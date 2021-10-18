"У слуг народа" нет личного конфликта с Разумковым, - Гетманцев"

Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев не называл бы взаимоотношения между его фракцией и бывшим спикером Дмитрием Разумковым войной.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге 18 октября.

"У нас абсолютно нет личного конфликта с бывшим спикером. Мы его очень уважаем и желаем ему удачной политической карьеры. Но есть те обстоятельства, которые являются несовместимыми с занимаемой им ранее должностью председателя Верховной Рады", - отметил депутат и добавил, что между "СН" и Разумковым есть разногласия относительно тех обещаний, с которыми они шли на выборы, в частности по закону о деолигархизации.

Отвечая на вопрос журналистов, не видит ли он у Разумкова президентских амбиций, Гетманцев заявил: "Я не хочу говорить за другого человека те вещи, которые не имею право за него говорить. Но так, как он вел себя на должности председателя Верховной Рады, мне кажется, это не меньше, чем президентские".

По словам парламентария, "слуги народа" не обсуждают вопрос лишения Разумкова мандата. "Действительно, юридически такая процедура существует. Были прецеденты в парламенте прошлого созыва, например, относительно лишения депутатского мандата Томенко, который был членом фракции БПП. Но я верю в то, что мы его (этот инструмент. - Ред.) не будем использовать. Пока мы даже не обсуждаем это на фракции", - заверил он.

Напомним, 7 октября Рада отправила спикера Дмитрия Разумкова в отставку.