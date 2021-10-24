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Новини Коронавірус і карантин
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Наслідки COVID-19: після хвороби 24% пацієнтів відчувають когнітивні труднощі, - вчені

Наслідки COVID-19: після хвороби 24% пацієнтів відчувають когнітивні труднощі, - вчені

Вчені у Сполучених Штатах Америки продовжують вивчати коронавірус COVID-19 і його вплив на організм людини. Вони з'ясували, що вірус викликає когнітивні розлади.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише NBC News.

Вчені з Медичної школи Ікана провели дослідження, під час якого з'ясували, що приблизно 24% пацієнтів продовжують відчувати когнітивні труднощі, зокрема проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, обробкою інформації та фокусуванням. Загалом провели тести у 740 пацієнтів, які вилікувалися від COVID-19. Високий рівень когнітивних порушень фіксувався навіть через сім місяців після хвороби.

Найчастіше пацієнти страждали від проблем зі збереженням нових спогадів і їхнім відтворенням. Також пацієнти скаржилися на низьку швидкість обробки інформації і виконавчих функцій, зокрема здатність ініціювати, планувати, організовувати і виносити судження.

Читайте також: Вакцинуватися після перенесеного COVID-19 можна, як тільки отримали негативний ПЛР-тест, - лікар-інфекціоніст Радковська

Від когнітивних порушень страждають люди різного віку. У зв'язку з цим рекомендується проводити скринінг на психічні порушення після коронавірусу.

"Вони не можуть функціонувати, не можуть думати, їхня пам'ять порушена, вони збиваються з пантелику. Коли вони їдуть кудись, то кажуть, що не знають, як вони туди потрапили", - розповів професор психіатрії і директор клініки Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі доктор Хелен Лаврецькі.

Читайте також: Волонтерка Ножевнікова: В Одесі місць у лікарнях немає. Невакциновані - вдома на двох концентраторах

Автор: 

дослідження (612) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+30
Антиваксы разницы не заметят. Они и так дыбилы по жизни.
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24.10.2021 10:30 Відповісти
+25
Умники уже давно укололись.
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24.10.2021 10:41 Відповісти
+24
Молодец. Отлично подтвердил мой первый комент.
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24.10.2021 10:46 Відповісти
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Антиваксы разницы не заметят. Они и так дыбилы по жизни.
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24.10.2021 10:30 Відповісти
Иди уколись умник
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24.10.2021 10:36 Відповісти
Умники уже давно укололись.
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24.10.2021 10:41 Відповісти
Молодцы ходите теперь дырявыми
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24.10.2021 10:42 Відповісти
Молодец. Отлично подтвердил мой первый комент.
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24.10.2021 10:46 Відповісти
ты чего злишься на вакцинированных ?

тебе радоваться надо, что не уколотый
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24.10.2021 14:15 Відповісти
Да я и радуюсь чего грустить, у меня даже аусвайс есть
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24.10.2021 14:33 Відповісти
я не антивакс но уверяю тебя что те же причины распространяються и на вакинированных выйти сухим из воды не удасться никому при ковид единственное что убережет вакцина от госпитализации но проблемы после ковид будут также
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24.10.2021 10:45 Відповісти
еще один мамкин эксперт
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24.10.2021 10:49 Відповісти
Там и повеселее может быть, если каждые полгода колоться. Главное что к производителям вакцин никаких притензий
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24.10.2021 10:58 Відповісти
лучше быть с рогами и хвостом, но живым,

чем здоровеньким и мертвым
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24.10.2021 14:17 Відповісти
Иди это на Донбассе в окопе пацанам расскажи, лучше в рахе колонией быть но живым и с газом.😁
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24.10.2021 14:32 Відповісти
нет, после вакцинации, даже если подцепил Ковид, таких последствий как после обычного ковида не будет.
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24.10.2021 13:19 Відповісти
Кто сказал ? Ляшко ?
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24.10.2021 13:49 Відповісти
Проверено опытным путем. У меня за 3 дня рассосался без лекарств. И последствий не замечено.
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24.10.2021 20:33 Відповісти
Так вот почему у Зели когнитивные проблемы! А я думал Мистер Кокс
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24.10.2021 12:38 Відповісти
вакс на кокс
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24.10.2021 14:19 Відповісти
Хоть и в меньшей мере,чем написано в статье,но на протяжении полутора-двух месяцев наблюдал у себя похожие проблемы.После чего принял твёрдое решение как можно скорее прививаться
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24.10.2021 10:33 Відповісти
хочу вас розчарувати, він природніх когнітивних проблем вакцин не існує
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24.10.2021 10:43 Відповісти
у меня тоже после Ковида память ухудшилась. И зрение. У знакомой молодой женщины 25 лет - и зрение и память и СЛУХ, жаловалась. Понемногу восстанавливается, но все-таки неприятно.
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24.10.2021 13:21 Відповісти
Там где тонко там и рвётся…Берегите себя
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24.10.2021 21:34 Відповісти
Таке було в мене після грипу в 2003 році, найбільше постраждав був слух. Відновлювався більше місяця. І до чого тут корона?
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24.10.2021 22:53 Відповісти
Вакцинированные тоже болеют с теми же симптомами))У меня с нюхом проблема после ковида,некоторые запахи искаженные,но есть плюс,как посру-не так воняет и носки меньше штынят))
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25.10.2021 00:54 Відповісти
Похоже, у нас эпидемия началась еще в 18-м году
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24.10.2021 10:34 Відповісти
Выходит, что зебилы у которых проблемы с памятью опять проголосуют за зеленского 🤣.
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24.10.2021 10:44 Відповісти
или не дай бог за Пэтю
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24.10.2021 10:50 Відповісти
У "Пєті" все добре. А от Вова щодалі глибше залазить у дупу.
Та нехай би сам, нема сенсу сперечатися про смаки. Але ж і усю країну тягне.
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24.10.2021 11:22 Відповісти
посмотрим. Хотя, у меня есть надежда, что концентрация идиотов все же снижается
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24.10.2021 10:50 Відповісти
После двух лет нагнетания паники и психоза - это норма!
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24.10.2021 10:38 Відповісти
Майкл Джексон жил и спал в барокамере...
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24.10.2021 10:42 Відповісти
А у 73%+ всё норм? Ни на что не намекаю, но...
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24.10.2021 10:46 Відповісти
В Америці 24%. В україні трохи більше - 27...
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24.10.2021 22:58 Відповісти
Этого добра и без коронавируса хватает.
Неопределённость всему причина.
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24.10.2021 10:47 Відповісти
Схоже, після пандемії Земля буде населена ідіотами...

Тобто майже нічого не зміниться!
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24.10.2021 10:51 Відповісти
Так. Чим більше вакцинуються, тим більше стане ідіотів.
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24.10.2021 22:54 Відповісти
Ні, розлади в діяльності мозку викликає саме хвороба, а не вакцина. Але ж тобі це вже важко зрозуміти, бо, схоже, з мозком проблеми з народження
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25.10.2021 00:33 Відповісти
Судячи з неадекватності і невмотивованої дикої агресії навіть тут, в коментарях на Цензорі, розлади викликає саме вакцина. Це бачать всі нормальні люди. Чи ти думаєш просто так більшість людей категорично не бажають вакцинуватись? Ні, вони просто не хочуть стати такими божевільними, як вакциновані...
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25.10.2021 00:46 Відповісти
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25.10.2021 00:48 Відповісти
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24.10.2021 10:52 Відповісти
Я подтверждаю информацию из статьи на собственном опыте. 10 дней болезни и симптомы прекратились, только нюх месяц восстанавливался. И после этого ярко выраженное ощущение жерафа. По началу фокусировка на задаче не более 3 минут и повышенная утомляемость. Ещё через 10 дней прошло и это состояние.
У жены аналогично.
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24.10.2021 10:55 Відповісти
Армадин в помощь.
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24.10.2021 11:57 Відповісти
судя по его фармакодинамике - отличная штука. спасибо.
Армадин является ингибитором свободнорадикальных процессов, мембранопротектором, оказывает антигипоксическое, стрессопротекторное, ноотропное, противосудорожное и анксиолитическое действие. Препарат повышает резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов, к кислородзависимым патологическим состояниям (шок, гипоксия и ишемия, нарушение мозгового кровообращения, интоксикация алкоголем и антипсихотическими средствами (нейролептиками)). Препарат улучшает мозговой метаболизм и кровоснабжение головного мозга, микроциркуляцию и реологические свойства крови, снижает агрегацию тромбоцитов. Стабилизирует мембранные структуры клеток крови (эритроцитов и тромбоцитов) при гемолизе. Оказывает гиполипидемическое действие, уменьшает содержание общего ХС и ЛПНП. Снижает ферментативную токсемию и эндогенную интоксикацию при остром панкреатите. Механизм действия препарата обусловлен его антиоксидантным и мембранопротекторным действием. Ингибирует ПОЛ, повышает активность супероксиддисмутазы, повышает соотношение липид - белок, уменьшает вязкость мембраны, повышает ее текучесть. Модулирует активность мембраносвязанных ферментов (кальцийнезависимой ФДЭ, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы), рецепторных комплексов (бензодиазепинового, ГАМК, ацетилхолинового), что усиливает их способность к связыванию с лигандами, способствует сохранению структурно-функциональной организации биомембран, транспортировки нейромедиаторов и улучшению синаптической передачи. Армадин повышает содержание в головном мозгу дофамина. Вызывает усиление компенсаторной активации аэробного гликолиза и снижение степени угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях гипоксии с повышением содержания АТФ и креатинфосфата, активацию энергосинтезирующих функций митохондрий, стабилизацию клеточных мембран. Армадин нормализует метаболические процессы в ишемизированном миокарде, уменьшает зону некроза, восстанавливает и улучшает электрическую активность и сократимость миокарда, а также увеличивает коронарный кровоток в зоне ишемии, уменьшает последствия реперфузионного синдрома при острой коронарной недостаточности. Повышает антиангинальную активность нитропрепаратов. Армадин способствует сохранению ганглиозных клеток сетчатки и волокон зрительного нерва при прогрессирующей нейропатии, последствиями которой являются хроническая ишемия и гипоксия. Улучшает функциональную активность сетчатки и зрительного нерва, повышая остроту зрения.

Источник: https://compendium.com.ua/info/211058/armadin/
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24.10.2021 13:23 Відповісти
Що ж, тепер дещо і зрозуміло в поведінці і висловлюваннях деяких "слуг".
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24.10.2021 11:01 Відповісти
По состоянию на 22 октября в нашем городе лечатся от коронавируса 1 447 пациентов, из них 269 человека - это жители других городов.

Сейчас в инфекционной больнице находятся 201 пациент, из них 179 с подтвержденным коронавирусом. С подозрением на коронавирус госпитализированы в больницу 10 человек.

147 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находятся также 147 пациентов, 12 сейчас в реанимации и 5 человек подключены к аппарату искусственой вентиляции легких.

Еще 694 человека с коронавирусом и 316 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц №№ 1, 7,10, 16, 17. Кислород получают 787 пациентов этих же больниц и 4 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
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24.10.2021 11:07 Відповісти
Загруженность коек для пациентов с коронавирусом составляет в Кривом Роге более 83,2%
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24.10.2021 11:12 Відповісти
У нас когнитивные расстройства у людей стали появляться с 2019 г, и с каждым годом сильнее. Ковид просто усилил.
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24.10.2021 11:13 Відповісти
Нажаль так. У нас 73% з когнітивним розладом.
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24.10.2021 12:29 Відповісти
это бред! с политическими взлядами никак не связано
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24.10.2021 11:52 Відповісти
Согласно данным опроса - связано.
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24.10.2021 12:18 Відповісти
это смотря как опрос проводить! какую цель преследуешь и какой хочешь результат))
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24.10.2021 18:10 Відповісти
Естественно.
Но у меня тут свой маленький опыт: здесь, среди комментаторов Цензора, все же просматривается корреляцция политической позиции людей с их отношением к вакцинации .
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24.10.2021 19:04 Відповісти
ну вот я вот не сторонник этой вакцины! и я ненавижу этих кацапских тварей, иже медведчук с ними... и что??
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24.10.2021 20:14 Відповісти
Там по сторонникам партии вроде было распределение... Ты сторонник какой партии?
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24.10.2021 21:17 Відповісти
поддерживал раньше самонемич... сейчас даже и не знаю... никого, наверное, разочарование от всех
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25.10.2021 09:30 Відповісти
В Украине были и есть только одноразовые партии групп олигархов.
Вижу исключение в ЕС, в том, что она имеет вменяемую идеологию, которую я поддерживаю.
Не партию, а идеологию.
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25.10.2021 18:46 Відповісти
ОГА, только ЕС и есть партия тоже олигарха. какого - все знают! или они там на членские взносы платят, как в КПСС?)))) петручо там в конвертах раздавал когда был в кресле ***********... он и сейчас финансирует, только меньше... время ушло, ставки понизились у них))
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25.10.2021 19:46 Відповісти
Я так и написал, были и есть только одноразовые партии групп олигархов, без исключений. Это как выбор между Зеленским и Порошенко, или вообще не придти на выборы. Из этих трех вариантов я выбираю ЕС.

Из "низовых", народных партий, мне нравится Демсокира. Она реально борется, читаю о ней у И.Бигдана.
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25.10.2021 22:03 Відповісти
ну за Демсокиру респект! а вот по поводу ЕС... и выборов без выбора... выбираешь ЕС) это как бы из двух кучек дерьма ты выбираешь меньшую, так как она немного меньше "пахнет")) а я наоборот категорически против ЕС! пороху реально поверили, хотя, зря! и я не верил именно тогда, когда за него 55% голосовало, и мои родители, и жена... а я - нет! я представляю что такое олигарх. и не простой олигарх, а конкретно завязанный в этих всех процессах коррупции у нас в стране в течение не 5 и не 10 лет...
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25.10.2021 22:18 Відповісти
Ок, ты предлагаешь третий вариант - не участвовать в выборах?
Или четвертый - голосовать за Демсокиру, что с большой вероятностью равно третьему варианту?
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25.10.2021 23:05 Відповісти
Кстати, ты говоришь, я вот не сторонник этой вакцины а какой именно?
Они же все разные.
Я тоже не сторонник рфскиой или китайской бурды, но Модерну 2 раза принял с удовольствием, доволен.
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25.10.2021 18:49 Відповісти
нуууу, что сказать... под ЭТОЙ я подразумеваю вакцину, которая не прошла испытаний, которая не внесена почему-то в законодательные акты, которая в общем-то просто экспериментальная... это опасно! будет ли вред людям - только время покажет. Но я опасаюсь этой штуки, и пофиг какой производитель
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25.10.2021 19:44 Відповісти
Твое право, конечно. Я просто доверяю выборке в сотни млн человек и срок уже год.
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25.10.2021 21:58 Відповісти
было бы как - скинул бы тебе интересное видео глянуть
думал, не врач, а фейкомет какой то этот Зеленко. а оказалось может он и достоин послушать его аргументы

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://uk.wikipedia.org/wiki/Володимир_Зеленко

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 https://uk.wikipedia.org/wiki/Рабинський_суд

вот именно об этом, что он суду рассказывал, я и говорю... стремно все это. есть видео
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25.10.2021 22:21 Відповісти
Я не могу доверять одному человеку, пусть даже супер-ученому, в противовес всему остальному научному сообществу.
Я вообще, верю в научные методы, проверяемость, доказательную медицину, теорию вероятности, и прочие подобные вещи.
А что он супер-ученый, тоже сомневаюсь: відомий за просування коктейлю з трьох лікарських засобів: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD гідроксихлорохіну , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83 сульфату цинку та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD азитроміцину
Хлорохин уже не используется в лечении ковид.
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25.10.2021 23:09 Відповісти
на счет кто чем лечит: он лечил Трампа от Ковид19, президента Мексики... он лечил 6000 чел, по его словам! мне сложно оценивать его уровень, тем более я не врач) но он там этим судьям рассказывает также об последствиях Ковид19, которые они собирают уже 1,5 года! там есть очень нехорошая штука, повышение риска не вынашиваемости плода в первом триместре в 8 раз(!!!), с 10% до 80%! а если это все правда, что он там рассказывает? и если нам просто недоговаривают, по незнанию, либо вообще умышленно? через пару лет при начавшейся высокой смертности у вакцинированных они ведь просто скажут: а что, ну мы же говорили, она не до конца испытана.... не понятно, где истина
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26.10.2021 09:11 Відповісти
хорошо, скажи, а есть препарат, лекарство, которое лечит Ковид19?)))
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26.10.2021 09:17 Відповісти
Специфических противовирусных лекарств вреде нет. Я не медик, точнее сказать не могу.
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26.10.2021 15:05 Відповісти
В цьому інтерв'ю Володимир заявив, що вакцини від Ковіду смертельні і від вакцинації помре 2 млрд чол.
А тем более, шизофренику... Равинский суд... Да тут за версту несет москальским фейком.
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25.10.2021 23:11 Відповісти
ну пусть будет фейк! дай Бог! у меня знакомые и родственники вакцинировались уже! я не могу им желать зла, ты ведь сам понимаешь
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26.10.2021 09:13 Відповісти
Все на світі пов'язано між собою.
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24.10.2021 12:33 Відповісти
Потрібно вивчити і сказати,звідки взявся,цей занадто розумний вірус.
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24.10.2021 11:39 Відповісти
его происхождение не изменит того что нужно носить маски и вакцинироваться.
Испанку никто не изобрел - ни Китай, ни Антанта. Умерло от 20 до 100 млн человек - точную цифру никто не знает.
Чуму занесли татаро-монголы, осадившие Феодосию. Генуэзцы ввалили в Италию со страху и принесли чуму в Европу - вымерла ТРЕТЬ населения Европы.
Что изменит, что вы узнаете происхождение?
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24.10.2021 13:28 Відповісти
Саме зараз походження вврусу знати потрібно.
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24.10.2021 13:57 Відповісти
изобрел его американский биолог. 20 лет назад. специально вирус человека соединяли с белками летучей мыши... 7 лет назад передали вирус в Ухань... так рассказывал д-р Зеленко. он и фамилию американца назвал, который вывел эту дичь! может что то по физике скрещивания не правильно я сказал, но что смысл такой - 100%
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25.10.2021 09:33 Відповісти
посмотри ролик д-ра Зеленко! он там четко рассказывает кто, когда и как вывел этот вирус
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24.10.2021 20:16 Відповісти
Зараз масовий психоз настав і багато хто цього не помічає.
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24.10.2021 11:41 Відповісти
если похоронишь всю свою семью - психовать будет поздно.
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24.10.2021 13:29 Відповісти
Страшилки.
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24.10.2021 13:54 Відповісти
Найбільший психоз серед тих, хто при баблі і при владі, KORONA взяток не бере.
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24.10.2021 13:48 Відповісти
в общем, народ после болезни тупеет, это правда. но на некоторых странах это скорее всего совсем не отразится.
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24.10.2021 14:42 Відповісти
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24.10.2021 15:08 Відповісти
Про що ви дискутуєте? Природній відбір ніхто не відміняв. Помруть ті хто генетично не пристосований до нових умов, тобто до короновірусу. І не важливо, буде то зараження, чи ускладнення від вакцинації. А потім, коли залишиться тільки пристосовані, короновірус стане звичайною застудою. Так було і 100 років тому з грипом - іспанкою,і хоча вакцинації тоді не було епідемія закінчилась коли закінчився природній відбір. Грип і зараз має смертельні випадки бо періодично народжуються люди що не пристосовані до нього. Питання не в вакцинуватись чи ні а в тому чи пристосований ваш організм до нових умов. Хто з вас знає до якої саме категорії відноситесь ви. Це божественна лоторея. Тому в релігії так популярна тема про вибраних праведників.
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24.10.2021 15:29 Відповісти
да, в чем то ты прав! наблюдаю за случаями в реальной жизни... нет логики: старый или молодой, здоровый или с болячками... у всех шансы равные отправиться к Создателю
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24.10.2021 20:19 Відповісти
Жодного знайомого, який би помер від корони, поки що немає. Навіть таких, що хворіли у важкій формі. А знайома, що померла від пневмонії ще кілька років тому, задовго до коронавірусу, була...
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24.10.2021 22:39 Відповісти
Виявляється, що коронавірус нас ще й достроково зробить старими. Це ж все симптоми старечого слабоумства. Дострокова деменція - це ж якийсь кіздєць, панове. Я в шоці.
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24.10.2021 22:50 Відповісти
 
 