Цензор.НЕТ
Зеленський, замість боротьби з корупцією, веде кампанію проти олігархів, наслідуючи приклад Путіна, - Аслунд

Президент України Володимир Зеленський, замість того, щоб боротися з корупцією, зациклений на олігархах.

Про це шведський економіст, дипломат і старший співробітник Стокгольмського форуму вільного світу Андерс Аслунд написав в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, у звіті World Justice Project - міжнародної організації громадянського суспільства, яка просуває верховенство закону в усьому світі - Україна з 139 країн посіла сто п’ятнадцяте місце. У звіті йдеться, що найбільше корупції в судовій системі, поліції і Збройних силах України.

А недавні дослідження Американської торгової палати (AmCham) і Європейської бізнес асоціації (EBA) показали, що основна проблема українського бізнесу - вкрай корумпована судова система, за якою йдуть деякі підрозділи правоохоронних органів (прокуратура і СБУ).

Forbes назвав деолігархізацію влади політичною зброєю проти опонентів

"Але президент України Володимир Зеленський, замість боротьби з корупцією, веде кампанію проти олігархів, наслідуючи приклад Путіна", - відзначає Аслунд.

Головна мета закону про олігархів - це відібрати ЗМІ у приватного бізнесу, - Аслунд

Зеленський Володимир (25197) корупція (4766) олігарх (937) Аслунд Андерс (31)
+34
17.10.2021 14:53 Відповісти
+27
А шо ти хочеш від неадекватного наркомана?
17.10.2021 14:52 Відповісти
+27
17.10.2021 15:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Олигархия - это и есть коррупция! Этот Аслунд в чем видит причину коррупции?
В среднем классе, которого попросту нет, или в нищем народе?
Другое дело, что борьба с коррупцией (олигархами) чисто постановочная.
17.10.2021 18:42 Відповісти
Когда кто-то наконец захотел убрать олигархов, может даже ради своей выгоды, оказалось что их нельзя трогать.) Это Украина.
17.10.2021 19:46 Відповісти
Коли і хто захотів прибрати олігархів? Щось я не помітив такого. Бачу, що вони лише збільшують свої статки. Навіть свого прем'єра зелі нав'язали.
17.10.2021 21:55 Відповісти
17.10.2021 19:50 Відповісти
https://prm.ua/vlada-pryyniala-antyoliharkhichnyy-zakon-pospikhom-do-vysnovkiv-venetsiyskoi-komisii-chornovil-nazvav-prychynu/ Є вагома причина, чому влада прийняла "антиолігархічний" закон з таким поспіхом, до винесення висновків Венеційської комісії про нього *
Чинна влада саме прагнула прийняти т.зв. "антиолігархічний закон" у Верховній Раді до висновків Венеційської комісії, бо порушення цих рекомендацій може призвести в майбутньому до відповідальності причетних до порушень верховенства права. Однак владі важливо отримати підпис президента, а далі вони вже можуть чекати на висновки. Саме до такої версії обставин "голосування" схиляється політолог Тарас Чорновіл, про що він і заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
"Основне питання, куди вони поспішали - це встигнути до ухвалення рішення Венеційської комісії. Бо як країна-член Ради Європи Україна після рішення Венеційської комісії, приступивши навіть просто до розгляду такого закону, тим більше його ухвалення, мала би однозначно підпасти під санкції Ради Європи. Колишній міністр закордонних справ Німеччині Вальтер Штайнмайер дуже чітко сформулював, що Євросоюз і Рада Європи - різні структури, але висновки Ради Європи і ПАРЄ мають значення для Євросоюзу" - деталізує Т.Чорновіл.
Він уточнив, що хоча висновки Ради Європи і мають рекомендаційний характер, пряме порушення рекомендацій Венеційської комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Чорновіл зауважив, що спочатку представники Венеційської комісії зверталися до чинної української влади з проханням не розглядати цей закон до моменту висновку. А потім вони попросили надати саме той текст, за який проголосували у Верховній Раді.
"Влада дійсно не хотіла звертатися до Венеційської комісії. Вони розуміли, що рано чи пізно там розглянуть ці антиконституційні, скандальні правки. Вони не знали дату, на яку буде поставлений розгляд. Вони знали, що це буде в грудні. Там немає нормальних юристів при владі, людей, які працюють у міжнародному секторі. Вони не могли все прорахувати. Тому був поспіх", - додав Чорновіл.
Він підсумував, що наразі чинна влада вже не поспішає, щоб запустити закон в дію. Їй головне, щоб був підпис президента. А вже після висновків Венеційської комісії у владі змінять в "законі" несуттєві речі, врахувавши лише окремі несуттєві зауваження.
17.10.2021 20:46 Відповісти
+ нагла відставка Голови ВРУ - 2-гої людини в державі (по Конституції )
+ терміновий зліт нардепів у Трускавець - де були замічені й деякі олігархи
- а чекати рішення від специалістів з Венеції не будемо - приймемо та підпишемо
А до боротьби з корпцією ...
17.10.2021 21:26 Відповісти
обиженка аслунд пишет брехню. погнали тебя и поделом, "Украина не банкомат".
17.10.2021 21:52 Відповісти
Вона банкомат лише для офшорного бариги зеленьского, так?
17.10.2021 21:56 Відповісти
А, он воно що... Папєрєдніку нізя, тільки зелі можна доїти країну.
17.10.2021 22:06 Відповісти
17.10.2021 23:07 Відповісти
Дайте Аслунду почитати аудитора ЄС Юхана Партса аби не розповідав нам казок про можливість боротьби з корупцією в цьому унікальному олігархічному заповіднику. В Україні треба не боротися з корупцією - тут це не має сенсу, і навіть не з олігархатом боротися - вони усе це неминуче зведуть нанівець, а необхідно кількома одночасними ударами олігархічну систему знищити одразу. А вже потім зачищати осиротілих корупціонерів в усіх сегментах державної системи.

.... Партс зазначив, що Зеленський має рацію - корупція так чи інакше є скрізь, але в Україні "ситуація ендемічна".

"І ніхто не оскаржує, що це не так - це ендемічна, широко поширена ситуація, ситуація із захопленням держави. І у цьому питанні є консенсус серед дослідників, міжнародних організацій, багатьох урядів, які на двосторонній основі працюють з Україною - їхня думка дуже консенсусна... Я вважаю, що ситуація в Україні непорівнювана з жодною з країн-членів ЄС", - сказав він.

Аудитор пояснив, що "захоплення держави" означає ситуацію, коли олігархи використовують своє становище, ЗМІ, політику, управління, держпідприємства у власних інтересах.

Він зазначив, що зараз економічні показники України нижчі за показники Польщі та Естонії, хоча 1992 року, на його думку, всі ці країни починали з однієї стартової точки.

Партс бачить причину такого результату в корупції. На його думку, зі своїми даними Україна має бути дуже багатою, але в ній невелика група людей стала настільки багатою, що "змогла взяти в заручники всю країну".
17.10.2021 23:29 Відповісти
У нас майже всі знають, що треба знищувати олігархічну систему. І вимагають, щоб влада цим займалась. Це правильно.
Але набагато дієвіше було б, коли б конкретні необхідні кроки дій по знищенню олігархічної системи ще б генерувались і видавались би знизу і жорстко б вимагали владу проводити ці конкретні дії. Тоді їм би було складніше імітувати діяльність.

Ви кажете на рахунок кількох одночасних ударів по системі. Я пропоную один (напевне головний) удар. Інші удари це окремо. Розверніть коментар і читайте далі.

Я, на цензорі, вже декілька разів детально приводив свою пропозицію по дуже простому, але нищівному удару по олігархічній системі.

Для цього вибори президента зробити дійсно демократичними, а зараз вони сугубо олігархічні.
Конкретно, необхідно з закона про вибори президента ліквідувати, небаченого ніде в світі розміру, дику "виборчу" заставу. Бо через заставу місця в бюлетенях скуповують ставленики олігархії. І з них народ вимушений "обирати" президента. Такі вибори є головною базою олігархії.

Необхідно невідкладно повністю ліквідувати заставу і перейти на польську демократичну схему виборів. Там зовсім нема застави, а в бюлетенях прізвища людей, яких підтримали виборці помірною кількістю підписів (100 тис.). То єсть склад бюлетенів формують не олігархи, а самі виборці.

Ясно, що треба й інші дії, але й те що я пропоную приведе до нищівного удару по олігархії. Інші дії це інші пункти.
18.10.2021 16:46 Відповісти
Олигархи - это и есть высшая степень коррупции.
18.10.2021 01:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 