Импичмент президенту после публикации расследования Pandora Papers в Чили

В Чили оппозиционные депутаты начали процедуру импичмента президента страны Себастьяна Пиньеры после публикации Pandora Papers в связи с возможными нарушениями при продаже горнодобывающей компании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом сообщает Reuters.

Причиной начала процедуры стали возможны нарушения в продаже горнодобывающей компании и новые подробности этой сделки.

Генпрокурор Чили Хорхе Эбботт заявил, что начнет расследование возможных обвинений против Пиньеры в коррупции, взяточничестве, налоговых нарушениях, связанных с продажей компании.

В частности, Эббот открыл дело по поводу продажи фирмы Minera Dominga, чьим основным акционером была семья Пиньеры.

В документах утверждается, что в 2010 году глава Чили продал свою долю, все финансовые операции якобы проводились через оффшор на Британских Виргинских островах.

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Кроме того, Пиньеру обвиняют в проведении несовместимых с его должностью переговоров по фактам, выявленным в ходе расследования журналистов.

Согласно законодательству Чили, вопрос об импичменте сначала будет обсуждать депутатская комиссия в состав которой входит пять человек.

Если она принимает решение, его выносят на рассмотрение Палаты депутатов. Если предложение об импичменте поддержит большинство членов нижней палаты, голосование по нему также пройти в Сенате.

Для продвижения процесса импичмента нужно 78 голосов в нижней палате депутатов.

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Pandora Papers - коллаборация более чем 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона файлов - крупнейшей за всю историю утечки конфиденциальных документов.

По словам расследователей, он раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слідство.Інфо".

Документы Pandora Papers свидетельствуют о деятельности 14 мировых провайдеров - юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность офшорных компаний в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и Самоа.

В документах нашли сведения об украинских олигархах, бывших и действующих чиновников - всего в Pandora Papers более 1,5 тысячи украинцев.

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