Інформація соцмереж про захоплення українськими військовослужбовцями нових позицій біля Гранітного не відповідає дійсності, - пресцентр ОС
Командування Об'єднаних сил не підтверджує інформацію про захоплення українськими військовими позицій на окупованій Донеччині біля селища Гранітне.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Сьогодні у соціальних мережах поширилася інформація про нібито захоплення українськими військовослужбовцями міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що неподалік населеного пункту Гранітне. Командування Об'єднаних сил заявляє, що ця інформація неправдива. Це чергова спроба незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що саме на цій ділянці збройні формування РФ відкривали вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння.
"Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання щодо відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації. Позиції українських військових залишаються колишніми", - наголосили в пресцентрі ОС.
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Под Гранитным ЗСУ к стати благодаря ЗЕ отдали участки сепаратистам при "разведении", которые при Порохе захватили ползучим наступлением: Петровское, Викторовка.
Само Гранитное как и Марьевку через реку от него (на сепарской стороне) захватить сложно- чистое поле.
Когда говорят под Гранитным- обычно имеют в виду соседние Богдановку, Викторовку, Белую Каменку, нашу высоту на окраине Докучаевска (который сам оккупирован).
Недавно были обвинения в адрес ЗСУ и возле Докучаевска. Наверно это связано
Як тоте гарбузє кривороге зафасувало булави - тре' сокотити того, що наразі є, та й пантрувати, бих до Дніпра воська не цурікав. Отік бо кортить Бубочьці вбіздріти-си ***** в баньки, най їх обох крепір микнув.