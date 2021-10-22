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Водій Шефіра досі не став на ноги після замаху

Водій Шефіра досі не став на ноги після замаху

Потерпілий під час замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра водій Олександр Іванько все ще є лежачим хворим.

Про це сам Шефір сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Водій поки лежить, не встає. Сподіваємося, що через тиждень-півтора він стане на милиці і почне заново вчитися ходити", - сказав Шефір.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.

Читайте також: Перший заступник голови МВС Єнін про розслідування замаху на Шефіра: Виявлено додаткові речові докази, призначені 30 експертиз

Автор: 

замах (558) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+42
Так писали, шо водитель после ранения водил полицейских к месту обстрела и это на простреленных ногах....
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22.10.2021 23:27
+21
Пазвольтє палюбопитствовать: на чиї ноги?
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22.10.2021 23:25
+21
ну если по сценарию так? ))) шо делать? ))) пришлось)))
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22.10.2021 23:33
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Пазвольтє палюбопитствовать: на чиї ноги?
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22.10.2021 23:25 Відповісти
а ведь на месте водителя должен был быть этот кусок шифера
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23.10.2021 01:45 Відповісти
в нього, мабуть, ще ц досі стріляють, от і не встав.
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23.10.2021 10:22 Відповісти
штота в гєніальном планє Банковой пошло нє так...
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22.10.2021 23:26 Відповісти
Так писали, шо водитель после ранения водил полицейских к месту обстрела и это на простреленных ногах....
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22.10.2021 23:27 Відповісти
ну если по сценарию так? ))) шо делать? ))) пришлось)))
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22.10.2021 23:33 Відповісти
Ну якщо з прокуреними мізками можна президентом працювати, то і на прострілених ногах можна походити.
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22.10.2021 23:35 Відповісти
И на фото возле машины ни капли крови нет.
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22.10.2021 23:38 Відповісти
все дело в том что там не только крови нет... там из 20 пуль (а нашли 20 гильз))) ни одна нигде не застряла в машине (ну только 2 в жопе воителя))), ни одна не шмякнула в стекло или в "жизненноважный" для движения машины "орган"...

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22.10.2021 23:51 Відповісти
Бадоєв доволі таки тупуватий режисер. Рівень 95-го кварталу.
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22.10.2021 23:51 Відповісти
когда зеленомордые лгут,они о существовании логики и не подозревают...
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22.10.2021 23:54 Відповісти
Странно что водила есче живой...не помер от гангрены..странно
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23.10.2021 07:33 Відповісти
из-за вас дураков и водителям покоя нет
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22.10.2021 23:28 Відповісти
вот так часто случается когда возишь вора-мафиози
- не он первый - не он последний
бригда-разборки-бабло-офшоры-стрелки - все это создает повышенные риски для водилы
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22.10.2021 23:29 Відповісти
ты шо?!!

это - " государственная деятельность потерпевшего..."

ты думаешь что зебилы конченные идиоты если им это скармливают?..
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22.10.2021 23:39 Відповісти
"Двойная игра,двойной риск,двойные деньги,месье Боццони.." (с)
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23.10.2021 09:35 Відповісти
бедненький
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22.10.2021 23:31 Відповісти
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23.10.2021 00:06 Відповісти
Небезпечно працювати водієм у клоунів. Заради шоу можуть і прибити...
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22.10.2021 23:32 Відповісти
н-да...сериал "Покушение на ш(Е/О)ф(И/Ё)ра"...серия ...цатая.
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22.10.2021 23:36 Відповісти
зато у кефира усе зашибись, водителей много, а кефир один
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22.10.2021 23:36 Відповісти
Сказали еще полежать
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22.10.2021 23:37 Відповісти
він швидше "на лижі" стане, а не на ноги...
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22.10.2021 23:37 Відповісти
Тобто з пораненням тобі 14 діб+5 реабілітації (це без перелому, але осколкове), і далі їдемо, а тут ну всьо! Групу інвалідності 1 необхідно ставити!
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22.10.2021 23:37 Відповісти
І УБД зразу - поранення ж бойове)))
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22.10.2021 23:39 Відповісти
Виплата там буде біля 40 тис дол
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22.10.2021 23:42 Відповісти
Э-э, слово "покушение" будьте добры ставте в кавычки!
Но если это "95" покушался, то верю, можно и без кавычек... =)
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22.10.2021 23:40 Відповісти
Для таких вопросов есть Совет форумчан)
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22.10.2021 23:48 Відповісти
Скоро встане! На ноги пересічних! І пенсію буде отримувати не 2 тис грн. А всі 29 тис
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22.10.2021 23:46 Відповісти
да покуй
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22.10.2021 23:46 Відповісти
А Шефир такой интересный вопрос был задал Бутусову)))
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22.10.2021 23:49 Відповісти
Никчемные аферисты.
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22.10.2021 23:51 Відповісти
Тихо шифером шурша Шефир едет не спеша.
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22.10.2021 23:54 Відповісти
Так бабло ж вовы не на водителе , у Шефира с вовой офшоры выскочили -то да се ... Не до покушения вове и не до водилы им. Рейтинг сдох...Паника и остервенение в поисках поднятия.
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22.10.2021 23:56 Відповісти
може ліпше хай і не встає? га
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23.10.2021 00:35 Відповісти
дайте номер карты - подъёмных кину!
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23.10.2021 00:37 Відповісти
смотрю шустрого
шефир или бухой или он конкретно болен
он так тяжело говорит
несет полную чушь про то что 95 кварталу предлагали вступить в партию пороха, вызывали на банковую и просили не выступать. а вот сейчас - свобода слова
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23.10.2021 01:02 Відповісти
Подный бред, зеГнидский квартал95 написал говёны1 сценарий покушения...
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23.10.2021 01:11 Відповісти
Ужасный ужас!!!

Зеленка до сих пор не смылась с ноги шофера шефира.
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23.10.2021 01:11 Відповісти
кто Шифир....... вы таки не смешите синагогу
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23.10.2021 02:16 Відповісти
«Студия Квартал 95 является самым большим плательщиком налогов в медиабизнесе», - Шефір. Цифри в студію можна? «Сергей Нахманович - кристально чистый человек», - Гордон завжди вміє підтримати.
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23.10.2021 02:21 Відповісти
А кто страдальца вообще после покушения видел? Может оно тупо бухает в закрытом санатории А заявление шефира, тоже что сказки зели
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23.10.2021 05:51 Відповісти
ну фото ноги же было.
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23.10.2021 11:30 Відповісти
Надо звание Героя водятелу, он спас друга Земператора для кредита ДНР
И оскара в придачу за тупорылый сценарий нападения
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23.10.2021 05:52 Відповісти
А вы прикиньте, как можно будет поржать с ********* 73%, когда при следующей власти окажется, что никакого "простреленного водителя шефира" - не было вообще, все это инсценировка квартала95
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23.10.2021 05:58 Відповісти
Похоже оно так и будет))))
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23.10.2021 09:10 Відповісти
Що? У водія шифера не встав?
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23.10.2021 07:49 Відповісти
Яке ж велике горе? А військові, яких поранили ворожі снайпери встають на наги? Їх провідав Шифір в шпиталі?
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23.10.2021 08:05 Відповісти
О! Нашли национального героя! Пусть этому шофёру ЗЕ! лично выдаст наивысшую награду и влепит титул. И памятник "За спасение". Дебилы.
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23.10.2021 10:34 Відповісти
Зеля и Шифер - два "Цицерона" . Обычно дети сначала учатся говорить затем читать , а эти не научились ни одному ни другому
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23.10.2021 11:32 Відповісти
а как же человек может встать на ноги, если после выстрела он поехал к АТБ, а потом вернулся на место покушения. Сколько км? Это же сколько крови потеряно. И только после этих поездок его забрали в реанимацию.
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23.10.2021 11:29 Відповісти
Да и йух с ним, а заодно и с шифером, черепицей и др. кровельными материалами жыдовского происхождения.
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23.10.2021 11:41 Відповісти
А ведь обещали парню, что пройдет по касательной...
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23.10.2021 11:41 Відповісти
Надо водятела засушить и повесить на палку, пугать им кацапов, он же Херой!
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23.10.2021 12:13 Відповісти
Подельник клоуна Шифер ловко уклонился от ответа на вопрос, будет ли его подельник Зеленский возвращать деньги из офшоров в Украину и платить налоги за предыдущие годы своей антиукраинской , прокремлёвской, типа юмористической, деятельности?
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23.10.2021 12:36 Відповісти
Бігав, бігав, та потім не встав. На місці "злочину" знайдено :16 гільз; взяти зразки грунту; пошкоджені віти; частина дерев'яного шлагбаума; банка PEPSI; дисконтна картка; акум. батарея з NOMI i188s; слід від шин невстановленого транспортного засобу, слід від 8 пар взуття. Але жоден "доказ" не вказує на присутність злочинця. То може вони Bayraktar TB2 так випробували?
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23.10.2021 13:26 Відповісти
Кожен день по ньому стріляють...
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23.10.2021 13:59 Відповісти
Оце команда херувімабєні-просто срань!!!!!
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23.10.2021 15:22 Відповісти
Странная история с ,,покушением,, ..... было ли??
Когда послушаешь ,, общественных советников,, Подоляка и Шефира , у Шустера, становится понятно, почему Украина чемпион Европы по бедности и гибели людей от короны....
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23.10.2021 15:32 Відповісти
 
 