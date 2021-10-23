Сумская область с сегодняшнего дня перешла в "красную" зону

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании приняла решение установить в Сумской области красный уровень эпидопасности с 23 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Телеграме по результатам внеочередного заседания Госкомиссии в среду, 20 октября.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области", - написал он.

Также комиссия решила применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

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Ограничения "красного" уровня предусматривают запрет на:

работу кафе и ресторанов,

ТРЦ,

кинотеатров,

театров,

непродовольственных рынков и магазинов,

спортзалов,

бассейнов и фитнес-центров,

учреждений культуры,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Избежать ограничений можно только при условии, что 100% посетителей, персонала заведений или организаторов мероприятий полностью вакцинированные от коронавируса.

Учебные заведения могут работать в очном формате лишь при условии, что 100% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Однако это не касается детсадов и 1-4 классов.

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