Нова база НАТО для винищувачів і БПЛА з'явилася у Латвії

Військово-повітряні сили країн-членів Північноатлантичного альянсу після завершення модернізації і сертифікації ввели в режим повномасштабного використання військовий аеродром Лієлварде в Латвії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомило повітряне командування Альянсу.

Авіабаза в Лієлварде, розташована на південному сході від Риги, була створена радянськими військовими ще в 1970 році. Вона була однією з найбільших у Прибалтиці.

"Тепер союзні ВПС НАТО мають доступ до ще одного модернізованого військового аеродрому в регіоні Балтики. Аеродром Лієлварде здатний приймати союзні літаки в будь-який час доби і в будь-яких погодних умовах", повідомляє НАТО.

Згідно з повідомленням, "винищувачі НАТО, які здійснюють патрулювання в регіоні Балтики, зможуть використовувати аеродром як запасний злітно-посадковий майданчик".

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Тобто у разі неможливості використання авіабаз в Емарі в Естонії і Шяуляй у Литві винищувачі будуть направлятися в Лієлварде в Латвії. Найближчим часом на латвійський аеродром вже планують прибути датські винищувачі F-16 для здійснення на ротаційній основі натівського патрулювання в прибалтійському регіоні.

У НАТО наголосили, що авіабаза в Лієлварде в Латвії матиме велике значення для передового розміщення сил Альянсу на його східному фланзі.

На авіабазі, крім винищувачів, будуть також розміщуватися військово-транспортні літаки і далекі безпілотні літальні апарати.

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