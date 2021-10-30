РУС
МИД Польши заявил об ухудшении положения поляков в Украине

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова.

Об этом Шинковский вель Сенк заявил по итогам выступления министра иностранных дел Польши о состоянии поляков в Украине перед парламентской комиссией по связям с поляками за рубежом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  dziennik.pl.

Замминистра заявил, что "положение поляков в Украине меняется в худшую сторону". По его словам, это происходит из-за объективных и субъективных факторов.

По его словам, многие молодые люди едут в Польшу, где получают Карту поляка, которая дает им доступ к учебе и побуждает подавать документы на получение польского гражданства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не позволит ни одному государству влиять на законодательство в сфере нацменьшинств, - Кулеба

Второй причиной, по его словам, является пандемия коронавируса. Он подчеркнул, что Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от COVID-19, и это затрагивает все группы населения, в том числе проживающих там поляков.

Субъективными факторами ухудшения положения поляков являются, по его словам, неблагоприятный для них закон о языке, а также прославление людей, связанных с волынской трагедией, и остановка эксгумации польских жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша урегулируют функционирование школ нацменьшинств отдельным соглашением, - совместное заявление президентов

По его словам, на поляков также влияет отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью в Украине.

"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", — сказал Шинковский вель Сенк.

Он добавил, что все эти проблемы МИД поднимал на переговорах с украинской стороной.

+33
Маячня якась, звісно що якщо поляк буде спілкуватись польскою в маршрутці, його не зрозуміють, про віру взагалі смішно, повно католицьких храмів.
30.10.2021 15:19 Ответить
+30
А ситуация с положением украинцев в Украине еще кого-то интересует?
30.10.2021 15:17 Ответить
+27
поляки посрались с ЕС и решили на "невистке" отыграться

какие ущемления языка и вероисповедания?

ну "Батько наш Бандера..." - тут звиняйте, панове
30.10.2021 15:33 Ответить
А на каком языке поляки хотят говорить в Украине ? На кацапском ?
30.10.2021 15:16 Ответить
поляки посрались с ЕС и решили на "невистке" отыграться

какие ущемления языка и вероисповедания?

ну "Батько наш Бандера..." - тут звиняйте, панове
30.10.2021 15:33 Ответить
За себя токо говори, абрам картофельный
30.10.2021 16:14 Ответить
Не понял, всех поляков вывезли с Украны после войны.
Кого там ущемляют?
30.10.2021 15:16 Ответить
А ситуация с положением украинцев в Украине еще кого-то интересует?
30.10.2021 15:17 Ответить
Це був Пілсудський?
30.10.2021 15:21 Ответить
Твій кореш? Ти його набагато перескрипів, парніша.
30.10.2021 15:23 Ответить
Молодший брат.
30.10.2021 15:24 Ответить
А я думала - кум і сват.
30.10.2021 15:24 Ответить
Ну кум і сват це трохи різні речі, і це не родичі.
30.10.2021 15:25 Ответить
Все відносно. Хіба брат не може бути кумом?
30.10.2021 15:28 Ответить
Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский,скажи лучше родной сколько тебе кацапы заплатили за такие вбросы?)
30.10.2021 15:19 Ответить
Шимон -самое настоящее польское имя и оно все обьясняет. Где воняєт духом этих "граждан", там жди беды. Поляки, будьте бдительны!
30.10.2021 20:10 Ответить
Ещё один ***** нарисовался.
30.10.2021 15:19 Ответить
Покажите этому дибилу сколько смертельных случаев с украинцами в Польше. Похоже этого идиота сиярта покусал.
30.10.2021 15:19 Ответить
100% - тоже сразу мадярского дебилёныша вспомнил..
30.10.2021 15:42 Ответить
Понеслась душа по кочкам
30.10.2021 15:19 Ответить
Ні один поляк не загинув в Україні! "Польска" може цим похвалиться?
30.10.2021 15:19 Ответить
за смерть українця в поліцейському відділку притягнуто до відповідальності 8 поліцаїв

в Україні таке маємо ?

у Польщі можливо, є ксенофобія до українців на побутовому рівні - а куда ж без неї?
але на державному, мені здається, ситуація нормальна.
принаймі Польща - не рашка
30.10.2021 15:37 Ответить
А в Україні маємо смерті поляків?
30.10.2021 16:02 Ответить
а українців на пішоходних переходах ?
мажори давлять як мух
30.10.2021 16:17 Ответить
Ну, тема ж про "нещасних" поляків.
30.10.2021 16:49 Ответить
Маячня якась, звісно що якщо поляк буде спілкуватись польскою в маршрутці, його не зрозуміють, про віру взагалі смішно, повно католицьких храмів.
30.10.2021 15:19 Ответить
Це брехня та неправда.
1.У нас в місті діє католицький костьол, де постійно відбуваються богослужіння для поляків та українців, які є католиками.
2. В двох школах у нас в місті вивчають польську мову.
Навіть моя дитина вибрала собі вивчення з польської мови (як другу іноземну, перша - англійська) з 5-го класу...
Так, що у нас немає ніякого погіршення для поляків. Навпаки все більше вивчають в школах польську мову українські діти.
30.10.2021 15:20 Ответить
Та навіть на державному ріні, в Україні ввели святковий день - Католицьке (польське) Різдво - 25 грудня (чого раніше ніколи не було).
30.10.2021 15:25 Ответить
Вот только - Рождество 25! это Православные из-за смещение дат в календаре как идиоты стали 7 праздновать...тут же не надо особых интеллектуальных способностей чтобы проследить зависимости в переносе дат "старого нового года" и рождества....
30.10.2021 16:27 Ответить
Сам то понял, что написал? Ну да, большевички сместили даты, и что? Католическое рождество не 25 ?
30.10.2021 18:40 Ответить
А сам то понял, что написал?))) У ВСЕХ Рождество 25 декабря))) Только у православных оно 25 декабря по Юлианскому календарю)))
30.10.2021 21:32 Ответить
И что? Дальше, что? Статус-кво таково, что сейчас есть и 7 января и 25 декабря. 25 сделали нерабочим днем. Празднуй! Или кто то не дает? Чего то не хватает?
Ты о чем мне вообще сообщил? Пишешь ответы не читая на что отвечаешь?
30.10.2021 21:48 Ответить
Понятно))) Эффект Даннинга-Крюгера)))
30.10.2021 21:54 Ответить
Молодец, название выучил. А теперь попробуй перечитать 4 поста выше твоего первого и попытайся найти смысл в своем. Если не получится то ты , как раз и попадаешь под этот эффект.
30.10.2021 22:08 Ответить
Так я их именно и прочитал))) Я же не виноват, что вы до сих пор не поняли, что Рождество 25 декабря)))
30.10.2021 22:24 Ответить
Дядя Паша, вы дурак? Я, вообще то и написал, что Рождество 25, вне зависимости от того как переделали календарь. Но до тебя не доходит. Все, пока. Предавай привет Даннингу и Крюгеру.
31.10.2021 03:18 Ответить
))) И именно поэтому выдали такой текст))) " Ну да, большевички сместили даты, и что? Католическое рождество не 25 ?" "Статус-кво таково, что сейчас есть и 7 января и 25 декабря")))
31.10.2021 03:37 Ответить
На западе нашей страны очень много католиков и без поляков.
30.10.2021 16:29 Ответить
ідіть нафуй! вслід за рашею! я так відчуваю до вас скоро ще ізраїль приєднається! будете на траїх ізображать абіду! і доречі панство гонорове- якщо вам так тєжко в європі з її геями, лгбт та мігрантами та одночасно солодко з дотаціями з бюджету єс- то міняємось! бо ваше намагання і рибку з*їсти, і ...й сісти
30.10.2021 15:21 Ответить
Мої діти і онуки зараз у Польщі....Щось я не чув,щоб вони вчились на українській...Навіть можливості такої немають...До чого цей хайп польский ?
30.10.2021 15:23 Ответить
там полно украинских классов. нужно только жопу от стула оторвать
30.10.2021 15:56 Ответить
Ви брешете.
30.10.2021 21:47 Ответить
На похилене дерево всі кози скачуть.
І такі козли, як шимони.
30.10.2021 15:24 Ответить
Снова из уважаемой Польши завоняло кремлятником и чекистскими деньгами. Вы уж там разберитесь, поляце, кто ваш враг.

Звук взрыва был «заглушён» россиянами
Мнения 24-сен, 07:429 6 896 0
Звук взрыва был «заглушён» россиянами

САМОЛЁТ С ПРЕЗИДЕНТОМ ПОЛЬШИ ЛЕХОМ КАЧИНЬСКИМ ВЗОРВАЛИ!

Польский еженедельник Gazeta Polska вышел с сенсационной передовицей.

Перевести заголовок можно так: «Подложили взрывчатку в две «тушки». Шокирующие выводы из смоленского отчета».
Поскольку статья на польском и большая её часть находится под платной подпиской, я вкратце перескажу.

Для начала напомню. 10 апреля 2010 году под Смоленском потерпел крушение борт с президентом Польши Лехом Качиньским. В результате трагедии погибли все 96 человек - элита польского общества.

Чтобы был понятен масштаб, представьте на минуточку, что в России разом разбились президент, глава администрации, председатель ЦБ, три вице-спикера Госдумы и СФ, командующие различными войсками и т.д. (я против такого сценария).

Теперь, собственно, о чём статья. Антони Мацеревич (председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы) представил окончательные выводы.

По его утверждению, при посадке имело место два взрыва, первый из которых произошёл в самом конце левого крыла, что позволило бортовому регистратору речи уловить его звук ещё до того, как президентский ТУ-154М столкнулся с землёй. Мацеревич поясняет, что звук взрыва был «заглушен» россиянами, поэтому поначалу без этой ключевой улики было сложно сориентироваться.

Глава Смоленской подкомиссии также обнародовал ещё один шокирующий факт, выявленный в ходе обследования ТУ-154М с бортовым номером 102, который является «близнецом» борта 101, разбившегося под Смоленском.

«В левом крыле борта 102, мы обнаружили те же самые взрывчатые вещества, которые выявлены на обломках борта 101», - Gazeta Polska цитирует слова Антони Мацеревича.

Издание напоминает, что обе «тушки» в 2009 году прошли ремонт в России, на предприятиях, которые связаны с людьми из близкого окружения Владимира Путина.

Что интересно, после Смоленской катастрофы коалиционное правительство Гражданской платформы пыталось продать ТУ-154М номер 102, но, к счастью, не успели это сделать перед самым приходом к власти партии «Право и справедливость».

Борт-близнец дал возможность собрать ценные доказательства организации теракта, - сообщает издание Gazeta Polska, которое предполагает, что, возможно, те, кто хотел уничтожить польское руководство, решили подстраховаться, разместив взрывчатку в двух самолётах, прошедших ремонт.

От себя добавлю. Мацеревич ранее заявил, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили, что на борту самолета произошёл взрыв. Теперь понятно по какому поводу вчера в Нью-Йорке встречались министры иностранных дел России и Польши Сергей Лавров и Збигнев Рау. Выводы делайте сами.

Лично моя оценка не изменилась. Мягко сформулирую: от нашего царька давно вреда больше, чем пользы.

Причём, не только россиянам, но и окружающим. А все преступления обязательно будут расследованы.
Леонид Беррес
30.10.2021 15:24 Ответить
Хорош же зекрыса во внешних отношениях,ох хорош...теперь ,все ,что оно портило два года,начинает обваливается с грохотом...
30.10.2021 15:25 Ответить
Поляки в Україну на заробітки почали їздити?
30.10.2021 15:31 Ответить
ГАЗПРОМ проплатил путин-розумейца
30.10.2021 15:31 Ответить
Из Украины надо выселить нх всех нацменов,особенно конфликтных нам национальностей,кацев,мадьяров и прочую шелупонь,тогда будет в стране порядок,процветают только моноэтнические страны,иначе они будут рвать страну по живому всю оставшуюся жизнь!Вот нарисовались поляки,их тут пара тройка десятков а шуму на весь мир..
30.10.2021 15:32 Ответить
Вы ведь понимаете, что украинцев за границей больше, чем национальных меньшинств в Украине и другие страны в ответ тоже могут высылать обратно украинцев? Или по вашему это работает только в одну сторону?
30.10.2021 15:36 Ответить
Мы их примем
30.10.2021 15:41 Ответить
Чого б це висилати нормального робітника, це тільки в політизованих диктатурах. Нафіга поляку висилати українця, робота якого його влаштовує?
30.10.2021 15:58 Ответить
например, моноэтническая Швейцария)))
30.10.2021 15:56 Ответить
Никогда не понимал евгеев, ляхов, мадяр, кацапов, которых "ущемляют" в Украине. Зачем вы мучаетесь?!! Собрали манатки и свалили на истерическую родину. В чем проблема?!!
30.10.2021 15:32 Ответить
Низький рівень вакцинації в Україні = дискримінація поляків.
Це все що треба знати про польську дипломатію.
30.10.2021 15:32 Ответить
В Україні є 6 шкіл з польською мовою навчання.
В Польщі - немає жодної школи з українською мовою навчання.
 (Навіть дітям українських заробітчан в Польщі заборонено навчатися на українскій мові в Польщі)
30.10.2021 15:33 Ответить
враньё)
30.10.2021 15:57 Ответить
Що конкретно брехня? В Україні нема польских шкіл, чи в Польщі ї українські, чи ви балабол?











Польські школи в Україні також почали новий навчальний рік
30.10.2021 16:00 Ответить
В Украіні за бажанням громадян любоі нацменшини, які компактно проживають в населеному пункті, можуть проводитись додаткові заняття по вивченню мови. В нашому районі навіть такі уроки проводять приіжджі з Польщі вчителі, а служби в костелах ведуть ксьондзи, яких прислала польська католицька церква. Чого ще хочуть наші сусіди, може сварки, а не миру?
30.10.2021 20:05 Ответить
Я вообще поляков не видел в Украине. Где они вообще?
30.10.2021 15:39 Ответить
Заробитчане из Польши, дворники, строители, водители, как не видел?😁😁😁😁
30.10.2021 15:43 Ответить
Интересно сколько кацапы этому Шинковскому мешков рублей отвалили, шо он заговорил, как угорский ***** ?
30.10.2021 15:42 Ответить
Зелемойский Коломойский Жириновский Кашпировский и доктор Кошмаровский типа Комаровский и даже маршал Польши Пилсудский это не братаны...
30.10.2021 15:45 Ответить
практически все нацмены голосуют за ОПыЗыже,они ненавидят украинское государство,их культуру и язык.
30.10.2021 15:46 Ответить
Все по инструкции Х#йла...
30.10.2021 15:48 Ответить
На РАБссии Путлер пенсии повысил в 5 раз....БЫДЛО РЮсскае...айда на ИСТОРИЧЕСКУЮ уРОДИНУ...крысы..обосраные...РАБссия большое говно..места хватит....ПАДАЛь МАВЗОЛЕЙГАЯ...какого буя вы тут воду МУТИТЕ?бараны...
30.10.2021 15:50 Ответить
Шимон Шинковский вель Сенк - такой же поляк ,как рашисты братний народ ,украинскому народу. Из рода он Юды ,из того же рода что и смутьян и революционер Бланк - "членин"
30.10.2021 15:58 Ответить
Макс молодца...Членин, Сралин, Чарли Чаплин и даже Труплер Тупин...одна и таже Харя....
30.10.2021 16:02 Ответить
+1 шльондра до горему ***** де фрау "мамка".
30.10.2021 16:06 Ответить
+1 шльондра до горему ***** де фрау "мамка".
30.10.2021 16:08 Ответить
Вчера сын звонил..грит...батя ты почти пенсинер..поехали на РАБссию жить там песия 7 000 долларов.... кажу сына...,на РАБссии в ГУЛАГе 100 рублей в неделю и похлебка за 5 рублей в обед....,дальше ДЕНЕГ НЕТ,но вы Держитесь ТАМА...
30.10.2021 16:09 Ответить
шановне паньство ********** !
не о надуманных "проблемах" вам надо думать,а "о том страшном,что ждёт всех нас,если русские войдут в Берлин " (с)
ибо после очередного раздела Польши,не факт,что она опять появится на политической карте мира..
30.10.2021 16:26 Ответить
Анджей Дуда договорился с королем Норвегии Гаральдом о поставках газа в Польшу и Украину через газогон Baltic Pipe...

Ответ на все вопросы...,эту туфту якобы о разногласиях Украины и Польши вбросили Мавзолейные мудаки...,типа ********* и прочие бараны РАБссии...
30.10.2021 16:28 Ответить
Досить в керівництві будь якої європейської держави опинитися жиду і відразу починається якась брудна та марудна популістична маячня про "дискримінацію" з метою "стравлення" та "розділення" національностей щоб продовжити своє перебування у владі...
30.10.2021 16:33 Ответить
от звідки кацапам відомо - скільки русськіх в Україні...полякам - скільки поляків...мадярам - скільки *******...у нас в паспортах навіть графи національність немає. а перепис населення із-за питання виборів проводить не хоче ніхто (на вибори вже 19 мільйонів ходе. а нам пишуть - 35)...ми навіть самі не знаєм - скільки ж українців в державі живе...
30.10.2021 16:36 Ответить
Все баналдьно просто...маршал Пилсудский обосрал РАБссию под Варшавой в 1920 году...а Крымский Хан Девлет-Гирей обосрал РАБссию на Мацковии в 1571 году... кстати Турецкий Султан Осман Сафиеттин-Эфенди обосрал РАБссию в 1855 году...потому быдло Мавзолейное и бесится СкреПОНОСом...
30.10.2021 16:39 Ответить
А про роспятого младенца-поляка почему не заявил? Москали бы оценили, и еще деньжат подбросили.
30.10.2021 16:42 Ответить
"несприятливий для них закон про мову, а також прославлення людей, пов'язаних із волинською трагедією, та зупинення ексгумації польських жертв". Може краще згадали б Пацифікацію пілсудського!
Ляшня-- західні кацапи, споконвічні вороги Української Національної Держави. От як із цими виродками про щось домовлятися ?
30.10.2021 16:43 Ответить
Надеюсь грохнули поляка? Потому что наших там периодически мочат...
30.10.2021 17:07 Ответить
Їде такий житель Крижополя в Польщу і отримує карту поляка на підставі того що його бабуся записана полячкою. Польською знає лише "курва" та "гжегог бженчишчикевич"- звичайно що це "дискримінація" поляків.
30.10.2021 17:38 Ответить
В Украине - гражданское общество в котором религия и национальность не даёт гражданам никаких преференций, в отличие от Польши, что следует из слов представителя МИД.
30.10.2021 17:39 Ответить
минуточку... а как же закон об антисемитизме..............???
30.10.2021 18:44 Ответить
Бородатая бабушка с внучком всё уладила.
30.10.2021 19:00 Ответить
Ну, вот, шо оно лепит??? Пилять, годами по шажку выстраиваются отношения с соседями, как-то утрясаются какие-то исторические вопросы, компромиссы, консенсусы. А тут ещё российская агрессия, и мы, по сути, защищаем Польшу буфером между ними и лаптями. В их же интересах, чтобы Украина была, и с ней были нормальные отношения. Но вот выходит на сцену какое-то недоразумение, именуемое главой польского МИДа, и одной своей речью, всё ранее наработанное, превращает в хлам. *****, ну, как так можно-то??? Ну, неужели опыт истории ничему не научил?
30.10.2021 17:44 Ответить
Шлёма Шинковский - какой же это поляк, всё равно что Лейба Троцкий - русский.
30.10.2021 19:07 Ответить
А що, поляків в Україні стали убивать так часто, як те роблять поляки з українцями у Польщі?
30.10.2021 18:14 Ответить
Уже и поляков в Украине "дискриминируют". Странно! Самим полякам , то в Украине живут , странно такое слышать. В Галичине полно смешанных польско -украинских семей и говорить о какой -то дискриминации поляков - полная дичь. Но раз заговорили на таком высоком уровне, значит это кому -то нужно.
30.10.2021 18:25 Ответить
Якщо і так, то у цьому повністю ваша провина, пшеки. Ваші "пиха" и "зверхність", які тягнуться за вами кілька сторіч, не дають вам жити у злагоді з українцями.
Тому, як кажуть "звиняйте", по пиці будете отримувати як завжди...
30.10.2021 18:31 Ответить
Недавно була інформація, що дітям українців в Польщі не дають вчитись українською!
30.10.2021 19:57 Ответить
Газ подорощав)) ось поляки і повідкривали свої смердячі писки...
30.10.2021 20:58 Ответить
И для украинцев положение в Украине тоже ухудшилось.
30.10.2021 21:47 Ответить
Цены растут на всё, как на дрождях, а зарплаты остались 3-х годней давности.
30.10.2021 21:49 Ответить
Шо за бред...польский костел в Одессе не закрывался даже в совке, хотя он стоит рядом со школой и окна младших классов и рузьке язычег смотрят прямо ему в витражи а расстояние не более 15м...
Кто пи когда преследовал поляков..тем более они редко когда высовывались узнать можно было только по фамилии и то нет гарантии что это не еврейская или украинская....
30.10.2021 22:17 Ответить
Шимон, вы таки скажите: и по чем сегодня Москва продает тот бред, шо вы несете?
31.10.2021 00:15 Ответить
Живу в Польщі, і щось не чула щоб тут можна навчатись українською для українців (хоча українців в Польщі більше ніж поляків в Україні).
Заява ця смердить кремлівськими рублями!!!
31.10.2021 00:59 Ответить
 
 