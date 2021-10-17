В апараті РНБО з'ясовують, чому в список криміналітету помилково внесли понад 100 осіб - ОП

В Офісі Президента стверджують, що обставини помилкового внесення 108 осіб до списку санкцій кримінальних авторитетів і "ворів у законі" встановлюють, зокрема, перевіряють, чи були такі дії навмисними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в коментарі DW 16 жовтня радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"На даний момент в повному обсязі встановлюються конкретні обставини, як допускалися порушення і чи були вони навмисними. Ця перевірка ще не закінчилася", - зазначив він.

За його словами, зараз апарат РНБО проводить перевірку і згодом повинен проінформувати про результати. Він додав, що при підготовці зазначених матеріалів порушення були допущені працівниками Міністерства внутрішніх справ, коли його очолював Арсен Аваков.

Подоляк також закликав "відмовитися від спекулятивних оцінок тих чи інших санкційних рішень".

Як повідомлялося, 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО припустили помилок щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".

Цензор.НЕТ оприлюднив повний список людей, щодо яких РНБО виправила помилки в санкційних списках.

Відзначимо, що радник голови ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як Юра Єнакіївський.

Читайте також: Прізвища 108 людей, щодо яких РНБО виправила помилки в санкційних списках