Наслідки COVID-19: після хвороби 24% пацієнтів відчувають когнітивні труднощі, - вчені
Вчені у Сполучених Штатах Америки продовжують вивчати коронавірус COVID-19 і його вплив на організм людини. Вони з'ясували, що вірус викликає когнітивні розлади.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише NBC News.
Вчені з Медичної школи Ікана провели дослідження, під час якого з'ясували, що приблизно 24% пацієнтів продовжують відчувати когнітивні труднощі, зокрема проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, обробкою інформації та фокусуванням. Загалом провели тести у 740 пацієнтів, які вилікувалися від COVID-19. Високий рівень когнітивних порушень фіксувався навіть через сім місяців після хвороби.
Найчастіше пацієнти страждали від проблем зі збереженням нових спогадів і їхнім відтворенням. Також пацієнти скаржилися на низьку швидкість обробки інформації і виконавчих функцій, зокрема здатність ініціювати, планувати, організовувати і виносити судження.
Від когнітивних порушень страждають люди різного віку. У зв'язку з цим рекомендується проводити скринінг на психічні порушення після коронавірусу.
"Вони не можуть функціонувати, не можуть думати, їхня пам'ять порушена, вони збиваються з пантелику. Коли вони їдуть кудись, то кажуть, що не знають, як вони туди потрапили", - розповів професор психіатрії і директор клініки Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі доктор Хелен Лаврецькі.
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тебе радоваться надо, что не уколотый
чем здоровеньким и мертвым
Та нехай би сам, нема сенсу сперечатися про смаки. Але ж і усю країну тягне.
Неопределённость всему причина.
Тобто майже нічого не зміниться!
У жены аналогично.
Армадин является ингибитором свободнорадикальных процессов, мембранопротектором, оказывает антигипоксическое, стрессопротекторное, ноотропное, противосудорожное и анксиолитическое действие. Препарат повышает резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов, к кислородзависимым патологическим состояниям (шок, гипоксия и ишемия, нарушение мозгового кровообращения, интоксикация алкоголем и антипсихотическими средствами (нейролептиками)). Препарат улучшает мозговой метаболизм и кровоснабжение головного мозга, микроциркуляцию и реологические свойства крови, снижает агрегацию тромбоцитов. Стабилизирует мембранные структуры клеток крови (эритроцитов и тромбоцитов) при гемолизе. Оказывает гиполипидемическое действие, уменьшает содержание общего ХС и ЛПНП. Снижает ферментативную токсемию и эндогенную интоксикацию при остром панкреатите. Механизм действия препарата обусловлен его антиоксидантным и мембранопротекторным действием. Ингибирует ПОЛ, повышает активность супероксиддисмутазы, повышает соотношение липид - белок, уменьшает вязкость мембраны, повышает ее текучесть. Модулирует активность мембраносвязанных ферментов (кальцийнезависимой ФДЭ, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы), рецепторных комплексов (бензодиазепинового, ГАМК, ацетилхолинового), что усиливает их способность к связыванию с лигандами, способствует сохранению структурно-функциональной организации биомембран, транспортировки нейромедиаторов и улучшению синаптической передачи. Армадин повышает содержание в головном мозгу дофамина. Вызывает усиление компенсаторной активации аэробного гликолиза и снижение степени угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях гипоксии с повышением содержания АТФ и креатинфосфата, активацию энергосинтезирующих функций митохондрий, стабилизацию клеточных мембран. Армадин нормализует метаболические процессы в ишемизированном миокарде, уменьшает зону некроза, восстанавливает и улучшает электрическую активность и сократимость миокарда, а также увеличивает коронарный кровоток в зоне ишемии, уменьшает последствия реперфузионного синдрома при острой коронарной недостаточности. Повышает антиангинальную активность нитропрепаратов. Армадин способствует сохранению ганглиозных клеток сетчатки и волокон зрительного нерва при прогрессирующей нейропатии, последствиями которой являются хроническая ишемия и гипоксия. Улучшает функциональную активность сетчатки и зрительного нерва, повышая остроту зрения.
Источник: https://compendium.com.ua/info/211058/armadin/
Сейчас в инфекционной больнице находятся 201 пациент, из них 179 с подтвержденным коронавирусом. С подозрением на коронавирус госпитализированы в больницу 10 человек.
147 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находятся также 147 пациентов, 12 сейчас в реанимации и 5 человек подключены к аппарату искусственой вентиляции легких.
Еще 694 человека с коронавирусом и 316 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц №№ 1, 7,10, 16, 17. Кислород получают 787 пациентов этих же больниц и 4 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Но у меня тут свой маленький опыт: здесь, среди комментаторов Цензора, все же просматривается корреляцция политической позиции людей с их отношением к вакцинации .
Вижу исключение в ЕС, в том, что она имеет вменяемую идеологию, которую я поддерживаю.
Не партию, а идеологию.
Из "низовых", народных партий, мне нравится Демсокира. Она реально борется, читаю о ней у И.Бигдана.
Или четвертый - голосовать за Демсокиру, что с большой вероятностью равно третьему варианту?
Они же все разные.
Я тоже не сторонник рфскиой или китайской бурды, но Модерну 2 раза принял с удовольствием, доволен.
думал, не врач, а фейкомет какой то этот Зеленко. а оказалось может он и достоин послушать его аргументы
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://uk.wikipedia.org/wiki/Володимир_Зеленко
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 https://uk.wikipedia.org/wiki/Рабинський_суд
вот именно об этом, что он суду рассказывал, я и говорю... стремно все это. есть видео
Я вообще, верю в научные методы, проверяемость, доказательную медицину, теорию вероятности, и прочие подобные вещи.
А что он супер-ученый, тоже сомневаюсь: відомий за просування коктейлю з трьох лікарських засобів: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD гідроксихлорохіну , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83 сульфату цинку та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD азитроміцину
Хлорохин уже не используется в лечении ковид.
А тем более, шизофренику... Равинский суд... Да тут за версту несет москальским фейком.
Испанку никто не изобрел - ни Китай, ни Антанта. Умерло от 20 до 100 млн человек - точную цифру никто не знает.
Чуму занесли татаро-монголы, осадившие Феодосию. Генуэзцы ввалили в Италию со страху и принесли чуму в Европу - вымерла ТРЕТЬ населения Европы.
Что изменит, что вы узнаете происхождение?