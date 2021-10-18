У "слуг народу" немає особистого конфлікту з Разумковим, - Гетманцев
Народний депутат "Слуги народу", глава фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев не називав би взаємини між його фракцією і колишнім спікером Дмитром Разумковим війною.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу 18 жовтня.
"У нас абсолютно немає особистого конфлікту з колишнім спікером. Ми його дуже поважаємо і бажаємо йому вдалої політичної кар'єри. Але є обставини, які є несумісними з займаною ним раніше посадою голови Верховної Ради", - зазначив депутат і додав, що між "СН "і Разумковим є розбіжності щодо тих обіцянок, з якими вони йшли на вибори, зокрема щодо закону про деолігархізацію.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи не бачить він у Разумкова президентських амбіцій, Гетманцев заявив: "Я не хочу говорити за іншу людину ті речі, які не маю право за нього говорити. Але так, як він поводився на посаді голови Верховної Ради, мені здається, це не менше, ніж президентські".
За словами парламентарія, "слуги народу" не обговорюють питання позбавлення Разумкова мандата. "Дійсно, юридично така процедура існує. Були прецеденти в парламенті минулого скликання, наприклад, щодо позбавлення депутатського мандата Томенка, який був членом фракції БПП. Але я вірю в те, що ми його (цей інструмент. - Ред.) не будемо використовувати. Поки ми навіть не обговорюємо це на фракції", - запевнив він.
Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила спікера Дмитра Разумкова у відставку.
"ничего личного, только бизнес"
Бубочка приказал - они кнопку нажали.
В бизнесе нет места ничему "личному".
Все привыкли видеть главу Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцева в злодейском амплуа душителя свободного духа предпринимательства и вообще бизнеса в Украине. Какие только налоги он не повышал или хотя бы не пытался? Книгу написать можно.
Но и на старуху бывает проруха. Данила сейчас сильно "пушит" снижение налогового давления на одну из отраслей украинской экономики - азартные игры.
Возглавляемый им комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №2713-д по снижению налогов для игорного бизнеса, который парламент принял за основу летом. В частности, налог на прибыль для "игорки" хотят взимать по единой ставке - 10%, а не 10% + 18% (в зависимости от их вида) + 30% (для лотерей), как сейчас. При этом предлагается отменить налог на доходы "физ/лиц" от выиграшей, размер которого не превышает 8 размеров мин/зп (всего то около "двушки" долларов).
Кроме того, отменяется ежегодная плата за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет, а также за игровой автомат в тройном размере до дня введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга (нет ничего более постоянного, чем временное).
Летом, перед принятием закона, Гетманцев жестко протащил его через комитет. Не обошлось, правда, без скандала. Члены комитета обвинили руководство в нарушении регламента, коррупции и попытках превратить комитет в фейк.
Кроме того, Гетманцев поставил законопроект на голосование, не имея вывода бюджетного комитета и Главного научно-экспертного управления аппарата ВРУ. Тогда замяли и закон приняли за основу. Все как бы для наполнения бюджета и любимого игрища "Большой стройки"!
В чем же секрет такого резкого изменения отношения к сбору налогов? Официальная версия Данила - законопроект "нацелен на введение сбалансированной системы налогообложения деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей". Реальный ответ лежит на поверхности.
Злые языки говорят, что Гетманцев до сих пор имеет отношение к крупной сети лотерей М.С.Л. (экс-Спортлото), в которой начал работать в далеком 1997 заштатным юристом, еще обучаясь на третьем курсе юридического факультета. В интервью СМИ он признавал у себя наличие "небольшого" конфликта интересов в вопросе игорного бизнеса: "Мои взгляды на игорный бизнес сформировались от лица одного из игроков рынка. Собственно, поэтому в Зе-команде я воздерживаюсь от участия в работе над законопроектом об игорном бизнесе. У меня остается определенный скажем так, конфликт интересов, который я не скрываю".
От работы он, значит, воздерживается. А закон - "пушит" и проталкивает как ни в чем не бывало. Да и прищучить его некому. На должности замруководителя Департамента мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции НАПК работает его бывшая - Татьяна Гетманцева.
Хочется думать, что Данила защищает исключительно свой карман. Этим и объясняется вдруг вылезшее на поверхность желание Главного фискализатора всей страны снизить налоги для себя любимого. Хотя, участники рынка азартных игр люди не бедные, могли и занести.
А вот наш карман Гетманцев не защищает. Когда начиналась "движуха" по легализации азартных игр, Данила бил себя пяткой в грудь и обещал 8 млрд гривен в год бюджетных поступлений. Президент Вэ Зе был более осторожен в прогнозах (видно знает шо "шпилерам" на слово верить нельзя) и ожидал от легалайза ну хотя бы 5 млрд гривен. По факту вышло - 0,2 млрд. А со снижением налоговой нагрузки будет и того меньше.
Ну, Данила ушлый парень. Доберет с умирающей промышленности, задушит аграрку или шибко умных IT, до которой костлявые руки Налоговой еще не дотянулись. А то и "налог на воздух" введет. С него станется.
Вот такая история
А Земля - куб.
По-моему это вполне личное. Хлебало иногда бьют и за меньшее.
.................................
Нуда....хрен его знает, кто его поддержит в даной ситуевине.............
И как потом выгребать,если у Разумкова все сложится в елочку......