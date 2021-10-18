У "слуг народа" нет личного конфликта с Разумковым, - Гетманцев
Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев не называл бы взаимоотношения между его фракцией и бывшим спикером Дмитрием Разумковым войной.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге 18 октября.
"У нас абсолютно нет личного конфликта с бывшим спикером. Мы его очень уважаем и желаем ему удачной политической карьеры. Но есть те обстоятельства, которые являются несовместимыми с занимаемой им ранее должностью председателя Верховной Рады", - отметил депутат и добавил, что между "СН" и Разумковым есть разногласия относительно тех обещаний, с которыми они шли на выборы, в частности по закону о деолигархизации.
Отвечая на вопрос журналистов, не видит ли он у Разумкова президентских амбиций, Гетманцев заявил: "Я не хочу говорить за другого человека те вещи, которые не имею право за него говорить. Но так, как он вел себя на должности председателя Верховной Рады, мне кажется, это не меньше, чем президентские".
По словам парламентария, "слуги народа" не обсуждают вопрос лишения Разумкова мандата. "Действительно, юридически такая процедура существует. Были прецеденты в парламенте прошлого созыва, например, относительно лишения депутатского мандата Томенко, который был членом фракции БПП. Но я верю в то, что мы его (этот инструмент. - Ред.) не будем использовать. Пока мы даже не обсуждаем это на фракции", - заверил он.
Напомним, 7 октября Рада отправила спикера Дмитрия Разумкова в отставку.
Все привыкли видеть главу Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцева в злодейском амплуа душителя свободного духа предпринимательства и вообще бизнеса в Украине. Какие только налоги он не повышал или хотя бы не пытался? Книгу написать можно.
Но и на старуху бывает проруха. Данила сейчас сильно "пушит" снижение налогового давления на одну из отраслей украинской экономики - азартные игры.
Возглавляемый им комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №2713-д по снижению налогов для игорного бизнеса, который парламент принял за основу летом. В частности, налог на прибыль для "игорки" хотят взимать по единой ставке - 10%, а не 10% + 18% (в зависимости от их вида) + 30% (для лотерей), как сейчас. При этом предлагается отменить налог на доходы "физ/лиц" от выиграшей, размер которого не превышает 8 размеров мин/зп (всего то около "двушки" долларов).
Кроме того, отменяется ежегодная плата за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет, а также за игровой автомат в тройном размере до дня введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга (нет ничего более постоянного, чем временное).
Летом, перед принятием закона, Гетманцев жестко протащил его через комитет. Не обошлось, правда, без скандала. Члены комитета обвинили руководство в нарушении регламента, коррупции и попытках превратить комитет в фейк.
Кроме того, Гетманцев поставил законопроект на голосование, не имея вывода бюджетного комитета и Главного научно-экспертного управления аппарата ВРУ. Тогда замяли и закон приняли за основу. Все как бы для наполнения бюджета и любимого игрища "Большой стройки"!
В чем же секрет такого резкого изменения отношения к сбору налогов? Официальная версия Данила - законопроект "нацелен на введение сбалансированной системы налогообложения деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей". Реальный ответ лежит на поверхности.
Злые языки говорят, что Гетманцев до сих пор имеет отношение к крупной сети лотерей М.С.Л. (экс-Спортлото), в которой начал работать в далеком 1997 заштатным юристом, еще обучаясь на третьем курсе юридического факультета. В интервью СМИ он признавал у себя наличие "небольшого" конфликта интересов в вопросе игорного бизнеса: "Мои взгляды на игорный бизнес сформировались от лица одного из игроков рынка. Собственно, поэтому в Зе-команде я воздерживаюсь от участия в работе над законопроектом об игорном бизнесе. У меня остается определенный скажем так, конфликт интересов, который я не скрываю".
От работы он, значит, воздерживается. А закон - "пушит" и проталкивает как ни в чем не бывало. Да и прищучить его некому. На должности замруководителя Департамента мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции НАПК работает его бывшая - Татьяна Гетманцева.
Хочется думать, что Данила защищает исключительно свой карман. Этим и объясняется вдруг вылезшее на поверхность желание Главного фискализатора всей страны снизить налоги для себя любимого. Хотя, участники рынка азартных игр люди не бедные, могли и занести.
А вот наш карман Гетманцев не защищает. Когда начиналась "движуха" по легализации азартных игр, Данила бил себя пяткой в грудь и обещал 8 млрд гривен в год бюджетных поступлений. Президент Вэ Зе был более осторожен в прогнозах (видно знает шо "шпилерам" на слово верить нельзя) и ожидал от легалайза ну хотя бы 5 млрд гривен. По факту вышло - 0,2 млрд. А со снижением налоговой нагрузки будет и того меньше.
Ну, Данила ушлый парень. Доберет с умирающей промышленности, задушит аграрку или шибко умных IT, до которой костлявые руки Налоговой еще не дотянулись. А то и "налог на воздух" введет. С него станется.
Вот такая история
По-моему это вполне личное. Хлебало иногда бьют и за меньшее.
