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Новини
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Уруський подав заяву про звільнення за власним бажанням

Уруський подав заяву про звільнення за власним бажанням

Віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав у відставку за власним бажанням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рєзніков подав у відставку за власним бажанням

Автор: 

відставка (1473) звільнення (2697) Уруський Олег (159) Мельничук Тарас (56)


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Топ коментарі
+8
Промисловість розвалив, а далі розбирайтесь самі.
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01.11.2021 12:54 Відповісти
+4
Готовится на новое место? Оно будет теплее или слаще?
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01.11.2021 12:55 Відповісти
+3
Ермак что-то затеял. Не к добру это...
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01.11.2021 13:01 Відповісти
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Ну с такой-то хфамилией давно пора ...
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01.11.2021 12:52 Відповісти
Ще одна адекватна людина яку звільнили на догоду Тарану..
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01.11.2021 13:34 Відповісти
Промисловість розвалив, а далі розбирайтесь самі.
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01.11.2021 12:54 Відповісти
Пруфы где? Уже розвалено все
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01.11.2021 12:59 Відповісти
Готовится на новое место? Оно будет теплее или слаще?
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01.11.2021 12:55 Відповісти
Алкаш ушел...
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01.11.2021 12:55 Відповісти
Зорепад.
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01.11.2021 12:57 Відповісти
"об увольнении по собственному желанию"
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01.11.2021 12:58 Відповісти
Ермак что-то затеял. Не к добру это...
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01.11.2021 13:01 Відповісти
Сам пожил-уступи другому))
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01.11.2021 13:06 Відповісти
Блин.
Один кацапский прихвостень валит.
Еще при его назначении указывал - человечина прошла подготовку в закрытом военном училище, функционировавшим на территории военного округа, где готовили специалистов развертывания радиопомех и перехвата каналов связи.
Не путать с квирту.
Туда принимали только по рекомендации КГБ.
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01.11.2021 13:06 Відповісти
Крысы потихоньку начинают забег
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01.11.2021 13:07 Відповісти
Перестановка ліжок у борделі?
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01.11.2021 13:11 Відповісти
у них даже на это ума не хватает!(кровати переставить)им проще проституток (политических)на тех же кроватях переменять.(верх теперешнего профессионализма)
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01.11.2021 13:21 Відповісти
Боюсь , щоб не почали ставить вже найупоротіших мерзотників.
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01.11.2021 13:27 Відповісти
а до этого были рафинированные интеллектуалы с дипломами оксофорда?
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01.11.2021 13:39 Відповісти
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01.11.2021 13:46 Відповісти
Давно надо было уволить этого пророссийсклго козла Уруского!!
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01.11.2021 17:00 Відповісти
 
 