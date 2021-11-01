Віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав у відставку за власним бажанням.

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