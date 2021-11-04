Зеленський представив Резнікова колективу Міноборони та Генштабу ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Президент наголосив, що Олексій Резніков зарекомендував себе як професіонал на посаді віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Він показав результат – і відкриті КПВВ, і велика, складна робота у Тристоронній контактній групі, і підготовка до нашої Нормандської зустрічі", – сказав Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що на посаді міністра оборони Олексій Резніков досягне ще вагоміших результатів.

"Я дуже хотів би, щоб Олексій Резніков показав важливі зміни у Збройних Силах, яких чекають не тільки армія, а й сім’ї наших шановних військових. Зокрема, це реформування умов життя та умов роботи нашої армії", – зазначив Зеленський.

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Також президент подякував за роботу попередньому міністру оборони України Андрію Тарану.

"Андрій Васильович Таран – професійна людина, завдяки якій ми запустили декілька дуже важливих оборонних програм для нашої армії. Це й ракетна програма, і початок програми відбудови українського флоту", – зауважив Зеленський.

Резніков подякував президенту за підтримку та зазначив, що в умовах російської агресії Міністерство оборони робитиме все необхідне для посилення обороноздатності та захисту України.

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"Міністерство оборони – це цивільне відомство, його завдання – формувати політику в оборонній сфері, забезпечувати цивільний демократичний контроль, створювати умови, щоб Збройні Сили могли ефективно виконувати свою функцію – давати відсіч ворогу", – наголосив Резніков.