Комитет Рады по вопросам нацбезопасности рекомендует назначить Резникова министром обороны
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде назначить Алексея Резникова министром обороны Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
"Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ВР принять проект постановления №6267 от 03.11.2021 в целом (о назначении Резникова А.Ю. Министром обороны Украины)", - говорится в сообщении.
Напомним, 3 ноября Верховная Рада уволила Андрея Тарана с должности министра обороны.
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Фамилия Резников относится к особой группе еврейских фамилий, связанных с религиозной практикой, литургией, синагогальной службой и общинной жизнью.
Резник в общине еврейского местечка - второй после раввина человек, сведущий в Законе. «Резник - это не просто еврейский мясник, как многие считают. Это ученый человек, знает Тору, Талмуд и производит убой скотины и птицы по всем правилам».
На Украине и в Белоруссии славянское население называло забойщиков скота словом «резник» (на иврите «шохет» или «шойхет»), и от этого слова, с помощью славянского суффикса « -ов», и образовалась фамилия Резников.
Бо як не як -- колишній партнер по бізнесу .
Як до мене , це як раз скорійше плюс для Резнікова , бо таких як Власенко юристів у владі нема й може тому , Власенко мабудь єдиний з оппозиції , чиї законопроєкти колись набирали більшість й за їх кілька разів голосувала більшість .
Інша справа , що можливо в міністерство оборони з цивільних крайше підійшов би якись технократ , а не юрист ... Бо там озроєння це ключьове питання й інженеру в тому легше розібратися , ніж фахівцю з правознавства .