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Новости Коронавирус и карантин
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Сумская область с сегодняшнего дня перешла в "красную" зону

Сумская область с сегодняшнего дня перешла в

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании приняла решение установить в Сумской области красный уровень эпидопасности с 23 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Телеграме по результатам внеочередного заседания Госкомиссии в среду, 20 октября.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области", - написал он.

Также комиссия решила применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Также читайте: В Украине за сутки от СOVID-19 умерло 483 человека, зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания, выздоровело 8 330 человек, - Минздрав

Ограничения "красного" уровня предусматривают запрет на:

  • работу кафе и ресторанов,
  • ТРЦ,
  • кинотеатров,
  • театров,
  • непродовольственных рынков и магазинов,
  • спортзалов,
  • бассейнов и фитнес-центров,
  • учреждений культуры,
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Избежать ограничений можно только при условии, что 100% посетителей, персонала заведений или организаторов мероприятий полностью вакцинированные от коронавируса.

Учебные заведения могут работать в очном формате лишь при условии, что 100% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Однако это не касается детсадов и 1-4 классов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Ножевникова: В Одессе мест в больницах нет. Невакцинированные - дома на двух концентраторах

Автор: 

карантин (16729) Сумская область (3282) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Когда уже ВР в красную зону переведут и закроют на самоизоляцию, дабы разный бред не принимали.
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23.10.2021 09:35
+3
Маски не носили, ковіду то нема...
Так же всі антиковідники говорять. Раніше говорили - нема такого вірусу, або - він не страшніший ніж звичайне ОРВІ.
За маски - вона обмежує мою персоналію.
За вакцини - не перевірені, не безпечні. Не хочу.
То хворійте тепер, локдауни...
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23.10.2021 09:44
+3
Тобто щеплений персонал може сміливо розносити хворобу серед клієнтів, бо вакцина не захищає від зараження, а прояви хвороби можуть бути непомітні. Логіка відсутня.
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23.10.2021 09:48
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Когда уже ВР в красную зону переведут и закроют на самоизоляцию, дабы разный бред не принимали.
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23.10.2021 09:35 Ответить
Маски не носили, ковіду то нема...
Так же всі антиковідники говорять. Раніше говорили - нема такого вірусу, або - він не страшніший ніж звичайне ОРВІ.
За маски - вона обмежує мою персоналію.
За вакцини - не перевірені, не безпечні. Не хочу.
То хворійте тепер, локдауни...
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23.10.2021 09:44 Ответить
Я уже предлагал здесь ввести сертификат антиваксера. Пусть поставят свои подписи под заявлением, что "никакова ковида нету" и "эта фсьо брехня". В случае заболевания таких деятелей не госпитализировать, помощь медицинскую не оказывать. Это негуманно и жестоко, но количество идиотов резко снизится в разы.
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23.10.2021 10:17 Ответить
Так от ковида нету лекарств, там только вакцина помогает. Они не лечат а "поддерживают" за большие деньги и разумеется это не особо эффективно.
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23.10.2021 10:41 Ответить
по вiдношeнню до антиваксeрiв якось до сраки.
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23.10.2021 10:54 Ответить
мeнe вчора забанили за дискусiю ""як жe боротися з врусом якщо вони думають що борячись з "показуванням сeртифiкатiв вакцинацii водiям" природнi закони розповсюджeння вiрусу нe зникнуть?"" Посипалися ржущi смайли. Пiсля мого комeнта "я тобi ржущий смайл на могилi наклeю" - получився бан. Вони пишуть "нe будьтe стадом нe покaзуйтe сeртифiкати бо водiй нe має права. мeдтаємниця i.д." на мою вiдповдь "чи нe кажeться тобi Оля Совeнко що ти просто змiнила однe стадо на iншe?" - ржачний смайлик
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23.10.2021 10:52 Ответить
Тобто щеплений персонал може сміливо розносити хворобу серед клієнтів, бо вакцина не захищає від зараження, а прояви хвороби можуть бути непомітні. Логіка відсутня.
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23.10.2021 09:48 Ответить
То куплений сертифікат не захищає від ковіду, вакцина захищає. Тільки ви не уважно прочитали. Щеплені можуть гуляти тільки зі щепленими, чи з тими в кого справка ПЛР є. Якщо заклад не під забороную червоної зони то щеплення і справки не потрібні ні для кого.
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23.10.2021 10:46 Ответить
Вам не приходила думка, що офіційна статистика дещо невілює співвідношення вакцинованих і ні у реанімаціях лікарень?
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23.10.2021 11:02 Ответить
щeплeний пeрсонал можe розносити вiрус боятися iх має лишe нeвакцинований
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23.10.2021 10:56 Ответить
Не всім можна вакцинуватись. До того ж експерентвльними вакцинами. Фактичний примус до поголовної вакцинації може мати непрогнозовані наслідки у перспективі.
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23.10.2021 11:04 Ответить
до кiнця мiсяця Ляшко обiцяв протокол "нeдопуску" до вакцинацii. алe он вчилки ширнулися i мовчать. бо бабло оказалось важлившe за здоров"я.
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23.10.2021 11:17 Ответить
Є таке.
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23.10.2021 11:19 Ответить
 
 