Суд залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві ексглаву МЗС Кожару

Київський апеляційний суд залишив під вартою ексміністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого обвинувачують у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Обвинуваченого залишили під вартою на 60 діб – із 5 жовтня по 3 грудня 2021 року.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 5 жовтня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Кожару звинувачують у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого 20202 року в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 14 млн 83 тис. 400 грн. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.