Жодного бійця 93-ї ОМБр у селищі Старомар'ївка немає, - офіційна заява бригади

Керівництво 93-ї окремої механізованої бригади заявило, що її бійців у селищі Старомар'ївка немає.



Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

У повідомленні йдеться: "Керівництво 93-ї бригади Холодний Яр вкотре наголошує, що ніяких змін у положенні підрозділів 93-ї бригади не відбувається!

Усі підрозділи 93-ї бригади наразі знаходяться на своїх позиціях та опорних пунктах".

Нагадаємо, що 26 жовтня з метою охорони робочої групи, яка проводила заходи щодо надання гуманітарної допомоги жителям населеного пункту Старомар'ївка та на прохання керівництва місцевої військово-цивільної адміністрації, група військовослужбовців 93-ї механізованої бригади зайняла спостережні пости на околицях населеного пункту Старомар’ївка. Забезпечила безпечне перебування цивільних осіб у ньому.

Після завершення роботи гуманітарної місії того ж дня, 26 жовтня, всі військовослужбовці 93-ї бригади, задіяні для охорони робочої групи, залишили населений пункт Старомар’ївка та повернулися до своїх місць несення служби на лінії зіткнення відповідно до Мінських домовленостей.

На сьогоднішній день жодного військовослужбовця бригади в межах населеного пункту Старомар'ївка немає.

