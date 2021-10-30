МИД Польши заявил об ухудшении положения поляков в Украине
Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова.
Об этом Шинковский вель Сенк заявил по итогам выступления министра иностранных дел Польши о состоянии поляков в Украине перед парламентской комиссией по связям с поляками за рубежом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dziennik.pl.
Замминистра заявил, что "положение поляков в Украине меняется в худшую сторону". По его словам, это происходит из-за объективных и субъективных факторов.
По его словам, многие молодые люди едут в Польшу, где получают Карту поляка, которая дает им доступ к учебе и побуждает подавать документы на получение польского гражданства.
Второй причиной, по его словам, является пандемия коронавируса. Он подчеркнул, что Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от COVID-19, и это затрагивает все группы населения, в том числе проживающих там поляков.
Субъективными факторами ухудшения положения поляков являются, по его словам, неблагоприятный для них закон о языке, а также прославление людей, связанных с волынской трагедией, и остановка эксгумации польских жертв.
По его словам, на поляков также влияет отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью в Украине.
"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", — сказал Шинковский вель Сенк.
Он добавил, что все эти проблемы МИД поднимал на переговорах с украинской стороной.
какие ущемления языка и вероисповедания?
ну "Батько наш Бандера..." - тут звиняйте, панове
Кого там ущемляют?
в Україні таке маємо ?
у Польщі можливо, є ксенофобія до українців на побутовому рівні - а куда ж без неї?
але на державному, мені здається, ситуація нормальна.
принаймі Польща - не рашка
мажори давлять як мух
1.У нас в місті діє католицький костьол, де постійно відбуваються богослужіння для поляків та українців, які є католиками.
2. В двох школах у нас в місті вивчають польську мову.
Навіть моя дитина вибрала собі вивчення з польської мови (як другу іноземну, перша - англійська) з 5-го класу...
Так, що у нас немає ніякого погіршення для поляків. Навпаки все більше вивчають в школах польську мову українські діти.
Ты о чем мне вообще сообщил? Пишешь ответы не читая на что отвечаешь?
І такі козли, як шимони.
Це все що треба знати про польську дипломатію.
В Польщі - немає жодної школи з українською мовою навчання.
(Навіть дітям українських заробітчан в Польщі заборонено навчатися на українскій мові в Польщі)
Польські школи в Україні також почали новий навчальний рік
не о надуманных "проблемах" вам надо думать,а "о том страшном,что ждёт всех нас,если русские войдут в Берлин " (с)
ибо после очередного раздела Польши,не факт,что она опять появится на политической карте мира..
Ответ на все вопросы...,эту туфту якобы о разногласиях Украины и Польши вбросили Мавзолейные мудаки...,типа ********* и прочие бараны РАБссии...
Ляшня-- західні кацапи, споконвічні вороги Української Національної Держави. От як із цими виродками про щось домовлятися ?
Тому, як кажуть "звиняйте", по пиці будете отримувати як завжди...
Кто пи когда преследовал поляков..тем более они редко когда высовывались узнать можно было только по фамилии и то нет гарантии что это не еврейская или украинская....
Заява ця смердить кремлівськими рублями!!!