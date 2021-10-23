Київська апеляція про кандидата до Етичної ради: Суддя Трясун не зрадив присязі та переїхав із Криму, а також залишив чинним вирок Януковичу

Київський апеляційний суд "вважає неприпустимим поширення необґрунтованих звинувачень щодо кандидата до складу Етичної ради судді Юрія Трясуна".

Про це йдеться в заяві пресслужби суду, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 23 жовтня 2021 року, Радою суддів України шляхом проведення таємного голосування було обрано кандидатів до складу Етичної ради за квотою Ради суддів України, серед яких і суддю Київського апеляційного суду Юрія Ростиславовича Трясуна.

​У зв’язку з цим у засобах масової інформації з’явилась низка публікацій, у яких окремі "громадські активісти" та "аналітичні центри" вже назвали обраних кандидатів до складу Етичної ради негідними цієї посади, недоброчесними та такими, що мають сумнівну репутацію", - йдеться в публікації.

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У суді нагадують про необхідність належної поваги.

"​Вважаючи неприпустимою для демократичної правової держави відсутність належної реакції на прояви неповаги до суду і суддів, вважаємо за необхідне нагадати Центру протидії корупції, Фундації DE JURE та іншим "активістам" і засобам масової інформації (Українська правда, Цензор.НЕТ), які поширюють новини про начебто недоброчесність обраних кандидатів, про ті факти, що стосуються нашого колеги - судді Юрія Ростиславовича Трясуна, про які вони чомусь вирішили суспільству не повідомляти.

​На посаду судді Апеляційного суду міста Києва Трясун Юрій Ростиславович був переведений із посади судді Апеляційного суду Автономної Республіки Крим.

Юрій Ростиславович був одним із небагатьох суддів, які не зрадили присязі українському народові та які внаслідок окупації Російською Федерацією півострова Крим переїхали на материкову частину України.

Привезений Юрієм Ростиславовичем із Криму Державний герб України, який окупаційною владою був демонтований із приміщення Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, наразі зберігається у музеї Київського апеляційного суду як символ стійкості, незламності та сили духу тих людей, які у 2014 році продемонстрували державницьку позицію і патріотизм, не підкорившись діям окупаційної влади.

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Також вважаємо за необхідне нагадати, що під головуванням саме судді Київського апеляційного суду Трясуна Юрія Ростиславовича був залишений без змін вирок Оболонського районного суду міста Києва, яким Януковича В.Ф. було визнано винуватим у вчиненні державної зради та веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій (злочинів, передбачених частиною 1 статті 111, частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 437 КК України) та призначено остаточне покарання Януковичу В.Ф. за сукупністю злочинів у вигляді 13 років позбавлення волі, залишивши без задоволення апеляційні скарги сторони захисту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колектив Київського апеляційного суду вітає Юрія Трясуна з прийнятим Радою суддів України рішенням щодо обрання його кандидатом на посаду члена Етичної ради.