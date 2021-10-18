У "слуг народу" немає особистого конфлікту з Разумковим, - Гетманцев

Народний депутат "Слуги народу", глава фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев не називав би взаємини між його фракцією і колишнім спікером Дмитром Разумковим війною.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу 18 жовтня.

"У нас абсолютно немає особистого конфлікту з колишнім спікером. Ми його дуже поважаємо і бажаємо йому вдалої політичної кар'єри. Але є обставини, які є несумісними з займаною ним раніше посадою голови Верховної Ради", - зазначив депутат і додав, що між "СН "і Разумковим є розбіжності щодо тих обіцянок, з якими вони йшли на вибори, зокрема щодо закону про деолігархізацію.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не бачить він у Разумкова президентських амбіцій, Гетманцев заявив: "Я не хочу говорити за іншу людину ті речі, які не маю право за нього говорити. Але так, як він поводився на посаді голови Верховної Ради, мені здається, це не менше, ніж президентські".

За словами парламентарія, "слуги народу" не обговорюють питання позбавлення Разумкова мандата. "Дійсно, юридично така процедура існує. Були прецеденти в парламенті минулого скликання, наприклад, щодо позбавлення депутатського мандата Томенка, який був членом фракції БПП. Але я вірю в те, що ми його (цей інструмент. - Ред.) не будемо використовувати. Поки ми навіть не обговорюємо це на фракції", - запевнив він.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила спікера Дмитра Разумкова у відставку.