Турчинов: Що більше падає рейтинг чинної влади, то нахабніше її команда вдається до фальшування виборів

Чинна влада повністю копіює і запозичує найбрудніші технології фальсифікації виборів, які застосовувалися за часів президентства Януковича.

Про це керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов сказав під час брифінгу у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, у 184 та 197 виборчих округах, де проходять довибори до Верховної Ради та балотуються кандидати від "ЄС" Ігор Іосипенко та Роман Сущенко, влада намагається грубо сфальшувати результати волевиявлення громадян: відбувається підкуп виборців та неприкрите використання адміністративного та силового ресурсу.

"Крім того, - наголосив керівник Центрального штабу "ЄС", - попри те, що опозиція фіксує всі порушення та передає заяви про них до правоохоронних органів, силові структури, повністю підконтрольні "слугам народу", не виконують своєї роботи, не відкривають кримінальних справ, займаючись кришуванням злочинів та переслідуючи опонентів".

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Він зазначив, що жодні вибори під час керівництва країною Зеленським та його так званими "слугами народу" не проходили "без дуже серйозних та небезпечних для української демократії зловживань, фальсифікацій та використання адміністративно-силового ресурсу".

"Саме порушення виборчого законодавства, злочинне використання адміністративного та силового ресурсу, переслідування опозиції під час проведення виборів є ознаками того, як безглузда корумпована "зелена" влада перетворюється на режим", - наголосив Турчинов.

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"Хочу звернути увагу так званих "слуг народу", що Януковичу, брудні технології якого вони зараз так завзято копіюють, це не допомогло. Не можна зупинити падіння рейтингу проведенням фальшивих виборів, тиском на виборців, підтасовуванням результатів. Навпаки, все це лише прискорює падіння режиму", – сказав керівник Центрального штабу "ЄС", порадивши "слугам" вивчати не лише брудні технології, які використовували за Януковича, "а й те, чим закінчилося для режиму Януковича використання цих технологій".