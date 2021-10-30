Жодного бійця 93-ї ОМБр у селищі Старомар'ївка немає, - офіційна заява бригади
Керівництво 93-ї окремої механізованої бригади заявило, що її бійців у селищі Старомар'ївка немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.
У повідомленні йдеться: "Керівництво 93-ї бригади Холодний Яр вкотре наголошує, що ніяких змін у положенні підрозділів 93-ї бригади не відбувається!
Усі підрозділи 93-ї бригади наразі знаходяться на своїх позиціях та опорних пунктах".
Нагадаємо, що 26 жовтня з метою охорони робочої групи, яка проводила заходи щодо надання гуманітарної допомоги жителям населеного пункту Старомар'ївка та на прохання керівництва місцевої військово-цивільної адміністрації, група військовослужбовців 93-ї механізованої бригади зайняла спостережні пости на околицях населеного пункту Старомар’ївка. Забезпечила безпечне перебування цивільних осіб у ньому.
Після завершення роботи гуманітарної місії того ж дня, 26 жовтня, всі військовослужбовці 93-ї бригади, задіяні для охорони робочої групи, залишили населений пункт Старомар’ївка та повернулися до своїх місць несення служби на лінії зіткнення відповідно до Мінських домовленостей.
На сьогоднішній день жодного військовослужбовця бригади в межах населеного пункту Старомар'ївка немає.
ну не может пока погонно-штабное руководство... признавать наши победы (без прямого участия преЗЕнелоха и его шобелки))))
но мы - везде
П.С. займите Дебальцево, хенералы. Оно по Минским наше.
«Как жалок шут, на троне короля, Как глуп народ, который то позволил».
Зеленский учитель на велосипеде.
Сравнивать Зеленского с Рейганом, это точно психушка зелёная.
Старомар'ївка немає! Так а що їм там
робити, якщо це село знаходиться на
суверенній території паРаши а не України?
Прям аж невдобно
Мінських домовленостей???!!!! Бл*дь. Ця новина схожа на тролінг.