Сумская область с сегодняшнего дня перешла в "красную" зону
Государственная комиссия ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании приняла решение установить в Сумской области красный уровень эпидопасности с 23 октября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Телеграме по результатам внеочередного заседания Госкомиссии в среду, 20 октября.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области", - написал он.
Также комиссия решила применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.
Ограничения "красного" уровня предусматривают запрет на:
- работу кафе и ресторанов,
- ТРЦ,
- кинотеатров,
- театров,
- непродовольственных рынков и магазинов,
- спортзалов,
- бассейнов и фитнес-центров,
- учреждений культуры,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Избежать ограничений можно только при условии, что 100% посетителей, персонала заведений или организаторов мероприятий полностью вакцинированные от коронавируса.
Учебные заведения могут работать в очном формате лишь при условии, что 100% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Однако это не касается детсадов и 1-4 классов.
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Так же всі антиковідники говорять. Раніше говорили - нема такого вірусу, або - він не страшніший ніж звичайне ОРВІ.
За маски - вона обмежує мою персоналію.
За вакцини - не перевірені, не безпечні. Не хочу.
То хворійте тепер, локдауни...