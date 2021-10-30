УКР
Україна імпортуватиме вугілля із Польщі, Казахстану та Південно-Африканської республіки, - Міненерго

У листопаді Україна очікує імпорт вугілля із Польщі, Казахстану та Південно-Африканської республіки.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

За його словами, частка імпорту вугілля зросте порівняно із жовтнем, проте роботу теплової генерації переважно забезпечує українське вугілля.

"Робота нашої теплової генерації забезпечується переважно українським вугіллям. У жовтні на теплоелектростанції надійшло понад 1,1 млн тонн вугілля власного видобутку. Це становить 85% від загального постачання", – зазначив чиновник.

Читайте також: Росія припиняє постачання енергетичного вугілля в Україну

Зокрема, наступного місяця планується збільшити постачання вітчизняного вугілля до 1,4 млн тонн.

Власенко додав, що також збільшиться частка імпорту завдяки диверсифікації джерел вугілля.

Українські компанії вже мають контракти на постачання вугілля у листопаді з Польщі, Казахстану та Південно-Африканської республіки. Державна компанія "Центренерго" планує імпортувати з цих країн близько 200 тисяч тонн вугілля", - наголосив перший заступник міністра.

Також ведуться переговори із постачальниками зі Сполучених Штатів Америки.

Дивіться також: Очікуємо збільшення видобутку вугілля. Це забезпечить проходження опалювального сезону, - Шмигаль

Топ коментарі
+32
більш того, у серпні 2021 року з Банкової (рівень зеленського/ермака) надійшла пряма заборона купувати та накопичувати вуггіля на державних ТЕС..

Бо й грошей немає, та переговори про імпорт з рашки якраз були у самому розпалі...
Тобто, ще у секрпні 2021 на Банковій все усвідомлювали та робили все щоб купувати вуггуля саме в росії.. Бо тут "можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"(с)
показати весь коментар
30.10.2021 13:05 Відповісти
+19
Було - Армія. Мова. Віра.
Стало - Велике крадівництво. Зубожіння. Зрада.

показати весь коментар
30.10.2021 13:13 Відповісти
+19
вот тебе возьмут и опубликуют её, да?))

Или у тебя ума не хватает посмотреть - ПОЧЕМУ с августа 21 года частные ТЭС пополняли своои запасы, а государственные - нет?
А вместо этого начали переговоры по поставке э/э из рашки и Беларуси.
Или тебе подоляк об этом запрещает "думать"?
показати весь коментар
30.10.2021 13:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Только пусть сначала откачают воду из шахт
показати весь коментар
31.10.2021 00:11 Відповісти
Жители ОРДЛО уже успели порадоваться что мы замерзним без их угля, а тут такое разочарование.
показати весь коментар
31.10.2021 00:09 Відповісти
Закупать будут в Донецке а по бумагам ЮАР,не трудно догадаться сколько бабла срубят.
показати весь коментар
31.10.2021 06:26 Відповісти
Щось останнім часом на сайті забагато безхатчинків з запаребріка, псують повітря
показати весь коментар
31.10.2021 00:19 Відповісти
В Украине на 200 лет запасы угля ,с полной независимостью,за ГРИВНИ. В Украине 45% тепловой генерации на угле( газе,мазуте). 35% ядерной( скрок эксплуатации ВСЕХ ядерных блоков до десяти лет). 15% гидро,5% ВИЭ. За годы независимости ТРИДЦАТЬ лет небыло построенно НИ одного блока до 100 Мвт( тепловых от 100-200Мвт до 100 работающих). Теперь просто задача для школьника Нужно ли развивать СВОЮ добычу угля,если денег на покупку импортного нет( но у нас же декарбонизация,а уголь из ЮАР что не увеличивает нагрузку по выбросам парниковых газов). Свою добычу мерзавцы усиленно хоронят. Покупать э/э можем с одного блока ядерного( у нас их 15) в Белорусии и остальное в РАШЕ или ЕС но В ТРИ раза дороже( у нас даже на уголь денег нет). Задача для первокласника- уголь свой нужно хоронить? Кто ( по интеллекту) это делает: дураки,агенты иностранных разведок и предатели? Это политика длительная. Те кто начнет тошнить про ВИЭ ,посмотрите на Европу с ее ВИЭ и газ по 2000,( когда нет ветра и холода в "потепление" наступают то ВИЭ с принципами где то в сраке,далеко.) Так где брать э/э будем,таварищи? А теперь для себя ответьте КТО нами управляет и как мы будем жить дальше ведь электроэнергия это не только комфорт в наших жилищах это наше все,наш образ жизни и работы. Но нам же плевать,большинство просто над этим не задумывается. Просто у одних ( более состоятельных) она будет,а у других( у нас ) ее не будет,нам же плевать,мы же смотрим со стороны.
показати весь коментар
31.10.2021 06:48 Відповісти
Уголь - это 19 век. От него нужно уходить. И уходить нужно было еще вчера. Уходить на атомную энергетику. Строить завод по производству ТВЭЛ. У нас есть свой уран. И свой газ тоже.
показати весь коментар
31.10.2021 14:11 Відповісти
АЭС？ Да Вас Грэта Тумберг знаете с чем смешает？Она в таких случаях говорит"How dare you?"😀
показати весь коментар
31.10.2021 14:15 Відповісти
Я одного не понял - мы сейчас в рашке уголь покупаем или нет? А электричество? А почему Шмыг летом угля не запас?
показати весь коментар
31.10.2021 08:13 Відповісти
Шмыгаль летом не запас ни угля, ни газа, ни кислорода.
показати весь коментар
31.10.2021 08:53 Відповісти
тут понять не легко...почему летом не закупали??? (отдыхали наверное) раша и белораша эл/эн - вроде еще на месяц отстрочили покупку... про уголь? как бы нет (но не факт)..за шмыгалку - ваще тяжело логически объяснить что оно лепечет (правда ему есть на кого ровняться - преЗЕ там такое же)
показати весь коментар
31.10.2021 08:57 Відповісти
Да потому что не за что было,эти твари на бюджетные , целевые деньги резвились как могли Не за тем они пришли во власть чтобы покупать что то для людей, гребут пока при власти ото всюду где могут.
показати весь коментар
31.10.2021 09:00 Відповісти
а потом только хлопают ресничками и говорят хундосят - одного срока очень мало - мы не успеваем добить и разрушить и потырить ... и наобещать еще миллиарды и миллионы хренпоймичего для тех кто выживет...
показати весь коментар
31.10.2021 09:04 Відповісти
У власти самые настоящие мародеры, тащат со всех щелей не гнушаються даже последние штаны со стариков стянуть непомерными тарифами.Стая шакалов.
показати весь коментар
31.10.2021 09:12 Відповісти
Чем выше тарифы, тем лучше живут наши олигархи. Приятно делать добро для людей. Представляете как им завидуют арабские шейхи !
показати весь коментар
31.10.2021 13:08 Відповісти
Замерзнем зато медведчука посадим
показати весь коментар
31.10.2021 08:56 Відповісти
я не знаю как вы..))) но пока не замерзаем (даже свой газ Молдове в долго дали).. а про мертвечука... ну дай Бог чтоб посадили... но это скорее резина для лохтората - тяни до бесконечности !
показати весь коментар
31.10.2021 08:58 Відповісти
Зеля его никогда не посадит. Путя добро не даёт.
показати весь коментар
31.10.2021 13:06 Відповісти
Я вот , вчера, фильм про Амундсена смотрел, ну тот, что первым до Южного полюса добрался. Хороший фильм, рекомендую. Так и называется Амундсен. Так этот мужик с детства ванны со льдом принимал +3 По Цельсию. Готовился к покорению Арктики и Антарктики. В наших реалиях － фильм здорово меня мотивировал. Понял, что усрусь , но не покорюсь 😀
показати весь коментар
31.10.2021 12:32 Відповісти
ведь в Павлограде угля нет, откуда)
показати весь коментар
31.10.2021 12:09 Відповісти
Ну, виртуальный реверс Украинского угля тоже можно организовать! Ой, молчу, молчу, а то стырят идею и даже грамоты не получу😀
показати весь коментар
31.10.2021 12:26 Відповісти
Так при Порошенку з ЮАР вже поставляли. Пам'ятаю який кіпиш підняли в ЗМІ, що вугілля, і дороге, і погано горить, і, що Порох на ньому наживається. Не вже щось змінилось з вугіллям?
показати весь коментар
31.10.2021 13:26 Відповісти
Это реакция России на обострение в Донбассе применение Байрактера это не нравится Москве . Это очень плохо для Украины, потому что Украина не пройдет отопительный сезон без импорта угля. Если этот запрет продлится, это будет колоссальный удар по энергетическому комплексу Украины. У нас просто не хватит угля.
показати весь коментар
31.10.2021 14:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 