МЗС Польщі заявило про погіршення становища поляків в Україні
Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.
Про це Шинковський вель Сенк заявив за підсумками виступу міністра закордонних справ Польщі про стан поляків в Україні перед парламентською комісією зі зв'язків із поляками за кордоном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на denznik.pl.
Заступник міністра заявив, що "становище поляків в Україні змінюється у гірший бік". За його словами, це відбувається через об'єктивні та суб'єктивні чинники.
За його словами, багато молодих людей їдуть до Польщі, де отримують Карту поляка, яка дає їм доступ до навчання та спонукає подавати документи на отримання польського громадянства.
Другою причиною, за його словами, є пандемія коронавірусу. Він підкреслив, що Україна посідає друге місце в Європі за рівнем смертності від COVID-19, і це зачіпає всі групи населення, зокрема поляків, які там проживають.
Суб'єктивними чинниками погіршення становища поляків є, за його словами, несприятливий для них закон про мову, а також прославлення людей, пов'язаних із волинською трагедією, та зупинення ексгумації польських жертв.
За його словами, на поляків також впливає відсутність регламентованих відносин між державою та Римсько-католицькою церквою в Україні.
"Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова", - сказав Шинковський вель Сенк.
Він додав, що всі ці проблеми МЗС порушувало на переговорах з українською стороною.
какие ущемления языка и вероисповедания?
ну "Батько наш Бандера..." - тут звиняйте, панове
Кого там ущемляют?
в Україні таке маємо ?
у Польщі можливо, є ксенофобія до українців на побутовому рівні - а куда ж без неї?
але на державному, мені здається, ситуація нормальна.
принаймі Польща - не рашка
мажори давлять як мух
1.У нас в місті діє католицький костьол, де постійно відбуваються богослужіння для поляків та українців, які є католиками.
2. В двох школах у нас в місті вивчають польську мову.
Навіть моя дитина вибрала собі вивчення з польської мови (як другу іноземну, перша - англійська) з 5-го класу...
Так, що у нас немає ніякого погіршення для поляків. Навпаки все більше вивчають в школах польську мову українські діти.
Ты о чем мне вообще сообщил? Пишешь ответы не читая на что отвечаешь?
І такі козли, як шимони.
Це все що треба знати про польську дипломатію.
В Польщі - немає жодної школи з українською мовою навчання.
(Навіть дітям українських заробітчан в Польщі заборонено навчатися на українскій мові в Польщі)
Польські школи в Україні також почали новий навчальний рік
не о надуманных "проблемах" вам надо думать,а "о том страшном,что ждёт всех нас,если русские войдут в Берлин " (с)
ибо после очередного раздела Польши,не факт,что она опять появится на политической карте мира..
Ответ на все вопросы...,эту туфту якобы о разногласиях Украины и Польши вбросили Мавзолейные мудаки...,типа ********* и прочие бараны РАБссии...
Ляшня-- західні кацапи, споконвічні вороги Української Національної Держави. От як із цими виродками про щось домовлятися ?
Тому, як кажуть "звиняйте", по пиці будете отримувати як завжди...
Кто пи когда преследовал поляков..тем более они редко когда высовывались узнать можно было только по фамилии и то нет гарантии что это не еврейская или украинская....
Заява ця смердить кремлівськими рублями!!!