Суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве экс-главу МИД Кожару

Суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве экс-главу МИД Кожару

Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, обвиняемого в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемого оставили под стражей на 60 суток — с 5 октября по 3 декабря 2021 года.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 5 октября оставили без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения.

Кожара обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело экс-министра Кожары передано в суд для рассмотрения по существу

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля 2020 г. в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.

Кожара Леонид (336) юстиция (758) Апелляционный суд (425)
+4
пьянь элитная
02.11.2021 06:58 Ответить
+3
Такий той янукович дебіл, і дебілів позбирав наквколо себе. Один одного краще.
02.11.2021 01:23 Ответить
+3
Непонятно, какого Х этого рыгоублюдка столько времени маринуют в СИЗО. Он уже давно должен быть осужден и отбывать срок в колонии, или в камере тюрьмы. Неужели "дело" такое сложное?
02.11.2021 07:47 Ответить
Такий той янукович дебіл, і дебілів позбирав наквколо себе. Один одного краще.
02.11.2021 01:23 Ответить
Это чтобы самому не комлексовать Он еще с зоны любит обиталей припарашья
02.11.2021 01:46 Ответить
А вот министру экономического развития у януковоща обидно слышать такие слова))))
02.11.2021 11:03 Ответить
тут банять, якщо шоколад не подобається.
02.11.2021 14:08 Ответить
Я люблю шоколад)))
02.11.2021 14:46 Ответить
Разборки ватничков.
02.11.2021 04:46 Ответить
пьянь элитная
02.11.2021 06:58 Ответить
Непонятно, какого Х этого рыгоублюдка столько времени маринуют в СИЗО. Он уже давно должен быть осужден и отбывать срок в колонии, или в камере тюрьмы. Неужели "дело" такое сложное?
02.11.2021 07:47 Ответить
Вже б і половину сроку відсидів...
Що за дурна система
02.11.2021 08:09 Ответить
Незабаром звільнять якщо ще діє пресловутий "закон Савченко".
02.11.2021 08:58 Ответить
не за баром і не перед баром, "закон Сявченко" вжа давно не діє.
02.11.2021 10:00 Ответить
Отож я і сумнівався. Значить президент амністує за "видатні досягнення на дипломатичному поприщі"
02.11.2021 10:21 Ответить
ти шукаєш якусь проблему де її немає, умисне вбивство не підпадає під амністію, хіба помиування, але перед тим має бути обвинувальний вирок. ну ще можуть виправдати, типа самозастрилився або якусь перевищення меж необхілної оборони, але це дуже тупо.
02.11.2021 16:52 Ответить
Я образно.
02.11.2021 17:37 Ответить
За убийство предпринимателя ответственность не большая. Это же не мусора в отпуске *********

Это другое...
02.11.2021 08:44 Ответить
Сильно бухали оба. Старицкого еще во времена Интера (он был гендиром давно) носили на руках по вечерам охраники и водилы. Красавица жена Лена Ломадзе его бросила в итоге из синьки. Сам он бывший сбушник с ватной головой
02.11.2021 08:58 Ответить
Цілком логічно. Недавно екс-есбеушник по п*яні друга замочив, мотивуючи, що той вербував його в агенти ФСБ. Може і Старицький таке пропонував Кожарі і,- не винесла душа "патріота", в руці з*явився пістолет.
02.11.2021 09:05 Ответить
 
 