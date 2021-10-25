Міськрада Сміли відмовилася розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих українських воїнів
Смілянська міська рада на Черкащині відмовилася розглянути можливість перейменування вулиці на честь радянської космонавтки, члена ревізійної комісії ЦК КПРС, багаторічної депутатки Держдуми Росії Валентини Терешкової.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це повідомили у міськраді у відповідь на запит видання.
У запиті від 12 жовтня йшлося про розгляд можливості перейменування вулиці імені Терешкової, котра голосувала за окупацію Криму, на імена людей, які загинули у війні з Росією та були жителями Сміли. У відповіді на це виконавчий комітет вказав, що вулицю не будуть перейменовувати, оскільки пропозицію подав не житель міста.
Це вже друга відмова щодо перейменування вулиць Терешкової у Смілі. У вересні Смілянська міська рада на лист голови руху "Декомунізація. Україна" Вадиму Познякову вказала, що його звернення не буде взято до уваги, оскільки він не є жителем Сміли.
Варто зазначити, що Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році. Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона буля діячкою Комуністичної партії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 270 вулиць в Україні названі на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової.
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Бабця Віталіка Кличка Бетя Юдівна Етінзон теж родом із села на околиці Холодного Яру. Село називається Жаботин. Там грибів дохрєна, і більше. За все своє життя я не бачив стільки опеньків, як одного разу в Жаботині. Ледве дотяг до машини два мішка. Вже навыть ногами втоптував, щоб більше влізло.
І, наостанок, трохи про етимологію назв міст на Черкащині:
Черкаси - татарська (тюркська) назва. Означає "войовничі люди".
Чигирин - татарська (тюркська) назва. Означає "стежка". У давнину Черкащина була вкрита густими пралісами. Холодний Яр - лише невеличкий залишок того, що було колись. Проїхати кінним загоном можна було тільки вузькою безлісною смугою вздовж Дніпра. Така собі "стежка".
Сміла - татарська (тюркська) назва. Означає "у ім'я аллаха". Трохи перекручений мусульманський вираз "бісмілла".
Бисмилля - это сокращенная форма от «Бисмилляхиррахманиррахим». Наша религия призывает начинать любое дело, касающееся этого или загробного мира, со слова Бисмилля. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) в одном из своих хадисов сказал: «Любое дело, начатое без слова Бисмилля, имеет недостаток».
Умань - половецька (тюркська) назва. Походить від самоназви половців, - "кумани". Спочатку називалася Кума́нь. Потім "К" перейшло в "Г" зі зміною наголосу. І досі місцеві мають звичку казати "Гумань", а не Умань.
А тут, швидше, розповсюджене малохохляцьке населення з розряду "какая разніца". І більшість розмовляють українським суржиком.
Патріотизм потрібно виховувати змалку. А до цього ще далеко.
Ні, це не вата, - це бавовна, зовні схожа на українську.
и вообще, не каждый этнический русский - ватник. Имею в виду в Украине. Как не каждый украинец - оприори патриот Украины.
Что то я сильно сомневаюсь, что жителей кто то спрашивал об этом. Какой то сепар из Рады сам решил и на этом все и закончилось. СБУ трусит майнеров, как обычно.
Они же и все выборные должности занимают.
Люди, зачем вы за них голосуете???
P.S.. ЗЕ - *****#.
А в остальном там обычный зелёный гадюшник.
-мудрий то нарід !
(лиш липне вата...
до копит)
Було це років 10-12 тому. І такого сміття в Україні навалом!
- А ще тут не треба було вчити мову в 1991 році, і не було 'як у прибалтів'.
Тому стільки воєнних пенсів-касапів понаїхало із ГДР і Прибалтики
https://youtu.be/07EZjREh6ck