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Міськрада Сміли відмовилася розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих українських воїнів

Міськрада Сміли відмовилася розглянути можливість перейменування вулиці

Смілянська міська рада на Черкащині відмовилася розглянути можливість перейменування вулиці на честь радянської космонавтки, члена ревізійної комісії ЦК КПРС, багаторічної депутатки Держдуми Росії Валентини Терешкової.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це повідомили у міськраді у відповідь на запит видання.

У запиті від 12 жовтня йшлося про розгляд можливості перейменування вулиці імені Терешкової, котра голосувала за окупацію Криму, на імена людей, які загинули у війні з Росією та були жителями Сміли. У відповіді на це виконавчий комітет вказав, що вулицю не будуть перейменовувати, оскільки пропозицію подав не житель міста.

Це вже друга відмова щодо перейменування вулиць Терешкової у Смілі. У вересні Смілянська міська рада на лист голови руху "Декомунізація. Україна" Вадиму Познякову вказала, що його звернення не буде взято до уваги, оскільки він не є жителем Сміли.

Варто зазначити, що Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році. Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона буля діячкою Комуністичної партії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 270 вулиць в Україні названі на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової.

Також читайте: У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли. ДОКУМЕНТ

Автор: 

перейменування (585) вулиця (79) Сміла (59) Терешкова (6) Чернігівська область (938)


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Топ коментарі
+54
Стыд и позорище горсовету Смелы!!!!
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25.10.2021 14:13 Відповісти
+47
Смеляне, расскажите, плз, какое отношение эта старая клизма имеет к вашему городу? Может мы что-то не знаем о том, что космический корабль Восток-6 стартовал из Смелы?
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25.10.2021 14:14 Відповісти
+42
Цю худобу завезли ешелонами в Україну на місце закатованих і вбитих українців. І досі возять. Ця худоба вже ніколи не стане людьми тому, що тваринні інстинкти непереможні. Вони - нащадки варварської орди. Цивілізація так і не змогла зробити їх людьми і вони цим хизуються.
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25.10.2021 14:14 Відповісти
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и це ті чиї предки холодного яру !
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25.10.2021 14:12 Відповісти
Я не розумію мерів та керівників громад тих населених пунктів, де до цього часу є вулиці, названі на честь маразматички Тєрєшкової, путинської підстилки та ворога України...
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25.10.2021 15:54 Відповісти
В тех краях очень много ватников
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25.10.2021 15:55 Відповісти
и це ті чиї предки холодного яру !
******
Бабця Віталіка Кличка Бетя Юдівна Етінзон теж родом із села на околиці Холодного Яру. Село називається Жаботин. Там грибів дохрєна, і більше. За все своє життя я не бачив стільки опеньків, як одного разу в Жаботині. Ледве дотяг до машини два мішка. Вже навыть ногами втоптував, щоб більше влізло.

І, наостанок, трохи про етимологію назв міст на Черкащині:

Черкаси - татарська (тюркська) назва. Означає "войовничі люди".
Чигирин - татарська (тюркська) назва. Означає "стежка". У давнину Черкащина була вкрита густими пралісами. Холодний Яр - лише невеличкий залишок того, що було колись. Проїхати кінним загоном можна було тільки вузькою безлісною смугою вздовж Дніпра. Така собі "стежка".
Сміла - татарська (тюркська) назва. Означає "у ім'я аллаха". Трохи перекручений мусульманський вираз "бісмілла".
Бисмилля - это сокращенная форма от «Бисмилляхиррахманиррахим». Наша религия призывает начинать любое дело, касающееся этого или загробного мира, со слова Бисмилля. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) в одном из своих хадисов сказал: «Любое дело, начатое без слова Бисмилля, имеет недостаток».
Умань - половецька (тюркська) назва. Походить від самоназви половців, - "кумани". Спочатку називалася Кума́нь. Потім "К" перейшло в "Г" зі зміною наголосу. І досі місцеві мають звичку казати "Гумань", а не Умань.
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25.10.2021 17:19 Відповісти
і шои ?
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26.10.2021 08:27 Відповісти
Стыд и позорище горсовету Смелы!!!!
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25.10.2021 14:13 Відповісти
ватный городишко, хоть и Черкащина.
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25.10.2021 14:49 Відповісти
Ні, я б не сказав, що Сміла - ватне містечко. Ватні, - це на сході і півдні України.
А тут, швидше, розповсюджене малохохляцьке населення з розряду "какая разніца". І більшість розмовляють українським суржиком.
Патріотизм потрібно виховувати змалку. А до цього ще далеко.
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25.10.2021 16:45 Відповісти
Та ні, вата є вата, хоч на сході, хоч на заході, хоч у Смілі
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25.10.2021 17:33 Відповісти
Не погоджуся з вами. Вата - це проросійські совки. У Смілі таких дуже мало, на рівні статистичної похибки. Найбільш поширене меншовартісне навсенасранське хохляцтво. Хохлуїзм. Біомаса, яка має лише позірні українські ознаки. З такого гною, доклавши певних зусиль, можна ліпити будь-які скульптури.
Ні, це не вата, - це бавовна, зовні схожа на українську.
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25.10.2021 17:50 Відповісти
гомнюки..., им законы страны не писаны, что-ле...
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25.10.2021 14:13 Відповісти
педизм 80-го левела..
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25.10.2021 14:14 Відповісти
Смеляне, расскажите, плз, какое отношение эта старая клизма имеет к вашему городу? Может мы что-то не знаем о том, что космический корабль Восток-6 стартовал из Смелы?
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25.10.2021 14:14 Відповісти
це не тільки в Смілі, на сором

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25.10.2021 14:45 Відповісти
Свинопаси,а не холодноярці,що з них візьмеш?
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25.10.2021 14:14 Відповісти
Холодноярці всі знищені, там завезені кацапи
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25.10.2021 14:41 Відповісти
увы, это не так.
и вообще, не каждый этнический русский - ватник. Имею в виду в Украине. Как не каждый украинец - оприори патриот Украины.
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25.10.2021 14:50 Відповісти
Цю худобу завезли ешелонами в Україну на місце закатованих і вбитих українців. І досі возять. Ця худоба вже ніколи не стане людьми тому, що тваринні інстинкти непереможні. Вони - нащадки варварської орди. Цивілізація так і не змогла зробити їх людьми і вони цим хизуються.
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25.10.2021 14:14 Відповісти
ПІД СУД ВСІХ...
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25.10.2021 14:16 Відповісти
****** малороси!!!
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25.10.2021 14:17 Відповісти
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25.10.2021 14:18 Відповісти
Треба в цій Смелі зібрати Майдан щоб привести до тями цей "горсовєт".
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25.10.2021 14:19 Відповісти
ВАТА!
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25.10.2021 14:19 Відповісти
Они хотят жизнь, как в Донецке, видимо. С аллеями ангелов и квартирами за копейки.
Что то я сильно сомневаюсь, что жителей кто то спрашивал об этом. Какой то сепар из Рады сам решил и на этом все и закончилось. СБУ трусит майнеров, как обычно.
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25.10.2021 14:19 Відповісти
Ст. метро "Дарниця". Київ. Зараз.Красівоє
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25.10.2021 14:21 Відповісти
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25.10.2021 14:32 Відповісти
это гомно в зп весит
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25.10.2021 14:59 Відповісти
Почему у нас практически все начальственные должности занимает про-расейская сволочь?
Они же и все выборные должности занимают.
Люди, зачем вы за них голосуете???
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25.10.2021 14:21 Відповісти
В Смілі немає людей...Чи всім наплювати..??? А горсовєту непомішало б дати пізди# за те, що розуму не вистачає для перейменування вулиць...

P.S.. ЗЕ - *****#.
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25.10.2021 14:25 Відповісти
Всі Українці патріоти от тільки звідки береться вата котра ними керує? На восьмому році війни містом керують прихвостні окупантів і ніякої реакції СБУ,ГБР, чи хоча б поліцаїв.Ганьба і тим виборцям котрі обрали цю сьцяну вату своїми депутатами.
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25.10.2021 14:25 Відповісти
всё украинцы патриоты..ты хоть улыбайся когда так шутишь...Ватой кишит даже в Киеве, молчу уже за помойки типа Одесы иди Харькова
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25.10.2021 22:22 Відповісти
Особливо коли на восьмому році війни чуєш прихвостнів з **********.
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25.10.2021 22:27 Відповісти
Вот это не понятно нормальному человеку, особенно после событий последних лет. Тут только один вариант, в горсовете города засела вата, враги и предатели
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25.10.2021 14:31 Відповісти
в Смеле какие то НЕсмелые жители. Не нашлось на весь город коренных активистов, что предложить переименовать улицу...
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25.10.2021 14:33 Відповісти
А в маленьких містах таки несміливі мешканці: втрата роботи означає виїзд з міста, в кращему випадку!
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25.10.2021 15:17 Відповісти
Ватяна Сміла..
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25.10.2021 14:37 Відповісти
Минутка занимательной информации. В г.Смела родился министр культуры РФ Мединский, который официально назвал кацапов даунами.
А в остальном там обычный зелёный гадюшник.
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25.10.2021 14:47 Відповісти
В Смiле и мой отец родился,но он оттуда уехал в Киев в 1954м году. Когда поступил в институт,то большую половину не понимал,так как преподавание велось на русском а в Сміле учились на украинском. Вот такие вот дела.
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25.10.2021 19:51 Відповісти
C 1954 столько времени прошло, что капец. С тех пор все умные оттуда уехали в Киев. Одна вата за репяхи зацепилась и сидит.
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25.10.2021 23:39 Відповісти
Вывести эту позднееву на улицу и повесить перед этим исполкомом!
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25.10.2021 14:48 Відповісти
Смела - это и есть наш глубинный прастый нарид.Им все равно,им ближе сало,цыбуля,самогон,сваты и шоб у порошенки отобрали фсе,а им дали еще по десять соток под кабаки.
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25.10.2021 14:50 Відповісти
где сбу -всех уволить и конфисковать все нажитое движимое и недвижисмое ..в казелки и на урановые копи..
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25.10.2021 14:59 Відповісти
До того часу поки не перевішаємо українських гнид, державу Україна не побудуємо.
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25.10.2021 15:01 Відповісти
-cміляни?..
-мудрий то нарід !
(лиш липне вата...
до копит)
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25.10.2021 15:03 Відповісти
Кто выбирает у@бков в депутаты всех уровней?Герои Холодного Яра переворачиваются переворачиваются в гробах. Совершили декомунизацию, перестали мелькать перед глазами лица патологических убийц. Почему не провели дерегионализацию , почему этот вонючий совеовый мусор до сих пор у власти? Они будут у власти всегда?Ответ на все вопросы один - у@бков выбирает народ. К власти должны прийти ультранационалисты- правее,,Правого сектора,,.....
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25.10.2021 15:04 Відповісти
Влада у руках п'ятої колони! Верогідно, ще подпитується з Росії.
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25.10.2021 15:13 Відповісти
РЕГУЛИРУЙТЕ СУБВЕНЦИИ, ОНИ САЛА ОБОЖРАЛИСЬ ПОД САМОГОН... А ТАМ ВАТЫ ПОНАЕХАВШЕЙ, ЖАДНОЙ ДО НА ШАРУ ВЫПИТЬ -ЗАКУСИТЬ, У ТОЙ СМЕЛЕ, НЕМЕРЕННО...
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25.10.2021 15:17 Відповісти
Это вы кому только что сказали? Кто будет регулировать? ОП? Да он именно такой тон и задает, что б, не дай бог Путин не обиделся!
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25.10.2021 15:19 Відповісти
КАБМИНА ЭТО ЕПАРХИЯ, СУБВЕНЦИИ РЕГУЛИРОВАТЬ...))
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25.10.2021 15:26 Відповісти
Вата, вона і в Смілі вата, а жаль. Яка влада, таке і самоврядування на місцях. Все роблять під копірку.
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25.10.2021 15:23 Відповісти
Дебіли....
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25.10.2021 15:52 Відповісти
Мати такі промосковські міськради у країні,де восьмий рік йде війна-самогубство!
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25.10.2021 15:52 Відповісти
Українці, перестаньте грати у лжедемократію! Беріть дрючча і женіть в шию всю вату з теплих місць!
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25.10.2021 15:58 Відповісти
Нажаль країна переповнена напівкацапським лайном.
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25.10.2021 16:00 Відповісти
На Черкащині загально 98% українців.Але скажімо в Смілі,Каневі і Черкасах багато завезеної вати і хахлов/какаяразніца.Не краще ніж в інших областях.За кловнів проголосувало 73% наприклад.А так земля Богдана і Тараса,ага.
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25.10.2021 16:06 Відповісти
Сиджу якось у Черкасах на лавочці (бульвар Шевченка, центр міста). Підсідає до мене якийсь дідок, здається, трохи напідпитку, і починає мені шось втірать, за жисть розказувать. Виявляється, він воєнний пенсіонер, сам родом з Кацапії, а у Черкаси колись переїхав, бо "здєсь харашо, спакойно, прадукти вкусниє, і клімат хароший".
Було це років 10-12 тому. І такого сміття в Україні навалом!
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25.10.2021 16:35 Відповісти
Ще треба дописати:
- А ще тут не треба було вчити мову в 1991 році, і не було 'як у прибалтів'.
Тому стільки воєнних пенсів-касапів понаїхало із ГДР і Прибалтики
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25.10.2021 20:41 Відповісти
Шкода. Таке святе місце споганили- колись тут було старе гирло Дніпра і літописний острів Русів, на якому було місто Родня
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25.10.2021 20:43 Відповісти
Так. Острів між рукавами Дніпра називався Артанія.

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25.10.2021 21:24 Відповісти
Рада Смілянських гандонів на чолі з Ананістом Сергєм Васильовичем
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25.10.2021 16:30 Відповісти
Ганьба, сусідам!!!
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25.10.2021 16:53 Відповісти
Сподіваюсь, що хоча б тут Порошенко не винен
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25.10.2021 16:53 Відповісти
Ничему , вы, б₽₽@дь, не учитесь! (с)Герольд, ведьмак 3
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25.10.2021 16:57 Відповісти
шото слишком смелый этот горсовет Смелы...
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25.10.2021 17:02 Відповісти
і таких сміл по - україні валом
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25.10.2021 17:02 Відповісти
Всегда удивляюсь новостям Черкасчины. Казалось бы козацкий край , а анти украинской сволоты валом. Неужели этим сраным местным ченушам не хватает мозгов самим поднять этот вопрос? Наверное там больше парашников ,чем украинцев.
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25.10.2021 17:02 Відповісти
А самі не додумаються переіменувати? Чи затівають "епопею" як в Харькові з "товаріщем Жюковим"?
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25.10.2021 17:25 Відповісти
Семенихіна на них немає
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25.10.2021 17:36 Відповісти
Сором і позорище владі Сміли, самі, владні передасти і передастки Сміли, не можуть ініціювати перейменування вулиці? хто така для нас та терешкова? - окупантка. і окрім окупантки, вона для нас ніхто.
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25.10.2021 17:36 Відповісти

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25.10.2021 18:36 Відповісти
значит - выносите этот горсовет на хрен!
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25.10.2021 19:15 Відповісти
Откуда в Черкасской области столько тупых совков?
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25.10.2021 20:39 Відповісти
Вважаю що це Стокгольмський синдром у сільських жителів- колишніх рабів/колгоспників. Згадують молодість і золоті часи молодості коли можно було красти соляру, і зливати бензин в канави щоб підкрутити тахометр, приписати собі більше ходок і отримати премію
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25.10.2021 20:47 Відповісти
Совка уже 30 лет как нет. За это время подросло новое поколение придурков, которое мечтает о савецком мароженом, которое они никогда в глаза не видели.
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25.10.2021 23:44 Відповісти
На цьому відео на 49 хвилині чувак з проекту "Хащі" теж каже що Черкащина в плані населення- це просто оторви і викинь. Він вважає що там совєти наробили стільки манкуртів тому що це завжди було серце народних повстань проти окупантів (той же "Холодний яр"):
https://youtu.be/07EZjREh6ck
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26.10.2021 00:46 Відповісти
 
 