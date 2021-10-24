Последствия COVID-19: после болезни 24% пациентов испытывают когнитивные трудности, - ученые
Ученые в Соединенных Штатах Америки продолжают изучать коронавирус COVID-19 и его влияние на организм человека. Они выяснили, что вирус вызывает когнитивные расстройства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкоа на УНИАН, об этом пишет NBC News.
Ученые из Медицинской школы Икана провели исследование, в ходе которого выяснили, что примерно 24% пациентов продолжают испытывать когнитивные трудности, в том числе проблемы с памятью, многозадачностью, обработкой информации и фокусировкой. Всего провели тесты у 740 пациентов, которые вылечились от COVID-19. Высокий уровень когнитивных нарушений фиксировался даже спустя семь месяцев после болезни.
Чаще всего пациенты страдали от проблем с сохранением новых воспоминаний и их воспроизведением. Также пациенты жаловались на низкую скорость обработки информации и исполнительных функций, а именно способность инициировать, планировать, организовывать и выносить суждения.
От когнитивных нарушений страдают люди разных возрастов. В связи с этим рекомендуется проводить скрининг на психические нарушения после коронавируса.
"Они не могут функционировать, не могут думать, их память нарушена, они сбиваются с толку. Когда они едут куда-то, то говорят, что не знают, как они туда попали", - рассказал профессор психиатрии и директор клиники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доктор Хелен Лаврецки.
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тебе радоваться надо, что не уколотый
чем здоровеньким и мертвым
Та нехай би сам, нема сенсу сперечатися про смаки. Але ж і усю країну тягне.
Неопределённость всему причина.
Тобто майже нічого не зміниться!
У жены аналогично.
Армадин является ингибитором свободнорадикальных процессов, мембранопротектором, оказывает антигипоксическое, стрессопротекторное, ноотропное, противосудорожное и анксиолитическое действие. Препарат повышает резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов, к кислородзависимым патологическим состояниям (шок, гипоксия и ишемия, нарушение мозгового кровообращения, интоксикация алкоголем и антипсихотическими средствами (нейролептиками)). Препарат улучшает мозговой метаболизм и кровоснабжение головного мозга, микроциркуляцию и реологические свойства крови, снижает агрегацию тромбоцитов. Стабилизирует мембранные структуры клеток крови (эритроцитов и тромбоцитов) при гемолизе. Оказывает гиполипидемическое действие, уменьшает содержание общего ХС и ЛПНП. Снижает ферментативную токсемию и эндогенную интоксикацию при остром панкреатите. Механизм действия препарата обусловлен его антиоксидантным и мембранопротекторным действием. Ингибирует ПОЛ, повышает активность супероксиддисмутазы, повышает соотношение липид - белок, уменьшает вязкость мембраны, повышает ее текучесть. Модулирует активность мембраносвязанных ферментов (кальцийнезависимой ФДЭ, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы), рецепторных комплексов (бензодиазепинового, ГАМК, ацетилхолинового), что усиливает их способность к связыванию с лигандами, способствует сохранению структурно-функциональной организации биомембран, транспортировки нейромедиаторов и улучшению синаптической передачи. Армадин повышает содержание в головном мозгу дофамина. Вызывает усиление компенсаторной активации аэробного гликолиза и снижение степени угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях гипоксии с повышением содержания АТФ и креатинфосфата, активацию энергосинтезирующих функций митохондрий, стабилизацию клеточных мембран. Армадин нормализует метаболические процессы в ишемизированном миокарде, уменьшает зону некроза, восстанавливает и улучшает электрическую активность и сократимость миокарда, а также увеличивает коронарный кровоток в зоне ишемии, уменьшает последствия реперфузионного синдрома при острой коронарной недостаточности. Повышает антиангинальную активность нитропрепаратов. Армадин способствует сохранению ганглиозных клеток сетчатки и волокон зрительного нерва при прогрессирующей нейропатии, последствиями которой являются хроническая ишемия и гипоксия. Улучшает функциональную активность сетчатки и зрительного нерва, повышая остроту зрения.
Источник: https://compendium.com.ua/info/211058/armadin/
Сейчас в инфекционной больнице находятся 201 пациент, из них 179 с подтвержденным коронавирусом. С подозрением на коронавирус госпитализированы в больницу 10 человек.
147 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находятся также 147 пациентов, 12 сейчас в реанимации и 5 человек подключены к аппарату искусственой вентиляции легких.
Еще 694 человека с коронавирусом и 316 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц №№ 1, 7,10, 16, 17. Кислород получают 787 пациентов этих же больниц и 4 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Но у меня тут свой маленький опыт: здесь, среди комментаторов Цензора, все же просматривается корреляцция политической позиции людей с их отношением к вакцинации .
Вижу исключение в ЕС, в том, что она имеет вменяемую идеологию, которую я поддерживаю.
Не партию, а идеологию.
Из "низовых", народных партий, мне нравится Демсокира. Она реально борется, читаю о ней у И.Бигдана.
Или четвертый - голосовать за Демсокиру, что с большой вероятностью равно третьему варианту?
Они же все разные.
Я тоже не сторонник рфскиой или китайской бурды, но Модерну 2 раза принял с удовольствием, доволен.
думал, не врач, а фейкомет какой то этот Зеленко. а оказалось может он и достоин послушать его аргументы
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://uk.wikipedia.org/wiki/Володимир_Зеленко
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 https://uk.wikipedia.org/wiki/Рабинський_суд
вот именно об этом, что он суду рассказывал, я и говорю... стремно все это. есть видео
Я вообще, верю в научные методы, проверяемость, доказательную медицину, теорию вероятности, и прочие подобные вещи.
А что он супер-ученый, тоже сомневаюсь: відомий за просування коктейлю з трьох лікарських засобів: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD гідроксихлорохіну , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83 сульфату цинку та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD азитроміцину
Хлорохин уже не используется в лечении ковид.
А тем более, шизофренику... Равинский суд... Да тут за версту несет москальским фейком.
Испанку никто не изобрел - ни Китай, ни Антанта. Умерло от 20 до 100 млн человек - точную цифру никто не знает.
Чуму занесли татаро-монголы, осадившие Феодосию. Генуэзцы ввалили в Италию со страху и принесли чуму в Европу - вымерла ТРЕТЬ населения Европы.
Что изменит, что вы узнаете происхождение?