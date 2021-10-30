УКР
Жодного бійця 93-ї ОМБр у селищі Старомар'ївка немає, - офіційна заява бригади

Керівництво 93-ї окремої механізованої бригади заявило, що її бійців у селищі Старомар'ївка немає.


Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

У повідомленні йдеться: "Керівництво 93-ї бригади Холодний Яр вкотре наголошує, що ніяких змін у положенні підрозділів 93-ї бригади не відбувається!

Усі підрозділи 93-ї бригади наразі знаходяться на своїх позиціях та опорних пунктах".

Читайте також: Воїни 93-ї бригади без втрат взяли під повний контроль Старомар’ївку, - Бутусов. ВIДЕО

Нагадаємо, що 26 жовтня з метою охорони робочої групи, яка проводила заходи щодо надання гуманітарної допомоги жителям населеного пункту Старомар'ївка та на прохання керівництва місцевої військово-цивільної адміністрації, група військовослужбовців 93-ї механізованої бригади зайняла спостережні пости на околицях населеного пункту Старомар’ївка. Забезпечила безпечне перебування цивільних осіб у ньому.

Після завершення роботи гуманітарної місії того ж дня, 26 жовтня, всі військовослужбовці 93-ї бригади, задіяні для охорони робочої групи, залишили населений пункт Старомар’ївка та повернулися до своїх місць несення служби на лінії зіткнення відповідно до Мінських домовленостей.

На сьогоднішній день жодного військовослужбовця бригади в межах населеного пункту Старомар'ївка немає.

Читайте також: Жодного заняття нових позицій у Старомар'ївці на Донбасі не відбувається: це фейк від російської пропаганди, - заява 93-ї бригади. ДОКУМЕНТ

Донбас (22366) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (309)
Топ коментарі
+45
Пороху.Украине нужен Порох.
30.10.2021 18:56 Відповісти
+34
Хто ж сперечається, немає, так немає.

Слава Україні! Героям Слава!
30.10.2021 18:43 Відповісти
+28
Странно как-то,правительство Украины заявляет что в украинском поселке нет ниодного украинского ни воина ни власти.
И перед кем Украина должна отчитываться что на окупированой територии нету украинцев,где в международных законах ООН и ОБСЕ есть такое написано что освобождать свою окупированую територию является преступлением?Тем более что весь мир признал Крым и восток Украины окупироваными мокшанами.
30.10.2021 18:55 Відповісти
Ещё бы,- найвэлычнишый гибридный главнокомандующий!
30.10.2021 19:15 Відповісти
Еще пара-тройка лет такого искусства и не будет ни войны, ни Украины
30.10.2021 19:17 Відповісти
+++
30.10.2021 19:17 Відповісти
особенно искусстна роль зеленского в ведении "войны" по саунам и корпоративам у расейских чиновников, где зеленский тряс своими мудями и высмеивал Украину и ее погибших защитников
30.10.2021 23:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LKI75qnX8P8 БАЙРАКТАР СЕРГІЙ ФАЙФУРА (шедеври сьогодення)
30.10.2021 19:10 Відповісти
Ну нет, так нет, поверим.
30.10.2021 19:12 Відповісти
Це ж яка гуманітрна місія могла бути в село де немає української влади? Оркам гуманітарку давали. Чи просто хлопцям набридли обстріли, вони взяли село, але змушені це приховувати від Сцикуна?
30.10.2021 19:33 Відповісти
Давайте так: Старомарьевка заняла 93 бригаду. Теперь они друг друга контролируют.
30.10.2021 19:39 Відповісти
вот мое...сугубо личное мнение - не было б там ничего...рашка б так не исходилась на дерьмо...
ну не может пока погонно-штабное руководство... признавать наши победы (без прямого участия преЗЕнелоха и его шобелки))))
30.10.2021 19:40 Відповісти
Пока президент у нас клоун, никаких побед не ждите.
30.10.2021 19:40 Відповісти
нас нет нигде ,
но мы - везде
30.10.2021 19:41 Відповісти
То зекоманда відразу засцяла, щоб х...ла не образити?!
30.10.2021 20:13 Відповісти
что то я теперь вообще запутался
30.10.2021 20:16 Відповісти
Розплутуйтеся швиденько --було "ихтамнет " , а зараз - "нас там нема " І нехай докжуть , що є .
30.10.2021 21:12 Відповісти
30.10.2021 21:44 Відповісти
Спасибо,конечно, что наши военные соблюдают незаконные и предательские Минские угоды. Конституция Украины - то фигня.
П.С. займите Дебальцево, хенералы. Оно по Минским наше.
30.10.2021 20:17 Відповісти
Так і потрібно - зайшли і "іх там нєт"!
30.10.2021 21:36 Відповісти
Чому в українському селі нема жодного бійця нашої армії? Чому пишатись?
30.10.2021 22:00 Відповісти
З вірша шотландського поета Роберта Бернса, яким понад 250 років:
«Как жалок шут, на троне короля, Как глуп народ, который то позволил».
30.10.2021 22:02 Відповісти
вы про Рейгана?
30.10.2021 22:29 Відповісти
Вам ниже ответили))) Самому то не стыдно от таких загонов?)
31.10.2021 03:01 Відповісти
Вам выше ответили. Черепную коробку не жмёт от извилин?
31.10.2021 06:27 Відповісти
Дебіл.
31.10.2021 14:05 Відповісти
Рейган !!!!!!!!!!!

В 1937 году после прохождения заочных военных курсов Рональд был зачислен в резерв. 18 апреля 1942 года его призвали в армию, но по причине сильной близорукости оставили служить на территории США. Он служит в порту Сан-Франциско, затем переводится из кавалерии в ВВС, где работает в службе связей с общественностью. Рейган демобилизовался 9 декабря 1945 года в чине капитана. За период службы его подразделение сняло около 400 учебных фильмов для ВВС США.

В 1964 году Рейган произносит речь в поддержку кандидата в президенты от Республиканской партии США Бэрри Голдуотера. Эта речь сделала его знаменитым. В конце 1966 года он побеждает демократа Эдмунда «Пэта» Брауна-младшего и становится губернатором Калифорнии.

Он участвует в 1968 году в праймериз Республиканской партии на выборах кандидата в президенты, но уступает Никсону. В 1976 году Рейган вновь участвует в праймериз, но проигрывает Дж. Форду.

Наконец, с третьей попытки, Рейган побеждает в праймериз, а затем и в выборах в президенты и становится 40-м президентом США. По общему числу голосов результат Рейгана составил 50,7 % против 41 %, отданных действующему президенту Дж. Картеру. 6,7 % набрал независимый кандидат либеральный республиканец Джон Б. Андерсон. В США началась новая эпоха, которую журналисты прозвали «Революцией Рейгана».

Во внутренней политике Рейган выступаете консервативных позиций. Производится сокращения социальных программ и поощрения бизнеса. Рейган добивается снижения налогов на 25 %, что стимулирует производство. Он также выступает сторонником увеличения военных расходов и прекращения государственного регулирования частного сектора. К 1983 году в экономике США начинается период подъема. «Рейганомика»
30.10.2021 22:39 Відповісти
Зеленский и рояль, Зеленский в роли Ющенко, Зеленский-алкаш.
Зеленский учитель на велосипеде.

Сравнивать Зеленского с Рейганом, это точно психушка зелёная.
30.10.2021 22:41 Відповісти
А жаль.
31.10.2021 00:09 Відповісти
А Бутусов сказал, что есть. И мы верим Юре!
31.10.2021 00:18 Відповісти
В ОПе одни сцикливые придурки. Это наша территория. Ещё поизвиняйтесь за то, что ходим по своей земле
31.10.2021 00:49 Відповісти
Жодного бійця 93-ї ОМБр у селищі

Старомар'ївка немає! Так а що їм там

робити, якщо це село знаходиться на

суверенній території паРаши а не України?
31.10.2021 03:56 Відповісти
Что же ето так холодноярці поводили по главному таким новостям?
Прям аж невдобно
31.10.2021 06:25 Відповісти
Холодноярцьі поводили по губам главному по таким новостям
31.10.2021 16:34 Відповісти
Ни одного бойца 93-й ОМБр в поселке Старомарьевка нет, - это звучит гордо
31.10.2021 06:53 Відповісти
Значить, там є хтось інший. Не все нам потрібно знати.
31.10.2021 14:06 Відповісти
Ви серйозо?!! Відійшли відповідно до Мінських домовленостей...
Мінських домовленостей???!!!! Бл*дь. Ця новина схожа на тролінг.
02.03.2022 08:24 Відповісти
