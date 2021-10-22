Водій Шефіра досі не став на ноги після замаху

Потерпілий під час замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра водій Олександр Іванько все ще є лежачим хворим.

Про це сам Шефір сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Водій поки лежить, не встає. Сподіваємося, що через тиждень-півтора він стане на милиці і почне заново вчитися ходити", - сказав Шефір.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.

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