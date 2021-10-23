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Новини Коронавірус і карантин
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Сумська область відсьогодні перейшла в червону зону

Сумська область відсьогодні перейшла в червону зону

Державна комісія ТЕБ та НС на позачерговому засіданні ухвалила рішення встановити в Сумській області червоний рівень епіднебезпеки з 23 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у телеграмі за результатами позачергового засідання Держкомісії в середу, 20 жовтня.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області", - написав він.

Також комісія вирішила застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки.

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Обмеження червоного рівня передбачають заборону на:роботу кафе та ресторанів,

  • ТРЦ,
  • кінотеатрів,
  • театрів,
  • непродовольчих ринків і магазинів,
  • спортзалів,
  • басейнів і фітнес-центрів,
  • закладів культури,
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Уникнути обмежень можна тільки за умови, що 100% відвідувачів, персоналу закладів або організаторів заходів повністю вакциновані проти коронавірусу.

Навчальні заклади можуть працювати в очному форматі лише за умови, що 100% персоналу пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. Однак це не стосується дитсадків і 1-4 класів.

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карантин (18172) Сумська область (3831) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Когда уже ВР в красную зону переведут и закроют на самоизоляцию, дабы разный бред не принимали.
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23.10.2021 09:35
+3
Маски не носили, ковіду то нема...
Так же всі антиковідники говорять. Раніше говорили - нема такого вірусу, або - він не страшніший ніж звичайне ОРВІ.
За маски - вона обмежує мою персоналію.
За вакцини - не перевірені, не безпечні. Не хочу.
То хворійте тепер, локдауни...
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23.10.2021 09:44
+3
Тобто щеплений персонал може сміливо розносити хворобу серед клієнтів, бо вакцина не захищає від зараження, а прояви хвороби можуть бути непомітні. Логіка відсутня.
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23.10.2021 09:48
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Когда уже ВР в красную зону переведут и закроют на самоизоляцию, дабы разный бред не принимали.
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23.10.2021 09:35 Відповісти
Маски не носили, ковіду то нема...
Так же всі антиковідники говорять. Раніше говорили - нема такого вірусу, або - він не страшніший ніж звичайне ОРВІ.
За маски - вона обмежує мою персоналію.
За вакцини - не перевірені, не безпечні. Не хочу.
То хворійте тепер, локдауни...
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23.10.2021 09:44 Відповісти
Я уже предлагал здесь ввести сертификат антиваксера. Пусть поставят свои подписи под заявлением, что "никакова ковида нету" и "эта фсьо брехня". В случае заболевания таких деятелей не госпитализировать, помощь медицинскую не оказывать. Это негуманно и жестоко, но количество идиотов резко снизится в разы.
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23.10.2021 10:17 Відповісти
Так от ковида нету лекарств, там только вакцина помогает. Они не лечат а "поддерживают" за большие деньги и разумеется это не особо эффективно.
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23.10.2021 10:41 Відповісти
по вiдношeнню до антиваксeрiв якось до сраки.
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23.10.2021 10:54 Відповісти
мeнe вчора забанили за дискусiю ""як жe боротися з врусом якщо вони думають що борячись з "показуванням сeртифiкатiв вакцинацii водiям" природнi закони розповсюджeння вiрусу нe зникнуть?"" Посипалися ржущi смайли. Пiсля мого комeнта "я тобi ржущий смайл на могилi наклeю" - получився бан. Вони пишуть "нe будьтe стадом нe покaзуйтe сeртифiкати бо водiй нe має права. мeдтаємниця i.д." на мою вiдповдь "чи нe кажeться тобi Оля Совeнко що ти просто змiнила однe стадо на iншe?" - ржачний смайлик
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23.10.2021 10:52 Відповісти
Тобто щеплений персонал може сміливо розносити хворобу серед клієнтів, бо вакцина не захищає від зараження, а прояви хвороби можуть бути непомітні. Логіка відсутня.
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23.10.2021 09:48 Відповісти
То куплений сертифікат не захищає від ковіду, вакцина захищає. Тільки ви не уважно прочитали. Щеплені можуть гуляти тільки зі щепленими, чи з тими в кого справка ПЛР є. Якщо заклад не під забороную червоної зони то щеплення і справки не потрібні ні для кого.
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23.10.2021 10:46 Відповісти
Вам не приходила думка, що офіційна статистика дещо невілює співвідношення вакцинованих і ні у реанімаціях лікарень?
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23.10.2021 11:02 Відповісти
щeплeний пeрсонал можe розносити вiрус боятися iх має лишe нeвакцинований
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23.10.2021 10:56 Відповісти
Не всім можна вакцинуватись. До того ж експерентвльними вакцинами. Фактичний примус до поголовної вакцинації може мати непрогнозовані наслідки у перспективі.
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23.10.2021 11:04 Відповісти
до кiнця мiсяця Ляшко обiцяв протокол "нeдопуску" до вакцинацii. алe он вчилки ширнулися i мовчать. бо бабло оказалось важлившe за здоров"я.
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23.10.2021 11:17 Відповісти
Є таке.
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23.10.2021 11:19 Відповісти
 
 