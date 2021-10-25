Апелляционный суд запретил перестраивать здание "Квіти України" в Киеве

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым запрещено реконструкцию здания "Квіти України".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

"25 октября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную представителем заинтересованного лица ЗАО "Квіти Украины" на решение Шевченковского районного суда города Киева от 14 июля 2021 года, которым удовлетворено заявление представителя заявителя об обеспечении иска до представления искового заявления в суд по иску к Частному акционерному обществу "Квіти Украины", общества с ограниченной ответственностью "Амбаса" и общества с ограниченной ответственностью "Мастерская Г. Духовичного" о защите прав интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

Решением суда запрещено проводить любые работы, которые имеют или могут иметь своим следствием любые изменения фасада или других элементов здания, которые будут отличаться от авторского проекта, а также заказывать и заключать договоры на такие работы с любыми подрядчиками, до вступления решения по делу в законную силу.

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По результатам апелляционного рассмотрения постановление Шевченковского районного суда города Киева от 14 июля этого года оставлено без изменений, апелляционную жалобу поданную представителем заинтересованного лица ЗАО "Квіти Украины" - без удовлетворения.

Напомним, 12 июля в Киеве начался демонтаж здания "Квіти України" по ул. Сичевых Стрельцов, 49. Местные жители зашли на территорию проведения работ и заблокировали работу строительной техники.

13 июля работы остановил суд.