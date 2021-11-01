Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал в отставку по собственному желанию.

