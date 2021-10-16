УКР
Чоловіка, який влаштував стрілянину в Чернівцях, затримали, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"14 жовтня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в лікарню доставлено двох місцевих жителів із вогнепальними пораненнями рук.

Відразу ж на місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції і керівництво ГУНП у Чернівецькій області. Правоохоронці встановили, що на одній із вулиць обласного центру невідомі здійснили кілька пострілів зі зброї по машині під час руху. На той момент в автомобілі перебували 49-річний чернівчанин та 63-річна пасажирка. Унаслідок обстрілу обидва зазнали травм рук різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Під Києвом невідомий у камуфляжі стріляв по автомобілю із сім'єю: одну людину поранено, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У НПУ зазначили: "Під час проведення невідкладних першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили і затримали зловмисника. Ним виявився 22-річний житель Івано-Франківська. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваного затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, п.п. 1, 12, ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб). Зловмиснику вже повідомлено про підозру.

Сьогодні, 16 жовтня, за клопотанням правоохоронних органів суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Триває досудове розслідування".

Дивіться також: Буковинець на Volkswagen обстріляв Daewoo з пневматичного пістолета після суперечки з водієм, - поліція Чернівців. ФОТОрепортаж

Чоловіка, який влаштував стрілянину в Чернівцях, затримали, - Нацполіція 01
Чоловіка, який влаштував стрілянину в Чернівцях, затримали, - Нацполіція 02

+11
рагуль какой-то.... не то что гламурный столичный киллер с венгерскими пулями.... тот так филигранно обстрелял водителя шефира, что даже стекла в машине не нужно менять
показати весь коментар
16.10.2021 20:24 Відповісти
+7
Точно?

Чернівецька область
Результати голосування за кандидата у другому турі, %
Явка: 54,09%

Володимир Зеленський - 75,87
Петро Порошенко - 21,64
показати весь коментар
16.10.2021 22:44 Відповісти
+5
Якийсь ЗЕбіл напевно. Малюська має не продавати тюрьми а нові будувати. Бо забагато ненормальних розвелося в Україні...
показати весь коментар
16.10.2021 20:49 Відповісти
Жигули с кабаном с пьяну перепутал?
показати весь коментар
16.10.2021 20:20 Відповісти
а шо это было??? за что за что(с)? (почему он по ним стрелял?)
показати весь коментар
16.10.2021 20:34 Відповісти
Ипанько...
показати весь коментар
16.10.2021 22:39 Відповісти
На Буковині немає зебілів
показати весь коментар
16.10.2021 21:36 Відповісти
ах,ты ж,deine Division..
як соромно,piznez
показати весь коментар
16.10.2021 23:03 Відповісти
Иногда эти драндулеты так достают что представляешь как летит противотанковая граната.
показати весь коментар
16.10.2021 21:42 Відповісти
у нас цигани пересіли на на них,скуповують у пенсів
показати весь коментар
17.10.2021 09:43 Відповісти
И как всегда, ответа на самый интересный вопрос "нафига?" нет.
показати весь коментар
17.10.2021 00:15 Відповісти
Зато красиво уложил , по линии
показати весь коментар
17.10.2021 09:58 Відповісти
 
 