Зеленський, замість боротьби з корупцією, веде кампанію проти олігархів, наслідуючи приклад Путіна, - Аслунд

Президент України Володимир Зеленський, замість того, щоб боротися з корупцією, зациклений на олігархах.

Про це шведський економіст, дипломат і старший співробітник Стокгольмського форуму вільного світу Андерс Аслунд написав в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, у звіті World Justice Project - міжнародної організації громадянського суспільства, яка просуває верховенство закону в усьому світі - Україна з 139 країн посіла сто п’ятнадцяте місце. У звіті йдеться, що найбільше корупції в судовій системі, поліції і Збройних силах України.

А недавні дослідження Американської торгової палати (AmCham) і Європейської бізнес асоціації (EBA) показали, що основна проблема українського бізнесу - вкрай корумпована судова система, за якою йдуть деякі підрозділи правоохоронних органів (прокуратура і СБУ).

"Але президент України Володимир Зеленський, замість боротьби з корупцією, веде кампанію проти олігархів, наслідуючи приклад Путіна", - відзначає Аслунд.

