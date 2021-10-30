МЗС Польщі заявило про погіршення становища поляків в Україні

Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.

Про це Шинковський вель Сенк заявив за підсумками виступу міністра закордонних справ Польщі про стан поляків в Україні перед парламентською комісією зі зв'язків із поляками за кордоном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на denznik.pl.

Заступник міністра заявив, що "становище поляків в Україні змінюється у гірший бік". За його словами, це відбувається через об'єктивні та суб'єктивні чинники.

За його словами, багато молодих людей їдуть до Польщі, де отримують Карту поляка, яка дає їм доступ до навчання та спонукає подавати документи на отримання польського громадянства.

Другою причиною, за його словами, є пандемія коронавірусу. Він підкреслив, що Україна посідає друге місце в Європі за рівнем смертності від COVID-19, і це зачіпає всі групи населення, зокрема поляків, які там проживають.

Суб'єктивними чинниками погіршення становища поляків є, за його словами, несприятливий для них закон про мову, а також прославлення людей, пов'язаних із волинською трагедією, та зупинення ексгумації польських жертв.

За його словами, на поляків також впливає відсутність регламентованих відносин між державою та Римсько-католицькою церквою в Україні.

"Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова", - сказав Шинковський вель Сенк.

Він додав, що всі ці проблеми МЗС порушувало на переговорах з українською стороною.