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Зеленський представив Резнікова колективу Міноборони та Генштабу ЗСУ

Зеленський представив Резнікова колективу Міноборони та Генштабу ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Президент наголосив, що Олексій Резніков зарекомендував себе як професіонал на посаді віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Він показав результат – і відкриті КПВВ, і велика, складна робота у Тристоронній контактній групі, і підготовка до нашої Нормандської зустрічі", – сказав Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що на посаді міністра оборони Олексій Резніков досягне ще вагоміших результатів.

"Я дуже хотів би, щоб Олексій Резніков показав важливі зміни у Збройних Силах, яких чекають не тільки армія, а й сім’ї наших шановних військових. Зокрема, це реформування умов життя та умов роботи нашої армії", – зазначив Зеленський.

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Також президент подякував за роботу попередньому міністру оборони України Андрію Тарану.

"Андрій Васильович Таран – професійна людина, завдяки якій ми запустили декілька дуже важливих оборонних програм для нашої армії. Це й ракетна програма, і початок програми відбудови українського флоту", – зауважив Зеленський.

Резніков подякував президенту за підтримку та зазначив, що в умовах російської агресії Міністерство оборони робитиме все необхідне для посилення обороноздатності та захисту України.

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"Міністерство оборони – це цивільне відомство, його завдання – формувати політику в оборонній сфері, забезпечувати цивільний демократичний контроль, створювати умови, щоб Збройні Сили могли ефективно виконувати свою функцію – давати відсіч ворогу", – наголосив Резніков.

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Міноборони (7519) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+17
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04.11.2021 18:02 Відповісти
+8
Два армейских прохфессионала!, Нет слов.
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04.11.2021 17:59 Відповісти
+7
"Он показал результат - и открытые КПВВ, и большая, сложная работа в Трехсторонней контактной группе, и подготовка к нашей Нормандской встрече" - бесценный работник . горы свернул . *** да с такой характеристикой его теперь или в зал Славы или канонизировать
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04.11.2021 18:00 Відповісти
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04.11.2021 17:58 Відповісти
Два армейских прохфессионала!, Нет слов.
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04.11.2021 17:59 Відповісти
Ну, Резников, в отличие от ортодоксального уклониста, в армии срочную отслужил !
И ума на порядок больше !!!
Будем посмотреть.....
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04.11.2021 18:05 Відповісти
Ви не розумієте про що пишете. По-перше, соляна служба в РА це не велика заслуга або кортстний досвід, а по-друге, «рєзнікови» якщо і служили, то в штабах або на складах.
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04.11.2021 18:23 Відповісти
Короче представил всему 95-муаналу.
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04.11.2021 17:59 Відповісти
"Он показал результат - и открытые КПВВ, и большая, сложная работа в Трехсторонней контактной группе, и подготовка к нашей Нормандской встрече" - бесценный работник . горы свернул . *** да с такой характеристикой его теперь или в зал Славы или канонизировать
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04.11.2021 18:00 Відповісти
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04.11.2021 18:02 Відповісти
Порох уже не проходной....зебилы сдохнут на коленях перед куйло раньше чем ошибки признают ......Украине бы Пороха МИД порулить хватило...ему надо близкого себе заводить... да так чтобы зебилы мрази не догадались .... сериальчиком и зарплатой в 5 000 евро...
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04.11.2021 18:21 Відповісти
Побачимо..
Якось та буде.
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04.11.2021 18:26 Відповісти
Сбитые летчики взлететь уже не могут... Закон физики
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04.11.2021 19:44 Відповісти
"Я бы очень хотел, чтобы Алексей Резников показал важные изменения в Вооруженных Силах, которых ждут не только армия, но и семьи наших уважаемых военных. В частности, это реформирование условий жизни и условий работы нашей армии", - отметил Зеленский.

А что случилось? Теперь лох, а не нелох?

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04.11.2021 18:09 Відповісти
Ну этот хоть срочную отслужил...команду "Вспышка слева" знает куда падать...
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04.11.2021 18:09 Відповісти
Соляна служба в радянській армії це швидше мінус, а не плюс.
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04.11.2021 18:25 Відповісти
Та шо он там знает.. вот о нем пишут что он в Войсках ВДВ мол служил т.е. десантник офигенный. Пишут журналюги ни разу не нюхавшие армию, а служил он в парашютно-десантной службе ВВС . В каждом авиаполку есть такая служба ПДС, начальник целый майор, отвечает за парашюты летчиков за их правильную укладку , хранение и сбережение, а также за катапультный системы самолётов. Кем был там солдат Резник - укладчиком или кладовщиком я не знаю ,но не десантником это точно.
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04.11.2021 18:26 Відповісти
Главнокомандующему Украины Президенту Зеленскому очень сложно работать в таких условиях. Но благодаря врождённым аналитическим ,интеллектуальным качествам Владимир Зеленский всегда находит выход из создавшихся сложных условий
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04.11.2021 18:13 Відповісти
Я так розумію ти вже відверто приколюєшся.
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04.11.2021 18:26 Відповісти
зачотньій стеб
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04.11.2021 18:49 Відповісти
Петрович, Вы уникальны в своём холуйстве.
Что за бред - "Главнокомандующему Украины Президенту Зеленскому"?!
Зеленский - Верховный КГ ВС и ВМФ Украины.
Главнокомандующий - Залужный.
Вы понизили Гундосика?
Срочно доложите о своём проступке куратору, пусть Вас накажут.
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04.11.2021 18:52 Відповісти
Виступ Лео Героса зробив мій день. Дожитися до такого, щоб твій власний депутат посилав тебе нах і називав зрадником - це успіх, однозначно, який перевершив досягнення Януковича.
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04.11.2021 18:22 Відповісти
рююский сраный мир не фашисты,они крысы мавзолейные хуже...
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04.11.2021 18:33 Відповісти
Очень правильные слова… не зря Жженов в Магадане 10 лет оттянул …вот этот режим сейчас в рашке и правит!
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04.11.2021 18:45 Відповісти
а факю можна?
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04.11.2021 18:48 Відповісти
та, що я питаю...
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04.11.2021 18:52 Відповісти
Так навіщо тоді тарана зняли,якщо він такий "проХВесіонал")? І за це йому спасибі і тут він молодець....то навіщо тоді дали підсрачника,га Вова ЗЕофшорний? От скажіть мені панове - воно коли небудь тверезе буває? Наркоман кончений (((
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04.11.2021 19:13 Відповісти
Тепер вони знають, хто буде збирати гроші на "подарунок" для ЗЕ.
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04.11.2021 19:59 Відповісти
Ну а очередное звание ефрейтору когда?
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04.11.2021 22:49 Відповісти
"...Міністерство оборони - це цивільне відомство...", - ПА-РА-ПАМ-ПАМ !
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07.11.2021 19:49 Відповісти
 
 