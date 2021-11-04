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Зеленский представил Резникова коллективу Минобороны и Генштаба ВСУ

Зеленский представил Резникова коллективу Минобороны и Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил нового министра обороны Алексея Резникова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент подчеркнул, что Алексей Резников зарекомендовал себя как профессионал в должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Он показал результат - и открытые КПВВ, и большая, сложная работа в Трехсторонней контактной группе, и подготовка к нашей Нормандской встрече", - сказал Зеленский.

Глава государства выразил убеждение, что в должности министра обороны Алексей Резников достигнет еще более значительных результатов.

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"Я бы очень хотел, чтобы Алексей Резников показал важные изменения в Вооруженных Силах, которых ждут не только армия, но и семьи наших уважаемых военных. В частности, это реформирование условий жизни и условий работы нашей армии", - отметил Зеленский.

Также Президент поблагодарил за работу предыдущего министра обороны Украины Андрея Тарана.

"Андрей Васильевич Таран - профессиональный человек, благодаря которому мы запустили несколько очень важных оборонных программ для нашей армии. Это и ракетная программа, и начало программы восстановления украинского флота", - подчеркнул Зеленский.

Резников поблагодарил президента за поддержку и отметил, что в условиях российской агрессии Министерство обороны будет делать все необходимое для повышения обороноспособности и защиты Украины.

"Министерство обороны - это гражданское ведомство, его задача - формировать политику в оборонной сфере, обеспечивать гражданский демократический контроль, создавать условия, чтобы Вооруженные Силы могли эффективно выполнять свою функцию - давать отпор врагу", - подчеркнул Резников.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Минобороны (9453) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+17
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04.11.2021 18:02 Ответить
+8
Два армейских прохфессионала!, Нет слов.
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04.11.2021 17:59 Ответить
+7
"Он показал результат - и открытые КПВВ, и большая, сложная работа в Трехсторонней контактной группе, и подготовка к нашей Нормандской встрече" - бесценный работник . горы свернул . *** да с такой характеристикой его теперь или в зал Славы или канонизировать
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04.11.2021 18:00 Ответить
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По делам их-узнаете их...
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04.11.2021 17:58 Ответить
Два армейских прохфессионала!, Нет слов.
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04.11.2021 17:59 Ответить
Ну, Резников, в отличие от ортодоксального уклониста, в армии срочную отслужил !
И ума на порядок больше !!!
Будем посмотреть.....
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04.11.2021 18:05 Ответить
Ви не розумієте про що пишете. По-перше, соляна служба в РА це не велика заслуга або кортстний досвід, а по-друге, «рєзнікови» якщо і служили, то в штабах або на складах.
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04.11.2021 18:23 Ответить
Короче представил всему 95-муаналу.
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04.11.2021 17:59 Ответить
"Он показал результат - и открытые КПВВ, и большая, сложная работа в Трехсторонней контактной группе, и подготовка к нашей Нормандской встрече" - бесценный работник . горы свернул . *** да с такой характеристикой его теперь или в зал Славы или канонизировать
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04.11.2021 18:00 Ответить
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04.11.2021 18:02 Ответить
Порох уже не проходной....зебилы сдохнут на коленях перед куйло раньше чем ошибки признают ......Украине бы Пороха МИД порулить хватило...ему надо близкого себе заводить... да так чтобы зебилы мрази не догадались .... сериальчиком и зарплатой в 5 000 евро...
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04.11.2021 18:21 Ответить
Побачимо..
Якось та буде.
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04.11.2021 18:26 Ответить
Сбитые летчики взлететь уже не могут... Закон физики
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04.11.2021 19:44 Ответить
"Я бы очень хотел, чтобы Алексей Резников показал важные изменения в Вооруженных Силах, которых ждут не только армия, но и семьи наших уважаемых военных. В частности, это реформирование условий жизни и условий работы нашей армии", - отметил Зеленский.

А что случилось? Теперь лох, а не нелох?

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04.11.2021 18:09 Ответить
Ну этот хоть срочную отслужил...команду "Вспышка слева" знает куда падать...
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04.11.2021 18:09 Ответить
Соляна служба в радянській армії це швидше мінус, а не плюс.
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04.11.2021 18:25 Ответить
Та шо он там знает.. вот о нем пишут что он в Войсках ВДВ мол служил т.е. десантник офигенный. Пишут журналюги ни разу не нюхавшие армию, а служил он в парашютно-десантной службе ВВС . В каждом авиаполку есть такая служба ПДС, начальник целый майор, отвечает за парашюты летчиков за их правильную укладку , хранение и сбережение, а также за катапультный системы самолётов. Кем был там солдат Резник - укладчиком или кладовщиком я не знаю ,но не десантником это точно.
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04.11.2021 18:26 Ответить
Главнокомандующему Украины Президенту Зеленскому очень сложно работать в таких условиях. Но благодаря врождённым аналитическим ,интеллектуальным качествам Владимир Зеленский всегда находит выход из создавшихся сложных условий
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04.11.2021 18:13 Ответить
Я так розумію ти вже відверто приколюєшся.
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04.11.2021 18:26 Ответить
зачотньій стеб
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04.11.2021 18:49 Ответить
Петрович, Вы уникальны в своём холуйстве.
Что за бред - "Главнокомандующему Украины Президенту Зеленскому"?!
Зеленский - Верховный КГ ВС и ВМФ Украины.
Главнокомандующий - Залужный.
Вы понизили Гундосика?
Срочно доложите о своём проступке куратору, пусть Вас накажут.
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04.11.2021 18:52 Ответить
Виступ Лео Героса зробив мій день. Дожитися до такого, щоб твій власний депутат посилав тебе нах і називав зрадником - це успіх, однозначно, який перевершив досягнення Януковича.
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04.11.2021 18:22 Ответить
рююский сраный мир не фашисты,они крысы мавзолейные хуже...
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04.11.2021 18:33 Ответить
Очень правильные слова… не зря Жженов в Магадане 10 лет оттянул …вот этот режим сейчас в рашке и правит!
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04.11.2021 18:45 Ответить
а факю можна?
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04.11.2021 18:48 Ответить
та, що я питаю...
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04.11.2021 18:52 Ответить
Так навіщо тоді тарана зняли,якщо він такий "проХВесіонал")? І за це йому спасибі і тут він молодець....то навіщо тоді дали підсрачника,га Вова ЗЕофшорний? От скажіть мені панове - воно коли небудь тверезе буває? Наркоман кончений (((
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04.11.2021 19:13 Ответить
Тепер вони знають, хто буде збирати гроші на "подарунок" для ЗЕ.
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04.11.2021 19:59 Ответить
Ну а очередное звание ефрейтору когда?
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04.11.2021 22:49 Ответить
"...Міністерство оборони - це цивільне відомство...", - ПА-РА-ПАМ-ПАМ !
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07.11.2021 19:49 Ответить
 
 