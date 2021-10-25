Апеляційний суд заборонив перебудовувати будівлю "Квіти України" в Києві

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким заборонено реконструкцію будівлі "Квіти України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

"25 жовтня колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану представником зацікавленої особи ЗАТ "Квіти України" на рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 14 липня 2021 року, яким задоволено заяву представника заявника про забезпечення позову до подання позовної заяви до суду за позовом до Приватного акціонерного товариства "Квіти України", товариства з обмеженою відповідальністю "Амбаса" і товариства з обмеженою відповідальністю "Майстерня Г. Духовічного" про захист прав інтелектуальної власності", - сказано в повідомленні.

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Рішенням суду заборонено проводити будь-які роботи, які мають або можуть мати своїм наслідком будь-які зміни фасаду чи інших елементів будівлі, що відрізнятимуться від авторського проєкту, а також замовляти й укладати договори на такі роботи з будь-якими підрядниками, до набрання рішенням у справі законної сили.

За результатами апеляційного розгляду постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 14 липня цього року залишено без змін, апеляційну скаргу подану представником зацікавленої особи ЗАТ "Квіти України" - без задоволення.

Нагадаємо, 12 липня в Києві почався демонтаж будівлі "Квіти України" по вул. Січових Стрільців, 49. Місцеві жителі зайшли на територію проведення робіт і заблокували роботу будівельної техніки.

13 липня роботи зупинив суд.