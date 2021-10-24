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Новая база НАТО для истребителей и БПЛА появилась в Латвии

Новая база НАТО для истребителей и БПЛА появилась в Латвии

Военно-воздушные силы стран-членов Североатлантического альянса после завершения модернизации и сертификации ввели в режим полномасштабного использования военный аэродром Лиелварде в Латвии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщило воздушное командование альянса.

Авиабаза в Лиелварде, расположенная к юго-востоку от Риги, была создана советскими военными еще в 1970 году. Она была одной из крупнейших в Прибалтике.

"Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях", сообщает НАТО.

Согласно сообщению, "истребители НАТО, осуществляющие патрулирование в регионе Балтики, смогут использовать аэродром в качестве запасной взлетно-посадочной площадки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг - Путину: Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО - это оборонительный Альянс

То есть в случае невозможности использования авиабаз в Эмари в Эстонии и Шяуляй в Литве истребители будут направляться в Лиелварде в Латвии. В ближайшее время на латвийский аэродром уже планируют прибыть датские истребители F-16 для осуществления на ротационной основе натовского патрулирования в прибалтийском регионе.

В НАТО подчеркнули, что авиабаза в Лиелварде в Латвии будет иметь большое значение для передового размещения сил альянса на его восточном фланге.

На авиабазе помимо истребителей будут также размещаться военно-транспортные самолеты и дальние беспилотные летательные аппараты.

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Автор: 

Латвия (1346) НАТО (10057) Прибалтика (5)


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Топ комментарии
+14
Жаль, что не в Украине. Но с учётом того, какой у нас Говнокомандующий, до окончания его первой каденции и начала его первого срока, нам это не светит.
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24.10.2021 09:41
+12
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24.10.2021 09:41
+9
Да будет вам известно, что я во воремя вйны Порох на ваЗЕлин не менял. А вот тем, кто это сделал скажу от всей широй души, - дол...бы не понимают, что они дол...бы потому что они дол...бы (правило Даннинга - Крюгера).
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24.10.2021 09:55
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24.10.2021 09:41 Ответить
Требую возобновление работы авиабазы «Фрэнтик»!
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24.10.2021 10:43 Ответить
Жаль, что не в Украине. Но с учётом того, какой у нас Говнокомандующий, до окончания его первой каденции и начала его первого срока, нам это не светит.
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24.10.2021 09:41 Ответить
Тю, у нас это не стоит рекламировать. Спасибо Англии и США.
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24.10.2021 09:44 Ответить
А говнокомандующий сам себя выбрал ?
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24.10.2021 09:50 Ответить
Да будет вам известно, что я во воремя вйны Порох на ваЗЕлин не менял. А вот тем, кто это сделал скажу от всей широй души, - дол...бы не понимают, что они дол...бы потому что они дол...бы (правило Даннинга - Крюгера).
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24.10.2021 09:55 Ответить
порох має такий же стосунок до державників і патріотів як зєля до інтелектуальної еліти.
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24.10.2021 10:08 Ответить
Висновок звісно грандіозний. Але питання в іншому. То який з двох варіантів в 2019 був кращим?
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24.10.2021 10:22 Ответить
обидва погані. але зєля проскочив на повному розчаруванні лохторату у представниках політичної еліти.
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24.10.2021 10:27 Ответить
Не бреши. Зеля проскочил на тотальном вранье, беспрецедентном мочилове, когда заказная чернуха лилась из каждого утюга и на идиотизме и инфантилизме лохтората. и то белое пальто, которое ты примеряешь, на самом деле зеленое, просто ты ссышься признаться даже себе, что ты дебил, которого развели клоуны в руках коломойского и иже с ним.
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24.10.2021 10:53 Ответить
навіть моя особиста уявна дебільність та недолугість лохторату ніяк не виправдовує попередника. і без мочилова твого псевдобожества. бо за каденцію було дуже багато косяків.
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24.10.2021 11:17 Ответить
Вот скажи, а ***** было бы тебе лучше?
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24.10.2021 11:44 Ответить
До чого тут це ординське чмо?
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24.10.2021 12:19 Ответить
Она не уявна. Ты действительно дебил, потому что не понимаешь одно простой истины. Что дело не в Порошенко, а в том курсе, в котором он вел страну и где у нас была надежда на развитие, мир и благополучие. Поэтому т.н. "порохоботы", а правильнее "украинофилы" не разбежались, не переобулись и не свалили после выборов и всей чернухи. И не голосовали за писькограя в тупых мечтах и бесплодных фантазиях.
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24.10.2021 21:22 Ответить
блажен, хто вірує...
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24.10.2021 22:38 Ответить
Згоден з вашим висновком, що Зеля проскочив на волні тотальнії брехні. Набридло народу терпіти брехню Педро. На другий термін зі старою брехнею не проскочів.
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24.10.2021 16:26 Ответить
О да. Зубожилый нарид так обманулся. И Швейцарии за год не сделал и губы вареньем не мазал и денег по лимону не раздал. Вот жеж алигарх проклятый. Аж прямо кушать не могу. Твоя кремлевская методичка еще два года назад покрылась плесенью, зеленой. Но ты с упорством долб..ба продолжаешь ее жрать) Одна беда - не все такие идиоты как ты. Уже даже самые упоротые прозревают, но не все могут признаться. Мне интересно - ты просто ссыкло, которые боится признать в собственном идиотизме или просто дебил?) Хотя это риторический вопрос. Ответ не принципиален.
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24.10.2021 21:19 Ответить
Идите идите, я морально нищим по воскресеньям не подаю.
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24.10.2021 10:32 Ответить
звісно звісно...сумніватись у величі та богообраності певних персонажів це типова ознака моральної вбогості.
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24.10.2021 10:36 Ответить
Выборы - напёрстки олигархов, идиот! Это они выбрали.
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24.10.2021 10:09 Ответить
Идиот ?

это ты быдло так с людьми разговариваешь ?
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24.10.2021 10:16 Ответить
Вы правы, следовало написать "уважаемый идиот". Извините.
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24.10.2021 10:21 Ответить
в Староконстантинове еродром сертифицирован и оборудован под потребности НАТЫ..
и еще несколько еродромов проходят дооборудование и сертификацию..
так что всё движется в верном направлении ..
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24.10.2021 10:15 Ответить
Жаль ,в Стрию розібрали ,один з трійки,що могли важкі "бомбери", "Мрію" приймати. Дуже вже місцевим рагулякам "мішав"...
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24.10.2021 10:34 Ответить
а унас говнокамандуйщий установит прямую связь таксофонами на кпп с крымом и ордло, типа хитрость такая военная...
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24.10.2021 10:26 Ответить
не сцы! после вакцинации уже будет 93%
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24.10.2021 10:42 Ответить
СМЕРТЬ КОММУНОФАШИСТАМ, во главе с хутиным !!!
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24.10.2021 09:43 Ответить
Хорошие новости

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24.10.2021 09:48 Ответить
Ну капєц кацапстану: завтра ху%ло проголосить "... время подлета JASSM-ER к мацквабаду сократилось до 4х минут...". Канєшно, бо на С -500 за 4 хв гіроскопи не розкрутяться і радіолампи не розігріються
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24.10.2021 09:49 Ответить
С-500 не на лампах. А в остальном могу с вам согласиться.
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24.10.2021 09:57 Ответить
Там, говорят, Земля тоже кривая. Вот прям кривизна и все тут.
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24.10.2021 10:02 Ответить
У *********** буде чергова гикавка
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24.10.2021 09:55 Ответить
- А вдоль дороги НАТО с косами стоить. И тишина...
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24.10.2021 09:59 Ответить
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24.10.2021 10:02 Ответить
Мокшинская?
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24.10.2021 10:08 Ответить
Британия начала поставлять в Украину ракеты для малых быстроходных катеров "Brimstone"...********* уже выразила возмущам-с и протест...
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24.10.2021 10:06 Ответить
Джо Байден и премьер Британии Джонсон соревнуюся кто больше поставит в Украину техники... Сейчас паритет...,но у Джонсона планы круче...перевооружение всего флота Украины...
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24.10.2021 10:11 Ответить
https://youtu.be/mY4a7JMPYWI ракеты Джонсона
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24.10.2021 10:17 Ответить
Один «Буревестник» и нет базы.
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24.10.2021 10:34 Ответить
а взлетить твій кацапольот ?
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24.10.2021 10:37 Ответить
эта которая пол северодвинска ядерными отходами засрала при взрыве?
а кацапам сказали "ученья идут"
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24.10.2021 10:38 Ответить
Это точно. И нет базы в Воронеже. Вы ж никуда, кроме этого многострадального города попасть не можете) Даже ваш пашинян сковчал, что хваленые искандеры попадают не туда и не взрываются)) Так что давайте - буревесник, кинжал, булава и прочая ***** - больше и гуще. 90% бабла разворуют - и это так же на пользу всему миру)
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24.10.2021 10:58 Ответить
Сарказм понятен, но по сути всё верно - аэродром слишком уязвим из-за близости к противнику.
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24.10.2021 11:24 Ответить
Tak Patriot budet ili eto malo?
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24.10.2021 11:55 Ответить
Если НАТО первым будет нападать, то нормально, если рф, то мало.
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24.10.2021 12:03 Ответить
Posmotrel Siauliai stojit NASAMS3 norvezskije dlia oxrani aerodroma.Oni kak bi dolzni zacycat i ot krylatix raket v tom cysle.Norvegi dlia svojix aerodromax ispolzujet takze NASAMS
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24.10.2021 12:23 Ответить
Який Підльотний час до Кремля.... менше ніж від Харкова.
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24.10.2021 14:30 Ответить
F-16 у 170 км від парашного кордону!
І у нас шикарна авіабаза в Узині простоює.
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25.10.2021 11:24 Ответить
 
 