Наслідки COVID-19: після хвороби 24% пацієнтів відчувають когнітивні труднощі, - вчені

Вчені у Сполучених Штатах Америки продовжують вивчати коронавірус COVID-19 і його вплив на організм людини. Вони з'ясували, що вірус викликає когнітивні розлади.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише NBC News.

Вчені з Медичної школи Ікана провели дослідження, під час якого з'ясували, що приблизно 24% пацієнтів продовжують відчувати когнітивні труднощі, зокрема проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, обробкою інформації та фокусуванням. Загалом провели тести у 740 пацієнтів, які вилікувалися від COVID-19. Високий рівень когнітивних порушень фіксувався навіть через сім місяців після хвороби.

Найчастіше пацієнти страждали від проблем зі збереженням нових спогадів і їхнім відтворенням. Також пацієнти скаржилися на низьку швидкість обробки інформації і виконавчих функцій, зокрема здатність ініціювати, планувати, організовувати і виносити судження.

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Від когнітивних порушень страждають люди різного віку. У зв'язку з цим рекомендується проводити скринінг на психічні порушення після коронавірусу.

"Вони не можуть функціонувати, не можуть думати, їхня пам'ять порушена, вони збиваються з пантелику. Коли вони їдуть кудись, то кажуть, що не знають, як вони туди потрапили", - розповів професор психіатрії і директор клініки Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі доктор Хелен Лаврецькі.

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