели, щоб вибрати єврея, який вкрав в нього гроші!
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15.10.2021 23:07 Ответить
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