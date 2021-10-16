Человек, устроивший стрельбу в Черновцах, задержан, - Нацполиция. ФОТО

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"14 октября в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлены двое местных жителей с огнестрельными ранениями рук.

Сразу же на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции и руководство ГУНП в Черновицкой области. Правоохранители установили, что на одной из улиц областного центра неизвестные совершили несколько выстрелов из оружия по машине во время движения. На тот момент в авто находились 49-летний черновчанин и 63-летняя пассажирка. В результате обстрела оба получили травмы рук разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В НПУ отметили: "В ходе проведения неотложных первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель Ивано-Франковска. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.15, п.п. 1, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а именно законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении.

Сегодня, 16 октября, по ходатайству правоохранительных органов суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование".

