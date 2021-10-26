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Новини Операція Об'єднаних сил
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Інформація соцмереж про захоплення українськими військовослужбовцями нових позицій біля Гранітного не відповідає дійсності, - пресцентр ОС

Інформація соцмереж про захоплення українськими військовослужбовцями нових позицій біля Гранітного не відповідає дійсності, - пресцентр ОС

Командування Об'єднаних сил не підтверджує інформацію про захоплення українськими військовими позицій на окупованій Донеччині біля селища Гранітне.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні у соціальних мережах поширилася інформація про нібито захоплення українськими військовослужбовцями міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що неподалік населеного пункту Гранітне. Командування Об'єднаних сил заявляє, що ця інформація неправдива. Це чергова спроба незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що саме на цій ділянці збройні формування РФ відкривали вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання щодо відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації. Позиції українських військових залишаються колишніми", - наголосили в пресцентрі ОС.

Автор: 

дезінформація (343) обстріл (29195) фейк (749) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+45
Почему захвата , а не возврата?
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26.10.2021 18:23 Відповісти
+40
Не з тим Головнокомандуючим. Той за два з половиною роки лише здавав: територію, власних військових, інтереси держави і навіть власних прибічників.
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26.10.2021 18:26 Відповісти
+21
Правильно ,так и надо всем говорить ...
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26.10.2021 18:18 Відповісти
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Правильно ,так и надо всем говорить ...
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26.10.2021 18:18 Відповісти
Ну да, такое скромно не рекламируют... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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26.10.2021 18:27 Відповісти
никто ничего не разрешит захватить
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26.10.2021 18:20 Відповісти
Почему захвата , а не возврата?
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26.10.2021 18:23 Відповісти
👏👏👏👏👏
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26.10.2021 18:24 Відповісти
тому, що в цирку- гетьманів немає
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26.10.2021 22:23 Відповісти
Не з тим Головнокомандуючим. Той за два з половиною роки лише здавав: територію, власних військових, інтереси держави і навіть власних прибічників.
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26.10.2021 18:26 Відповісти
все неправильно поняли? отвоевывать свою же территорию уже становится стыдно или как это понимать? командование ВСУ извинилось перед боевиками. очередное днище
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26.10.2021 18:31 Відповісти
Дуже погано, що не відповідає.
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26.10.2021 18:40 Відповісти
Вполне возможно, серая зона пустая- зашел в нее сократил расстояние между позициями.
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26.10.2021 18:46 Відповісти
Но судя по еще двум статьям об обстреле Гранитного москалями, то это как раз похоже на ответку или месть. Так же как после захвата промки в Авдеевке в 16 году (позиция Алмаз).
Под Гранитным ЗСУ к стати благодаря ЗЕ отдали участки сепаратистам при "разведении", которые при Порохе захватили ползучим наступлением: Петровское, Викторовка.
Само Гранитное как и Марьевку через реку от него (на сепарской стороне) захватить сложно- чистое поле.
Когда говорят под Гранитным- обычно имеют в виду соседние Богдановку, Викторовку, Белую Каменку, нашу высоту на окраине Докучаевска (который сам оккупирован).
Недавно были обвинения в адрес ЗСУ и возле Докучаевска. Наверно это связано
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26.10.2021 18:50 Відповісти
Так це не наші!
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26.10.2021 18:56 Відповісти
Обматерили, приказали отойти, лишили зарплаты, а командира посадили на губу?
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26.10.2021 18:56 Відповісти
настамнет
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26.10.2021 19:03 Відповісти
Наконец-то научились правильно отвечать..
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26.10.2021 19:17 Відповісти
Освобождать оккупированные земли??? Это не задача хенералов Украины. Хенерал рожден для для сауны и гешефтов с жильем. Воевать, ишь чо удумали. Не этому в академиях учат!
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26.10.2021 19:32 Відповісти
Норм відповіли, як і потрібно відповідати. Ще кожному мають доповідати, кого і як відбили.
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26.10.2021 19:46 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1453020054094761986
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26.10.2021 19:48 Відповісти
А так хотілося, щоб це було правдою.
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26.10.2021 20:18 Відповісти
Жаль шо нєсоотвєтствуєт...
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26.10.2021 21:19 Відповісти
Не захоплення, а звільнення від руССкіх бібізян.
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26.10.2021 21:54 Відповісти
Із півшостим презусом гляба й дуфати чогось звільньити.
Як тоте гарбузє кривороге зафасувало булави - тре' сокотити того, що наразі є, та й пантрувати, бих до Дніпра воська не цурікав. Отік бо кортить Бубочьці вбіздріти-си ***** в баньки, най їх обох крепір микнув.
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27.10.2021 04:46 Відповісти
Дожили, у себя в стране мы должны перед всеми оправдываться.
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27.10.2021 08:19 Відповісти
 
 