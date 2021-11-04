Зеленский представил Резникова коллективу Минобороны и Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил нового министра обороны Алексея Резникова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент подчеркнул, что Алексей Резников зарекомендовал себя как профессионал в должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Он показал результат - и открытые КПВВ, и большая, сложная работа в Трехсторонней контактной группе, и подготовка к нашей Нормандской встрече", - сказал Зеленский.

Глава государства выразил убеждение, что в должности министра обороны Алексей Резников достигнет еще более значительных результатов.

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"Я бы очень хотел, чтобы Алексей Резников показал важные изменения в Вооруженных Силах, которых ждут не только армия, но и семьи наших уважаемых военных. В частности, это реформирование условий жизни и условий работы нашей армии", - отметил Зеленский.

Также Президент поблагодарил за работу предыдущего министра обороны Украины Андрея Тарана.

"Андрей Васильевич Таран - профессиональный человек, благодаря которому мы запустили несколько очень важных оборонных программ для нашей армии. Это и ракетная программа, и начало программы восстановления украинского флота", - подчеркнул Зеленский.

Резников поблагодарил президента за поддержку и отметил, что в условиях российской агрессии Министерство обороны будет делать все необходимое для повышения обороноспособности и защиты Украины.

"Министерство обороны - это гражданское ведомство, его задача - формировать политику в оборонной сфере, обеспечивать гражданский демократический контроль, создавать условия, чтобы Вооруженные Силы могли эффективно выполнять свою функцию - давать отпор врагу", - подчеркнул Резников.

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