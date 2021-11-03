Комітет Ради з питань нацбезпеки рекомендує призначити Резнікова міністром оборони

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді призначити Олексія Резнікова міністром оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

"Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував ВР ухвалити проєкт постанови №6267 від 03.11.2021 загалом (про призначення Резнікова А.Ю. міністром оборони України)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада звільнила Андрія Тарана з посади міністра оборони.

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