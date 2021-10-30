УКР
МЗС Польщі заявило про погіршення становища поляків в Україні

МЗС Польщі заявило про погіршення становища поляків в Україні

Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.

Про це Шинковський вель Сенк заявив за підсумками виступу міністра закордонних справ Польщі про стан поляків в Україні перед парламентською комісією зі зв'язків із поляками за кордоном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на denznik.pl.

Заступник міністра заявив, що "становище поляків в Україні змінюється у гірший бік". За його словами, це відбувається через об'єктивні та суб'єктивні чинники.

За його словами, багато молодих людей їдуть до Польщі, де отримують Карту поляка, яка дає їм доступ до навчання та спонукає подавати документи на отримання польського громадянства.

Читайте також: Україна не дозволить жодній державі впливати на законодавство у сфері нацменшин, - Кулеба

Другою причиною, за його словами, є пандемія коронавірусу. Він підкреслив, що Україна посідає друге місце в Європі за рівнем смертності від COVID-19, і це зачіпає всі групи населення, зокрема поляків, які там проживають.

Суб'єктивними чинниками погіршення становища поляків є, за його словами, несприятливий для них закон про мову, а також прославлення людей, пов'язаних із волинською трагедією, та зупинення ексгумації польських жертв.

Читайте також: Україна і Польща врегулюють функціонування шкіл нацменшин окремою угодою, - спільна заява президентів

За його словами, на поляків також впливає відсутність регламентованих відносин між державою та Римсько-католицькою церквою в Україні.

"Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова", - сказав Шинковський вель Сенк.

Він додав, що всі ці проблеми МЗС порушувало на переговорах з українською стороною.

діаспора (210) Польща (8981) МЗС Польщі (217) нацменшини (196)
+33
Маячня якась, звісно що якщо поляк буде спілкуватись польскою в маршрутці, його не зрозуміють, про віру взагалі смішно, повно католицьких храмів.
30.10.2021 15:19 Відповісти
30.10.2021 15:19 Відповісти
+30
А ситуация с положением украинцев в Украине еще кого-то интересует?
30.10.2021 15:17 Відповісти
30.10.2021 15:17 Відповісти
+27
поляки посрались с ЕС и решили на "невистке" отыграться

какие ущемления языка и вероисповедания?

ну "Батько наш Бандера..." - тут звиняйте, панове
30.10.2021 15:33 Відповісти
30.10.2021 15:33 Відповісти
А на каком языке поляки хотят говорить в Украине ? На кацапском ?
30.10.2021 15:16 Відповісти
30.10.2021 15:16 Відповісти
поляки посрались с ЕС и решили на "невистке" отыграться

какие ущемления языка и вероисповедания?

ну "Батько наш Бандера..." - тут звиняйте, панове
30.10.2021 15:33 Відповісти
30.10.2021 15:33 Відповісти
За себя токо говори, абрам картофельный
30.10.2021 16:14 Відповісти
30.10.2021 16:14 Відповісти
Не понял, всех поляков вывезли с Украны после войны.
Кого там ущемляют?
30.10.2021 15:16 Відповісти
30.10.2021 15:16 Відповісти
А ситуация с положением украинцев в Украине еще кого-то интересует?
30.10.2021 15:17 Відповісти
30.10.2021 15:17 Відповісти
Це був Пілсудський?
30.10.2021 15:21 Відповісти
30.10.2021 15:21 Відповісти
Твій кореш? Ти його набагато перескрипів, парніша.
30.10.2021 15:23 Відповісти
30.10.2021 15:23 Відповісти
Молодший брат.
30.10.2021 15:24 Відповісти
30.10.2021 15:24 Відповісти
А я думала - кум і сват.
30.10.2021 15:24 Відповісти
30.10.2021 15:24 Відповісти
Ну кум і сват це трохи різні речі, і це не родичі.
30.10.2021 15:25 Відповісти
30.10.2021 15:25 Відповісти
Все відносно. Хіба брат не може бути кумом?
30.10.2021 15:28 Відповісти
30.10.2021 15:28 Відповісти
Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский,скажи лучше родной сколько тебе кацапы заплатили за такие вбросы?)
30.10.2021 15:19 Відповісти
30.10.2021 15:19 Відповісти
Шимон -самое настоящее польское имя и оно все обьясняет. Где воняєт духом этих "граждан", там жди беды. Поляки, будьте бдительны!
30.10.2021 20:10 Відповісти
30.10.2021 20:10 Відповісти
Ещё один ***** нарисовался.
30.10.2021 15:19 Відповісти
30.10.2021 15:19 Відповісти
Покажите этому дибилу сколько смертельных случаев с украинцами в Польше. Похоже этого идиота сиярта покусал.
30.10.2021 15:19 Відповісти
30.10.2021 15:19 Відповісти
100% - тоже сразу мадярского дебилёныша вспомнил..
30.10.2021 15:42 Відповісти
30.10.2021 15:42 Відповісти
Понеслась душа по кочкам
30.10.2021 15:19 Відповісти
30.10.2021 15:19 Відповісти
Ні один поляк не загинув в Україні! "Польска" може цим похвалиться?
30.10.2021 15:19 Відповісти
30.10.2021 15:19 Відповісти
за смерть українця в поліцейському відділку притягнуто до відповідальності 8 поліцаїв

в Україні таке маємо ?

у Польщі можливо, є ксенофобія до українців на побутовому рівні - а куда ж без неї?
але на державному, мені здається, ситуація нормальна.
принаймі Польща - не рашка
показати весь коментар
30.10.2021 15:37 Відповісти
А в Україні маємо смерті поляків?
30.10.2021 16:02 Відповісти
30.10.2021 16:02 Відповісти
а українців на пішоходних переходах ?
мажори давлять як мух
30.10.2021 16:17 Відповісти
30.10.2021 16:17 Відповісти
Ну, тема ж про "нещасних" поляків.
30.10.2021 16:49 Відповісти
30.10.2021 16:49 Відповісти
Маячня якась, звісно що якщо поляк буде спілкуватись польскою в маршрутці, його не зрозуміють, про віру взагалі смішно, повно католицьких храмів.
30.10.2021 15:19 Відповісти
30.10.2021 15:19 Відповісти
Це брехня та неправда.
1.У нас в місті діє католицький костьол, де постійно відбуваються богослужіння для поляків та українців, які є католиками.
2. В двох школах у нас в місті вивчають польську мову.
Навіть моя дитина вибрала собі вивчення з польської мови (як другу іноземну, перша - англійська) з 5-го класу...
Так, що у нас немає ніякого погіршення для поляків. Навпаки все більше вивчають в школах польську мову українські діти.
30.10.2021 15:20 Відповісти
30.10.2021 15:20 Відповісти
Та навіть на державному ріні, в Україні ввели святковий день - Католицьке (польське) Різдво - 25 грудня (чого раніше ніколи не було).
30.10.2021 15:25 Відповісти
30.10.2021 15:25 Відповісти
Вот только - Рождество 25! это Православные из-за смещение дат в календаре как идиоты стали 7 праздновать...тут же не надо особых интеллектуальных способностей чтобы проследить зависимости в переносе дат "старого нового года" и рождества....
30.10.2021 16:27 Відповісти
30.10.2021 16:27 Відповісти
Сам то понял, что написал? Ну да, большевички сместили даты, и что? Католическое рождество не 25 ?
30.10.2021 18:40 Відповісти
30.10.2021 18:40 Відповісти
А сам то понял, что написал?))) У ВСЕХ Рождество 25 декабря))) Только у православных оно 25 декабря по Юлианскому календарю)))
30.10.2021 21:32 Відповісти
30.10.2021 21:32 Відповісти
И что? Дальше, что? Статус-кво таково, что сейчас есть и 7 января и 25 декабря. 25 сделали нерабочим днем. Празднуй! Или кто то не дает? Чего то не хватает?
Ты о чем мне вообще сообщил? Пишешь ответы не читая на что отвечаешь?
30.10.2021 21:48 Відповісти
30.10.2021 21:48 Відповісти
Понятно))) Эффект Даннинга-Крюгера)))
30.10.2021 21:54 Відповісти
30.10.2021 21:54 Відповісти
Молодец, название выучил. А теперь попробуй перечитать 4 поста выше твоего первого и попытайся найти смысл в своем. Если не получится то ты , как раз и попадаешь под этот эффект.
30.10.2021 22:08 Відповісти
30.10.2021 22:08 Відповісти
Так я их именно и прочитал))) Я же не виноват, что вы до сих пор не поняли, что Рождество 25 декабря)))
30.10.2021 22:24 Відповісти
30.10.2021 22:24 Відповісти
Дядя Паша, вы дурак? Я, вообще то и написал, что Рождество 25, вне зависимости от того как переделали календарь. Но до тебя не доходит. Все, пока. Предавай привет Даннингу и Крюгеру.
31.10.2021 03:18 Відповісти
31.10.2021 03:18 Відповісти
))) И именно поэтому выдали такой текст))) " Ну да, большевички сместили даты, и что? Католическое рождество не 25 ?" "Статус-кво таково, что сейчас есть и 7 января и 25 декабря")))
31.10.2021 03:37 Відповісти
31.10.2021 03:37 Відповісти
На западе нашей страны очень много католиков и без поляков.
30.10.2021 16:29 Відповісти
30.10.2021 16:29 Відповісти
ідіть нафуй! вслід за рашею! я так відчуваю до вас скоро ще ізраїль приєднається! будете на траїх ізображать абіду! і доречі панство гонорове- якщо вам так тєжко в європі з її геями, лгбт та мігрантами та одночасно солодко з дотаціями з бюджету єс- то міняємось! бо ваше намагання і рибку з*їсти, і ...й сісти
30.10.2021 15:21 Відповісти
30.10.2021 15:21 Відповісти
Мої діти і онуки зараз у Польщі....Щось я не чув,щоб вони вчились на українській...Навіть можливості такої немають...До чого цей хайп польский ?
30.10.2021 15:23 Відповісти
30.10.2021 15:23 Відповісти
там полно украинских классов. нужно только жопу от стула оторвать
30.10.2021 15:56 Відповісти
30.10.2021 15:56 Відповісти
Ви брешете.
30.10.2021 21:47 Відповісти
30.10.2021 21:47 Відповісти
На похилене дерево всі кози скачуть.
І такі козли, як шимони.
30.10.2021 15:24 Відповісти
30.10.2021 15:24 Відповісти
Снова из уважаемой Польши завоняло кремлятником и чекистскими деньгами. Вы уж там разберитесь, поляце, кто ваш враг.

Звук взрыва был «заглушён» россиянами
Мнения 24-сен, 07:429 6 896 0
Звук взрыва был «заглушён» россиянами

САМОЛЁТ С ПРЕЗИДЕНТОМ ПОЛЬШИ ЛЕХОМ КАЧИНЬСКИМ ВЗОРВАЛИ!

Польский еженедельник Gazeta Polska вышел с сенсационной передовицей.

Перевести заголовок можно так: «Подложили взрывчатку в две «тушки». Шокирующие выводы из смоленского отчета».
Поскольку статья на польском и большая её часть находится под платной подпиской, я вкратце перескажу.

Для начала напомню. 10 апреля 2010 году под Смоленском потерпел крушение борт с президентом Польши Лехом Качиньским. В результате трагедии погибли все 96 человек - элита польского общества.

Чтобы был понятен масштаб, представьте на минуточку, что в России разом разбились президент, глава администрации, председатель ЦБ, три вице-спикера Госдумы и СФ, командующие различными войсками и т.д. (я против такого сценария).

Теперь, собственно, о чём статья. Антони Мацеревич (председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы) представил окончательные выводы.

По его утверждению, при посадке имело место два взрыва, первый из которых произошёл в самом конце левого крыла, что позволило бортовому регистратору речи уловить его звук ещё до того, как президентский ТУ-154М столкнулся с землёй. Мацеревич поясняет, что звук взрыва был «заглушен» россиянами, поэтому поначалу без этой ключевой улики было сложно сориентироваться.

Глава Смоленской подкомиссии также обнародовал ещё один шокирующий факт, выявленный в ходе обследования ТУ-154М с бортовым номером 102, который является «близнецом» борта 101, разбившегося под Смоленском.

«В левом крыле борта 102, мы обнаружили те же самые взрывчатые вещества, которые выявлены на обломках борта 101», - Gazeta Polska цитирует слова Антони Мацеревича.

Издание напоминает, что обе «тушки» в 2009 году прошли ремонт в России, на предприятиях, которые связаны с людьми из близкого окружения Владимира Путина.

Что интересно, после Смоленской катастрофы коалиционное правительство Гражданской платформы пыталось продать ТУ-154М номер 102, но, к счастью, не успели это сделать перед самым приходом к власти партии «Право и справедливость».

Борт-близнец дал возможность собрать ценные доказательства организации теракта, - сообщает издание Gazeta Polska, которое предполагает, что, возможно, те, кто хотел уничтожить польское руководство, решили подстраховаться, разместив взрывчатку в двух самолётах, прошедших ремонт.

От себя добавлю. Мацеревич ранее заявил, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили, что на борту самолета произошёл взрыв. Теперь понятно по какому поводу вчера в Нью-Йорке встречались министры иностранных дел России и Польши Сергей Лавров и Збигнев Рау. Выводы делайте сами.

Лично моя оценка не изменилась. Мягко сформулирую: от нашего царька давно вреда больше, чем пользы.

Причём, не только россиянам, но и окружающим. А все преступления обязательно будут расследованы.
Леонид Беррес
30.10.2021 15:24 Відповісти
30.10.2021 15:24 Відповісти
Хорош же зекрыса во внешних отношениях,ох хорош...теперь ,все ,что оно портило два года,начинает обваливается с грохотом...
30.10.2021 15:25 Відповісти
30.10.2021 15:25 Відповісти
Поляки в Україну на заробітки почали їздити?
30.10.2021 15:31 Відповісти
30.10.2021 15:31 Відповісти
ГАЗПРОМ проплатил путин-розумейца
30.10.2021 15:31 Відповісти
30.10.2021 15:31 Відповісти
Из Украины надо выселить нх всех нацменов,особенно конфликтных нам национальностей,кацев,мадьяров и прочую шелупонь,тогда будет в стране порядок,процветают только моноэтнические страны,иначе они будут рвать страну по живому всю оставшуюся жизнь!Вот нарисовались поляки,их тут пара тройка десятков а шуму на весь мир..
30.10.2021 15:32 Відповісти
30.10.2021 15:32 Відповісти
Вы ведь понимаете, что украинцев за границей больше, чем национальных меньшинств в Украине и другие страны в ответ тоже могут высылать обратно украинцев? Или по вашему это работает только в одну сторону?
30.10.2021 15:36 Відповісти
30.10.2021 15:36 Відповісти
Мы их примем
30.10.2021 15:41 Відповісти
30.10.2021 15:41 Відповісти
Чого б це висилати нормального робітника, це тільки в політизованих диктатурах. Нафіга поляку висилати українця, робота якого його влаштовує?
30.10.2021 15:58 Відповісти
30.10.2021 15:58 Відповісти
например, моноэтническая Швейцария)))
30.10.2021 15:56 Відповісти
30.10.2021 15:56 Відповісти
Никогда не понимал евгеев, ляхов, мадяр, кацапов, которых "ущемляют" в Украине. Зачем вы мучаетесь?!! Собрали манатки и свалили на истерическую родину. В чем проблема?!!
30.10.2021 15:32 Відповісти
30.10.2021 15:32 Відповісти
Низький рівень вакцинації в Україні = дискримінація поляків.
Це все що треба знати про польську дипломатію.
30.10.2021 15:32 Відповісти
30.10.2021 15:32 Відповісти
В Україні є 6 шкіл з польською мовою навчання.
В Польщі - немає жодної школи з українською мовою навчання.
 (Навіть дітям українських заробітчан в Польщі заборонено навчатися на українскій мові в Польщі)
30.10.2021 15:33 Відповісти
30.10.2021 15:33 Відповісти
враньё)
30.10.2021 15:57 Відповісти
30.10.2021 15:57 Відповісти
Що конкретно брехня? В Україні нема польских шкіл, чи в Польщі ї українські, чи ви балабол?











Польські школи в Україні також почали новий навчальний рік
30.10.2021 16:00 Відповісти
30.10.2021 16:00 Відповісти
В Украіні за бажанням громадян любоі нацменшини, які компактно проживають в населеному пункті, можуть проводитись додаткові заняття по вивченню мови. В нашому районі навіть такі уроки проводять приіжджі з Польщі вчителі, а служби в костелах ведуть ксьондзи, яких прислала польська католицька церква. Чого ще хочуть наші сусіди, може сварки, а не миру?
30.10.2021 20:05 Відповісти
30.10.2021 20:05 Відповісти
Я вообще поляков не видел в Украине. Где они вообще?
30.10.2021 15:39 Відповісти
30.10.2021 15:39 Відповісти
Заробитчане из Польши, дворники, строители, водители, как не видел?😁😁😁😁
30.10.2021 15:43 Відповісти
30.10.2021 15:43 Відповісти
Интересно сколько кацапы этому Шинковскому мешков рублей отвалили, шо он заговорил, как угорский ***** ?
30.10.2021 15:42 Відповісти
30.10.2021 15:42 Відповісти
Зелемойский Коломойский Жириновский Кашпировский и доктор Кошмаровский типа Комаровский и даже маршал Польши Пилсудский это не братаны...
30.10.2021 15:45 Відповісти
30.10.2021 15:45 Відповісти
практически все нацмены голосуют за ОПыЗыже,они ненавидят украинское государство,их культуру и язык.
30.10.2021 15:46 Відповісти
30.10.2021 15:46 Відповісти
Все по инструкции Х#йла...
30.10.2021 15:48 Відповісти
30.10.2021 15:48 Відповісти
На РАБссии Путлер пенсии повысил в 5 раз....БЫДЛО РЮсскае...айда на ИСТОРИЧЕСКУЮ уРОДИНУ...крысы..обосраные...РАБссия большое говно..места хватит....ПАДАЛь МАВЗОЛЕЙГАЯ...какого буя вы тут воду МУТИТЕ?бараны...
30.10.2021 15:50 Відповісти
30.10.2021 15:50 Відповісти
Шимон Шинковский вель Сенк - такой же поляк ,как рашисты братний народ ,украинскому народу. Из рода он Юды ,из того же рода что и смутьян и революционер Бланк - "членин"
30.10.2021 15:58 Відповісти
30.10.2021 15:58 Відповісти
Макс молодца...Членин, Сралин, Чарли Чаплин и даже Труплер Тупин...одна и таже Харя....
30.10.2021 16:02 Відповісти
30.10.2021 16:02 Відповісти
+1 шльондра до горему ***** де фрау "мамка".
30.10.2021 16:06 Відповісти
30.10.2021 16:06 Відповісти
+1 шльондра до горему ***** де фрау "мамка".
30.10.2021 16:08 Відповісти
30.10.2021 16:08 Відповісти
Вчера сын звонил..грит...батя ты почти пенсинер..поехали на РАБссию жить там песия 7 000 долларов.... кажу сына...,на РАБссии в ГУЛАГе 100 рублей в неделю и похлебка за 5 рублей в обед....,дальше ДЕНЕГ НЕТ,но вы Держитесь ТАМА...
30.10.2021 16:09 Відповісти
30.10.2021 16:09 Відповісти
шановне паньство ********** !
не о надуманных "проблемах" вам надо думать,а "о том страшном,что ждёт всех нас,если русские войдут в Берлин " (с)
ибо после очередного раздела Польши,не факт,что она опять появится на политической карте мира..
показати весь коментар
30.10.2021 16:26 Відповісти
Анджей Дуда договорился с королем Норвегии Гаральдом о поставках газа в Польшу и Украину через газогон Baltic Pipe...

Ответ на все вопросы...,эту туфту якобы о разногласиях Украины и Польши вбросили Мавзолейные мудаки...,типа ********* и прочие бараны РАБссии...
показати весь коментар
30.10.2021 16:28 Відповісти
Досить в керівництві будь якої європейської держави опинитися жиду і відразу починається якась брудна та марудна популістична маячня про "дискримінацію" з метою "стравлення" та "розділення" національностей щоб продовжити своє перебування у владі...
показати весь коментар
30.10.2021 16:33 Відповісти
от звідки кацапам відомо - скільки русськіх в Україні...полякам - скільки поляків...мадярам - скільки *******...у нас в паспортах навіть графи національність немає. а перепис населення із-за питання виборів проводить не хоче ніхто (на вибори вже 19 мільйонів ходе. а нам пишуть - 35)...ми навіть самі не знаєм - скільки ж українців в державі живе...
показати весь коментар
30.10.2021 16:36 Відповісти
Все баналдьно просто...маршал Пилсудский обосрал РАБссию под Варшавой в 1920 году...а Крымский Хан Девлет-Гирей обосрал РАБссию на Мацковии в 1571 году... кстати Турецкий Султан Осман Сафиеттин-Эфенди обосрал РАБссию в 1855 году...потому быдло Мавзолейное и бесится СкреПОНОСом...
показати весь коментар
30.10.2021 16:39 Відповісти
А про роспятого младенца-поляка почему не заявил? Москали бы оценили, и еще деньжат подбросили.
показати весь коментар
30.10.2021 16:42 Відповісти
"несприятливий для них закон про мову, а також прославлення людей, пов'язаних із волинською трагедією, та зупинення ексгумації польських жертв". Може краще згадали б Пацифікацію пілсудського!
Ляшня-- західні кацапи, споконвічні вороги Української Національної Держави. От як із цими виродками про щось домовлятися ?
показати весь коментар
30.10.2021 16:43 Відповісти
Надеюсь грохнули поляка? Потому что наших там периодически мочат...
показати весь коментар
30.10.2021 17:07 Відповісти
Їде такий житель Крижополя в Польщу і отримує карту поляка на підставі того що його бабуся записана полячкою. Польською знає лише "курва" та "гжегог бженчишчикевич"- звичайно що це "дискримінація" поляків.
показати весь коментар
30.10.2021 17:38 Відповісти
В Украине - гражданское общество в котором религия и национальность не даёт гражданам никаких преференций, в отличие от Польши, что следует из слов представителя МИД.
показати весь коментар
30.10.2021 17:39 Відповісти
минуточку... а как же закон об антисемитизме..............???
показати весь коментар
30.10.2021 18:44 Відповісти
Бородатая бабушка с внучком всё уладила.
показати весь коментар
30.10.2021 19:00 Відповісти
Ну, вот, шо оно лепит??? Пилять, годами по шажку выстраиваются отношения с соседями, как-то утрясаются какие-то исторические вопросы, компромиссы, консенсусы. А тут ещё российская агрессия, и мы, по сути, защищаем Польшу буфером между ними и лаптями. В их же интересах, чтобы Украина была, и с ней были нормальные отношения. Но вот выходит на сцену какое-то недоразумение, именуемое главой польского МИДа, и одной своей речью, всё ранее наработанное, превращает в хлам. *****, ну, как так можно-то??? Ну, неужели опыт истории ничему не научил?
показати весь коментар
30.10.2021 17:44 Відповісти
Шлёма Шинковский - какой же это поляк, всё равно что Лейба Троцкий - русский.
показати весь коментар
30.10.2021 19:07 Відповісти
А що, поляків в Україні стали убивать так часто, як те роблять поляки з українцями у Польщі?
показати весь коментар
30.10.2021 18:14 Відповісти
Уже и поляков в Украине "дискриминируют". Странно! Самим полякам , то в Украине живут , странно такое слышать. В Галичине полно смешанных польско -украинских семей и говорить о какой -то дискриминации поляков - полная дичь. Но раз заговорили на таком высоком уровне, значит это кому -то нужно.
показати весь коментар
30.10.2021 18:25 Відповісти
Якщо і так, то у цьому повністю ваша провина, пшеки. Ваші "пиха" и "зверхність", які тягнуться за вами кілька сторіч, не дають вам жити у злагоді з українцями.
Тому, як кажуть "звиняйте", по пиці будете отримувати як завжди...
показати весь коментар
30.10.2021 18:31 Відповісти
Недавно була інформація, що дітям українців в Польщі не дають вчитись українською!
показати весь коментар
30.10.2021 19:57 Відповісти
Газ подорощав)) ось поляки і повідкривали свої смердячі писки...
показати весь коментар
30.10.2021 20:58 Відповісти
И для украинцев положение в Украине тоже ухудшилось.
показати весь коментар
30.10.2021 21:47 Відповісти
Цены растут на всё, как на дрождях, а зарплаты остались 3-х годней давности.
показати весь коментар
30.10.2021 21:49 Відповісти
Шо за бред...польский костел в Одессе не закрывался даже в совке, хотя он стоит рядом со школой и окна младших классов и рузьке язычег смотрят прямо ему в витражи а расстояние не более 15м...
Кто пи когда преследовал поляков..тем более они редко когда высовывались узнать можно было только по фамилии и то нет гарантии что это не еврейская или украинская....
показати весь коментар
30.10.2021 22:17 Відповісти
Шимон, вы таки скажите: и по чем сегодня Москва продает тот бред, шо вы несете?
показати весь коментар
31.10.2021 00:15 Відповісти
Живу в Польщі, і щось не чула щоб тут можна навчатись українською для українців (хоча українців в Польщі більше ніж поляків в Україні).
Заява ця смердить кремлівськими рублями!!!
показати весь коментар
31.10.2021 00:59 Відповісти
 
 