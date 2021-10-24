Последствия COVID-19: после болезни 24% пациентов испытывают когнитивные трудности, - ученые

Ученые в Соединенных Штатах Америки продолжают изучать коронавирус COVID-19 и его влияние на организм человека. Они выяснили, что вирус вызывает когнитивные расстройства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкоа на УНИАН, об этом пишет NBC News.

Ученые из Медицинской школы Икана провели исследование, в ходе которого выяснили, что примерно 24% пациентов продолжают испытывать когнитивные трудности, в том числе проблемы с памятью, многозадачностью, обработкой информации и фокусировкой. Всего провели тесты у 740 пациентов, которые вылечились от COVID-19. Высокий уровень когнитивных нарушений фиксировался даже спустя семь месяцев после болезни.

Чаще всего пациенты страдали от проблем с сохранением новых воспоминаний и их воспроизведением. Также пациенты жаловались на низкую скорость обработки информации и исполнительных функций, а именно способность инициировать, планировать, организовывать и выносить суждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинироваться после перенесенного COVID-19 можно, как только будет получен отрицательный ПЦР-тест, - врач-инфекционист Радковская

От когнитивных нарушений страдают люди разных возрастов. В связи с этим рекомендуется проводить скрининг на психические нарушения после коронавируса.

"Они не могут функционировать, не могут думать, их память нарушена, они сбиваются с толку. Когда они едут куда-то, то говорят, что не знают, как они туда попали", - рассказал профессор психиатрии и директор клиники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доктор Хелен Лаврецки.

Также читайте: Волонтер Ножевникова: В Одессе мест в больницах нет. Невакцинированные - дома на двух концентраторах