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Новини Судова реформа
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Київська апеляція про кандидата до Етичної ради: Суддя Трясун не зрадив присязі та переїхав із Криму, а також залишив чинним вирок Януковичу

Київська апеляція про кандидата до Етичної ради: Суддя Трясун не зрадив присязі та переїхав із Криму, а також залишив чинним вирок Януковичу

Київський апеляційний суд "вважає неприпустимим поширення необґрунтованих звинувачень щодо кандидата до складу Етичної ради судді Юрія Трясуна".

Про це йдеться в заяві пресслужби суду, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 23 жовтня 2021 року, Радою суддів України шляхом проведення таємного голосування було обрано кандидатів до складу Етичної ради за квотою Ради суддів України, серед яких і суддю Київського апеляційного суду Юрія Ростиславовича Трясуна.

​У зв’язку з цим у засобах масової інформації з’явилась низка публікацій, у яких окремі "громадські активісти" та "аналітичні центри" вже назвали обраних кандидатів до складу Етичної ради негідними цієї посади, недоброчесними та такими, що мають сумнівну репутацію", - йдеться в публікації.

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У суді нагадують про необхідність належної поваги.

"​Вважаючи неприпустимою для демократичної правової держави відсутність належної реакції на прояви неповаги до суду і суддів, вважаємо за необхідне нагадати Центру протидії корупції, Фундації DE JURE та іншим "активістам" і засобам масової інформації (Українська правда, Цензор.НЕТ), які поширюють новини про начебто недоброчесність обраних кандидатів, про ті факти, що стосуються нашого колеги - судді Юрія Ростиславовича Трясуна, про які вони чомусь вирішили суспільству не повідомляти.

​На посаду судді Апеляційного суду міста Києва Трясун Юрій Ростиславович був переведений із посади судді Апеляційного суду Автономної Республіки Крим.

Юрій Ростиславович був одним із небагатьох суддів, які не зрадили присязі українському народові та які внаслідок окупації Російською Федерацією півострова Крим переїхали на материкову частину України.

Привезений Юрієм Ростиславовичем із Криму Державний герб України, який окупаційною владою був демонтований із приміщення Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, наразі зберігається у музеї Київського апеляційного суду як символ стійкості, незламності та сили духу тих людей, які у 2014 році продемонстрували державницьку позицію і патріотизм, не підкорившись діям окупаційної влади.

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Також вважаємо за необхідне нагадати, що під головуванням саме судді Київського апеляційного суду Трясуна Юрія Ростиславовича був залишений без змін вирок Оболонського районного суду міста Києва, яким Януковича В.Ф. було визнано винуватим у вчиненні державної зради та веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій (злочинів, передбачених частиною 1 статті 111, частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 437 КК України) та призначено остаточне покарання Януковичу В.Ф. за сукупністю злочинів у вигляді 13 років позбавлення волі, залишивши без задоволення апеляційні скарги сторони захисту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колектив Київського апеляційного суду вітає Юрія Трясуна з прийнятим Радою суддів України рішенням щодо обрання його кандидатом на посаду члена Етичної ради.

Автор: 

Київ (19639) суд (11734) судова реформа (1459) етика (19)


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Топ коментарі
+13
То что он переехал из оккупированного Крыма, говорит о том что есть голова на плечах. В отличии от Няш-Мяш. А то что не отменил приговор Янучаре, так это инстинкт самосохранения сработал. И это уже считается заслугами
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23.10.2021 19:43
+10
Панове! Це скоріше достойна людина. Коли він працював у Красноперекопську я був зеленим початківцем-юристом. Можу сказати по своєму досвіду, що коли справа попадала до нього, то це було везіння. І такої думки були і всі адвокатати. На фоні того, що є зараз, небо і земля. Я його запам'ятав не тільки за адекватні процес і рішення, а й за любов до кольорового взуття. Цікаво, він і зараз любить коричневі туфлі? За 25 років багато що змінилось, але, думаю він залишився нормальною, фаховою людиною. Не чіпайте його. Небагато суддів уїхало з Криму. З тих хто не зрадив знаю його і Шестаковську. Я бажаю пану Трясуну успіхів, здоров'я та вдачі.
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23.10.2021 20:19
+6
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23.10.2021 19:40
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23.10.2021 19:40 Відповісти
То что он переехал из оккупированного Крыма, говорит о том что есть голова на плечах. В отличии от Няш-Мяш. А то что не отменил приговор Янучаре, так это инстинкт самосохранения сработал. И это уже считается заслугами
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23.10.2021 19:43 Відповісти
и это не помешало ему НЕ декларировать имущество:

- судья Трясун, который не декларировал имущество и отпустил беркутовца, подозреваемого в расстреле трех человек;
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23.10.2021 20:31 Відповісти
То, что судья не изменил присяге и привёз герб не считается никаким подвигом, мужеством, высоким уровнем профессиональной квалификацией и честностью. Он и должен был это сделать и то, что не сделали остальные гавносудьи-прокуроры-милиционеры-сбушники это ещё повод для разбирательства, о котором у нас почему-то пытаются подзабыть. Придётся напоминать по чаще. А уважение судьями должно ЗАРАБАТЫВАТЬСЯ своими ДЕЛАМИ, а не покупкой мантий и мест в отдельных судах. Вроде очевидно
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23.10.2021 19:48 Відповісти
Мдя... Тут тільки фамілійо і морда лиця самі-собою говорять про доброчесність. Герб свого суду він привіз, досягнення ...
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23.10.2021 19:49 Відповісти
А для мене те що він вивіз герб, та навіть просто не зрадив Україну, це таки чогось варто... Вибачте, 99,9% судів зрадили, а він - ні! А міг би залишитись і отримувати зарплатню від окупантів...
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23.10.2021 19:51 Відповісти
он в командировке.
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23.10.2021 19:56 Відповісти
Как мало вам нужно) Достаточно сказать "Слава Украине" и можно смело лезть в ваш карман) Что там с его имуществом, ради которого он вернулся?)
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23.10.2021 20:00 Відповісти
А ти поїдь до Криму і там це скажи російським прикордонникам
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23.10.2021 20:28 Відповісти
Я живу в 20 км от Крыма) Меня вашими призывами не удивить))) И не очень удивлюсь, если попросить у знакомых НАШИХ погранцов порыться в базе, то там этот "герой" будет в списке постоянно пересекающих админграницу)))
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23.10.2021 20:42 Відповісти
А кому шось завадило мати майно і в Україні, і в окупованому Криму? Зе-потерпілому, наприклад, не завадило навіть стати зе-зедентом!
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24.10.2021 04:08 Відповісти
Долг присяге.это не подвиг,а то чем он в том числе зарабатывать может
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24.10.2021 07:12 Відповісти
И все же как он судил последние 8 лет, неужели для того чтобы не отменить приговор Януковичу понадобилось столько времени?
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23.10.2021 19:58 Відповісти
Нехай хоч цей буде, якщо він не з під портнова. Бо решта є повний пздець!
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23.10.2021 20:07 Відповісти
До Нового Року себе проявить,тоді і будемо бачити
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23.10.2021 20:10 Відповісти
Панове! Це скоріше достойна людина. Коли він працював у Красноперекопську я був зеленим початківцем-юристом. Можу сказати по своєму досвіду, що коли справа попадала до нього, то це було везіння. І такої думки були і всі адвокатати. На фоні того, що є зараз, небо і земля. Я його запам'ятав не тільки за адекватні процес і рішення, а й за любов до кольорового взуття. Цікаво, він і зараз любить коричневі туфлі? За 25 років багато що змінилось, але, думаю він залишився нормальною, фаховою людиною. Не чіпайте його. Небагато суддів уїхало з Криму. З тих хто не зрадив знаю його і Шестаковську. Я бажаю пану Трясуну успіхів, здоров'я та вдачі.
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23.10.2021 20:19 Відповісти
этический совет,этнический,эротический...им просто скучно?
квотомайзеру кайло именное...
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23.10.2021 20:23 Відповісти
Више высказывающиеся совсем забыли "главного судью" волка из ОАСК. О нем есть что сказать, потренируйтесь.
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23.10.2021 20:25 Відповісти
А КОЗАЧЁК то засланный!!!
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23.10.2021 20:28 Відповісти
От судей на доброчестность членов ВСП будут проверять, в частности:

- судья Трясун, который не декларировал имущество и отпустил беркутовца, подозреваемого в расстреле трех человек;
- судья Сиверин, который осуществлял давление на судей, получил кучу недвижимости в "подарок" и менял через судебные решения дату своего рождения, чтобы подольше оставаться судьей.
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23.10.2021 20:28 Відповісти
А є, взагалі, чесні судді в Україні? Хоча б такі, що не беруть хабарі? Заради інтересу, може хтось назвати одне чи кілька прізвищ?
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23.10.2021 20:36 Відповісти
пока седло для судьи не начнут изготавливать из кожи предшественника ничего не изменится...
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23.10.2021 20:51 Відповісти
Нема ні ОДНОГО, пане Ковальський й не буде, як не була за часів усіх гетманів України. Треба сильна Армія, Армія й ще раз Армія.
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23.10.2021 21:04 Відповісти
и гетьман не точный перевод нахмана..
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23.10.2021 21:26 Відповісти
Шо за кацапська чухня?
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24.10.2021 04:10 Відповісти
Питаю не заради сарказму, а щиро цікавлюсь, чи є такі судді. Я, наприклад, не знаю. Було б добре, якби хоч хтось знав таких.
Сильна армія - сильна держава. Підтримую.
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23.10.2021 21:15 Відповісти
Да Вы просто почитайте как эти судьи к нам обращаются- "недопустимо распространение". Небожители, безнаказанность приводит ко вседозволенности. Что мы сейчас и наблюдаем. Мы судим как хотим и нам за это ничего не будет. Может пора суд присяжных вводить, пока мистер Линч спит.
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23.10.2021 21:41 Відповісти
Сомневаться в честности судья вполне допустимо учитывая что судья сами для этого все делают.а налогоплательщики для этого ничьего разрешения спрашивать не должны
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24.10.2021 07:15 Відповісти
Форумчани в своєму репертуарі. Обсерати всіх і вся.
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23.10.2021 21:44 Відповісти
"Под самьім красивьім павлиньим хвостом скрьівается самая обьікновенная куриная жопа. Поетому - меньше пафосу, гаспада!" Ф. Ранєвская...
Кому не зрозуміло?
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23.10.2021 22:09 Відповісти
Тобто єдине досягнення цього ватного судді що він втік з Криму а значить не зрадник. А може він втік,бо в Криму у окупантів був би ніхто а у нас суддя?
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23.10.2021 22:20 Відповісти
Верный товарищ. Хороший друг.
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23.10.2021 22:34 Відповісти
 
 