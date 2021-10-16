РУС
7 717 12

Человек, устроивший стрельбу в Черновцах, задержан, - Нацполиция. ФОТО

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"14 октября в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлены двое местных жителей с огнестрельными ранениями рук.

Сразу же на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции и руководство ГУНП в Черновицкой области. Правоохранители установили, что на одной из улиц областного центра неизвестные совершили несколько выстрелов из оружия по машине во время движения. На тот момент в авто находились 49-летний черновчанин и 63-летняя пассажирка. В результате обстрела оба получили травмы рук разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В НПУ отметили: "В ходе проведения неотложных первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель Ивано-Франковска. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.15, п.п. 1, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а именно законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении.

Сегодня, 16 октября, по ходатайству правоохранительных органов суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование".

Человек, устроивший стрельбу в Черновцах, задержан, - Нацполиция 01
Человек, устроивший стрельбу в Черновцах, задержан, - Нацполиция 02

стрельба (3294) Черновцы (689)
Топ комментарии
+11
рагуль какой-то.... не то что гламурный столичный киллер с венгерскими пулями.... тот так филигранно обстрелял водителя шефира, что даже стекла в машине не нужно менять
показать весь комментарий
16.10.2021 20:24 Ответить
+7
Точно?

Чернівецька область
Результати голосування за кандидата у другому турі, %
Явка: 54,09%

Володимир Зеленський - 75,87
Петро Порошенко - 21,64
показать весь комментарий
16.10.2021 22:44 Ответить
+5
Якийсь ЗЕбіл напевно. Малюська має не продавати тюрьми а нові будувати. Бо забагато ненормальних розвелося в Україні...
показать весь комментарий
16.10.2021 20:49 Ответить
Жигули с кабаном с пьяну перепутал?
показать весь комментарий
16.10.2021 20:20 Ответить
а шо это было??? за что за что(с)? (почему он по ним стрелял?)
показать весь комментарий
16.10.2021 20:34 Ответить
Ипанько...
показать весь комментарий
16.10.2021 22:39 Ответить
На Буковині немає зебілів
показать весь комментарий
16.10.2021 21:36 Ответить
ах,ты ж,deine Division..
як соромно,piznez
показать весь комментарий
16.10.2021 23:03 Ответить
Иногда эти драндулеты так достают что представляешь как летит противотанковая граната.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:42 Ответить
у нас цигани пересіли на на них,скуповують у пенсів
показать весь комментарий
17.10.2021 09:43 Ответить
И как всегда, ответа на самый интересный вопрос "нафига?" нет.
показать весь комментарий
17.10.2021 00:15 Ответить
Зато красиво уложил , по линии
показать весь комментарий
17.10.2021 09:58 Ответить
 
 