Уруський подав заяву про звільнення за власним бажанням
Віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву про звільнення за власним бажанням.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав у відставку за власним бажанням.
Топ коментарі
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+4 Людмила Карпова #384972
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+3 Испанец Киевский #411198
показати весь коментар01.11.2021 13:01 Відповісти Посилання
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Один кацапский прихвостень валит.
Еще при его назначении указывал - человечина прошла подготовку в закрытом военном училище, функционировавшим на территории военного округа, где готовили специалистов развертывания радиопомех и перехвата каналов связи.
Не путать с квирту.
Туда принимали только по рекомендации КГБ.