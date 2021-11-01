РУС
Новости
6 911 18

Уруский подал заявление об увольнении по собственному желанию

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал в отставку по собственному желанию.

Также читайте: Кадровые изменения в Кабмине возможны. Никто не держится за должности, - Шмыгаль

Автор: 

отставка (3173) увольнение (2710) Уруский Олег (116) Мельничук Тарас (44)
Топ комментарии
+8
Промисловість розвалив, а далі розбирайтесь самі.
01.11.2021 12:54 Ответить
+4
Готовится на новое место? Оно будет теплее или слаще?
01.11.2021 12:55 Ответить
+3
Ермак что-то затеял. Не к добру это...
01.11.2021 13:01 Ответить
Ну с такой-то хфамилией давно пора ...
01.11.2021 12:52 Ответить
Ще одна адекватна людина яку звільнили на догоду Тарану..
01.11.2021 13:34 Ответить
Пруфы где? Уже розвалено все
01.11.2021 12:59 Ответить
Алкаш ушел...
01.11.2021 12:55 Ответить
Зорепад.
01.11.2021 12:57 Ответить
"об увольнении по собственному желанию"
01.11.2021 12:58 Ответить
Сам пожил-уступи другому))
01.11.2021 13:06 Ответить
Блин.
Один кацапский прихвостень валит.
Еще при его назначении указывал - человечина прошла подготовку в закрытом военном училище, функционировавшим на территории военного округа, где готовили специалистов развертывания радиопомех и перехвата каналов связи.
Не путать с квирту.
Туда принимали только по рекомендации КГБ.
01.11.2021 13:06 Ответить
Крысы потихоньку начинают забег
01.11.2021 13:07 Ответить
Перестановка ліжок у борделі?
01.11.2021 13:11 Ответить
у них даже на это ума не хватает!(кровати переставить)им проще проституток (политических)на тех же кроватях переменять.(верх теперешнего профессионализма)
01.11.2021 13:21 Ответить
Боюсь , щоб не почали ставить вже найупоротіших мерзотників.
01.11.2021 13:27 Ответить
а до этого были рафинированные интеллектуалы с дипломами оксофорда?
показать весь комментарий
01.11.2021 13:39 Ответить
01.11.2021 13:46 Ответить
Давно надо было уволить этого пророссийсклго козла Уруского!!
01.11.2021 17:00 Ответить
 
 