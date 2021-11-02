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Новини Правосуддя
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Суд залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві ексглаву МЗС Кожару

Суд залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві ексглаву МЗС Кожару

Київський апеляційний суд залишив під вартою ексміністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого обвинувачують у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Обвинуваченого залишили під вартою на 60 діб – із 5 жовтня по 3 грудня 2021 року.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 5 жовтня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Кожару звинувачують у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд залишив підозрюваного у вбивстві ексглаву МЗС Кожару під вартою до 5 березня

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого 20202 року в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 14 млн 83 тис. 400 грн. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.

Автор: 

Кожара Леонід (47) юстиція (732) Апеляційний суд (402)


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Топ коментарі
+4
пьянь элитная
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02.11.2021 06:58 Відповісти
+3
Такий той янукович дебіл, і дебілів позбирав наквколо себе. Один одного краще.
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02.11.2021 01:23 Відповісти
+3
Непонятно, какого Х этого рыгоублюдка столько времени маринуют в СИЗО. Он уже давно должен быть осужден и отбывать срок в колонии, или в камере тюрьмы. Неужели "дело" такое сложное?
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02.11.2021 07:47 Відповісти
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Такий той янукович дебіл, і дебілів позбирав наквколо себе. Один одного краще.
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02.11.2021 01:23 Відповісти
Это чтобы самому не комлексовать Он еще с зоны любит обиталей припарашья
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02.11.2021 01:46 Відповісти
А вот министру экономического развития у януковоща обидно слышать такие слова))))
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02.11.2021 11:03 Відповісти
тут банять, якщо шоколад не подобається.
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02.11.2021 14:08 Відповісти
Я люблю шоколад)))
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02.11.2021 14:46 Відповісти
Разборки ватничков.
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02.11.2021 04:46 Відповісти
пьянь элитная
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02.11.2021 06:58 Відповісти
Непонятно, какого Х этого рыгоублюдка столько времени маринуют в СИЗО. Он уже давно должен быть осужден и отбывать срок в колонии, или в камере тюрьмы. Неужели "дело" такое сложное?
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02.11.2021 07:47 Відповісти
Вже б і половину сроку відсидів...
Що за дурна система
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02.11.2021 08:09 Відповісти
Незабаром звільнять якщо ще діє пресловутий "закон Савченко".
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02.11.2021 08:58 Відповісти
не за баром і не перед баром, "закон Сявченко" вжа давно не діє.
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02.11.2021 10:00 Відповісти
Отож я і сумнівався. Значить президент амністує за "видатні досягнення на дипломатичному поприщі"
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02.11.2021 10:21 Відповісти
ти шукаєш якусь проблему де її немає, умисне вбивство не підпадає під амністію, хіба помиування, але перед тим має бути обвинувальний вирок. ну ще можуть виправдати, типа самозастрилився або якусь перевищення меж необхілної оборони, але це дуже тупо.
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02.11.2021 16:52 Відповісти
Я образно.
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02.11.2021 17:37 Відповісти
За убийство предпринимателя ответственность не большая. Это же не мусора в отпуске *********

Это другое...
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02.11.2021 08:44 Відповісти
Сильно бухали оба. Старицкого еще во времена Интера (он был гендиром давно) носили на руках по вечерам охраники и водилы. Красавица жена Лена Ломадзе его бросила в итоге из синьки. Сам он бывший сбушник с ватной головой
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02.11.2021 08:58 Відповісти
Цілком логічно. Недавно екс-есбеушник по п*яні друга замочив, мотивуючи, що той вербував його в агенти ФСБ. Може і Старицький таке пропонував Кожарі і,- не винесла душа "патріота", в руці з*явився пістолет.
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02.11.2021 09:05 Відповісти
 
 