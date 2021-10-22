Водій Шефіра досі не став на ноги після замаху
Потерпілий під час замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра водій Олександр Іванько все ще є лежачим хворим.
Про це сам Шефір сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Водій поки лежить, не встає. Сподіваємося, що через тиждень-півтора він стане на милиці і почне заново вчитися ходити", - сказав Шефір.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.
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- не он первый - не он последний
бригда-разборки-бабло-офшоры-стрелки - все это создает повышенные риски для водилы
это - " государственная деятельность потерпевшего..."
ты думаешь что зебилы конченные идиоты если им это скармливают?..
Но если это "95" покушался, то верю, можно и без кавычек... =)
шефир или бухой или он конкретно болен
он так тяжело говорит
несет полную чушь про то что 95 кварталу предлагали вступить в партию пороха, вызывали на банковую и просили не выступать. а вот сейчас - свобода слова
Зеленка до сих пор не смылась с ноги шофера шефира.
И оскара в придачу за тупорылый сценарий нападения
Когда послушаешь ,, общественных советников,, Подоляка и Шефира , у Шустера, становится понятно, почему Украина чемпион Европы по бедности и гибели людей от короны....