Новая база НАТО для истребителей и БПЛА появилась в Латвии

Военно-воздушные силы стран-членов Североатлантического альянса после завершения модернизации и сертификации ввели в режим полномасштабного использования военный аэродром Лиелварде в Латвии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщило воздушное командование альянса.

Авиабаза в Лиелварде, расположенная к юго-востоку от Риги, была создана советскими военными еще в 1970 году. Она была одной из крупнейших в Прибалтике.

"Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях", сообщает НАТО.

Согласно сообщению, "истребители НАТО, осуществляющие патрулирование в регионе Балтики, смогут использовать аэродром в качестве запасной взлетно-посадочной площадки".

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То есть в случае невозможности использования авиабаз в Эмари в Эстонии и Шяуляй в Литве истребители будут направляться в Лиелварде в Латвии. В ближайшее время на латвийский аэродром уже планируют прибыть датские истребители F-16 для осуществления на ротационной основе натовского патрулирования в прибалтийском регионе.

В НАТО подчеркнули, что авиабаза в Лиелварде в Латвии будет иметь большое значение для передового размещения сил альянса на его восточном фланге.

На авиабазе помимо истребителей будут также размещаться военно-транспортные самолеты и дальние беспилотные летательные аппараты.

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