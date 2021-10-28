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Турчинов: Що більше падає рейтинг чинної влади, то нахабніше її команда вдається до фальшування виборів

Турчинов: Що більше падає рейтинг чинної влади, то нахабніше її команда вдається до фальшування виборів

Чинна влада повністю копіює і запозичує найбрудніші технології фальсифікації виборів, які застосовувалися за часів президентства Януковича.

Про це керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов сказав під час брифінгу у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, у 184 та 197 виборчих округах, де проходять довибори до Верховної Ради та балотуються кандидати від "ЄС" Ігор Іосипенко та Роман Сущенко, влада намагається грубо сфальшувати результати волевиявлення громадян: відбувається підкуп виборців та неприкрите використання адміністративного та силового ресурсу.

"Крім того, - наголосив керівник Центрального штабу "ЄС", - попри те, що опозиція фіксує всі порушення та передає заяви про них до правоохоронних органів, силові структури, повністю підконтрольні "слугам народу", не виконують своєї роботи, не відкривають кримінальних справ, займаючись кришуванням злочинів та переслідуючи опонентів".

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Він зазначив, що жодні вибори під час керівництва країною Зеленським та його так званими "слугами народу" не проходили "без дуже серйозних та небезпечних для української демократії зловживань, фальсифікацій та використання адміністративно-силового ресурсу".

"Саме порушення виборчого законодавства, злочинне використання адміністративного та силового ресурсу, переслідування опозиції під час проведення виборів є ознаками того, як безглузда корумпована "зелена" влада перетворюється на режим", - наголосив Турчинов.

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"Хочу звернути увагу так званих "слуг народу", що Януковичу, брудні технології якого вони зараз так завзято копіюють, це не допомогло. Не можна зупинити падіння рейтингу проведенням фальшивих виборів, тиском на виборців, підтасовуванням результатів. Навпаки, все це лише прискорює падіння режиму", – сказав керівник Центрального штабу "ЄС", порадивши "слугам" вивчати не лише брудні технології, які використовували за Януковича, "а й те, чим закінчилося для режиму Януковича використання цих технологій".

Автор: 

вибори (6721) місцеві вибори (1366) фальсифікація (170) Турчинов Олександр (1136) Сущенко Роман (486) Європейська Солідарність (1090)


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Топ коментарі
+29
Нічого дивного. Ті ж політтехнологи, що й овача, тільки ще більш бикуваті.
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28.10.2021 21:27 Відповісти
+24
ЗЕ! и его шоблу в отставку
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28.10.2021 21:27 Відповісти
+24
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28.10.2021 21:54 Відповісти
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Нічого дивного. Ті ж політтехнологи, що й овача, тільки ще більш бикуваті.
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28.10.2021 21:27 Відповісти
ЗЕ! и его шоблу в отставку
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28.10.2021 21:27 Відповісти
Основания???
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28.10.2021 21:47 Відповісти
Да Вы издеваетесь?! Одна госизмена чего стоит, не говоря про угробленную экономику
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28.10.2021 21:50 Відповісти
Таке враження, що хтось тут несповна розумом.
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28.10.2021 22:30 Відповісти
Какая госизмена?
Какая экономика угроблена?
Ты зп не получаешь?
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28.10.2021 22:48 Відповісти
С ноября официально уже объявили конкретно на моей работе будем работать по 10 дней каждый вместо 16 в связи с подорожанием газа для производства. И предупредили, что это начало. Дальше - сокращение. Люди не нужны. И будет так везде
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29.10.2021 00:53 Відповісти
та хоча би подивися своє Г+Г
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28.10.2021 22:08 Відповісти
маєш змогу це сказати
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28.10.2021 21:49 Відповісти
Ватниця , спусти пар і не вякай про Майдан 😡
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29.10.2021 00:02 Відповісти
"Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать свои мысли яснее"
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28.10.2021 21:37 Відповісти
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28.10.2021 21:54 Відповісти
Наконец то зловили на гарячому. Тепер не відкрутиться.
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28.10.2021 22:54 Відповісти
опасное производство, нужна лицензия...

ты не слышал чем квартал на фронт помог?

или на медицину?
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28.10.2021 21:58 Відповісти
ну так на Вирастюке отработали сценарий - теперь по отработанному легче!!!
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28.10.2021 21:32 Відповісти
успокойся Иван...!
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28.10.2021 21:42 Відповісти
Тебе вже покарав....
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28.10.2021 22:28 Відповісти
Чуда не случилось, все превращаются в Януковичей.
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28.10.2021 21:35 Відповісти
а вас всіх, 73/43%зебілів, ще в 2019-му попереджали
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28.10.2021 22:12 Відповісти
У вас есть претензии по тем выборах? Альфа штурмовала участки и вскрывала пакеты?) Какие выборы? В воскресенье на двух округах...
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28.10.2021 21:53 Відповісти
помнится одна партия устроила на выборах президента систему фальсификаций под названием "сетка". но это их не спасло.
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28.10.2021 21:43 Відповісти
Можно подробнее про сетку?) В чем ее смысл?)
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28.10.2021 21:56 Відповісти
Я, в отличии от вас, принимаю участие в выборах более 15 лет) И знаю все тонкости этого процесса))) И поэтому всегда задаю такие вопросы таким как вы, которые даже на выборы не ходят, но знают о фальсификациях))) Так подробности можно? Как это РАБОТАЕТ?))) Или как всегда?)))
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28.10.2021 22:38 Відповісти
да, був третій тур. Навіть попри те, що за овоща агітували неслабі групи:
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28.10.2021 21:56 Відповісти
"сетка" была на других выборах, гораздо позже.
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28.10.2021 22:08 Відповісти
а я член ОВК в 2004-му, пам'ятаю ту сітку; і спостерігач в 2019-му, пам'ятаю брехню з Г+Г
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28.10.2021 22:15 Відповісти
Мечтал жить в лугандоне и не срослось? Что сейчас мешает?)
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28.10.2021 22:01 Відповісти
Зараз ботва на зарабітках ,подоляки та лещенкі , скажуть що це свята брехня .
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28.10.2021 21:46 Відповісти
Вони там скоро будуть зубами триматись за крісла
в Раді коли слуг Осла будуть витягати за ноги на гілляку. Ніт шоб втекти зарані по тихенько, вечером...
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28.10.2021 21:48 Відповісти
Так Альфа не штурмовала ОВК?) Вот зачем вы ВРЕТЕ? Знаете, что врете, знаете, что мы знаем, что вы врете и все равно продолжаете врать?)))
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28.10.2021 21:59 Відповісти
зеленскому фальсификации уже никакие не понадобятся... у него ж есть уже полностью подконтрольная ему ДИЯ... т.е. введёт перед выборамы элетронное голосование (хотя это и нарушает все законы и конституцию но зеленский как известно клал на все законы и конституцию)
и там ему нарисуют не 73% а 89%
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28.10.2021 21:53 Відповісти
ЗЕгенерату хочеться виборів в Раді. Ну от так щоб "монобільшість" обрала його знову одноголосно! І обирала як ***** знову і знову...
- А нам?
- Фуй вам! Нарада закінчена. Всі по домам...
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28.10.2021 22:23 Відповісти
Бла-бла-бла и никаких конкретных фактов!
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28.10.2021 21:54 Відповісти
После выборов с вирастюком уже и фактов не надо -все как на ладони...только на президентских это у зесрани не прокатит,если они ещё доживут с такими темпами...
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28.10.2021 22:09 Відповісти
Пастор, отпой ЗЕшоблу, достали уже.
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28.10.2021 22:00 Відповісти
Одного не розуміє керівник вже третьої великої партії , в керівництві якої вже стиг він побувати за останні 10 років (це рекорд місцевий) .
Навіть у меньш зашкваренної Юлі не багато шансів підібрати значну кількість втраченних ЗЕ голосів . Хоча в 2019 році саме її виборців в більшості своєму поцупав Вофа . Бо за в грудні 2018 Вона була першою по усіх опитуваннях як по першому , так й по другому туру (в якому б перемогла б Пєтю десь в 12-15% , якби не Фофік) . Але зараз 2021 й виборці не мають зворотньої сили ... Хоча на 500-900 тисяч з колишніх "зелених" Юля хоча б має шанси розраховувати .

А ось Порошенку й го "голові штабу" навіть на дві тисячи "колишніх зелених" не варто сподіватися .

Але вони (ЗЕлайно) випустили джина з пляшки , й ім"я цього джина - Дмитро Розумков . Й це лише питання часу , коли Розумков опустить рейтинги ЗЕ-лідера, й ЗЕ-лайна (партії) нижче 10% .
Може сам він не стрибне више 10% хоча дуже маловерогітно .
Бо якщо ці виборці вважали колись, що примітивний Вофа такий же "соціально орієнтованний" як Юля , але "новий й незашкваренний у попередниках" . Це классичне електоральне болото, яким якщо й написати в програмі , що землю продамо за 3 копійки , а заводи за 5 , все одно будуть вважати , що це лайно такий народний улюбленець, що ніколи не продасть народне .

А ось Розумков в рази більш розвинутий за Фофіка , а якщо буде брехуном , й запише в программі усе контроверсійне до того , що робив 2 роки в ЗЕ-команді ... Усе : не те що Пєті , та навіть Юлі нема чого чекати .
Бо ці виборці такі , які й після 5 млрд. вакцинованних принципово відмовляються від вакцінації, Такі виборці йще 10 разів готові наступати на ті ж самі габлі (тільки вид знизу) . Навіть коли за одну добу помира в страшних тортурах більше 500 людей (тобто з такими темпами можно за 2 місяці втратити більше , ніж за 7 років війни) .
Якщо за 5ть останніх президентів жоден не покинув посаду з пристойним рейтингом й навіть цей чинник не натякнув значній більшості що справа не в особистостях президентів , в самому анахронічному статусі "гетьмана". Бо гетьмани (королі, кайзери й падішахи) були актуальними й ********** може десь так до 18 століття .

Ось й висновок - подавна більшість українців за 400 років своєї в більшості випадків сумної історії дуже добре навчилися (набагато крайще усіх європейців разом узятих) бачити у своїй владі зло , й брехню й підступність й тому вижинати таких правителів . Тобто чуже зло , чужих обранців ... А ось з критичним мисленням суцільне лихо . Повністю відсутня самокритика й самоіронія . Ну не бачать своїх недолікив , не вміють робити висновки з помилок . Й тому габлі це національний символ набагато очевиднійший за пісні й сало .
Й тому так в народі й кажуть , що ми проти корупції , шахрайства й близнірства , але що мій кум був презідентом (або просто якимось "рєшалою") . Ось так й живимо ... А якись німець й на рідного батька наката телегу в податкову , якщо в його помітить якісь незрозумілі прибутки . Й буде 100% впевненний , що таким чином коїть добро для батька , повертаючи (мовляв) його в колію законопослухняності .
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29.10.2021 02:22 Відповісти
Зеленский гораздо быстрее самих Януковича и Лукашенко, превратится в Януковича и Лукашенко! Экстерном! Чем он их лучше?
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29.10.2021 07:04 Відповісти
А що тут дивного? Якщо країною "рулять" такі "держдіячі", як АраХлам, у якого на мармизі намальовано як мінімум 5 років за статтею ККУ "Мошенство", то було би дивним від оних "штурманів" чекати чогось іншого. До Дон Кіхотів їм далеко (та вони й не знають хто ото є), а от Остапи Бендери їм не підходять за духом (той поважав кримінальний кодекс і знав хо є Григорй Сковорода). Отже дють за принципом найдрімучших бандюганів: кради і пильнуй.аби не вкрали у тебе!
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29.10.2021 07:09 Відповісти
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29.10.2021 09:22 Відповісти
 
 