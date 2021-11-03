Комітет Ради з питань нацбезпеки рекомендує призначити Резнікова міністром оборони
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді призначити Олексія Резнікова міністром оборони України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
"Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував ВР ухвалити проєкт постанови №6267 від 03.11.2021 загалом (про призначення Резнікова А.Ю. міністром оборони України)", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада звільнила Андрія Тарана з посади міністра оборони.
Топ коментарі
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар03.11.2021 16:06 Відповісти Посилання
+3 Frol Fedoroff
показати весь коментар03.11.2021 16:08 Відповісти Посилання
+3 Диды Выпивали
показати весь коментар03.11.2021 16:09 Відповісти Посилання
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Фамилия Резников относится к особой группе еврейских фамилий, связанных с религиозной практикой, литургией, синагогальной службой и общинной жизнью.
Резник в общине еврейского местечка - второй после раввина человек, сведущий в Законе. «Резник - это не просто еврейский мясник, как многие считают. Это ученый человек, знает Тору, Талмуд и производит убой скотины и птицы по всем правилам».
На Украине и в Белоруссии славянское население называло забойщиков скота словом «резник» (на иврите «шохет» или «шойхет»), и от этого слова, с помощью славянского суффикса « -ов», и образовалась фамилия Резников.
Бо як не як -- колишній партнер по бізнесу .
Як до мене , це як раз скорійше плюс для Резнікова , бо таких як Власенко юристів у владі нема й може тому , Власенко мабудь єдиний з оппозиції , чиї законопроєкти колись набирали більшість й за їх кілька разів голосувала більшість .
Інша справа , що можливо в міністерство оборони з цивільних крайше підійшов би якись технократ , а не юрист ... Бо там озроєння це ключьове питання й інженеру в тому легше розібратися , ніж фахівцю з правознавства .