Україна імпортуватиме вугілля із Польщі, Казахстану та Південно-Африканської республіки, - Міненерго

У листопаді Україна очікує імпорт вугілля із Польщі, Казахстану та Південно-Африканської республіки.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

За його словами, частка імпорту вугілля зросте порівняно із жовтнем, проте роботу теплової генерації переважно забезпечує українське вугілля.

"Робота нашої теплової генерації забезпечується переважно українським вугіллям. У жовтні на теплоелектростанції надійшло понад 1,1 млн тонн вугілля власного видобутку. Це становить 85% від загального постачання", – зазначив чиновник.

Зокрема, наступного місяця планується збільшити постачання вітчизняного вугілля до 1,4 млн тонн.

Власенко додав, що також збільшиться частка імпорту завдяки диверсифікації джерел вугілля.

Українські компанії вже мають контракти на постачання вугілля у листопаді з Польщі, Казахстану та Південно-Африканської республіки. Державна компанія "Центренерго" планує імпортувати з цих країн близько 200 тисяч тонн вугілля", - наголосив перший заступник міністра.

Також ведуться переговори із постачальниками зі Сполучених Штатів Америки.

