УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4456 відвідувачів онлайн
Новини
9 820 72

В апараті РНБО з'ясовують, чому в список криміналітету помилково внесли понад 100 осіб - ОП

В апараті РНБО з'ясовують, чому в список криміналітету помилково внесли понад 100 осіб - ОП

В Офісі Президента стверджують, що обставини помилкового внесення 108 осіб до списку санкцій кримінальних авторитетів і "ворів у законі" встановлюють, зокрема, перевіряють, чи були такі дії навмисними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в коментарі DW 16 жовтня радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"На даний момент в повному обсязі встановлюються конкретні обставини, як допускалися порушення і чи були вони навмисними. Ця перевірка ще не закінчилася", - зазначив він.

За його словами, зараз апарат РНБО проводить перевірку і згодом повинен проінформувати про результати. Він додав, що при підготовці зазначених матеріалів порушення були допущені працівниками Міністерства внутрішніх справ, коли його очолював Арсен Аваков.

Подоляк також закликав "відмовитися від спекулятивних оцінок тих чи інших санкційних рішень".

Як повідомлялося, 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО припустили помилок щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".

Цензор.НЕТ оприлюднив повний список людей, щодо яких РНБО виправила помилки в санкційних списках.

Відзначимо, що радник голови ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як Юра Єнакіївський.

Читайте також: Прізвища 108 людей, щодо яких РНБО виправила помилки в санкційних списках

помилки (36) санкції (12580) РНБО (2326) Офіс Президента (2052) Подоляк Михайло (305)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Лучше подсчитайте за какую сумму их оттуда вывели. Сколько каждый отбашлял?
показати весь коментар
17.10.2021 15:34 Відповісти
+24
"Попередныкы" обменяли из плена свыше 3500 чел, под их руководством было освобождено 3/4 Донбасса, была создана церковь Независимой Украины, которая имеет на нее право, был введен Безвиз( а сейчас безвыезд), и Армия входила в десятку самых сильных армий Европы... За "попередников" Самолетов не хватило на то, чтобы все желающие погрели свои зады на мировых курортах... И цены на продукты были в два раза дешевле, как впрочем и коммунальные тарифы.... О том пи#деце что сейчас писать не буду....сами видите!
показати весь коментар
17.10.2021 16:20 Відповісти
+20
Та все по зеленому плану. Люди заносят бабло, потом появляются "ошибки". Потом еще "ошибочно" заносят новых клиентов и ждут бабло. Великолепная школа бородатой бабушки и гудкового дядюшки.
показати весь коментар
17.10.2021 15:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше подсчитайте за какую сумму их оттуда вывели. Сколько каждый отбашлял?
показати весь коментар
17.10.2021 15:34 Відповісти
олигархов поменьше будет, но поле для исправления ошибок неимоверное
показати весь коментар
17.10.2021 16:12 Відповісти
а тeпeр щe мають право офiцiйно подати в суд за спричинeнi сим дiсйством нeвдобства
показати весь коментар
17.10.2021 17:34 Відповісти
Туда были внесены воины которые рискуя своими жизнями защищают Украину от русской оккупации....пока такие как ты брызгают слюней чтоб тебя погладил кацап.
показати весь коментар
17.10.2021 18:25 Відповісти
Ага. Т.е. это я, а не выбранная вами тупая власть их туда внесла, а, например, вора в законе Леру Сумского вычеркнули? Сколько этот "воин" навоевал? Просыхайте перед тем, как строчить посты.
показати весь коментар
17.10.2021 18:38 Відповісти


Она отметила, что ранее на заседаниях комитета декларировалось, что в Украине сейчас всего около 30 воров в законе, однако в санкционных списках почему-то оказалось 550 человек. В том числе - бойцы-добровольцы и даже начальник штаба батальона, принимавшие участие в боях за Широкино. Эти действия депутат называет целенаправленной диверсией со стороны России. Источник:
показати весь коментар
17.10.2021 20:42 Відповісти
Трое фигурантов списка СНБО оспаривают санкции в суде https://news.liga.net/politics/news/troe-figurantov-spiska-snbo-osparivayut-sanktsii-v-sude-odin-iz-nih-mog-voevat-na-donbasse
показати весь коментар
17.10.2021 20:46 Відповісти
"Ага. Т.е. это я, а не выбранная вами тупая власть их туда внесла, а, например, вора в законе Леру Сумского вычеркнули? Сколько этот "воин" навоевал?" .....Твой Аваков армянин заправлял ворами и всякой шушерой....так что не брызгай слюной......я сам лично призираю этих жуликов и воров и весь этот блатной мир который придумали и навязали руССкие.Как может ЧЕЛОВЕК гордится что он вор....КАК ???...
показати весь коментар
18.10.2021 13:18 Відповісти
Твое ага тебя кацап выдало.....
показати весь коментар
22.10.2021 12:02 Відповісти
Список ошибочный а 90 человек на всякий случай сбежало из страны
показати весь коментар
17.10.2021 15:35 Відповісти
тут новость о том же и нет а внизу от Данильченко то же самое но вовсе иное зеленную плесень трудно понять в их какафонии..ошибка опечатка умышленно по наитию за бабки так были ошибки или нет ...
показати весь коментар
17.10.2021 15:50 Відповісти
Смотрю нечем заняться и РНБО и Подоляку персонально? Будут ещё полгода выяснять кто занёс, а кто нет за непопадание в пресловутый список? Ракетной программой и производством боеприпасов не хотите заняться случайно?
показати весь коментар
17.10.2021 15:37 Відповісти
Та все по зеленому плану. Люди заносят бабло, потом появляются "ошибки". Потом еще "ошибочно" заносят новых клиентов и ждут бабло. Великолепная школа бородатой бабушки и гудкового дядюшки.
показати весь коментар
17.10.2021 15:47 Відповісти
Стратегія зеленої погані - побільше різної шумихи, а тим часом своє вершити та кармани набивати. Он уже 2 зайві роки при владі сидять.
показати весь коментар
17.10.2021 15:55 Відповісти
не, там спалиться можно запросто))
показати весь коментар
17.10.2021 17:14 Відповісти
Имеют право на ошибку(с)
показати весь коментар
17.10.2021 15:38 Відповісти
Зелень считает что имеет. И не на одну, и каждый день.
показати весь коментар
17.10.2021 15:44 Відповісти
И монополию на беззаконие
показати весь коментар
17.10.2021 15:48 Відповісти
знак (с) указывает на то что это фраза не моя.

зепутаты как-то футболки одевали с текстом:" имею право на ошибку"
показати весь коментар
17.10.2021 15:50 Відповісти
они и сделаны с ошибкой, большинство под бояру остальные под драпом и коксом....
показати весь коментар
17.10.2021 19:06 Відповісти
И монополию на насилие
показати весь коментар
17.10.2021 15:48 Відповісти
Напевно тому що не встигли занести, а тепер уже порішали із Зевладою?
показати весь коментар
17.10.2021 15:43 Відповісти
Наш источник сообщает, что пришла закрытая социология по рейтингам. Результаты мягко говоря печальные.

Рейтинг Президента составляет 23%, а в пояснительной записке указано, что динамика идёт на снижение. Необходимо срочно громкие победные кейсы.

Рейтинг партии Слуга Народа упал до 14% (люди начали разочаровываться + зашквары).

Партия теряет облик народной и становится теми же, против кого они боролись - «зажранной старой элитой».

Также указывают причину, что осенью у людей больше пессимистичные настроение, а проблемы которые сейчас упали на их плечи только усиливают это, что отражается на рейтингах власти, которая не в состоянии решить эти кризисные кейсы.

Люди начали разочаровываться, так как те, кому они поверили, только громко обещают, но сами просто «хапают бабло», покупая дома и машины на родственников, используют власть, чтобы уйти от ответсвенности за ДТП и радуются смертям своих коллег.

То есть становятся «моральными уродами», как были их попередныки.

Денис Ковалев цензор.нет
показати весь коментар
17.10.2021 15:44 Відповісти
"Попередныкы" обменяли из плена свыше 3500 чел, под их руководством было освобождено 3/4 Донбасса, была создана церковь Независимой Украины, которая имеет на нее право, был введен Безвиз( а сейчас безвыезд), и Армия входила в десятку самых сильных армий Европы... За "попередников" Самолетов не хватило на то, чтобы все желающие погрели свои зады на мировых курортах... И цены на продукты были в два раза дешевле, как впрочем и коммунальные тарифы.... О том пи#деце что сейчас писать не буду....сами видите!
показати весь коментар
17.10.2021 16:20 Відповісти
Ещё к этому «*******» добавить беспредел судей-ватников из Донбасса, которых назначил Порошенко в Киев
показати весь коментар
17.10.2021 22:02 Відповісти
удивительно что давно рейтингов не было, думают как спасти рейтинг бубы
показати весь коментар
17.10.2021 16:33 Відповісти
рейтинг Клоуна десь біля плинтуса. Ці соціології лише гальмують невідворотнє.
Нарід давно не вірить цим побрехенькам.
Питання в тому чи не хоче нарід обрати чергового клоуна або відвертого ворога
Короче, насміявся вже нарід до схочу чи ще ні
показати весь коментар
17.10.2021 22:07 Відповісти
Какие ошибки?
Все просто:
Занесли пачку денег - внесли.
Занесли пачку денег - вычеркнули.
Вечный двигатель, мля!!!
А вы их все тыпилами и дозами считаете.
показати весь коментар
17.10.2021 15:44 Відповісти
расчет на взятку
показати весь коментар
17.10.2021 15:45 Відповісти
пилять... эллементарной вещи сделать не в состоянии нормально..это полный пифдец госсаппарату!!
показати весь коментар
17.10.2021 15:46 Відповісти
Тобто ? Схема працює чітко й результативно.Що на контрабандистах,що на злодіях.І на олігархах теж так буде.
показати весь коментар
17.10.2021 16:08 Відповісти
не знаю где она працбю, но в нашем регионе как были бандиты, смотрящие, так и есть, и прекрасно себя чувствуют
показати весь коментар
17.10.2021 17:04 Відповісти
Клоуны .
показати весь коментар
17.10.2021 15:47 Відповісти
Ручные списки они такеие ручные... Особенно, когда это руки зеленых дегенератов.
показати весь коментар
17.10.2021 15:48 Відповісти
Или кивины.
показати весь коментар
17.10.2021 16:05 Відповісти
Это уже напоминает предание как в старину собаки строили пирамиду один на одном, что достать небосвода, но самый нижний пес спустил смрадный дух и пирамида россыпалась. С тех пор собаки бегают по всему миру, нюхая один одного под хвостом, чтобы узнать какая это **** пёрднула.
показати весь коментар
17.10.2021 15:51 Відповісти
Готовый сценарий для 95-го квартала, зал бы упал со смеху!😁😁
показати весь коментар
17.10.2021 15:59 Відповісти
Кабы, ни вислюка, ни бородатой бабушки там нет.
Случайно?
показати весь коментар
17.10.2021 16:01 Відповісти
Тому що вчасно не занесли
показати весь коментар
17.10.2021 16:05 Відповісти
Хе-хе ! Особливо радує помилково внесений (третій в списку),такий собі ,
"Лисенко Сергій 1954 року народження, громадянин України"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Іванович Лисенко (Лера Сумський, Сірий або Іванич)
Є на світі справедливість ! Спасіба,Валодя Кріварожскій !Спасіба,Данілов Луганскій !
показати весь коментар
17.10.2021 16:05 Відповісти
Офіс офшорного клоуна - це генератор довпойобських ідей.
показати весь коментар
17.10.2021 16:08 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 16:13 Відповісти
Класть можно только в его кишеню.
показати весь коментар
17.10.2021 16:35 Відповісти
А в свою кишеню ти вже поклав від Зеленського-Коломойського ?
показати весь коментар
17.10.2021 18:38 Відповісти
Мы ж тут про политиков.
Почитай внимательнее.
показати весь коментар
17.10.2021 18:41 Відповісти
Ксения ВБ, ты делаешь очень нужную работу.
Назойливая реклама всегда даёт обратный результат.
За два оставшихся года ты ещё много полезного сделаешь.
показати весь коментар
17.10.2021 16:38 Відповісти
два года или этой мраЗЕ не будет или Украины - ни Ксения ни Порох тут ни при чем , только украинцы могут спасти себя .
показати весь коментар
17.10.2021 17:24 Відповісти
Ты уже спасла себя?
А Украину мы спасём, без самоспасённых.
показати весь коментар
17.10.2021 18:00 Відповісти
они этого не понимают. как не понимают и хозяева сайта. человек со здоровой психикой, почитав это, испытает омерзение.
показати весь коментар
17.10.2021 22:08 Відповісти
петю ппц як жаба душить, все було так добре і все ж було його, а тут
якийсь кловун як чорт вискочив, і тупі барани за сивочолого не проголосували
можна тільки у петіну кишеню..
і нікуди більше )..
показати весь коментар
17.10.2021 22:09 Відповісти
нехай ця думка гріє тебе у холодні ночі майбутнього опалювального сезону підготовку до якого провалив твій улюблений клоун
показати весь коментар
18.10.2021 18:09 Відповісти
то есть снбо зели голосует не глядя что они голосуют
показати весь коментар
17.10.2021 16:19 Відповісти
список кого ошибочно занесли зелёном верить себя не любить
показати весь коментар
17.10.2021 16:20 Відповісти
У попередньому повідомленнідехто Данілофф заявляє, що помилково до списку потрапив лише один челядник. Решта у тому списку - цілком заслужено, лише хвамілії їхні з помилками написані. А Подоляк заявляє, що всі 108 занесені помилково. 🤣🤣🤣 Зелень навіть версію однакову вигадати не здатні! 😊
показати весь коментар
17.10.2021 16:21 Відповісти
кожен має право на 108 помилок!
крім Порошенка, звісно, той - на жодну
показати весь коментар
17.10.2021 22:09 Відповісти
То Данілофф - то псевдонім Порошенка? 😮😮😮
показати весь коментар
17.10.2021 22:13 Відповісти
мені ваша логіка - недосяжна
показати весь коментар
18.10.2021 18:11 Відповісти
Нууу. Данілофф заявив, що помилки не було. 😊 Це не у мене логіки немає. Це у зелених логіки немає.
показати весь коментар
18.10.2021 18:54 Відповісти
МИЛЛИАРДЫ выделяют на контрольно-надзорно-ментовско-прокурорские продажные органы - и тут на тебе "не заметили" умышленную целенаправленную подмену списка...
Теперь кто-то отельчик купит себе в Турции и пару домиков в Испании.

Подождите, а всё-таки кто виновный, если органы с многомиллиардными затратами 10% от ВВП невиновны???!!! Правильно: уборщица баба Галя, которая неправильно документы положила при утренней протирке стола.
показати весь коментар
17.10.2021 17:11 Відповісти
Очень удобно нее видеть, а потом у них машины, земли, квартиры появляются - такое будущее Украины, мусора - мрази
показати весь коментар
17.10.2021 17:20 Відповісти
Мцора очень лояльны к своим выгододавальцам и всячески их защищают вместе из судами, это факт
показати весь коментар
17.10.2021 17:18 Відповісти
Бачу "бізнес" Зеленського процвітає. За скільки "домовились"? А того контрабандиста, корєша Зеленського, теж випадково у список вклюили, а потім згадали що він корєш і санкції не підписали.
показати весь коментар
17.10.2021 18:27 Відповісти
Не має їм чого робити. Ні, що б вирішити питання енергетики, тим більше за власним патентом

показати весь коментар
17.10.2021 19:05 Відповісти
.... то можна зігрітись багатьом українцям
показати весь коментар
17.10.2021 22:11 Відповісти
-
показати весь коментар
17.10.2021 20:20 Відповісти
дык, племянница чьей то тети, которую драли две конторы, спешила на *********** и вбила в док. все имена которые нагуглила - че не понятно то?
показати весь коментар
17.10.2021 21:31 Відповісти
Могу предположить какие там были ошибки, уж больно много их.
Как-то скачал для проекта с официального источника файл с данными, а там, скорее всего те самые ошибки...
Это программисты глумятся над зеленой властью.
показати весь коментар
17.10.2021 21:34 Відповісти
це має назву - волюнтаризм, або перевершення повноважень..
зеля сам зробив дурню і сам у тому зізнався,
і тепер вся РНБО підпадає під статтю перевершення повноважень..

але гірше у тому те, що тепер зелю з оточенням від посад не відтягнеш
як лукашенку
показати весь коментар
17.10.2021 22:14 Відповісти
Да это чудовищная ошибка!За такие ошибки надо сурово, нет ЖЕСТОЧАЙШЕ наказывать.Их ошибка в том что еще как минимум несколько сотен из этого списка не внесли СОВСЕМ. ЭТО ЧУДОВИЩНАЯ ПО СВОИМ МАСШТАБАМ ОШИБКА!!!
показати весь коментар
18.10.2021 02:04 Відповісти
Зе Дебілам здається у їх власні зелені труселя свм Аваков насрав.
Навіть 95 Квартал такого номера не показував
показати весь коментар
18.10.2021 08:04 Відповісти
ваЗЕлиновские Дэбилы!!! потому что в вашем снбо не хватает пИськова для полного комплекта....
показати весь коментар
18.10.2021 09:44 Відповісти
 
 