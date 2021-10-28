Турчинов: Що більше падає рейтинг чинної влади, то нахабніше її команда вдається до фальшування виборів
Чинна влада повністю копіює і запозичує найбрудніші технології фальсифікації виборів, які застосовувалися за часів президентства Януковича.
Про це керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов сказав під час брифінгу у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, у 184 та 197 виборчих округах, де проходять довибори до Верховної Ради та балотуються кандидати від "ЄС" Ігор Іосипенко та Роман Сущенко, влада намагається грубо сфальшувати результати волевиявлення громадян: відбувається підкуп виборців та неприкрите використання адміністративного та силового ресурсу.
"Крім того, - наголосив керівник Центрального штабу "ЄС", - попри те, що опозиція фіксує всі порушення та передає заяви про них до правоохоронних органів, силові структури, повністю підконтрольні "слугам народу", не виконують своєї роботи, не відкривають кримінальних справ, займаючись кришуванням злочинів та переслідуючи опонентів".
Він зазначив, що жодні вибори під час керівництва країною Зеленським та його так званими "слугами народу" не проходили "без дуже серйозних та небезпечних для української демократії зловживань, фальсифікацій та використання адміністративно-силового ресурсу".
"Саме порушення виборчого законодавства, злочинне використання адміністративного та силового ресурсу, переслідування опозиції під час проведення виборів є ознаками того, як безглузда корумпована "зелена" влада перетворюється на режим", - наголосив Турчинов.
"Хочу звернути увагу так званих "слуг народу", що Януковичу, брудні технології якого вони зараз так завзято копіюють, це не допомогло. Не можна зупинити падіння рейтингу проведенням фальшивих виборів, тиском на виборців, підтасовуванням результатів. Навпаки, все це лише прискорює падіння режиму", – сказав керівник Центрального штабу "ЄС", порадивши "слугам" вивчати не лише брудні технології, які використовували за Януковича, "а й те, чим закінчилося для режиму Януковича використання цих технологій".
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Какая экономика угроблена?
Ты зп не получаешь?
ты не слышал чем квартал на фронт помог?
или на медицину?
в Раді коли слуг Осла будуть витягати за ноги на гілляку. Ніт шоб втекти зарані по тихенько, вечером...
и там ему нарисуют не 73% а 89%
- А нам?
- Фуй вам! Нарада закінчена. Всі по домам...
Навіть у меньш зашкваренної Юлі не багато шансів підібрати значну кількість втраченних ЗЕ голосів . Хоча в 2019 році саме її виборців в більшості своєму поцупав Вофа . Бо за в грудні 2018 Вона була першою по усіх опитуваннях як по першому , так й по другому туру (в якому б перемогла б Пєтю десь в 12-15% , якби не Фофік) . Але зараз 2021 й виборці не мають зворотньої сили ... Хоча на 500-900 тисяч з колишніх "зелених" Юля хоча б має шанси розраховувати .
А ось Порошенку й го "голові штабу" навіть на дві тисячи "колишніх зелених" не варто сподіватися .
Але вони (ЗЕлайно) випустили джина з пляшки , й ім"я цього джина - Дмитро Розумков . Й це лише питання часу , коли Розумков опустить рейтинги ЗЕ-лідера, й ЗЕ-лайна (партії) нижче 10% .
Може сам він не стрибне више 10% хоча дуже маловерогітно .
Бо якщо ці виборці вважали колись, що примітивний Вофа такий же "соціально орієнтованний" як Юля , але "новий й незашкваренний у попередниках" . Це классичне електоральне болото, яким якщо й написати в програмі , що землю продамо за 3 копійки , а заводи за 5 , все одно будуть вважати , що це лайно такий народний улюбленець, що ніколи не продасть народне .
А ось Розумков в рази більш розвинутий за Фофіка , а якщо буде брехуном , й запише в программі усе контроверсійне до того , що робив 2 роки в ЗЕ-команді ... Усе : не те що Пєті , та навіть Юлі нема чого чекати .
Бо ці виборці такі , які й після 5 млрд. вакцинованних принципово відмовляються від вакцінації, Такі виборці йще 10 разів готові наступати на ті ж самі габлі (тільки вид знизу) . Навіть коли за одну добу помира в страшних тортурах більше 500 людей (тобто з такими темпами можно за 2 місяці втратити більше , ніж за 7 років війни) .
Якщо за 5ть останніх президентів жоден не покинув посаду з пристойним рейтингом й навіть цей чинник не натякнув значній більшості що справа не в особистостях президентів , в самому анахронічному статусі "гетьмана". Бо гетьмани (королі, кайзери й падішахи) були актуальними й ********** може десь так до 18 століття .
Ось й висновок - подавна більшість українців за 400 років своєї в більшості випадків сумної історії дуже добре навчилися (набагато крайще усіх європейців разом узятих) бачити у своїй владі зло , й брехню й підступність й тому вижинати таких правителів . Тобто чуже зло , чужих обранців ... А ось з критичним мисленням суцільне лихо . Повністю відсутня самокритика й самоіронія . Ну не бачать своїх недолікив , не вміють робити висновки з помилок . Й тому габлі це національний символ набагато очевиднійший за пісні й сало .
Й тому так в народі й кажуть , що ми проти корупції , шахрайства й близнірства , але що мій кум був презідентом (або просто якимось "рєшалою") . Ось так й живимо ... А якись німець й на рідного батька наката телегу в податкову , якщо в його помітить якісь незрозумілі прибутки . Й буде 100% впевненний , що таким чином коїть добро для батька , повертаючи (мовляв) його в колію законопослухняності .