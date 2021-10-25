Міськрада Сміли відмовилася розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих українських воїнів

Смілянська міська рада на Черкащині відмовилася розглянути можливість перейменування вулиці на честь радянської космонавтки, члена ревізійної комісії ЦК КПРС, багаторічної депутатки Держдуми Росії Валентини Терешкової.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це повідомили у міськраді у відповідь на запит видання.

У запиті від 12 жовтня йшлося про розгляд можливості перейменування вулиці імені Терешкової, котра голосувала за окупацію Криму, на імена людей, які загинули у війні з Росією та були жителями Сміли. У відповіді на це виконавчий комітет вказав, що вулицю не будуть перейменовувати, оскільки пропозицію подав не житель міста.

Це вже друга відмова щодо перейменування вулиць Терешкової у Смілі. У вересні Смілянська міська рада на лист голови руху "Декомунізація. Україна" Вадиму Познякову вказала, що його звернення не буде взято до уваги, оскільки він не є жителем Сміли.

Варто зазначити, що Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році. Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона буля діячкою Комуністичної партії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 270 вулиць в Україні названі на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової.

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