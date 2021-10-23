Сумська область відсьогодні перейшла в червону зону

Державна комісія ТЕБ та НС на позачерговому засіданні ухвалила рішення встановити в Сумській області червоний рівень епіднебезпеки з 23 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у телеграмі за результатами позачергового засідання Держкомісії в середу, 20 жовтня.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області", - написав він.

Також комісія вирішила застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки.

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Обмеження червоного рівня передбачають заборону на:роботу кафе та ресторанів,

ТРЦ,

кінотеатрів,

театрів,

непродовольчих ринків і магазинів,

спортзалів,

басейнів і фітнес-центрів,

закладів культури,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Уникнути обмежень можна тільки за умови, що 100% відвідувачів, персоналу закладів або організаторів заходів повністю вакциновані проти коронавірусу.

Навчальні заклади можуть працювати в очному форматі лише за умови, що 100% персоналу пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. Однак це не стосується дитсадків і 1-4 класів.

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