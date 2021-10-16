Чоловіка, який влаштував стрілянину в Чернівцях, затримали, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"14 жовтня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в лікарню доставлено двох місцевих жителів із вогнепальними пораненнями рук.

Відразу ж на місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції і керівництво ГУНП у Чернівецькій області. Правоохоронці встановили, що на одній із вулиць обласного центру невідомі здійснили кілька пострілів зі зброї по машині під час руху. На той момент в автомобілі перебували 49-річний чернівчанин та 63-річна пасажирка. Унаслідок обстрілу обидва зазнали травм рук різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У НПУ зазначили: "Під час проведення невідкладних першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили і затримали зловмисника. Ним виявився 22-річний житель Івано-Франківська. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваного затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, п.п. 1, 12, ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб). Зловмиснику вже повідомлено про підозру.

Сьогодні, 16 жовтня, за клопотанням правоохоронних органів суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Триває досудове розслідування".

