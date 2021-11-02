Суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве экс-главу МИД Кожару

Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, обвиняемого в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемого оставили под стражей на 60 суток — с 5 октября по 3 декабря 2021 года.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 5 октября оставили без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения.

Кожара обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело экс-министра Кожары передано в суд для рассмотрения по существу

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля 2020 г. в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.