Комитет Рады по вопросам нацбезопасности рекомендует назначить Резникова министром обороны

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде назначить Алексея Резникова министром обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ВР принять проект постановления №6267 от 03.11.2021 в целом (о назначении Резникова А.Ю. Министром обороны Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада уволила Андрея Тарана с должности министра обороны.

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