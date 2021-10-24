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Нова база НАТО для винищувачів і БПЛА з'явилася у Латвії

Нова база НАТО для винищувачів і БПЛА з'явилася у Латвії

Військово-повітряні сили країн-членів Північноатлантичного альянсу після завершення модернізації і сертифікації ввели в режим повномасштабного використання військовий аеродром Лієлварде в Латвії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомило повітряне командування Альянсу.

Авіабаза в Лієлварде, розташована на південному сході від Риги, була створена радянськими військовими ще в 1970 році. Вона була однією з найбільших у Прибалтиці.

"Тепер союзні ВПС НАТО мають доступ до ще одного модернізованого військового аеродрому в регіоні Балтики. Аеродром Лієлварде здатний приймати союзні літаки в будь-який час доби і в будь-яких погодних умовах", повідомляє НАТО.

Згідно з повідомленням, "винищувачі НАТО, які здійснюють патрулювання в регіоні Балтики, зможуть використовувати аеродром як запасний злітно-посадковий майданчик".

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Тобто у разі неможливості використання авіабаз в Емарі в Естонії і Шяуляй у Литві винищувачі будуть направлятися в Лієлварде в Латвії. Найближчим часом на латвійський аеродром вже планують прибути датські винищувачі F-16 для здійснення на ротаційній основі натівського патрулювання в прибалтійському регіоні.

У НАТО наголосили, що авіабаза в Лієлварде в Латвії матиме велике значення для передового розміщення сил Альянсу на його східному фланзі.

На авіабазі, крім винищувачів, будуть також розміщуватися військово-транспортні літаки і далекі безпілотні літальні апарати.

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Автор: 

Латвія (1360) НАТО (6518) Прибалтика (8)


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Топ коментарі
+14
Жаль, что не в Украине. Но с учётом того, какой у нас Говнокомандующий, до окончания его первой каденции и начала его первого срока, нам это не светит.
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24.10.2021 09:41
+12
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24.10.2021 09:41
+9
Да будет вам известно, что я во воремя вйны Порох на ваЗЕлин не менял. А вот тем, кто это сделал скажу от всей широй души, - дол...бы не понимают, что они дол...бы потому что они дол...бы (правило Даннинга - Крюгера).
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24.10.2021 09:55
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24.10.2021 09:41 Відповісти
Требую возобновление работы авиабазы «Фрэнтик»!
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24.10.2021 10:43 Відповісти
Жаль, что не в Украине. Но с учётом того, какой у нас Говнокомандующий, до окончания его первой каденции и начала его первого срока, нам это не светит.
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24.10.2021 09:41 Відповісти
Тю, у нас это не стоит рекламировать. Спасибо Англии и США.
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24.10.2021 09:44 Відповісти
А говнокомандующий сам себя выбрал ?
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24.10.2021 09:50 Відповісти
Да будет вам известно, что я во воремя вйны Порох на ваЗЕлин не менял. А вот тем, кто это сделал скажу от всей широй души, - дол...бы не понимают, что они дол...бы потому что они дол...бы (правило Даннинга - Крюгера).
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24.10.2021 09:55 Відповісти
порох має такий же стосунок до державників і патріотів як зєля до інтелектуальної еліти.
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24.10.2021 10:08 Відповісти
Висновок звісно грандіозний. Але питання в іншому. То який з двох варіантів в 2019 був кращим?
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24.10.2021 10:22 Відповісти
обидва погані. але зєля проскочив на повному розчаруванні лохторату у представниках політичної еліти.
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24.10.2021 10:27 Відповісти
Не бреши. Зеля проскочил на тотальном вранье, беспрецедентном мочилове, когда заказная чернуха лилась из каждого утюга и на идиотизме и инфантилизме лохтората. и то белое пальто, которое ты примеряешь, на самом деле зеленое, просто ты ссышься признаться даже себе, что ты дебил, которого развели клоуны в руках коломойского и иже с ним.
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24.10.2021 10:53 Відповісти
навіть моя особиста уявна дебільність та недолугість лохторату ніяк не виправдовує попередника. і без мочилова твого псевдобожества. бо за каденцію було дуже багато косяків.
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24.10.2021 11:17 Відповісти
Вот скажи, а ***** было бы тебе лучше?
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24.10.2021 11:44 Відповісти
До чого тут це ординське чмо?
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24.10.2021 12:19 Відповісти
Она не уявна. Ты действительно дебил, потому что не понимаешь одно простой истины. Что дело не в Порошенко, а в том курсе, в котором он вел страну и где у нас была надежда на развитие, мир и благополучие. Поэтому т.н. "порохоботы", а правильнее "украинофилы" не разбежались, не переобулись и не свалили после выборов и всей чернухи. И не голосовали за писькограя в тупых мечтах и бесплодных фантазиях.
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24.10.2021 21:22 Відповісти
блажен, хто вірує...
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24.10.2021 22:38 Відповісти
Згоден з вашим висновком, що Зеля проскочив на волні тотальнії брехні. Набридло народу терпіти брехню Педро. На другий термін зі старою брехнею не проскочів.
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24.10.2021 16:26 Відповісти
О да. Зубожилый нарид так обманулся. И Швейцарии за год не сделал и губы вареньем не мазал и денег по лимону не раздал. Вот жеж алигарх проклятый. Аж прямо кушать не могу. Твоя кремлевская методичка еще два года назад покрылась плесенью, зеленой. Но ты с упорством долб..ба продолжаешь ее жрать) Одна беда - не все такие идиоты как ты. Уже даже самые упоротые прозревают, но не все могут признаться. Мне интересно - ты просто ссыкло, которые боится признать в собственном идиотизме или просто дебил?) Хотя это риторический вопрос. Ответ не принципиален.
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24.10.2021 21:19 Відповісти
Идите идите, я морально нищим по воскресеньям не подаю.
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24.10.2021 10:32 Відповісти
звісно звісно...сумніватись у величі та богообраності певних персонажів це типова ознака моральної вбогості.
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24.10.2021 10:36 Відповісти
Выборы - напёрстки олигархов, идиот! Это они выбрали.
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24.10.2021 10:09 Відповісти
Идиот ?

это ты быдло так с людьми разговариваешь ?
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24.10.2021 10:16 Відповісти
Вы правы, следовало написать "уважаемый идиот". Извините.
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24.10.2021 10:21 Відповісти
в Староконстантинове еродром сертифицирован и оборудован под потребности НАТЫ..
и еще несколько еродромов проходят дооборудование и сертификацию..
так что всё движется в верном направлении ..
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24.10.2021 10:15 Відповісти
Жаль ,в Стрию розібрали ,один з трійки,що могли важкі "бомбери", "Мрію" приймати. Дуже вже місцевим рагулякам "мішав"...
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24.10.2021 10:34 Відповісти
а унас говнокамандуйщий установит прямую связь таксофонами на кпп с крымом и ордло, типа хитрость такая военная...
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24.10.2021 10:26 Відповісти
не сцы! после вакцинации уже будет 93%
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24.10.2021 10:42 Відповісти
СМЕРТЬ КОММУНОФАШИСТАМ, во главе с хутиным !!!
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24.10.2021 09:43 Відповісти
Хорошие новости

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24.10.2021 09:48 Відповісти
Ну капєц кацапстану: завтра ху%ло проголосить "... время подлета JASSM-ER к мацквабаду сократилось до 4х минут...". Канєшно, бо на С -500 за 4 хв гіроскопи не розкрутяться і радіолампи не розігріються
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24.10.2021 09:49 Відповісти
С-500 не на лампах. А в остальном могу с вам согласиться.
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24.10.2021 09:57 Відповісти
Там, говорят, Земля тоже кривая. Вот прям кривизна и все тут.
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24.10.2021 10:02 Відповісти
У *********** буде чергова гикавка
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24.10.2021 09:55 Відповісти
- А вдоль дороги НАТО с косами стоить. И тишина...
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24.10.2021 09:59 Відповісти
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24.10.2021 10:02 Відповісти
Мокшинская?
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24.10.2021 10:08 Відповісти
Британия начала поставлять в Украину ракеты для малых быстроходных катеров "Brimstone"...********* уже выразила возмущам-с и протест...
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24.10.2021 10:06 Відповісти
Джо Байден и премьер Британии Джонсон соревнуюся кто больше поставит в Украину техники... Сейчас паритет...,но у Джонсона планы круче...перевооружение всего флота Украины...
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24.10.2021 10:11 Відповісти
https://youtu.be/mY4a7JMPYWI ракеты Джонсона
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24.10.2021 10:17 Відповісти
Один «Буревестник» и нет базы.
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24.10.2021 10:34 Відповісти
а взлетить твій кацапольот ?
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24.10.2021 10:37 Відповісти
эта которая пол северодвинска ядерными отходами засрала при взрыве?
а кацапам сказали "ученья идут"
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24.10.2021 10:38 Відповісти
Это точно. И нет базы в Воронеже. Вы ж никуда, кроме этого многострадального города попасть не можете) Даже ваш пашинян сковчал, что хваленые искандеры попадают не туда и не взрываются)) Так что давайте - буревесник, кинжал, булава и прочая ***** - больше и гуще. 90% бабла разворуют - и это так же на пользу всему миру)
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24.10.2021 10:58 Відповісти
Сарказм понятен, но по сути всё верно - аэродром слишком уязвим из-за близости к противнику.
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24.10.2021 11:24 Відповісти
Tak Patriot budet ili eto malo?
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24.10.2021 11:55 Відповісти
Если НАТО первым будет нападать, то нормально, если рф, то мало.
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24.10.2021 12:03 Відповісти
Posmotrel Siauliai stojit NASAMS3 norvezskije dlia oxrani aerodroma.Oni kak bi dolzni zacycat i ot krylatix raket v tom cysle.Norvegi dlia svojix aerodromax ispolzujet takze NASAMS
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24.10.2021 12:23 Відповісти
Який Підльотний час до Кремля.... менше ніж від Харкова.
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24.10.2021 14:30 Відповісти
F-16 у 170 км від парашного кордону!
І у нас шикарна авіабаза в Узині простоює.
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25.10.2021 11:24 Відповісти
 
 