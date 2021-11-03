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Комітет Ради з питань нацбезпеки рекомендує призначити Резнікова міністром оборони

Комітет Ради з питань нацбезпеки рекомендує призначити Резнікова міністром оборони

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді призначити Олексія Резнікова міністром оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

"Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував ВР ухвалити проєкт постанови №6267 від 03.11.2021 загалом (про призначення Резнікова А.Ю. міністром оборони України)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада звільнила Андрія Тарана з посади міністра оборони.

Читайте також: Нардеп "Голосу" Рахманін про відставку Тарана: Він не зробив практично нічого - такого жахливого виконання Держоборонзамовлення не існувало в природі

Автор: 

ВР (15073) комітет (370) Міноборони (7516) призначення (2307) Резніков Олексій (1447) Мельничук Тарас (56)


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Топ коментарі
+5
Этот в отличии от зеленского хотя бы служил )))
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03.11.2021 16:06 Відповісти
+3
в армии служил, в списках рыгов не значился, в распиле бабла не замечен. Дальше посмотрим
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03.11.2021 16:08 Відповісти
+3
Тоже из этих.
Фамилия Резников относится к особой группе еврейских фамилий, связанных с религиозной практикой, литургией, синагогальной службой и общинной жизнью.
Резник в общине еврейского местечка - второй после раввина человек, сведущий в Законе. «Резник - это не просто еврейский мясник, как многие считают. Это ученый человек, знает Тору, Талмуд и производит убой скотины и птицы по всем правилам».
На Украине и в Белоруссии славянское население называло забойщиков скота словом «резник» (на иврите «шохет» или «шойхет»), и от этого слова, с помощью славянского суффикса « -ов», и образовалась фамилия Резников.
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03.11.2021 16:09 Відповісти
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У вас там шо, в слугах Урода, нет более двинутых с помойки кандидатов?
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03.11.2021 16:03 Відповісти
Этот в отличии от зеленского хотя бы служил )))
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03.11.2021 16:06 Відповісти
Ну тогда я спокоен. Оборона страны в надежных рука.
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03.11.2021 16:08 Відповісти
Не в тих військах, часом, які колись називались "стройбат"?
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03.11.2021 16:26 Відповісти
Це ти про тих головорізів,яким навіть автомати боялися видавати?
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03.11.2021 19:25 Відповісти
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04.11.2021 00:25 Відповісти
в армии служил, в списках рыгов не значился, в распиле бабла не замечен. Дальше посмотрим
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03.11.2021 16:08 Відповісти
Да, в отличие от гавнокомандующего этот кадр в армии послужил, аж 2 года солдатом срочником. А шо, теперь можно и министром обороны.
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03.11.2021 16:38 Відповісти
Вот вы смешные. Конечно можно. При шутовской власти - все можно. Его друзьям и подельникам. Баканоа сколько в СБУ служил? Но керует. Венедиктова, которая провалила конкурс на судью, теперь ген. прокурор. Где ваши гневные коменты? Так что этот хоть автомат в руках держал, а не членом по роялю стучал
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03.11.2021 17:12 Відповісти
Я в армії служив, в українського народу не краду, ригів не люблю…давай мене в міністри!
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03.11.2021 16:41 Відповісти
Пиши заявку на членство в зе партии. И с челобитной к шуту.
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03.11.2021 17:01 Відповісти
тебе не можна бо в тебе напевне подвійне громадянство
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03.11.2021 20:51 Відповісти
Да уж,аргумент.Кто в армии служил,тот в цирке не смеётся
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03.11.2021 16:45 Відповісти
Да аргумент. Потому что Зеленский и в армии не служил. И главное, для особо одаренных, отсутствие негативных сведений уже позитивно. Кандидатура Верещук тебе больше нравится?
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03.11.2021 17:02 Відповісти
Ну так я и говорю,що аргумент в пользу Резникова.Как это Верещук,ещё пролетела,непонятно.Ведь Арахамии нужны доказательства гендерности в Украине.И о Сивохо забыли как то.Тоже был бы хороший министр.Так,шо Резников,который не смеётся в цирке,не самый худший вариант
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03.11.2021 17:15 Відповісти
Чуваки в Трускавце научились обувать ЛОХторат что когда то Сильвио Берлускони в Италии... поменял пару министров...потом через месяц еще пару...,а там глядишь и дело в ЖО....,набираем по Объявлению очередную партию дебилов...Кто поедет в Трускавец? Кучмисты оплатят...
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03.11.2021 16:09 Відповісти
Тоже из этих.
Фамилия Резников относится к особой группе еврейских фамилий, связанных с религиозной практикой, литургией, синагогальной службой и общинной жизнью.
Резник в общине еврейского местечка - второй после раввина человек, сведущий в Законе. «Резник - это не просто еврейский мясник, как многие считают. Это ученый человек, знает Тору, Талмуд и производит убой скотины и птицы по всем правилам».
На Украине и в Белоруссии славянское население называло забойщиков скота словом «резник» (на иврите «шохет» или «шойхет»), и от этого слова, с помощью славянского суффикса « -ов», и образовалась фамилия Резников.
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03.11.2021 16:09 Відповісти
На РАБссии был когда то Малюта Скуратов....
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03.11.2021 16:14 Відповісти
История вопроса. Данилюк (т.е. Коломойский) трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Это при Наеве и Кривоносе. Виндман-киевский еврей, слившийся в США. Виндман сообразил что министр обороны воюющей страны это не директор Украинского института национальной памяти, стрёмно, и трижды отказался. Взамен Виндмана Коломойский определил Резникова и через Ермака начал его продвигать по власти: Резников, который по рекомендации Ермака.. -Первый после Зеленского: кто такой Андрей Ермак? / А с пешек, Загороднюка и Тарана, Коломойсий хорошо поимел: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Этих специалистов знают и за рубежом: 18.09.2020 г. состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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03.11.2021 16:22 Відповісти
Мазалтоф!!!
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03.11.2021 16:37 Відповісти
Склад "комісії": "ЄС"- Забродський, " Голос"- Костенко, "Слуги урода" : завітневич, безугла, мисягін, верещук, копитін, арахамія, березін.
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03.11.2021 17:19 Відповісти
Чисто из побутової банальної цікавості , як Сергій Власенко проголосує ?!

Бо як не як -- колишній партнер по бізнесу .

Як до мене , це як раз скорійше плюс для Резнікова , бо таких як Власенко юристів у владі нема й може тому , Власенко мабудь єдиний з оппозиції , чиї законопроєкти колись набирали більшість й за їх кілька разів голосувала більшість .

Інша справа , що можливо в міністерство оборони з цивільних крайше підійшов би якись технократ , а не юрист ... Бо там озроєння це ключьове питання й інженеру в тому легше розібратися , ніж фахівцю з правознавства .
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03.11.2021 20:29 Відповісти
 
 