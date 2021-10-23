Сумська область відсьогодні перейшла в червону зону
Державна комісія ТЕБ та НС на позачерговому засіданні ухвалила рішення встановити в Сумській області червоний рівень епіднебезпеки з 23 жовтня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у телеграмі за результатами позачергового засідання Держкомісії в середу, 20 жовтня.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області", - написав він.
Також комісія вирішила застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки.
Обмеження червоного рівня передбачають заборону на:роботу кафе та ресторанів,
- ТРЦ,
- кінотеатрів,
- театрів,
- непродовольчих ринків і магазинів,
- спортзалів,
- басейнів і фітнес-центрів,
- закладів культури,
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Уникнути обмежень можна тільки за умови, що 100% відвідувачів, персоналу закладів або організаторів заходів повністю вакциновані проти коронавірусу.
Навчальні заклади можуть працювати в очному форматі лише за умови, що 100% персоналу пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. Однак це не стосується дитсадків і 1-4 класів.
Будь ласка, зачекайте...
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Так же всі антиковідники говорять. Раніше говорили - нема такого вірусу, або - він не страшніший ніж звичайне ОРВІ.
За маски - вона обмежує мою персоналію.
За вакцини - не перевірені, не безпечні. Не хочу.
То хворійте тепер, локдауни...